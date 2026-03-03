В программе —
Программа тура по дням
Выезд из Перми
11:00 Выезд из Перми.
День в дороге
День в дороге.
В пути знакомство, просмотр новогодних и рождественских фильмов и мультфильмов.
Обзорная экскурсия по Мурманску. Выезд на охоту за северным сиянием
12:00 Обед в кафе города.
13:00 Обзорная экскурсия по Мурманску.
Мурманск — самый большой город за Полярным кругом. Его история насчитывает всего лишь 100 лет, но мурманские достопримечательности могут рассказать многое.
Экскурсия начинается в самом центре Мурманска – на площади «Пять Углов».
В ходе экскурсии вы посетите мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время» и увидите фрагмент рубки подводной лодки «Курск», который посвящен памяти всех моряков, которые отдали свои жизни на подводных лодках.
Также вы познакомитесь с памятниками, в которых ярко отражена непростая история города.
Памятник защитникам советского Заполярья «Алеша» — это один из самых известных и значимых монументов в Мурманске. Он был открыт в 1975 году в честь солдат и офицеров, которые защищали этот регион во время Великой Отечественной войны.
Памятник жёнам моряков «Ждущая» — монумент изображает женщину, которая с надеждой и тревогой смотрит вдаль, ожидая своего любимого. «Ждущая» стала местом, где моряки и их семьи могут прийти, чтобы вспомнить о своих близких, а также отдать дань уважения всем, кто служит на флоте.
Завершение экскурсионной программы.
Заселение в гостиницу.
Свободное время.
Выезд на охоту за северным сиянием с фотографом.
Представьте, как ночное небо озаряется причудливыми танцующими огнями, создавая незабываемую атмосферу магии и сказки. Под руководством опытного фотографа вы сможете не только насладиться этим невероятным природным зрелищем, но и запечатлеть его в своих фотографиях — каждое мгновение станет ценным воспоминанием на всю жизнь.
Эта экскурсия — не просто шанс увидеть северное сияние, а возможность погрузиться в атмосферу северных легенд, почувствовать единение с природой и запечатлеть уникальные кадры в тёмной ночи.
Не упустите шанс стать частью этого волшебства и увезти домой яркие впечатления и красивые снимки!
Дорога в Териберку. Природный парк и старая Териберка
07:00 Завтрак в отеле.
08:30 Выезд в Териберку.
09:00-11:00 Дорога в Териберку длиной в 130 км.
Маршрут включает увлекательное путешествие с остановками в самых впечатляющих местах:
- ветропарк — где вы почувствуете силу северного ветра и увидите современные ветряные турбины в действии;
- арктическая тундра — удивительный уголок природы с уникальной флорой и фауной;
- каменный сад — завораживающее место с причудливыми каменными образованиями, словно созданными самой природой.
Каждая остановка подарит вам новые впечатления и возможность сделать незабываемые фотографии.
11:30 Прибытие в Териберку, посещение природного парка Териберка.
Прибыв в Териберку, мы тут же отправимся исследовать «кладбище кораблей» — удивительную пристань, где затерялись старые советские корабли, ставшие частью местной истории.
Самые популярные локации — Батарейский водопад и пляж «яйца дракона», сюда мы отправимся в санях за снегоходом вдоль побережья.
Метеорологическая станция в Териберке — одно из интересных мест в природном парке. Ее владения включают старейшее здание в поселке. Кроме того, именно териберская метеостанция была первой на Кольском полуострове. Год основания — 1889.
Териберский маяк – это объект не посещают, так как к нему нет дороги… является важным навигационным ориентиром для кораблей, проходящих по этому региону. Маяк был построен в 1864 году и представляет собой красно-белую башню высотой около 14 метров.
Маяк не только выполняет свою основную функцию, но и привлекает благодаря своему живописному расположению и исторической значимости. Он возвышается над живописными скалами и морем, создавая эффектные пейзажи. Поблизости находятся разрушенные и заброшенные здания, которые придают местности особый колорит.
14:30 Обед в кафе.
15:30 Прогулка по старой Териберке.
Посещение песчаного пляжа с качелями.
Самые северные качели в мире находятся на Териберском пляже. Здесь можно ощутить дуновение свежего морского бриза на своём лице, услышать запах солёных морских волн и взлететь над землей.
За дополнительную плату можно приобрести морскую прогулку (2 часа) — 4 800 руб. /чел. Бронируется в момент приобретения тура. Состоится при наборе группы не менее 10 человек.
Для тех, кто не хочет на морскую прогулку, будет свободное время для самостоятельного знакомства с Териберкой и ужина.
