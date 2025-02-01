Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск

Предлагаем вам познакомиться с Заполярьем за 3 дня.

Вы побываете в Териберке, увидите величественные Хибины, прогуляетесь по улицам Мурманска и поохотитесь за северным сиянием. Наш маршрут включает в себя полное погружение в культуру, историю и природу края.
4.67
3 отзыва
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
Заполярье за 3 дня: Териберка. Кировск. Сияние. Киты. Мурманск
Ближайшие даты:
21
фев28
фев7
мар14
мар21
мар28
мар4
апр
Время начала: 08:00

Описание тура

Заполярье за 3 дня За три дня вы посетите все самые главные достопримечательности Кольского полуострова. Прогуляетесь по Териберке, увидите кладбище кораблей, каменный пляж яйца дракона, Батарейский водопад, выйдете в море в поисках китов. Также вы побываете в саамской деревне и прокатитесь на оленьих упряжках, поднимитесь на гору Айкуайвенчорр. По окончанию тура вас ждет знакомство с Мурманском: вы узнаете о истории основания и развития города, и об Арктике в целом. Важная информация:
  • Данный маршрут не включает в себя проживание, если вы выбираете размещение в центре Мурманска, мы заберем вас от отеля и вернем обратно.
  • За 5 дней до начала путешествия мы формируем чат группы в Whats.
App: знакомимся, проверяем наши чемоданы, публикуем четкий тайминг исходя из погодных условий, делимся эмоциями и фотографиями. В чате всегда на связи менеджер, который ответит на любой вопрос и сделает все, что бы ваш отдых прошел незабываемо!
Просим прибывать в Мурманск за день до начала тура.

Выезды по пятницам.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Териберка:
  • Песчаный пляж с гигантскими качелями
  • Кладбище кораблей
  • Каменный пляж «Яйца дракона»
  • Батарейский водопад
  • Кировск:
  • Этнодеревня «Огни Имандры»
  • Хибины
  • Снежная деревня
  • Таинственный лес
  • Мурманск:
  • Центр города
  • Мемориал Защитникам Советского Заполярья в годы Великой
  • Отечественной войны («Алеша»)
  • Памятник коту Семену
  • Памятник Ждущая
  • Мемориальный комплекс Курск
  • Маяк
  • Ледокол «Ленин»
Что включено
  • Услуги гида
  • Питание в 1 и 2 дни
  • Фотосъемка северного сияния
  • Горячий чай с печеньем
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Личные расходы
  • Сувениры
  • Питание в 3 день тура
Место начала и завершения?
По месту вашего пребывания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выезды по пятницам.
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Данный маршрут не включает в себя проживание, если вы выбираете размещение в центре Мурманска, мы заберем вас от отеля и вернем обратно
  • За 5 дней до начала путешествия мы формируем чат группы в WhatsApp: знакомимся, проверяем наши чемоданы, публикуем четкий тайминг исходя из погодных условий, делимся эмоциями и фотографиями. В чате всегда на связи менеджер, который ответит на любой вопрос и сделает все, что бы ваш отдых прошел незабываемо
  • Просим прибывать в Мурманск за день до начала тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
S
1 фев 2025
这趟北极三日游设计精良，收获满满！首日在萨米民俗村体验驯鹿雪橇，与哈士奇互动，午餐鹿肉炖土豆温暖可口。下午在基洛夫斯克参观冰屋内的奇幻冰雕，乘缆车登独立雪山，漫步泰加林雪径。

次日在捷里别尔卡乘船游览北极峡湾，中午坐狗拉雪橇沿海岸线飞驰，深夜幸运看到极光。导游德米特里专业可靠，俄语交流顺畅，冰面驾驶稳健。当地人在冰雪路面主动搀扶的善意令人感动。

第三天将探索摩尔曼斯克市区：参观不冻港、阿廖沙纪念碑和列宁号核动力破冰船，期待品尝地道帝王蟹。全程安排紧凑安全，强烈推荐！

Трёхдневный тур по Заполярью превзошёл ожидания! В саамской деревне катались на оленях, кормили хаски, пробовали оленину с картошкой. В Кировске восхитились ледяными скульптурами в гуллуриге, поднимались на гору по канатной
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дороге и гуляли по тайге.

В Териберке совершили морскую прогулку, катались на собачьих упряжках вдоль берега, ночью наблюдали северное сияние. Гид Дмитрий безупречно организовал маршрут, местные жители помогали на скользких дорожках.

Завтра экскурсия по Мурманску: посетим незамерзающий порт, памятник "Алёша" и атомный ледокол "Ленин", попробуем королевского краба. Тур идеален для любителей Русского Севера!

Е
14 янв 2025
М
7 янв 2025
В Кировске очень интересная и насыщенная программа. В Мурманске красивые виды на город с подсветками. Все что нужно знать туристу Дмитрий рассказал. Посещение Териберки также прошло отлично, очень рекомендую воспользоваться
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там именно снегокатами, как советует Дмитрий. Это и время экономит и силы))) сам поселок красиво смотрится, виды открываются на море потрясающие))) В целом прекрасно провела время, переключилась, организацией тура довольна. Дмитрию спасибо большое, он максимально старался все сделать, чтобы нам понравилось!!!

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