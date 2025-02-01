Предлагаем вам познакомиться с Заполярьем за 3 дня.
Вы побываете в Териберке, увидите величественные Хибины, прогуляетесь по улицам Мурманска и поохотитесь за северным сиянием. Наш маршрут включает в себя полное погружение в культуру, историю и природу края.
Вы побываете в Териберке, увидите величественные Хибины, прогуляетесь по улицам Мурманска и поохотитесь за северным сиянием. Наш маршрут включает в себя полное погружение в культуру, историю и природу края.
Описание тура
Заполярье за 3 дня За три дня вы посетите все самые главные достопримечательности Кольского полуострова. Прогуляетесь по Териберке, увидите кладбище кораблей, каменный пляж яйца дракона, Батарейский водопад, выйдете в море в поисках китов. Также вы побываете в саамской деревне и прокатитесь на оленьих упряжках, поднимитесь на гору Айкуайвенчорр. По окончанию тура вас ждет знакомство с Мурманском: вы узнаете о истории основания и развития города, и об Арктике в целом. Важная информация:
- Данный маршрут не включает в себя проживание, если вы выбираете размещение в центре Мурманска, мы заберем вас от отеля и вернем обратно.
- За 5 дней до начала путешествия мы формируем чат группы в Whats.
App: знакомимся, проверяем наши чемоданы, публикуем четкий тайминг исходя из погодных условий, делимся эмоциями и фотографиями. В чате всегда на связи менеджер, который ответит на любой вопрос и сделает все, что бы ваш отдых прошел незабываемо!
Просим прибывать в Мурманск за день до начала тура.
Выезды по пятницам.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Териберка:
- Песчаный пляж с гигантскими качелями
- Кладбище кораблей
- Каменный пляж «Яйца дракона»
- Батарейский водопад
- Кировск:
- Этнодеревня «Огни Имандры»
- Хибины
- Снежная деревня
- Таинственный лес
- Мурманск:
- Центр города
- Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой
- Отечественной войны («Алеша»)
- Памятник коту Семену
- Памятник Ждущая
- Мемориальный комплекс Курск
- Маяк
- Ледокол «Ленин»
Что включено
- Услуги гида
- Питание в 1 и 2 дни
- Фотосъемка северного сияния
- Горячий чай с печеньем
Что не входит в цену
- Проживание
- Личные расходы
- Сувениры
- Питание в 3 день тура
Место начала и завершения?
По месту вашего пребывания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выезды по пятницам.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
- Данный маршрут не включает в себя проживание, если вы выбираете размещение в центре Мурманска, мы заберем вас от отеля и вернем обратно
- За 5 дней до начала путешествия мы формируем чат группы в WhatsApp: знакомимся, проверяем наши чемоданы, публикуем четкий тайминг исходя из погодных условий, делимся эмоциями и фотографиями. В чате всегда на связи менеджер, который ответит на любой вопрос и сделает все, что бы ваш отдых прошел незабываемо
- Просим прибывать в Мурманск за день до начала тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
SHUYAN
1 фев 2025
这趟北极三日游设计精良，收获满满！首日在萨米民俗村体验驯鹿雪橇，与哈士奇互动，午餐鹿肉炖土豆温暖可口。下午在基洛夫斯克参观冰屋内的奇幻冰雕，乘缆车登独立雪山，漫步泰加林雪径。
次日在捷里别尔卡乘船游览北极峡湾，中午坐狗拉雪橇沿海岸线飞驰，深夜幸运看到极光。导游德米特里专业可靠，俄语交流顺畅，冰面驾驶稳健。当地人在冰雪路面主动搀扶的善意令人感动。
第三天将探索摩尔曼斯克市区：参观不冻港、阿廖沙纪念碑和列宁号核动力破冰船，期待品尝地道帝王蟹。全程安排紧凑安全，强烈推荐！
Трёхдневный тур по Заполярью превзошёл ожидания! В саамской деревне катались на оленях, кормили хаски, пробовали оленину с картошкой. В Кировске восхитились ледяными скульптурами в гуллуриге, поднимались на гору по канатной
次日在捷里别尔卡乘船游览北极峡湾，中午坐狗拉雪橇沿海岸线飞驰，深夜幸运看到极光。导游德米特里专业可靠，俄语交流顺畅，冰面驾驶稳健。当地人在冰雪路面主动搀扶的善意令人感动。
第三天将探索摩尔曼斯克市区：参观不冻港、阿廖沙纪念碑和列宁号核动力破冰船，期待品尝地道帝王蟹。全程安排紧凑安全，强烈推荐！
Трёхдневный тур по Заполярью превзошёл ожидания! В саамской деревне катались на оленях, кормили хаски, пробовали оленину с картошкой. В Кировске восхитились ледяными скульптурами в гуллуриге, поднимались на гору по канатной
Е
Елена
14 янв 2025
М
Марина
7 янв 2025
В Кировске очень интересная и насыщенная программа. В Мурманске красивые виды на город с подсветками. Все что нужно знать туристу Дмитрий рассказал. Посещение Териберки также прошло отлично, очень рекомендую воспользоваться
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