Заполярье за 3 дня За три дня вы посетите все самые главные достопримечательности Кольского полуострова. Прогуляетесь по Териберке, увидите кладбище кораблей, каменный пляж яйца дракона, Батарейский водопад, выйдете в море в поисках китов. Также вы побываете в саамской деревне и прокатитесь на оленьих упряжках, поднимитесь на гору Айкуайвенчорр. По окончанию тура вас ждет знакомство с Мурманском: вы узнаете о истории основания и развития города, и об Арктике в целом. Важная информация:

Данный маршрут не включает в себя проживание, если вы выбираете размещение в центре Мурманска, мы заберем вас от отеля и вернем обратно.

За 5 дней до начала путешествия мы формируем чат группы в Whats.

App: знакомимся, проверяем наши чемоданы, публикуем четкий тайминг исходя из погодных условий, делимся эмоциями и фотографиями. В чате всегда на связи менеджер, который ответит на любой вопрос и сделает все, что бы ваш отдых прошел незабываемо!

Просим прибывать в Мурманск за день до начала тура.