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Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Осенью исследуем Териберку пешком, а зимой — на санях, укрывшись полушубками из овчины»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние приключения на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
«Увлекательный новогодний тур в Мурманск с размещением в комфортабельных отелях и глэмпингах комплекса «Лапландская деревня»»
2 янв в 10:00
189 600₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Новогодние арктические каникулы под северным сиянием
Начало: Г. Мурманск
«Насыщенная четырехдневная программа на новогодние праздники на Кольском полуострове»
31 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 89 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новогодние каникулы в Териберке
Начало: г. Мурманск
«В этот раз на новогодние праздники в Териберке мы подготовили два заезда, один из которых включает встречу Нового Года, а второй совпадает с январскими праздничными днями»
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 45 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур на новогодние праздники с северным сиянием и китами
Начало: мурм
«За праздничным ужином отдохнём от городской суеты и насладимся северной природой и настоящей зимой»
4 янв в 10:00
от 87 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Рождество на Кольском. Териберка
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«Хочешь провести новогодние каникулы нетривиально»
29 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 53 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур «Новогоднее северное сияние на Кольском»
Начало: Россия, Мурманск
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 92 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Новый год и рождество в Краснощелье
Начало: г. Оленегорск, г. Мурманск
«Встреча Рождества и Нового года в центре Кольского полуострова в селе Краснощелье»
28 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от 91 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождество в Краснощелье на Кольском полуострове
Начало: г. Мурманск
«Погода в Новогодние каникулы обычно ясная, морозная»
2 янв в 10:00
от 93 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Шаманский новогодний тур в Заполярье
Начало: Мурманск
«Проведите новогодние праздники в шатрах-сферах на самом краю света, в окружении фантастической красоты дикой природы, с саамскими шаманами и с премиальным сервисом»
30 дек в 10:00
от 200 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский тур в Заполярье
Начало: Мурманск
«Вы можете посмотреть новогодние фильмы, поиграть в настольные игры и просто расслабиться в комфортной и приятной атмосфере»
4 янв в 10:00
от 200 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Осенью исследуем Териберку пешком, а зимой — на санях, укрывшись полушубками из овчины»
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААнна2 апреля 2024Организация на высоте, очень удобный общий чат для группы, все всегда вовремя. 11 из 10 баллов:)
- ММаксим5 марта 2024Гиды хорошие, организовано всё на высоком уровне.
- ББольшаков29 февраля 2024Все было супер
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ТТатьяна8 февраля 2024Все очень достойно.
- ЮЮлия21 января 2024Не первый раз путешествуем с Большой Страной, и, как всегда, прекрасная организация тура. Информация, транспорт, экскурсии. Привет Алёне, нашему прекрасному гиду🌷
- ЮЮлия18 января 2024Арктические каникулы 02.01.24-05.01.24. Здорово провели время! Спасибо, "Большая Стране" и принимающей стороне! Теперь подробнее… с пожеланиями и разочарованиями. День прилета. У нас заселение
- ААлексей17 января 2024Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
- ЛЛара17 января 2024Гастрономический тур по Кольскому полуострову конечно же оставил массу положительных впечатлений и послевкусие от поездки до сих пор не отпускает!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Зимние»
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