16:30 Выезд в Мурманск.
19:00 Прибытие в гостиницу.
Кировск. Снежная деревня. Горнолыжный курорт Большой Вудъявр. Арт-парк «Таинственный лес»
06:30 Завтрак в гостинице.
08:00 Выезд в Кировск.
Прибытие в Кировск.
Кировск — небольшой, но очень живописный город в Мурманской области, расположен на берегу озера Большой Вудъявр у подножия Хибин, крупнейшего горного массива Кольского полуострова. Жизнь этого города тесно связана с горной промышленностью. И это не удивительно!
Горы Хибины — крайне богатое ресурсами геологическое образование. Здесь было обнаружено около 500 видов минералов, примерно 100 из которых не встречаются больше нигде в мире.
12:00 Посещение Снежной деревни – самого большого снежного сооружения в России! Тут вас ждут удивительные скульптуры, ледяные дворцы и сказочные лабиринты, созданные мастерами из снега и льда. Это уникальное место, где каждая деталь пропитана холодной сказкой и атмосферой зимнего волшебства.
Не пропустите шанс окунуться в сказочную зимнюю сказку и сделать яркие снимки в самом большом снежном творении страны!
14:00 Обед в кафе города.
15:30 Посещение горнолыжного курорта Большой Вудъявр, подъем на канатной дороге на гору Айкуайвенчорр (за дополнительную плату, оплачивается на месте).
18:00 Посещение арт-парка «Таинственный лес». Уникальное место, где природа встречается с творчеством!
В этом волшебном парке вас ждут необычные скульптуры, инсталляции и загадочные арт-объекты, созданные талантливыми художниками.
Прогулка по таинственным тропинкам подарит ощущение сказочной атмосферы и вдохновит на новые идеи.
19:30 Возвращение в Мурманск.
Парк активного отдыха «Тундра парк»
08:00 Завтрак в гостинице. Выселение из гостиницы.
09:00 Отправление в парк активного отдыха «Тундра парк».
10:00 Прибытие в «Тундра парк». Здесь вас ждет этнопрограмма, знакомство с культурой и традициями коренных народов Севера.
- Посетим чум, загон с оленями.
- Услышим истории и легенды о саамах.
- Погадаем на оленьей шкуре.
- Покормим северных оленей и пообщаемся с хаски.
Помимо этнографической экскурсии вас ждет:
- небольшая экспедиция на ратраке на вершину горы Лисья, откуда открывается невероятный вид на заснеженную арктическую тундру;
- мастер-класс с художником, на котором создадим на память сувенир своими руками.
14:30 Окончание экскурсионной программы.
Выезд группы в Пермь.
День в дороге
День в дороге.
Прибытие в Пермь
17:00-18:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (3 ночи) + 4 ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.
Обратите внимание! Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.
Скидка пенсионерам — 1000 руб.
|Дата
|Дата возвращения
|Двухместное
|Доп. место (старше 14 лет)
|Доп. место (5 –14 лет)
|Одноместное
|03.03.2026
|10.03.2026
|58 200
|55 500
|53 100
|72 700
Варианты проживания
Гостиница «Огни Мурманска»
«Огни Мурманска» — это уютная и комфортабельная гостиница, которая расположена в радиусе нескольких километров от озера «Скалистое» в Мурманске.
В номерах всё продумано для комфортного отдыха гостей, включая кровати с удобными матрасами, настенные светильники для уютного вечернего света, прикроватные тумбы, доступ к сети Wi-Fi, а также собственный санузел с необходимой сантехникой.
Вкусно и сытно позавтракать, пообедать и поужинать можно в ресторане при гостинице. Также имеется мангальная зона на свежем воздухе.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автобусный проезд Пермь - Мурманск - Пермь
- Транспортное обслуживание по экскурсионной программе
- Страховка по проезду в автобусе
- Проживание в гостинице (3 ночи)
- Экскурсионное обслуживание + входные билеты по программе
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, 3 обеда)
- Мастер-классы по росписи
- Этнопрограмма в парке «Тундра»
- Экспедиция на ратраке на гору Лисья
- Экскурсии по программе тура
- 1 выезд на охоту за северным сиянием с фотографом
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Перми и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Подъем на канатной дороге - 900 руб. (возможно изменение стоимости)
- Доп. место в автобусе - 15 000 руб
- Морская прогулка в Териберке (2 часа) - 4 800 руб. (бронируется в момент приобретения тура, не менее чем за неделю до выезда тура, стоится при наборе группы не менее 10 человек)
- Ужины в ресторане отеля (салат/горячее/напиток/хлеб) - 1 100 руб. /ужин. Будет организован при наборе группы желающих не менее 10 человек
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для автобуса:
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- USB-кабель для зарядки телефона;
- кружку;
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
Для экскурсий:
- удобную, непродуваемую одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения;
- солнцезащитный крем (в летний период).
