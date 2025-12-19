Отправитесь к берегам Баренцева моря, увидите скалы
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять с собой удобную непромокаемую обувь, тёплую ветровку, термобельё, перчатки, шапку и солнцезащитные очки.
Программа тура по дням
Мурманск: знакомство с городом и охота за северным сиянием
После прилёта и сбора группы отправимся в ресторан «Тундра», где пройдёт дегустация морепродуктов и знакомство участников. В меню — гребешки, морские ежи и устрицы. После обеда начнётся обзорная экскурсия по городу-герою Мурманску.
Мы увидим памятник Алёше — символ защитников Заполярья, посетим мемориал «Морякам, погибшим в мирное время», откуда открывается панорамный вид на город, и памятник Ждущей, посвящённый женщинам, провожающим своих мужчин в море.
После экскурсии заселимся в отель и немного отдохнём. Вечером отправимся в ресторан, чтобы восстановить силы и поделиться впечатлениями первого дня. Завершением станет охота за северным сиянием, при благоприятной погоде нас ждёт волшебное природное зрелище.
Териберка
После завтрака в гостинице продолжим путешествие по Кольскому полуострову. Впереди путь до Териберки — около 130 км. По дороге сделаем остановку у крупнейшего ветропарка за полярным кругом: 57 ветрогенераторов, каждый высотой с 50-этажный дом, производят впечатление даже на бывалых путешественников.
По приезде в Териберку нас ждёт морская прогулка продолжительностью 2 часа. Возможно, удастся увидеть китов и других обитателей Баренцева моря. После обеда в одном из местных ресторанов продолжим знакомство с северным побережьем.
Побываем на песчаном пляже, где стоит декорация — скелет морского животного из фильма «Левиафан». Затем отправимся на оленью ферму, где можно будет покормить животных ягелем прямо с рук.
На побережье расположены 6-метровые качели с видом на океан — попробуем себя в роли детей Арктики. Осмотрим арт-объекты Териберки, включая трон из топляковой древесины, и прогуляемся к старому кораблю, выброшенному на берег и ставшему неофициальным символом посёлка.
Вечером вновь выйдем на охоту за северным сиянием, если позволит погода.
Пляж драконьих яиц, Кладбище кораблей и заброшенная школа
После отдыха и завтрака отправимся к берегу, где находится пляж с округлыми камнями, похожими на драконьи яйца. Следующим пунктом станет Гнездо дракона — место с фантастическими видами, словно сошедшее со страниц средневекового эпоса.
Мы пройдём к Батарейскому водопаду — самому северному водопаду европейской части России. Его мощь и окружающие пейзажи оставят сильное впечатление.
Осмотрим Кладбище кораблей — место, где старые рыбацкие суда лежат на берегу, напоминая о былых временах и морской славе.
Завершим тур у заброшенной школы в Териберке. Стоящая у берегов Северного Ледовитого океана, она хранит тишину: здесь когда-то звучали детские голоса, а теперь только шумит ветер. После — доставим вас в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|31 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, дегустация морепродуктов
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Морская прогулка, поиск китов (2 часа)
- Наблюдение за северным сиянием (при благоприятных погодных условиях)
- Знакомство с северными оленями
Что не входит в цену
- Перелёт до Мурманска и обратно
- Остальное питание