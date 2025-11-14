Описание тура
Настоящая охота за одним из самых загадочных явлений на планете! У тебя есть отличная возможность отправиться с нами на поиски северного сияния в Мурманск и Териберку! Вас ждут насыщенные три дня с катаниями на снегоходах, поездкой в Териберку, выходом в море и конечно же, чудесные и яркие фото! Передвижение на наших фирменных джипах Монголия и Алтай.
Привет, Мурманск
Добро пожаловать в настоящий русский север! Встреча гостей в аэропорту Мурманска (встречаем все рейсы с 12:00). После заселения в отеле отправимся познавательную экскурсию по городу, вечером в ресторане всех ждет общее знакомство и обязательно попробуем местные рыбные деликатесы. Если позволит погода и активность солнца — ночью отправимся ловить северное сияние. Проживание: Парк-отель Экспедиция. Питание: ужин
Катания на снегоходах, экскурсия по городу
Утром после завтрака посетим с экскурсией атомный ледокол Ленин. А после обеда нас ждет настоящее северное экстремальное приключение — мы отправимся изучать особенности местной природы, проезжая мимо степей на снегоходах. Чистое время катания 2-3 часа. Проживание: Парк-отель Экспедицияпитание: завтрак, ужин - отель, обед - кафе
Териберка
Рано утром отправимся в главный рыбацкий поселок кольского полуострова — Териберку. Сразу по приезду отправимся на прогулку природный Парк Териберка. После обеда на морскую прогулку (если будет подходящая погода). Если повезет — мы увидим дельфинов или китов! Обязательно посетим: кладбище кораблей, скелет кита, который попал в кадры фильма Левиафан, погуляем по каменному пляжу Яйца дракона. Вечером возвращаемся в Мурманск, по дороги ловим сияние. Проживание: Парк-отель Экспедицияпитание: завтрак, ужин - отель, обед - кафе
Магазин, сувениры, вылет домой
По дороге в аэропорт заедем в рыбный магазин и сувенирку. Наше приключение подошло к концу.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Проживание в отеле Экспедиция Питание: трехразовое: завтрак, обед, ужин Катания на снегоходе Поездка в Териберку. Морская прогулка или охота за Китами Экскурсия по Мурманску Работа инструкторского состава, гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Мурманска