Описание экскурсии
Организационные детали
Возможен выезд в одном автомобиле для компании друзей/семьи — нужно сообщить заранее.
Маршрут и расписание могут корректироваться в зависимости от погоды.
Экскурсию проведёт гид из команды организаторов.
В зимний период обязательна тёплая непродуваемая одежда и удобная обувь.
Всегда необходимо иметь при себе документы (паспорта взрослым, детям — свидетельство о рождении).
По всем вопросам можно обращаться к организатору тура.
Программа тура по дням
Достопримечательности Териберки
Мы начнём путешествие с поездки в Териберку — месте, где суровый заполярный ветер обдаёт прохладой, а северное гостеприимство по-домашнему согревает. Посетим и увидим необычные локации, созданные природой и людьми: арт-объекты у моря, заброшенное кладбище кораблей, удивительный пляж с округлыми валунами, которые называют яйцами драконов, Батарейский водопад и Малое Батарейское озеро.
Прогуляемся по песчаному пляжу у Баренцева моря и заедем на ферму северных оленей и хаски. Затем пообедаем свежими морепродуктами в ресторане. При желании прокатимся на маломерном судне, чтобы, если повезёт, увидеть китов. Вечером вернёмся в Мурманск.
Кировск и Хибины
Сегодня отправимся в Кировск — город, расположенный среди живописных Хибин. Нас ждут ключевые места этого региона. Мы прогуляемся у озера Малый Вудъявр, которое сравнивают с норвежскими пейзажами. Затем посетим «Снежную деревню» с ледяными скульптурами (работает зимой; в другие сезоны предусмотрены альтернативные локации). Заглянем в Таинственный лес — атмосферный арт-парк у подножия Айкуайвенчорра, где свет и музыка создают волшебство (закрыт осенью до середины декабря).
Посетим Ботанический сад (кроме понедельника) и Музей камня (кроме последнего понедельника месяца). Поднимемся на Айкуайвенчорр на фуникулёре, чтобы полюбоваться видами со смотровой площадки. Пообедаем в санатории «Тирвас» по системе «шведский стол». В конце дня вернёмся в Мурманск.
Экскурсия по Мурманску, выезд за северным сиянием
Утром отправимся на обзорную экскурсию по знаковым местам Мурманска. У мемориала «Алёша» почтим подвиг защитников Заполярья, на Морском вокзале поговорим об истории атомного ледокола «Ленин». Посетим Храм Спаса на Водах и мемориальный комплекс «Маяк» с фрагментом рубки подлодки «Курск».
Прогуляемся по площади Пять Углов, узнаем историю памятника «Ждущей» и вспомним события бомбардировки 1942 года у мемориала «Печная труба». Выйдем к набережной реки Колы и побеседуем о быте поморов.
После экскурсии пообедаем в кафе, затем — свободное время. Вечером отправимся на «охоту за Авророй»: будем ловить северное сияние, фотографироваться на его фоне и согреваться горячим чаем.
Ответы на вопросы
Что включено
- Поездка в Териберку (трансфер, услуги гида): посещение хаски и оленей, катание на снегоходных санях, вход в природный парк, комплексный обед
- Поездка в Кировск (трансфер и гид): все билеты по программе и по сезону, шведский стол в комплексе «Тирвас»
- Обзорная экскурсия по Мурманску (трансфер и гид) и комплексный обед
- Охота за северным сиянием (трансфер и гид), горячий чай и лёгкий перекус
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мурманска и обратно
- Проживание
- Питание вне экскурсий и любые дополнительные блюда сверх комплексных обедов
- Дополнительные активности