Документы:
- оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис, пенсионное удостоверение;
- детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
Для путешествия в Северный край рекомендуется выбирать утеплённую одежду и обувь для комфортного путешествия.
На что стоит обратить внимание?
В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер.
В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка. Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.
В случае наличия каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура. Вы можете полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости. В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
Есть ли памятка для автобусного тура с ночевкой в гостинице?
При покупке тура:
- Ознакомьтесь с картой маршрута, перечнем объектов и достопримечательностей, которые будут посещены. Убедитесь, что запланированные точки и их расположение соответствуют вашим интересам. Обратите внимание на длительность переездов между объектами, время остановок и предполагаемую продолжительность экскурсии.
- Изучите расписание тура: время сбора, отправления, ожидаемое время на каждом объекте и время возвращения. Проверьте, включены ли в стоимость тура дополнительные услуги (например, входные билеты, экскурсионное сопровождение, питание). Если программа содержит перемещения между несколькими городами и населенными пунктами, убедитесь, что логистика и пересадки организованы удобно и комфортно для вас.
- Помните, что Вы добровольно приобрели путевку, и сами отвечаете за свои физические, морально-волевые и технические возможности, необходимые для участия в выбранном маршруте и за состояние Вашего здоровья. Обратите внимание на возрастные и физические требования для участия в экскурсии. Если экскурсия включает длительные прогулки, подъемы по лестницам или посещение объектов с ограниченным доступом, убедитесь, что вы соответствуете указанным требованиям. Проверьте, требуются ли специальные документы или предварительное бронирование дополнительных услуг.
- Турист обязан информировать до поездки о возможных болезнях или противопоказаниях к участию в путешествии.
- Уточните, что входит в стоимость тура, а за какие услуги возможно придется доплачивать. Изучите политику отмены и возврата, чтобы понимать, как действовать в случае изменения планов или форс-мажорных обстоятельств.
Правила посадки:
Посадка в автобус осуществляется через среднюю дверь по единому списку туристов, находящемуся у гида тур. группы. Посадка производится непосредственно перед отправлением автобуса, примерно за 10-15 минут. За сутки до тура необходимо уточнить у своего менеджера номер автобуса и номер телефона сопровождающего гида.
Время и место сбора туристов:
Точное время и место сбора уточняйте в момент бронирования. Рекомендуем прибыть на место сбора за 15–20 минут до отправления. Автобус отправляется строго по расписанию. Максимальное время ожидания опоздавших туристов составляет 5–10 минут, после чего транспорт продолжает движение по маршруту. В случае опоздания туристу необходимо самостоятельно добираться до группы за свой счёт, без компенсации стоимости тура.
Правила автобусного проезда:
Запрещено:
- распивать спиртные напитки, курить, потреблять наркотические препараты;
- запрещено употреблять сильно пахнущие (вареные яйца, бутерброды, колбасу и тд) или сыпучие продукты (семечки, чипсы, сухарики), а также мороженое для сохранения чистоты и комфорта всех туристов. Запрещено пить горячие напитки: чай, кофе;
- брать с собой животных;
- ходить по салону во время движения;
- самостоятельно открывать окна, люки, двери, причинять вред имуществу;
- мешать другим туристам;
- отвлекать водителя от дороги;
- пользоваться в салоне детскими туалетными горшками;
- попросите сопровождающего остановить автобус;
- проносить опасные и едкие вещества и предметы;
- запрещено класть вещи на верхние полки из-за вентиляции и безопасности;
- запрещено класть в сеточки у кресел вещи с большими габаритами (бутылки и проч.);
- запрещено откидывать спинку во время экскурсионной части и коротких переездов - спинки должны быть в вертикальном положении, чтобы всем пассажирам было удобно садиться и выходить. Откидывать спинку можно только во время ночного переезда или длительных дневных переездов между городами.
