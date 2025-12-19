После прилёта и сбора группы отправимся в ресторан «Тундра», где пройдёт дегустация морепродуктов и знакомство участников. В меню — гребешки, морские ежи и устрицы. После обеда начнётся обзорная экскурсия по городу-герою Мурманску.

Мы увидим памятник Алёше — символ защитников Заполярья, посетим мемориал «Морякам, погибшим в мирное время», откуда открывается панорамный вид на город, и памятник Ждущей, посвящённый женщинам, провожающим своих мужчин в море.

После экскурсии заселимся в отель и немного отдохнём. Вечером отправимся в ресторан, чтобы восстановить силы и поделиться впечатлениями первого дня. Завершением станет охота за северным сиянием, при благоприятной погоде нас ждёт волшебное природное зрелище.