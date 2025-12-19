Мои заказы

На Кольский полуостров в мини-группе: Мурманск, Териберка и северные активности

Отправиться на морскую прогулку, увидеть северное сияние и познакомиться с оленями
Добро пожаловать на Кольский полуостров — край суровой красоты, где северные ветра встречаются с тишиной бескрайних просторов. Вас ждут улицы Мурманска и чарующая Териберка.

Отправитесь к берегам Баренцева моря, увидите скалы
читать дальше

и водопады, побываете на Кладбище кораблей и покормите северных оленей прямо с рук.

Морская прогулка даст шанс увидеть китов, а охота за северным сиянием — стать свидетелем одного из самых завораживающих явлений природы. Вкус арктических морепродуктов, свежий воздух и снежные пейзажи подарят ощущение настоящей свободы.

На Кольский полуостров в мини-группе: Мурманск, Териберка и северные активности
На Кольский полуостров в мини-группе: Мурманск, Териберка и северные активности
На Кольский полуостров в мини-группе: Мурманск, Териберка и северные активности

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять с собой удобную непромокаемую обувь, тёплую ветровку, термобельё, перчатки, шапку и солнцезащитные очки.

Программа тура по дням

1 день

Мурманск: знакомство с городом и охота за северным сиянием

После прилёта и сбора группы отправимся в ресторан «Тундра», где пройдёт дегустация морепродуктов и знакомство участников. В меню — гребешки, морские ежи и устрицы. После обеда начнётся обзорная экскурсия по городу-герою Мурманску.

Мы увидим памятник Алёше — символ защитников Заполярья, посетим мемориал «Морякам, погибшим в мирное время», откуда открывается панорамный вид на город, и памятник Ждущей, посвящённый женщинам, провожающим своих мужчин в море.

После экскурсии заселимся в отель и немного отдохнём. Вечером отправимся в ресторан, чтобы восстановить силы и поделиться впечатлениями первого дня. Завершением станет охота за северным сиянием, при благоприятной погоде нас ждёт волшебное природное зрелище.

Мурманск: знакомство с городом и охота за северным сияниемМурманск: знакомство с городом и охота за северным сияниемМурманск: знакомство с городом и охота за северным сияниемМурманск: знакомство с городом и охота за северным сиянием
2 день

Териберка

После завтрака в гостинице продолжим путешествие по Кольскому полуострову. Впереди путь до Териберки — около 130 км. По дороге сделаем остановку у крупнейшего ветропарка за полярным кругом: 57 ветрогенераторов, каждый высотой с 50-этажный дом, производят впечатление даже на бывалых путешественников.

По приезде в Териберку нас ждёт морская прогулка продолжительностью 2 часа. Возможно, удастся увидеть китов и других обитателей Баренцева моря. После обеда в одном из местных ресторанов продолжим знакомство с северным побережьем.

Побываем на песчаном пляже, где стоит декорация — скелет морского животного из фильма «Левиафан». Затем отправимся на оленью ферму, где можно будет покормить животных ягелем прямо с рук.

На побережье расположены 6-метровые качели с видом на океан — попробуем себя в роли детей Арктики. Осмотрим арт-объекты Териберки, включая трон из топляковой древесины, и прогуляемся к старому кораблю, выброшенному на берег и ставшему неофициальным символом посёлка.

Вечером вновь выйдем на охоту за северным сиянием, если позволит погода.

ТериберкаТериберкаТериберка
3 день

Пляж драконьих яиц, Кладбище кораблей и заброшенная школа

После отдыха и завтрака отправимся к берегу, где находится пляж с округлыми камнями, похожими на драконьи яйца. Следующим пунктом станет Гнездо дракона — место с фантастическими видами, словно сошедшее со страниц средневекового эпоса.

Мы пройдём к Батарейскому водопаду — самому северному водопаду европейской части России. Его мощь и окружающие пейзажи оставят сильное впечатление.

Осмотрим Кладбище кораблей — место, где старые рыбацкие суда лежат на берегу, напоминая о былых временах и морской славе.

Завершим тур у заброшенной школы в Териберке. Стоящая у берегов Северного Ледовитого океана, она хранит тишину: здесь когда-то звучали детские голоса, а теперь только шумит ветер. После — доставим вас в аэропорт.

Пляж драконьих яиц, Кладбище кораблей и заброшенная школаПляж драконьих яиц, Кладбище кораблей и заброшенная школаПляж драконьих яиц, Кладбище кораблей и заброшенная школа

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет31 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, дегустация морепродуктов
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Морская прогулка, поиск китов (2 часа)
  • Наблюдение за северным сиянием (при благоприятных погодных условиях)
  • Знакомство с северными оленями
Что не входит в цену
  • Перелёт до Мурманска и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Мурманске
Привет, я Александр, и я воспринимаю жизнь как одно большое приключение. С самого детства, благодаря родителям, я окунулся в романтику дорог. Спасибо им за то, что у меня были: деревня,
читать дальше

дача, походы, палатки, рыбалки, поездки в отпуск на самолетах, поездах и автомобилях. С возрастом тяга к путешествиям и приключениям только усилилась. Меня всегда тянет «в путь», открывать новые места и исследовать неизведанные ранее маршруты. Я живу этими эмоциями и хочу делиться ими с окружающими.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
На машине
3 дня
-
10%
5 отзывов
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
Побывать на кладбище кораблей, отведать морепродуктов, попариться в баньке и погулять по Мурманску
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
Сегодня в 11:00
22 дек в 11:00
44 910 ₽49 900 ₽ за человека
Экспресс-путешествие в Арктику: Мурманск, Териберка и Кировск, северное сияние и милые олени
На машине
3 дня
-
15%
1 отзыв
Экспресс-путешествие в Арктику: Мурманск, Териберка и Кировск, северное сияние и милые олени
Увидеть кладбище кораблей, побывать в этнодеревне «Огни Имандры» и осмотреть атомный ледокол
Начало: Мурманск, у ресторана «Тундра», ул. Полярные зори,...
26 дек в 08:00
2 янв в 08:00
33 150 ₽39 000 ₽ за человека
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
2 дня
Кольский полуостров за два дня: Мурманск, Териберка и Северное сияние
Начало: Мурманск, Ленина 82 пр-кт
Расписание: По субботам в 11:00
Завтра в 11:00
27 дек в 11:00
36 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска