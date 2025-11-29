Мои заказы

Териберка, Хибины, Мурманск: экспресс-тур в мини-группе с поездкой за северным сиянием

Подняться в горы и погулять по морскому побережью, посетить музеи и исследовать столицу Заполярья
3 дня на Кольском превратятся в яркий калейдоскоп впечатлений! Вы окажетесь в легендарной Териберке, прогуляетесь по пляжу с фантастическими «яйцами драконов», увидите Батарейский водопад и кладбище кораблей, посмотрите на хаски
читать дальше

и северных оленей, а при удаче — даже на китов в Баренцевом море.

В Хибинах вас ждут горные озёра, ледяные скульптуры, Таинственный лес и подъём на Айкуайвенчорр, чтобы полюбоваться видами, от которых захватывает дух. А Мурманск откроется сразу десятком знаковых мест.

Мы посмотрим на памятник «Алёша», ледокол «Ленин», храм Спаса на Водах, мемориал «Курску» и многое другое.

Финальный штрих — охота за северным сиянием: будем ловить всполохи Авроры на звёздном небе и делать кадры, которые хочется пересматривать снова и снова.

Описание экскурсии

Организационные детали

Возможен выезд в одном автомобиле для компании друзей/семьи — нужно сообщить заранее.
Маршрут и расписание могут корректироваться в зависимости от погоды.
Экскурсию проведёт гид из команды организаторов.
В зимний период обязательна тёплая непродуваемая одежда и удобная обувь.
Всегда необходимо иметь при себе документы (паспорта взрослым, детям — свидетельство о рождении).
По всем вопросам можно обращаться к организатору тура.

Программа тура по дням

1 день

Достопримечательности Териберки

Мы начнём путешествие с поездки в Териберку — месте, где суровый заполярный ветер обдаёт прохладой, а северное гостеприимство по-домашнему согревает. Посетим и увидим необычные локации, созданные природой и людьми: арт-объекты у моря, заброшенное кладбище кораблей, удивительный пляж с округлыми валунами, которые называют яйцами драконов, Батарейский водопад и Малое Батарейское озеро.

Прогуляемся по песчаному пляжу у Баренцева моря и заедем на ферму северных оленей и хаски. Затем пообедаем свежими морепродуктами в ресторане. При желании прокатимся на маломерном судне, чтобы, если повезёт, увидеть китов. Вечером вернёмся в Мурманск.

2 день

Кировск и Хибины

Сегодня отправимся в Кировск — город, расположенный среди живописных Хибин. Нас ждут ключевые места этого региона. Мы прогуляемся у озера Малый Вудъявр, которое сравнивают с норвежскими пейзажами. Затем посетим «Снежную деревню» с ледяными скульптурами (работает зимой; в другие сезоны предусмотрены альтернативные локации). Заглянем в Таинственный лес — атмосферный арт-парк у подножия Айкуайвенчорра, где свет и музыка создают волшебство (закрыт осенью до середины декабря).

Посетим Ботанический сад (кроме понедельника) и Музей камня (кроме последнего понедельника месяца). Поднимемся на Айкуайвенчорр на фуникулёре, чтобы полюбоваться видами со смотровой площадки. Пообедаем в санатории «Тирвас» по системе «шведский стол». В конце дня вернёмся в Мурманск.

3 день

Экскурсия по Мурманску, выезд за северным сиянием

Утром отправимся на обзорную экскурсию по знаковым местам Мурманска. У мемориала «Алёша» почтим подвиг защитников Заполярья, на Морском вокзале поговорим об истории атомного ледокола «Ленин». Посетим Храм Спаса на Водах и мемориальный комплекс «Маяк» с фрагментом рубки подлодки «Курск».

Прогуляемся по площади Пять Углов, узнаем историю памятника «Ждущей» и вспомним события бомбардировки 1942 года у мемориала «Печная труба». Выйдем к набережной реки Колы и побеседуем о быте поморов.

После экскурсии пообедаем в кафе, затем — свободное время. Вечером отправимся на «охоту за Авророй»: будем ловить северное сияние, фотографироваться на его фоне и согреваться горячим чаем.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Поездка в Териберку (трансфер, услуги гида): посещение хаски и оленей, катание на снегоходных санях, вход в природный парк, комплексный обед
  • Поездка в Кировск (трансфер и гид): все билеты по программе и по сезону, шведский стол в комплексе «Тирвас»
  • Обзорная экскурсия по Мурманску (трансфер и гид) и комплексный обед
  • Охота за северным сиянием (трансфер и гид), горячий чай и лёгкий перекус
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Питание вне экскурсий и любые дополнительные блюда сверх комплексных обедов
  • Дополнительные активности
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, 7:00 (возможна корректировка времени)
Завершение: Ваше место проживания в Мурманске, 20:00 (может быть изменено по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 454 туристов
Привет, дорогие путешественники! Мы лицензированные гиды в Мурманске и настоящие профессионалы своего дела. Наш многолетний опыт и знания помогут вам открыть Кольский полуостров с лучшей стороны.

