Мы начнём путешествие с поездки в Териберку — месте, где суровый заполярный ветер обдаёт прохладой, а северное гостеприимство по-домашнему согревает. Посетим и увидим необычные локации, созданные природой и людьми: арт-объекты у моря, заброшенное кладбище кораблей, удивительный пляж с округлыми валунами, которые называют яйцами драконов, Батарейский водопад и Малое Батарейское озеро.

Прогуляемся по песчаному пляжу у Баренцева моря и заедем на ферму северных оленей и хаски. Затем пообедаем свежими морепродуктами в ресторане. При желании прокатимся на маломерном судне, чтобы, если повезёт, увидеть китов. Вечером вернёмся в Мурманск.