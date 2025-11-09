1 день

Начало сплава

Выехать из Мурманска мы планируем в 9:00.

Сбор группы начнется у бывшего кинотеатра «Атлантика» на проспекте Кольском.

Прибытие в Верхнетуломский станет отправной точкой нашего приключения.

После выгрузки и упаковки вещей пройдет инструктаж, после чего нас ждет легкий перекус и начало сплава по реке.

Мы насладимся великолепными пейзажами – берега реки Тулома, усеянные густыми деревьями, будут сменяться удивительными «заливчиками», где нам стоит остановиться. Здесь, среди живописной природы, легко почувствовать, как будто попадаешь в сказку.

Для любителей рыбалки мы настоятельно советуем взять удочку.

В некоторых местах будет возможность ловить щуку, которая отлично дополнит наш вечерний ужин.

Ночевка пройдет на берегу реки или на одном из многочисленных островов.

Вкусный ужин, палатки и звуки природы станут идеальным завершением дня, погружая нас в атмосферу древних саамов и поморов.

Пройдем в этот день 15 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160