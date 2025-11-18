Благодаря подобранной схеме прогулок у вас будет предостаточно времени для отдыха душой, фотографий и сбора ягод.
При этом
Программа тура по дням
Встреча группы в Мурманске. День заезда в центральную часть Хибин
День заезда в центральную часть Хибин.
Установка лагеря и его обустройство.
Знакомство с участниками и планами на предстоящие дни.
Старт из Мурманска 08:00.
Радиальная прогулка на гору Куэльпорр
Радиальная прогулка на гору Куэльпорр.
Протяженность 8 км.
Радиальная прогулка на гору Рисчорр
Радиальная прогулка на гору Рисчорр через перевал Северный Рисчорр.
Протяженность 10 км.
Радиальная прогулка к озеру Академическому
Радиальная прогулка к озеру Академическому через перевал Южный Рисчорр, а также пик Марченко.
Протяженность 16 км.
День отдыха
День отдыха.
Прогулка к озеру Гольцовое и озеру Щучье.
Протяженность 12 км.
Перевал Южный Чоргорр
Перевал Южный Чоргорр.
Протяженность 13 км.
Завершение тура
День выезда.
Сбор лагеря и выезд не позже 12:00.
Ориентировочное время прибытия в Мурманск 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека – 42 300 руб.
Скидки:
- для тех у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) – 1200 руб.;
- скидка для групп от 2-х человек (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания
Палатка
Размещение в туристических палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Инструктор-проводник
- Трансфер в первый день от СП "Тирвас" до базы спасателей "Куэльпорр" и в последний день от "Куэльпорр" до СП "Тирвас" по окончании тура
- Питание трехразовое, за исключением 1 и 7 дней (предусмотрен только обед и ужин для 1 дня и завтрак и перекус для 7 дня)
- Общегрупповое снаряжение (костровое, тент и т. п.)
- Аптечка
- Личное снаряжение (палатки, спальники, коврики)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Личное снаряжение (кружку, ложку, миску) можно взять в аренду
- Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Базовый слой — термобелье (нательное белье) (тонкое ходовое и теплое для сна — 2 комплекта), можно верх ходового комплекта заменить на спортивную футболку из синтетической влагоотводящей ткани (старайтесь исключить хлопок).
- Промежуточный слой — флисовая кофта, исключить шерсть (тонкая флисовая кофта для движения / толстая для стоянки).
- Куртка — мембрана или аналог (ветровка, непромокаемая).
- Штаны — ветрозащитные или из мембраны (идеальный вариант, если штаны конструктор и превращаются в шорты).
- Носки — желательно треккинговые и/или другие со схожими свойствами (удержание стопы, отведение влаги) — 2–3 пары.
- Обувь — треккинговые ботинки, желательно высокие (внимание! обувь обязательно должна быть разношенной, никаких берцев).
- Резиновые сланцы для лагеря (также отлично подойдут кроксы/сандали и прочая открытая обувь).
- Головной убор (баф-труба, бандана, шапочка, кепка).
- Очки солнечные, тонкие светлые перчатки (на случай солнечной погоды — подойдут самые обычные «рабочие» х/б перчатки).
- Посуда: кружка, ложка, миска, фляга или бутылка для воды.
- Рюкзак на 70–80 литров.
- Средства личной гигиены, влажные салфетки, туалетные принадлежности.
- При желании можно взять треккинговые палки.
- Плавки или купальник — для принятия водных процедур + полотенце (трекинговое и/или вафельное).
- Хоба (сидушка).
- Крем от загара (30+) и от ожогов (типа Пантенол), бальзам для губ (например, Пантенол детский), индивидуальные лекарства (если принимаете по назначению врача), репеллент.
- Фонарь — для походов с конца июля.
- Дополнительный элемент питания для телефона.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Мурманска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
Скидки:
- для тех у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) – 1200 руб.;
- скидка для групп от 2-х человек (уточняйте при бронировании).
Может ли измениться программа тура?
Порядок очередности выходов на маршруты может меняться в зависимости от погодных условий. Окончательное решение принимает руководитель группы.
Какие есть особенности маршрута?
Виды и количество препятствий: Траверс Вершинного гребня - г. Куэльпорр (осыпной уклон 20-30 градусов); Траверс Вершинного гребня - г. Рисчорр (осыпной уклон 20-30 градусов); Траверс Вершинного гребня - г. Кукисвумчорр (осыпной уклон 20-30 градусов); Перевал Южный Чоргорр (простые осыпные склоны до 30 градусов) в соответствии с Критериями, утвержденными распоряжением Правительства № 744-р от 05.04.2022.
Особенности рельефа: Хибинские горы – это ряд приподнятых плато, расчлененных глубокими ущельями и перевалами, с многочисленными обрывами и цирками.
Климатические условия: в июле, июне, августе температура +12,5°C… +17,5°C. В данный период меньше всего дождей, примерно 13 дней ежемесячно, выпадает от 28,3 до 33,7 мм осадков. Количество ясных суток от 6 до 13 дней.
Можно ли в тур с детьми?
Тур предусматривает участие от 16 лет и старше. Походы возможны только для тех, кто имеет хорошую физическую подготовку и опыт походов.
Кроме того, каждый участвующий ребёнок должен быть в сопровождении минимум одного из родителей (не бабушка, тётя).
Если вы всё же решили отправиться в поход с детьми, то можно рассмотреть возможность нанять дополнительного гида-инструктора за отдельную плату.
В этом случае, если возникнет необходимость, гид, который будет сопровождать ребёнка, сможет вернуться домой вместе с ним раньше окончания тура.
Где начинается и заканчивается тур?
Сбор и окончание тура будут проходить по адресу: г. Мурманск, проспект Кольский 131а, бывший кинотеатр «Атлантика».