Программа тура по дням
Начало сплава
Выехать из Мурманска мы планируем в 9:00.
Сбор группы начнется у бывшего кинотеатра «Атлантика» на проспекте Кольском.
Прибытие в Верхнетуломский станет отправной точкой нашего приключения.
После выгрузки и упаковки вещей пройдет инструктаж, после чего нас ждет легкий перекус и начало сплава по реке.
Мы насладимся великолепными пейзажами – берега реки Тулома, усеянные густыми деревьями, будут сменяться удивительными «заливчиками», где нам стоит остановиться. Здесь, среди живописной природы, легко почувствовать, как будто попадаешь в сказку.
Для любителей рыбалки мы настоятельно советуем взять удочку.
В некоторых местах будет возможность ловить щуку, которая отлично дополнит наш вечерний ужин.
Ночевка пройдет на берегу реки или на одном из многочисленных островов.
Вкусный ужин, палатки и звуки природы станут идеальным завершением дня, погружая нас в атмосферу древних саамов и поморов.
Пройдем в этот день 15 км.
Сплав по Туломе
Утро начнется с плотного завтрака.
Мы соберем лагерь и снова сядем в каяки, чтобы продолжить наше путешествие.
По левому берегу нам откроется поселок Восмус, где когда-то жили саамы, а сегодня стоят уютные дачи.
Справа будет Туломский заказник, сопровождающий нас до финиша.
Река станет шире, берега – более высокими и скалистыми.
Обед запланирован на живописном месте.
Завершим день рядом с дачным поселком «Юркино».
С финишной точки нас заберет автомобиль, чтобы доставить обратно в Мурманск.
Ориентировочное время окончания программы – 18:00.
Проживание
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека – 18800 руб.
Скидки:
- для тех у кого свой спальник, коврик, палатка цена – 1000 руб.;
- для групп от 2х человек (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания
Проживание в палатках
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги инструктора-проводника
- Питание на маршруте
- Групповая аптечка
- Трансфер и перевозка каяков
- Прокат каяков, юбок, весел
- Общественное снаряжение для бивуака
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Личные расходы
- Аренда брызгозащитных костюмов и сухих гидрокостюмов (по желанию)
- Страховка (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В путешествии на каяке все вещи мы укладываем в маленькие гермомешки (20 л) и далее в кокпиты каяков. Поэтому вещи, хотя и могут быть не самые ультралегкие, но не должны быть объемными.
СНАРЯЖЕНИЕ ДЛЯ СТОЯНКИ.
- Рюкзак (18–20 л) без каркаса (!), который позволит выйти в однодневный радиальный поход. При этом, приехать вы можете с другой сумкой и переложить свои вещи в гермомешки.
- Коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) — если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
- Палатка — с возможностью разложить отдельно стойки и ткань. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
- Сидушка туристическая.
- Личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале — складная.
ОДЕЖДА И ОБУВЬ.
Одежда для сна.
Комплект термобелья — спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки).
Одежда, в которой мы идем на каяке. Такая одежда может быть мокрой
- Сверху — куртка каякера или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы одеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно одеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас.
- Сухой (драйсьют) или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Но мы настоятельно рекомендуем при путешествии по морю обязательно быть в сухом костюме — можно арендовать у нас.
- Неопреновые перчатки и тапки. Также мы выдадим вам неопреновые тапочки, если у вас нет подходящей любимой обуви для каякинга.
- Стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку.
- Головной убор (кепка, панама, шапочка).
Костюм для лагеря.
- Мембранная куртка или пончо.
- Брюки мембранные, либо быстросохнущие.
- Термобельё.
- Футболка.
- «Флиска» или кофта.
- Теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку).
- Носки трекинговые 1 пару, носки обычные 2-3 пары, 1 пару теплые.
- Накомарник.
- Перчатки.
- Короткие резиновые сапоги.
- Трекинговые ботинки (невысокие) или кроссовки для радиальных выходов.
- Шапка теплая.
Также желательно взять:
- Нижнее бельё.
- Купальник.
- Очки солнцезащитные.
- Средства личной гигиены.
- Походное полотенце.
- Солнцезащитный крем.
- Гигиеническая помада.
- Средства от комаров и мошек.
- Гермомешочек для телефона.
- Бутылка для воды.
Специальное снаряжение.
- Налобный фонарик (для августа-сентября).
- Фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом (пожеланию).
- Удочки для рыбалки.
- Личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты — все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете). Помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит.
- Крем для рук.
Документы (в непромокаемом боксе или чехле!)
- Паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке.
- Медицинский страховой полис.
- Деньги на непредвиденные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
Какие есть скидки?
Скидки:
Для тех у кого свой спальник, коврик, палатка – скидка 1000 руб.
Для групп от 2-х человек – скидка 5%/чел.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Необходим ли неопреновый костюм?
Неопреновый костюм не нужен, так как он плотный и больше подходит для купания.
От брызг хорошо защищают брызгозащитные костюмы, которые можно взять в аренду у организатора.
Также в аренду можно взять сухие гидрокостюмы.