Путешествие по реке Времени. Каякинг по Туломе

Путешествие по реке Времени
Что такое Тулома? Это удивительная, почти волшебная речная артерия Мурманской области, где когда-то разворачивались потрясающие исторические события! На ее берегах селились саами, финны, поморы — настоящие хранители северной культуры. Но
время не стоит на месте, и река была перекрыта ГЭС, превращая свои пороги в мирные плесы.

Теперь Тулома дарит нам уникальную возможность насладиться каякингом — вы ощутите все прелести этого увлекательного занятия.

Представьте себе, как весло нежно касается воды, а звук плеска пробуждает дух приключений! Присоединяйтесь!

Путешествие по реке Времени. Каякинг по Туломе
Путешествие по реке Времени. Каякинг по ТуломеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие по реке Времени. Каякинг по ТуломеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
27
июн25
июл

Программа тура по дням

1 день

Начало сплава

Выехать из Мурманска мы планируем в 9:00.

Сбор группы начнется у бывшего кинотеатра «Атлантика» на проспекте Кольском.

Прибытие в Верхнетуломский станет отправной точкой нашего приключения.

После выгрузки и упаковки вещей пройдет инструктаж, после чего нас ждет легкий перекус и начало сплава по реке.

Мы насладимся великолепными пейзажами – берега реки Тулома, усеянные густыми деревьями, будут сменяться удивительными «заливчиками», где нам стоит остановиться. Здесь, среди живописной природы, легко почувствовать, как будто попадаешь в сказку.

Для любителей рыбалки мы настоятельно советуем взять удочку.

В некоторых местах будет возможность ловить щуку, которая отлично дополнит наш вечерний ужин.

Ночевка пройдет на берегу реки или на одном из многочисленных островов.

Вкусный ужин, палатки и звуки природы станут идеальным завершением дня, погружая нас в атмосферу древних саамов и поморов.

Пройдем в этот день 15 км.

Начало сплава

2 день

Сплав по Туломе

Утро начнется с плотного завтрака.

Мы соберем лагерь и снова сядем в каяки, чтобы продолжить наше путешествие.

По левому берегу нам откроется поселок Восмус, где когда-то жили саамы, а сегодня стоят уютные дачи.

Справа будет Туломский заказник, сопровождающий нас до финиша.

Река станет шире, берега – более высокими и скалистыми.

Обед запланирован на живописном месте.

Завершим день рядом с дачным поселком «Юркино».

С финишной точки нас заберет автомобиль, чтобы доставить обратно в Мурманск.

Ориентировочное время окончания программы – 18:00.

Сплав по Туломе


Проживание

Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека – 18800 руб.

Скидки:

  • для тех у кого свой спальник, коврик, палатка цена – 1000 руб.;
  • для групп от 2х человек (уточняйте при бронировании).

Варианты проживания

Проживание в палатках

1 ночь
Проживание в палатках


Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги инструктора-проводника
  • Питание на маршруте
  • Групповая аптечка
  • Трансфер и перевозка каяков
  • Прокат каяков, юбок, весел
  • Общественное снаряжение для бивуака
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Личные расходы
  • Аренда брызгозащитных костюмов и сухих гидрокостюмов (по желанию)
  • Страховка (по желанию)
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В путешествии на каяке все вещи мы укладываем в маленькие гермомешки (20 л) и далее в кокпиты каяков. Поэтому вещи, хотя и могут быть не самые ультралегкие, но не должны быть объемными.

СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ СТОЯНКИ.

  1. Рюкзак (18–20 л) без каркаса (!), который позволит выйти в однодневный радиальный поход. При этом, приехать вы можете с другой сумкой и переложить свои вещи в гермомешки.
  2. Коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) — если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
  3. Палатка — с возможностью разложить отдельно стойки и ткань. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
  4. Сидушка туристическая.
  5. Личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале — складная.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ.

Одежда для сна.

Комплект термобелья — спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки).

Одежда, в которой мы идем на каяке. Такая одежда может быть мокрой

  1. Сверху — куртка каякера или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы одеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно одеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас.
  2. Сухой (драйсьют) или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Но мы настоятельно рекомендуем при путешествии по морю обязательно быть в сухом костюме — можно арендовать у нас.
  3. Неопреновые перчатки и тапки. Также мы выдадим вам неопреновые тапочки, если у вас нет подходящей любимой обуви для каякинга.
  4. Стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку.
  5. Головной убор (кепка, панама, шапочка).

Костюм для лагеря.

  1. Мембранная куртка или пончо.
  2. Брюки мембранные, либо быстросохнущие.
  3. Термобельё.
  4. Футболка.
  5. «Флиска» или кофта.
  6. Теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку).
  7. Носки трекинговые 1 пару, носки обычные 2-3 пары, 1 пару теплые.
  8. Накомарник.
  9. Перчатки.
  10. Короткие резиновые сапоги.
  11. Трекинговые ботинки (невысокие) или кроссовки для радиальных выходов.
  12. Шапка теплая.

Также желательно взять:

  1. Нижнее бельё.
  2. Купальник.
  3. Очки солнцезащитные.
  4. Средства личной гигиены.
  5. Походное полотенце.
  6. Солнцезащитный крем.
  7. Гигиеническая помада.
  8. Средства от комаров и мошек.
  9. Гермомешочек для телефона.
  10. Бутылка для воды.

Специальное снаряжение.

  1. Налобный фонарик (для августа-сентября).
  2. Фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом (пожеланию).
  3. Удочки для рыбалки.
  4. Личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты — все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете). Помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит.
  5. Крем для рук.

Документы (в непромокаемом боксе или чехле!)

  1. Паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке.
  2. Медицинский страховой полис.
  3. Деньги на непредвиденные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
К участию допускаются взрослые от 18 лет и дети от 14 лет в сопровождении родителей (тандем).
Будет комфортнее, если участники обладают нормальной физической подготовкой.
Какие есть скидки?

Скидки:

Для тех у кого свой спальник, коврик, палатка – скидка 1000 руб.

Для групп от 2-х человек – скидка 5%/чел.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Необходим ли неопреновый костюм?

Неопреновый костюм не нужен, так как он плотный и больше подходит для купания.

От брызг хорошо защищают брызгозащитные костюмы, которые можно взять в аренду у организатора.

Также в аренду можно взять сухие гидрокостюмы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