Рекомендуем:
- по всем вопросам обращаться к сопровождающему группу гиду;
- во время возвращаться в автобус после стоянок, соблюдая график тура и рекомендации сопровождающего;
- брать с собой портативные зарядные устройства для проезда в автобусе. Не во всех транспортных средствах есть возможность обеспечить каждого встроенным зарядным разъемом. Внимание! в автобусе нет биотуалета, сан. зоны делаются каждые 3- 5 часов и по требованию. Нет холодильника. Согласно правилам техники безопасности дорожного движения пассажиры обязаны быть пристегнуты ремнями безопасности. Водитель автобуса, автотранспортная компания и представитель туроператора не несет материальной ответственности (в виде штрафа) в случае проверки представителями автотранспортной инспекции и ГИБДД, и обнаружения фактов нарушения данных правил пассажирами автобуса. Ответственность за оплату штрафа несет пассажир, нарушивший правила техники безопасности. Обращаем внимание, что температура в салоне автобуса может распределяться неравномерно из-за работы климатической системы. В передней и задней частях автобуса температура может отличаться. Рекомендуем одеваться многослойно, чтобы при необходимости легко адаптироваться к условиям в салоне. Особенность отопительной системы современных автобусов заключается в том, что нагрев идёт рывками - периодическое включение и отключение необходимо, чтобы избежать перегрева салона. Поэтому добиться полностью стабильной температуры технически невозможно, и экипаж регулирует её исходя из запросов большинства пассажиров.
Правила нахождения в групповом туре:
Пассажиры, нарушившие правила поведения в автобусе и не выполняющие обоснованные требования водителей, руководителей группы и пассажиров, а также лица в состоянии алкогольного опьянения могут быть высажены в ближайшем населенном пункте без каких-либо компенсаций или не допущены на посадку в автобус.
- Соблюдайте дисциплину, не отставайте от группы.
- Следуйте указаниям гида и инструктора.
- Проявляйте уважение к другим участникам тура, не задерживать группу на маршруте.
- Запрещено самовольно покидать маршрут.
- Выполнять все требования по технике безопасности.
Необходимые документы:
- Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис.
- Пенсионное удостоверение, студенческий билет. (в случае если в туре предоставляются скидки льготным категориям).
- Детям, которые едут в тур не в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.
- Обратите внимание! Ваши пожелания по размещению в номерах рядом, выбору раздельных или двуспальных кроватей, а также особому питанию принимаются во внимание при бронировании. Однако их выполнение зависит от конфигурации гостиницы, возможностей кафе и других факторов. Мы стараемся учитывать все запросы, но гарантировать их выполнение не можем. Просим отнестись к этому с пониманием.
Советы по туру:
- При возникновении любых вопросов или проблем не стесняйтесь обращаться к сопровождающему.
- Будьте готовы к возможным изменениям в маршруте или расписании, связанным с дорожной обстановкой или погодными условиями.
- Настройтесь на позитивное восприятие маршрута – это возможность познакомиться с новыми местами и получить незабываемые впечатления.
- Узнайте о местных обычаях и традициях – это поможет избежать недоразумений при общении с местными жителями и позволит глубже погрузиться в атмосферу посещаемых мест.
- Если планируется посещение религиозных объектов, соблюдайте соответствующий дресс-код и правила поведения.
- Если у вас есть особые потребности (диетические ограничения, проблемы со здоровьем, предпочтения в температурном режиме), заранее сообщите об этом организаторам тура.
- Если у вас имеются особые медицинские показания, ограничения по состоянию здоровья или хронические заболевания, пожалуйста, заранее сообщите об этом вашему агенту или организатору тура. Это позволит нам учесть ваши потребности и обеспечить максимально безопасные и комфортные условия путешествия.
- При бронировании тура обращайте внимание на заявленную в программе гостиницу. В случае форс-мажорных обстоятельств туроператор оставляет за собой право заменить место проживания, обеспечивая комфорт и безопасность туристов.
- Обращаем ваше внимание, что сохранность ваших личных вещей является вашей ответственностью. Туроператор не несет ответственности за утерю, порчу или кражу имущества, оставленного без присмотра в транспорте, гостинице, местах общественного пользования и во время экскурсионных программ.
- Рекомендуем: всегда держать при себе ценные вещи, документы и деньги. Не оставлять сумки, телефоны и другие личные вещи без присмотра. Использовать сейфы в гостиницах (при наличии) для хранения ценных предметов. Быть внимательными в местах большого скопления людей.
- Если у вас есть определённые ограничения по здоровью или особые требования, такие как необходимость использования лифта и проч., просьба уточнять эти моменты при бронировании тура.
Остановки:
- Санитарные остановки – каждые 3–5 часов в зависимости от трассы, местности и наличия инфраструктуры. Возможны дополнительные остановки по требованию.
- Остановки на питание – 3 раза в день, каждая длится около 1 часа (завтрак, обед и ужин).
- Технические остановки – возможны для заправки автобуса и проверки технического состояния.
