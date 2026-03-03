3 день

Обзорная экскурсия по Мурманску. Выезд на охоту за северным сиянием

12:00 Обед в кафе города.

13:00 Обзорная экскурсия по Мурманску.

Мурманск — самый большой город за Полярным кругом. Его история насчитывает всего лишь 100 лет, но мурманские достопримечательности могут рассказать многое.

Экскурсия начинается в самом центре Мурманска – на площади «Пять Углов».

В ходе экскурсии вы посетите мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время» и увидите фрагмент рубки подводной лодки «Курск», который посвящен памяти всех моряков, которые отдали свои жизни на подводных лодках.

Также вы познакомитесь с памятниками, в которых ярко отражена непростая история города.

Памятник защитникам советского Заполярья «Алеша» — это один из самых известных и значимых монументов в Мурманске. Он был открыт в 1975 году в честь солдат и офицеров, которые защищали этот регион во время Великой Отечественной войны.

Памятник жёнам моряков «Ждущая» — монумент изображает женщину, которая с надеждой и тревогой смотрит вдаль, ожидая своего любимого. «Ждущая» стала местом, где моряки и их семьи могут прийти, чтобы вспомнить о своих близких, а также отдать дань уважения всем, кто служит на флоте.

Завершение экскурсионной программы.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Выезд на охоту за северным сиянием с фотографом.

Представьте, как ночное небо озаряется причудливыми танцующими огнями, создавая незабываемую атмосферу магии и сказки. Под руководством опытного фотографа вы сможете не только насладиться этим невероятным природным зрелищем, но и запечатлеть его в своих фотографиях — каждое мгновение станет ценным воспоминанием на всю жизнь.

Эта экскурсия — не просто шанс увидеть северное сияние, а возможность погрузиться в атмосферу северных легенд, почувствовать единение с природой и запечатлеть уникальные кадры в тёмной ночи.

Не упустите шанс стать частью этого волшебства и увезти домой яркие впечатления и красивые снимки!

