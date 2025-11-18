Мои заказы

Поход по осенним Хибинам

Отправляетесь в поход по Хибинам вместе с нами! Философия похода – созерцание и «релакс».

Благодаря подобранной схеме прогулок у вас будет предостаточно времени для отдыха душой, фотографий и сбора ягод.

При этом
совместите приятное времяпровождение с достижением каждодневных целей – обзорных площадок Хибинских тундр.

Вас ждут несложные радиальные выходы из палаточного лагеря, без необходимости путешествия под тяжелым рюкзаком. Один день – одно направление. Мы выбрали для вас самые яркие, обзорные и интересные места Хибин.

Ближайшие даты:
29
авг5
сен

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы в Мурманске. День заезда в центральную часть Хибин

День заезда в центральную часть Хибин.

Установка лагеря и его обустройство.

Знакомство с участниками и планами на предстоящие дни.

Старт из Мурманска 08:00.

2 день

Радиальная прогулка на гору Куэльпорр

Радиальная прогулка на гору Куэльпорр.

Протяженность 8 км.

3 день

Радиальная прогулка на гору Рисчорр

Радиальная прогулка на гору Рисчорр через перевал Северный Рисчорр.

Протяженность 10 км.

4 день

Радиальная прогулка к озеру Академическому

Радиальная прогулка к озеру Академическому через перевал Южный Рисчорр, а также пик Марченко.

Протяженность 16 км.

5 день

День отдыха

День отдыха.

Прогулка к озеру Гольцовое и озеру Щучье.

Протяженность 12 км.

6 день

Перевал Южный Чоргорр

Перевал Южный Чоргорр.

Протяженность 13 км.

7 день

Завершение тура

День выезда.

Сбор лагеря и выезд не позже 12:00.

Ориентировочное время прибытия в Мурманск 17:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека – 42 300 руб.

Скидки:

  • для тех у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) – 1200 руб.;
  • скидка для групп от 2-х человек (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

Размещение в туристических палатках.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Инструктор-проводник
  • Трансфер в первый день от СП "Тирвас" до базы спасателей "Куэльпорр" и в последний день от "Куэльпорр" до СП "Тирвас" по окончании тура
  • Питание трехразовое, за исключением 1 и 7 дней (предусмотрен только обед и ужин для 1 дня и завтрак и перекус для 7 дня)
  • Общегрупповое снаряжение (костровое, тент и т. п.)
  • Аптечка
  • Личное снаряжение (палатки, спальники, коврики)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Личное снаряжение (кружку, ложку, миску) можно взять в аренду
  • Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Базовый слой — термобелье (нательное белье) (тонкое ходовое и теплое для сна — 2 комплекта), можно верх ходового комплекта заменить на спортивную футболку из синтетической влагоотводящей ткани (старайтесь исключить хлопок).
  2. Промежуточный слой — флисовая кофта, исключить шерсть (тонкая флисовая кофта для движения / толстая для стоянки).
  3. Куртка — мембрана или аналог (ветровка, непромокаемая).
  4. Штаны — ветрозащитные или из мембраны (идеальный вариант, если штаны конструктор и превращаются в шорты).
  5. Носки — желательно треккинговые и/или другие со схожими свойствами (удержание стопы, отведение влаги) — 2–3 пары.
  6. Обувь — треккинговые ботинки, желательно высокие (внимание! обувь обязательно должна быть разношенной, никаких берцев).
  7. Резиновые сланцы для лагеря (также отлично подойдут кроксы/сандали и прочая открытая обувь).
  8. Головной убор (баф-труба, бандана, шапочка, кепка).
  9. Очки солнечные, тонкие светлые перчатки (на случай солнечной погоды — подойдут самые обычные «рабочие» х/б перчатки).
  10. Посуда: кружка, ложка, миска, фляга или бутылка для воды.
  11. Рюкзак на 70–80 литров.
  12. Средства личной гигиены, влажные салфетки, туалетные принадлежности.
  13. При желании можно взять треккинговые палки.
  14. Плавки или купальник — для принятия водных процедур + полотенце (трекинговое и/или вафельное).
  15. Хоба (сидушка).
  16. Крем от загара (30+) и от ожогов (типа Пантенол), бальзам для губ (например, Пантенол детский), индивидуальные лекарства (если принимаете по назначению врача), репеллент.
  17. Фонарь — для походов с конца июля.
  18. Дополнительный элемент питания для телефона.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Мурманска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки на тур?

Скидки:

  • для тех у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) – 1200 руб.;
  • скидка для групп от 2-х человек (уточняйте при бронировании).
Может ли измениться программа тура?

Порядок очередности выходов на маршруты может меняться в зависимости от погодных условий. Окончательное решение принимает руководитель группы.

Какие есть особенности маршрута?

Виды и количество препятствий: Траверс Вершинного гребня - г. Куэльпорр (осыпной уклон 20-30 градусов); Траверс Вершинного гребня - г. Рисчорр (осыпной уклон 20-30 градусов); Траверс Вершинного гребня - г. Кукисвумчорр (осыпной уклон 20-30 градусов); Перевал Южный Чоргорр (простые осыпные склоны до 30 градусов) в соответствии с Критериями, утвержденными распоряжением Правительства № 744-р от 05.04.2022.
Особенности рельефа: Хибинские горы – это ряд приподнятых плато, расчлененных глубокими ущельями и перевалами, с многочисленными обрывами и цирками.
Климатические условия: в июле, июне, августе температура +12,5°C… +17,5°C. В данный период меньше всего дождей, примерно 13 дней ежемесячно, выпадает от 28,3 до 33,7 мм осадков. Количество ясных суток от 6 до 13 дней.

Можно ли в тур с детьми?

Тур предусматривает участие от 16 лет и старше. Походы возможны только для тех, кто имеет хорошую физическую подготовку и опыт походов.

Кроме того, каждый участвующий ребёнок должен быть в сопровождении минимум одного из родителей (не бабушка, тётя).

Если вы всё же решили отправиться в поход с детьми, то можно рассмотреть возможность нанять дополнительного гида-инструктора за отдельную плату.
В этом случае, если возникнет необходимость, гид, который будет сопровождать ребёнка, сможет вернуться домой вместе с ним раньше окончания тура.

Где начинается и заканчивается тур?

Сбор и окончание тура будут проходить по адресу: г. Мурманск, проспект Кольский 131а, бывший кинотеатр «Атлантика».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

