Рождественские каникулы на Кольском полуострове

Проведите незабываемые зимние выходные на Кольском полуострове! Вы погрузитесь в атмосферу Севера, почувствуете всю мощь Северного Ледовитого океана, полюбуетесь уникальным природным явлением – северным сиянием, познакомитесь с обычаями и традициями коренного народа Севера.
5
1 отзыв
Рождественские каникулы на Кольском полуострове
Рождественские каникулы на Кольском полуострове
Рождественские каникулы на Кольском полуострове
Ближайшие даты:
4
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск, охота на северное сияние

11:30 Выезд от отеля Меридиан.

Обзорная экскурсия по городу.

Вы посетите главные достопримечательности самого большого города за Полярным кругом, пообедаете в одном из ресторанов Мурманска, увидите первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Окончание экскурсии в 17:00-17:30.

Северное сияние.

Время выезда зависит от прогнозов, не ранее 19:00.

Время выезда сообщает координатор в день экскурсии.

Вечером Вы отправитесь на поиски северного сияния, узнаете об этом природном явлении, сделаете яркие фотографии на фоне сияния, ну а чтобы согреться, гид угостит Вас горячим чаем с печеньем.

Мы выберем одно из четырех направлений в области города Мурманска и отправимся на экскурсию охотиться на северное сияние.

Поиск локаций зависит от прогнозов, возможно, что уедем один раз и не очень далеко, а возможно, что придется ездить 4-5 часов.

В поездке наши профессиональные гиды расскажут про это космическое явление, сделают фотографии на профессиональную технику, а также угостят вас горячим чаем со снеками.

Важно! Выезд на охоту на северное сияние состоится в любом случае, вне зависимости от прогноза.

Прибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияние
2 день

Териберка

09:00 Выезд от отеля Меридиан.

Вы отправитесь в поселок Териберка, расположенный на краю земли, увидите Северный Ледовитый океан и настоящую заснеженную тундру, Батарейский водопад и другие значимые места поселка! Вечером Вас ждет повторный выезд на сияние.

В поездке нас ждет:

  • дорога 2 часа в одну сторону;
  • тундра;
  • ветряки;
  • обед;
  • кладбище кораблей;
  • скелет кита, выброшенного на берег;
  • скелет кита из декораций к фильму «Левиафан»;
  • гигантские качели;
  • песчаный пляж;
  • корабль, выброшенный на берег;
  • Баренцево море и Северный ледовитый океан.

19:30 Прибытие в Мурманск.

Если дорога в Териберку будет закрыта из-за погодных условий, мы заменим экскурсию в Териберку на экскурсию в Кировск (Хибины).

Северное сияние.

Вечером Вы отправитесь на поиски северного сияния, узнаете об этом природном явлении, сделаете яркие фотографии на фоне сияния, ну а чтобы согреться, гид угостит Вас горячим чаем с печеньем.

Время выезда зависит от прогнозов, не ранее 19:00. Время выезда сообщает координатор в день экскурсии.

Мы выберем одно из четырех направлений в области города Мурманска и отправимся на экскурсию охотиться на северное сияние.

Поиск локаций зависит от прогнозов, возможно, что уедем один раз и не очень далеко, а возможно, что придется ездить 4-5 часов.

В поездке наши профессиональные гиды расскажут про это космическое явление, сделают фотографии на профессиональную технику, а также угостят вас горячим чаем со снеками.

Важно! Выезд на охоту на северное сияние состоится в любом случае, вне зависимости от прогноза.

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
3 день

Саамские мотивы. Завершение тура

Выезд от отеля Меридиан.

Вы погрузитесь в быт и традиции народа Кольского полуострова, прокатитесь на оленьей упряжке, познакомитесь и покормите пушистых жителей Севера – оленей и хаски, а еще погреетесь у костра в чуме с шаманом и поиграете в саамские игры на открытом воздухе.

Приблизительное расстояние от Мурманска 30км.

По прибытию мы посетим и покормим северных оленей и хаски, поиграем в саамские игры, пообедаем, попьем чай в чуме под легенды и загадки саамов, узнаем, что такое петроглифы.

После программы предоставлен 1 час свободного времени, вы можете заранее выбрать любую активность из предлагаемых за отдельную плату, либо просто погулять по парку.

Прибытие в Мурманск.

Программа заканчивается после 14:00, но мы не рекомендуем выбирать рейсы раньше, чем с 18:00.
Саамские мотивы. Завершение тураСаамские мотивы. Завершение тураСаамские мотивы. Завершение тураСаамские мотивы. Завершение тура

Проживание

В туре проживание предусмотрено в гостинице Azimut 4* в г. Мурманске.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

  • экскурсионная программа без проживания – 59 900 руб.;
  • двухместное размещение – 89 570 руб.;
  • одноместное размещение – 115 445 руб.

Проживание включено с 04.01 по 07.01.2025.

Варианты проживания

Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4

2 ночи

Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.

Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4Гостиница «Azimut Сити Отель Мурманск» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Поездка на комфортабельном авто
  • Проживание и завтраки (в тарифе с проживанием)
  • Обеды на всех дневных экскурсиях
  • Чай и снеки на охоте за северным сиянием
  • Две охоты на северное сияние
  • Входные билеты на локациях
  • Туристическая программа на все дни путешествия
  • Заботливое сопровождение во время поездки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Размещение в Мурманске (тариф без проживания)
  • Завтраки (тариф без проживания)
  • Ужины
  • Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала (~1500 рублей с человека) или такси (стоимость поездки от аэропорта за легковой автомобиль составит ~700-800 рублей)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Север – это про теплые вещи даже в июне. Главный принцип подбора одежды – многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки), но не переживайте, наш отдел заботы обязательно расскажет Вам, какие именно вещи потребуется под даты Вашей поездки.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая будет программа в Кировске, если дорога в Териберку будет закрыта?

Кировск (при закрытии дороги в Териберку).

08:00 Выезд от отеля Меридиан

Вы увидите самое большое озеро на Кольском полуострове – Имандра, поднимитесь на фуникулере в горы Хибины, посетите уникальный проект – Снежную деревню, которая полностью сделана из снега и льда.

Кировск – плюс один город Заполярья, который появится в списке ваших туристических достижений.

Кировск – кольский город, который миру подарили геологи.

В начале прошлого века в горах Кольского полуострова обнаружили залежи апатито-нефелиновых руд, что и задало импульс к рождению Кировска.

19:30 Окончание экскурсии.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
15 мая 2024
Организаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелось бы быть с первого по последний день с одним и тем же организатором.
Владе отдельное место в сердечке❤️
Организаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелось

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