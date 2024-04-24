Туры подходящие для зимних прогулок по Мурманску

Найдено 12 туров в категории «Зимние» в Мурманске, цены от 21 510 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Осенью исследуем Териберку пешком, а зимой — на санях, укрывшись полушубками из овчины»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Новогодние приключения на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние приключения на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
«Увлекательный новогодний тур в Мурманск с размещением в комфортабельных отелях и глэмпингах комплекса «Лапландская деревня»»
2 янв в 10:00
189 600 за человека
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
«Насыщенная четырехдневная программа на новогодние праздники на Кольском полуострове»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800 за человека
Новогодние каникулы в Териберке
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Териберке
Начало: г. Мурманск
«В этот раз на новогодние праздники в Териберке мы подготовили два заезда, один из которых включает встречу Нового Года, а второй совпадает с январскими праздничными днями»
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 800 за человека
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Начало: мурм
«За праздничным ужином отдохнём от городской суеты и насладимся северной природой и настоящей зимой»
4 янв в 10:00
от 87 000 за человека
Рождество на Кольском. Териберка
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Рождество на Кольском. Териберка
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«Хочешь провести новогодние каникулы нетривиально»
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 53 000 за человека
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000 за человека
Новый год и рождество в Краснощелье
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Новый год и рождество в Краснощелье
Начало: г. Оленегорск, г. Мурманск
«Встреча Рождества и Нового года в центре Кольского полуострова в селе Краснощелье»
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 91 000 за человека
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
«Погода в Новогодние каникулы обычно ясная, морозная»
2 янв в 10:00
от 93 000 за человека
Шаманский новогодний тур в Заполярье
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Начало: Мурманск
«Проведите новогодние праздники в шатрах-сферах на самом краю света, в окружении фантастической красоты дикой природы, с саамскими шаманами и с премиальным сервисом»
30 дек в 10:00
от 200 000 за человека
Рождественский тур в Заполярье
🛣 Джиппинг
❄️ На снегоходах
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Заполярье
Начало: Мурманск
«Вы можете посмотреть новогодние фильмы, поиграть в настольные игры и просто расслабиться в комфортной и приятной атмосфере»
4 янв в 10:00
от 200 000 за человека
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Осенью исследуем Териберку пешком, а зимой — на санях, укрывшись полушубками из овчины»
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Рождество на Кольском. Териберка
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Новогодние приключения на Кольском полуострове
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
    Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
  • М
    Максим
    5 марта 2024
    Новогодние приключения на Кольском полуострове
    Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.
  • Б
    Большаков
    29 февраля 2024
    Новый год и рождество в Краснощелье
    Все было супер
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Рождество на Кольском. Териберка
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • Т
    Татьяна
    8 февраля 2024
    Новогодние приключения на Кольском полуострове
    Все очень достойно.
  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
    Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсииНе первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии
  • Ю
    Юлия
    18 января 2024
    Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
    Арктические каникулы 02.01.24-05.01.24. Здорово провели время! Спасибо, "Большая Стране" и принимающей стороне! Теперь подробнее… с пожеланиями и разочарованиями. День прилета. У нас заселение
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    было в 14.00 в Азимут, быстро, без проблем. Отлично! Классный вид на площадь, нам повезло! Дальше непонятное время на самостоятельное ознакомление с городом, который видишь впервые: куда идти, где гулять, что смотреть? - ещё не понятно, принадлежали сами себе в ожидании охоты на сияние, назначенной на 21.00-21.30. Рестораны рекомендованные в буклете были забронированы аж до 08.01.24, по телефонам забронировать заранее из Москвы не получалось - никто не отвечал, через сайт тоже не было свободных мест, оставалось только методом посещения и ожидания по 1,5-2 часа пытаться получить освободившиеся случайно места либо идти в другие заведения. День однозначно пустоват для достаточно дорогостоящего тура. Из пожеланий: время после приезда-прилета туристов неплохо было бы заполнить ознакомительной 1,5-часовой гастро-экскурсией по Мурманску по рекомендованным в программе ресторанам для бронирования туристами возможных свободных мест или для знакомства с городом и для красивых фото с праздничной иллюминацией, например. Охота на Северное сияние. Первая охота прошла не очень удачно, надеялись на второй выезд, который превзошёл все ожидания. Анна - большая молодец, классный охотник! Спасибо Вам за экскурс, успешную охоту и классные фотографии. День в Хибинах. Гид Олег. Трансфер, организация, сопровождение гида - всё на уровне. На снегоходах классно покатались. Обед в "Перце" отличный: вкусно, согревающе, быстро по обслуживанию. Здорово погуляли в Снежной деревне. Пожалуй, самый ровный по эмоциям день, без провалов. Понравился. День в Саамской деревне и Хаски-парке. Гид Олег. Классная сказочная саамская деревня, олени, собаки, умопомрачительные виды сказочного снежного леса, мороз и замёрзшие реснички. Еда неплохая, по-домашнему, вкусная. Обалденный экскурсовод-историк в саамской деревне, любящий своё дело. Поклон ему. День классный, хоть и день вылета. Наполнил напоследок эмоциями. Из заявленной программы не состоялась поездка в Териберку. Пожалуй, это главное разочарование тура. 40% надежд на эмоции закладывались именно на этот день. Мечты о Ледовитом океане и крае земли остались пока мечтами. Отмена поездки без возможности достойной замены стала огромным разочарованием! В программе тура нет информации о том, что Териберка может быть отменена совсем. Фраза "При наличии достаточного снежного покрова мы отправимся к побережью Баренцева моря с большими камнями («яйца дракона») и замерзшему водопаду на санях за снегоходом" никак не предупреждает о том, что покров может быть чрезмерным, замести дороги и отменить поездку вовсе. Это фиаско… Уважаемые организаторы, экскурсия по Мурманску с посещением Маяка, Ледокола Ленин, памятника Алёши, Курской рупки и множества мест с видами на город не заменяет отмену Териберки ни эмоционально ни финансово. День был слабым. Гид Олег, конечно, очень старался, рассказал про жизнь мурмунчан, что-то из истории, но вся экскурсия была растянута на день, а по факту её можно уложить в 3-3,5 часа без "воды" и ненужных фактов. В довесок рестораны "Кружка" и "Гастон" категорически подвели обслуживанием и едой. В варианте возможной отмены Териберки из-за погоды лучше ставить её на второй день тура, чтобы был запас дней на рокировку с Хибинами или с Хаски-парком. Туристы всегда могут взять еду с собой по согласованию, даже если бронь в кафе Териберки слетит из-за смены дня экскурсии. Несостоявшаяся Териберка - провал тура 02.01.24-05.01.24! Увы… Хотя старались. Экскурсию по Мурманску надо продумать. Слабовата. Итого: Сам тур очень здорово продуман и насыщен. Уверена, что если бы состоялась Териберка, впечатления зашкаливали бы на 100%. Поэтому учитывайте пожелания по рокеровке, переиграйте неудачные рестораны и будете ещё круче,чем Вы есть!

  • А
    Алексей
    17 января 2024
    В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
    Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
    Гастрономический тур по Кольскому полуострову конечно же оставил массу положительных впечатлений и послевкусие от поездки до сих пор не отпускает!
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    Посчастливилось увидеть северное сияние уже в первый день приезда, гастрономические изыски просто поразили. Единственное, что не очень понравилось, это саамская деревня, не очень комфортно было и на турбазе. Поэтому концовка была скомкана.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Зимние»

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  1. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  2. Новогодние приключения на Кольском полуострове
  3. Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
  4. Новогодние каникулы в Териберке
  5. Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
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  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
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