- Поведение на остановках – возвращаться к автобусу строго ко времени, обозначенному гидом или водителем. В случае опоздания группа не обязана ждать.
- Личные вещи – при выходе из автобуса не оставлять ценные вещи без присмотра.
- Частные потребности – заранее уточнять ближайшие запланированные остановки у гида, если требуется дополнительный перерыв.
Связь в экстренных случаях:
В случае чрезвычайной ситуации во время активного тура важно знать, куда обращаться за помощью.
- Экстренные службы (единый номер) – 112. Работает даже при отсутствии SIM-карты и мобильной сети, соединяет с ближайшей спасательной службой.
- По вопросам тура: гид/инструктор (уточните номер перед выездом).
- Медицинская помощь: скорая помощь – 103.
- Связь с родственниками: сообщите близким заранее, что связь на маршруте может быть нестабильной. В местах с плохой связью лучше отправлять SMS или голосовые сообщения – они доходят быстрее. Зарядите телефон и возьмите пауэрбанк.
Ответственность родителей за несовершеннолетних:
Ответственность за несовершеннолетних несут сопровождающие лица. Самостоятельное передвижение без сопровождения взрослых разрешено с 18 лет. На территории Российской Федерации нотариальная доверенность для передвижения несовершеннолетних не требуется.
Ограничение по провозу багажа:
Ручная кладь не должна мешать передвижению других пассажиров. Ее габариты не должны превышать 60×40×20 см, а вес — не более 30 кг. В багажное отделение принимаются до двух мест багажа размером не более 100×50×30 см. Багаж должен быть надежно упакован. Компания не несет ответственности за его сохранность. Погрузка и выгрузка багажа осуществляется пассажирами самостоятельно.
При каком количестве человек состоится тур:
Тур состоится при наборе минимального количества участников, необходимого для выбранного маршрута.
В случае недобора группы:
- Туроператор уведомит туристов заранее о возможной отмене и предложит альтернативную дату или маршрут.
- При отмене тура по причине недобора группы стоимость возвращается в полном объёме. Рекомендуем бронировать тур заранее, чтобы гарантировать его проведение.
Право компании менять места, в случае замены автобуса:
В целях обеспечения безопасности и комфорта туристов туроператор оставляет за собой право заменить автобус в любой момент, если это необходимо. Возможна замена микроавтобуса на большой автобус и наоборот, что может повлечь за собой перераспределение мест без дополнительной компенсации. Туроператор делает всё возможное для обеспечения удобства участников, однако окончательное распределение мест остаётся за организаторами тура.
Замена объектов на равноценные:
Туроператор оставляет за собой право:
- Изменять порядок предоставления услуг без уменьшения их объёма.
- Заменять заявленные объекты на равноценные, если изначально запланированные места становятся недоступными по причинам, не зависящим от организаторов (погодные условия, ремонт, ограничение доступа, форс-мажор и т. д.).
- Корректировать маршрут в целях обеспечения безопасности и удобства группы. Все изменения в программе тура принимаются с учетом интересов туристов, и компания гарантирует предоставление аналогичных по значимости и качеству объектов и услуг.
Перевозка животных:
Перевозка животных в туристическом автобусе запрещена по следующим причинам:
- Возможные аллергические реакции у пассажиров.
- Соблюдение тишины и комфорта для всех участников тура.
- Поддержание чистоты и санитарных норм в транспорте.
- Исключение стрессовых ситуаций для животных при длительных переездах.
Персональная ответственность:
Каждый турист несет персональную ответственность за:
- Соблюдение законодательства РФ во время тура.
- Выполнение правил, установленных перевозчиками, органами власти, туроператором и экскурсоводом.
- Сохранность личных вещей (организатор не несет ответственности за утерянные или оставленные предметы).
- Соблюдение норм поведения в общественных местах, в транспорте, на природных объектах и в культурных учреждениях.
- Нанесение ущерба третьим лицам или имуществу, включая штрафы, материальный и моральный ущерб, который турист возмещает за свой счёт.
- Соблюдение техники безопасности на активных маршрутах (в случае несоблюдения рекомендаций гида ответственность за возможные последствия ложится на туриста). Несоблюдение данных требований может повлечь за собой административную или иную ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Поездка в Териберку может быть отменена из-за неблагоприятных погодных условий (закрытие дороги). В качестве альтернативы будут предложены услуги парка при отеле (катание на снегоходах, катание на банане, ватрушки, обед в отеле).
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную либо выше уровнем.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка по проезду в автобусе.
Есть ли скидки?
Скидка для пенсионеров – 1000 руб.