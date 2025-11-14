Мои заказы

Путешествие к Северному сиянию

Настоящая охота за одним из самых загадочных явлений на планете
Путешествие к Северному сияниюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Путешествие к Северному сияниюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Путешествие к Северному сияниюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Настоящая охота за одним из самых загадочных явлений на планете! У тебя есть отличная возможность отправиться с нами на поиски северного сияния в Мурманск и Териберку! Вас ждут насыщенные три дня с катаниями на снегоходах, поездкой в Териберку, выходом в море и конечно же, чудесные и яркие фото! Передвижение на наших фирменных джипах Монголия и Алтай.

Программа тура по дням

1 день

Привет, Мурманск

Добро пожаловать в настоящий русский север! Встреча гостей в аэропорту Мурманска (встречаем все рейсы с 12:00). После заселения в отеле отправимся познавательную экскурсию по городу, вечером в ресторане всех ждет общее знакомство и обязательно попробуем местные рыбные деликатесы. Если позволит погода и активность солнца — ночью отправимся ловить северное сияние. Проживание: Парк-отель Экспедиция. Питание: ужин

Привет, МурманскПривет, МурманскПривет, Мурманск
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Катания на снегоходах, экскурсия по городу

Утром после завтрака посетим с экскурсией атомный ледокол Ленин. А после обеда нас ждет настоящее северное экстремальное приключение — мы отправимся изучать особенности местной природы, проезжая мимо степей на снегоходах. Чистое время катания 2-3 часа. Проживание: Парк-отель Экспедицияпитание: завтрак, ужин - отель, обед - кафе

Катания на снегоходах, экскурсия по городуКатания на снегоходах, экскурсия по городу
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Териберка

Рано утром отправимся в главный рыбацкий поселок кольского полуострова — Териберку. Сразу по приезду отправимся на прогулку природный Парк Териберка. После обеда на морскую прогулку (если будет подходящая погода). Если повезет — мы увидим дельфинов или китов! Обязательно посетим: кладбище кораблей, скелет кита, который попал в кадры фильма Левиафан, погуляем по каменному пляжу Яйца дракона. Вечером возвращаемся в Мурманск, по дороги ловим сияние. Проживание: Парк-отель Экспедицияпитание: завтрак, ужин - отель, обед - кафе

ТериберкаТериберкаТериберка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Магазин, сувениры, вылет домой

По дороге в аэропорт заедем в рыбный магазин и сувенирку. Наше приключение подошло к концу.

Магазин, сувениры, вылет домой
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Экспедиция Питание: трехразовое: завтрак, обед, ужин Катания на снегоходе Поездка в Териберку. Морская прогулка или охота за Китами Экскурсия по Мурманску Работа инструкторского состава, гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Александр
Александр — Тревел-эксперт
Специализируемся в outdoor туризме на природе и с 2013г. провели уже более 500 туров по России и ближайшему зарубежью, более 4 тыс довольных Клиентов. Имеем многолетний профессиональный опыт работы практически во всех регионах нашей страны. Зареегистрированный outdoor туроператор, работаем официально.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
На машине
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
25 дек в 08:00
8 янв в 08:00
42 900 ₽ за человека
Экспресс-путешествие в Арктику: Мурманск, Териберка и Кировск, северное сияние и милые олени
На машине
3 дня
-
15%
1 отзыв
Экспресс-путешествие в Арктику: Мурманск, Териберка и Кировск, северное сияние и милые олени
Увидеть кладбище кораблей, побывать в этнодеревне «Огни Имандры» и осмотреть атомный ледокол
Начало: Мурманск, у ресторана «Тундра», ул. Полярные зори,...
26 дек в 08:00
2 янв в 08:00
33 150 ₽39 000 ₽ за человека
На Кольский полуостров в мини-группе: Мурманск, Териберка и северные активности
На машине
3 дня
На Кольский полуостров в мини-группе: Мурманск, Териберка и северные активности
Отправиться на морскую прогулку, увидеть северное сияние и познакомиться с оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00
21 фев в 12:00
20 мар в 12:00
31 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска