Программа тура по дням
Фотоохота на северное сияние
Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск.
Советуем прибытие до 18:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение, а также ужин в ресторане.
Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00 (время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения, вещи можно оставить в камере хранения).
Выезжаем на фотоохоту!
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.
Важно! Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам, при отсутствии минимальных шансов, выезд может быть отменен и перенесен на следующий день.
Это поразительное природное явление не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе. Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые!
В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится. Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.
Сбор группы у отеля Меридиан в 21:00. Точное время гид сообщит накануне.
Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как северное сияние – природное явление, время выезда может измениться.
Охота может занимать несколько часов, убедительно просим позаботиться о теплой одежде и обуви заранее!
Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.
Фотосъемка во время сияния включена в стоимость. Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.
Важно! Гид-фотограф делает по несколько общих групповых снимков, после фото каждого участника. Если длительность вспышки позволит, вы можете сделать несколько дополнительных снимков.
Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.
Следующий день будет не менее сказочным.
На край света в Териберку
Сбор группы в Териберку.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану.
Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону.
Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры.
По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку.
По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
Кладбище заброшенных кораблей
Как известно, Териберка – это старинный рыболовецкий поселок, жизнь которого началась именно с рыбного промысла.
Кладбище кораблей – главное свидетельство прошлого, корабельные каркасы навечно захоронены на отмели Териберской губы.
Природный парк Териберка.
На площади в несколько тысяч гектар расположен природный парк «Териберка», в котором обеспечивается сохранение природных объектов с высокой ценностью.
Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим: водопад Батарейский, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера.
Пляж драконьих яиц, путешествуя по пляжу, вы сможете сделать множество атмосферных фотографий.
В период снежной зимы, когда до пляжа «Драконьи яйца», Батарейского водопада и других природных достопримечательностей пешком не добраться, мы воспользуемся снегоходными санями.
Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки (оплачивается самостоятельно по предзаказу).
В выходные дни в ресторанах действует предварительный заказ по меню, либо комплексный обед из нескольких блюд: уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод (1400 рублей с человека)
Важно! По независящим от компании причинам обед может быть отменен.
Песчаный пляж и единение с природой.
Вы сможете прокатиться на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на океан.
Прощаемся с Териберкой и океаном.
Возвращаемся в Мурманск, день был яркий на впечатления и полон эмоций. Мы уверены Териберка попала в самое сердце и останется с вами навсегда!
Гид сообщит время финиша накануне, ориентировочное время прибытия 21:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
В случае отмены поездки в первый день, выезд на охоту за северным сиянием при благоприятном прогнозе.
Важно! Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью и перенесем поездку на другое популярное направление – Кировск, Хибины.
Этнические мотивы. Завершение тура
Сбор группы этнический парк.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от сеанса).
Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Трансфер Мурманск-Кировск, длительность в пути в среднем 2,5 часа с учетом остановок.
В программе:
- истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера у горящего очага;
- активные игры (метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол);
- уникальные объекты и артефакты саамов;
- кормление северных оленей и хаски. У вас будет возможность сделать фото и видео с этими милыми животными;
- катание на оленьей упряжке (в зимний период).
Обед (комплексный обед из нескольких блюд, оплачивается самостоятельно по предзаказу, стоимость 1500 рублей с человека).
Возвращение в Мурманск.
Завершение тура.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Тариф
|Проживание
|Стоимость
|Стандарт
|Без проживания
|30 800
|Комфорт
(под запрос)
|Гостиницы: iTerra, Тундра, Хвоя
|40 100
|Комфорт+
|Гостиницы: Меридиан, Azimut, Космос
|42 400
Стоимость для тарифов Комфорт и Комфорт+ указана на 1 человека при двухместном размещении.
Одноместное размещение возможно за доп. плату:
- отели Комфорт — 5 500 руб.;
- отели 4* — 7 000 руб.
Варианты проживания
Iterra Hotel
«Iterra hotel» – гостиница в Мурманске, расположенная в Октябрьском районе.
Номера представлены в категории «Стандарт», где могут уместиться один или два гостя. В каждом имеется необходимая мебель для спокойного отдыха с комфортом, бесплатный Wi-fi, ЖК-телевизор, холодильник, электрочайник и собственная ванная комната с душем.
Утром подаётся континентальный завтрак. А так же имеется общая кухня, где можно самостоятельно приготовить, используя бытовую технику и набор посуды. Поблизости расположено кафе «Сим-Сим» и продуктовый гипермаркет.
Меридиан 4
Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.
Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.
AZIMUT Сити Отель Мурманск 4
Отель «Азимут» с рестораном расположен в центре Мурманска, прямо у Центрального парка и в 5 минутах ходьбы от Центрального стадиона.
Номера оформлены в светлых тонах и оснащены мини-баром и телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В числе удобств плотные шторы. Ванная комната каждого номера укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В распоряжении гостей отеля «Азимут» круглосуточная стойка регистрации и бар. Также в отеле имеются конференц-залы, экскурсионное бюро и камера хранения багажа.
Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori, Murmansk 4
Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска. В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.
В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе. В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi. В ресторане «Полярные Зори» подают блюда русской и европейской кухни. Помимо этого, работают ночной клуб и 2 бара, где можно заказать разнообразные коктейли и напитки.
Tundra Hotel
Приглашаем отдохнуть в необыкновенном городе на краю глубоководной бухты на Баренцевом море.
Круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, бесплатная парковка и бесплатный Wi-Fi. Гостям предоставляются гладильные услуги, а также услуги факса и ксерокопирования.
Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, собственная ванная комната, шкаф для одежды.
У нас есть обеденная зона и сервируется континентальный завтрак.
Удобное расположение в тихом дворе в центре Мурманска:
- Расстояние от гостиницы до аэропорта Мурманска составляет 30 км.
- Путь на машине от гостиницы до площади «Пять углов» займет 5 минут.
- Прогулка пешком до самого масштабного проекта торгово-развлекательного комплекса в регионе ТРК «Мурманск Молл» займет 5 минут.
Хвоя
Мини-отель «Хвоя» находится в Октябрьском округе в городе Мурманск. До остановки общественного транспорта «Улица Академика Книповича» 230 м. Гости на автомобиле могут воспользоваться парковкой.
В номерах присутствуют кровати, тумбочки, вместительный шкаф, стол со стулом, а также Wi-Fi, телевизор с кабельным телевидением и сейф, в ванной комнате есть фен.
На общей кухни есть электрический чайник, плита, холодильник и обеденная зона. В шаговой доступности размещаются кафе, рестораны, пабы и магазины.
Неподалеку установлен торговый центр с детскими игровыми залами и кинотеатром. Расстояние до Международного аэропорта Мурманск им. Николая II 28 км, а до железнодорожного вокзала 1,5 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все тарифы:
- Тариф Комфорт:
- Тариф Комфорт+:
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, при выборе тарифа Стандарт
- Одноместное размещение в отеле
- Трансфер: аэропорт - отель - 1 500 руб. в одну стронуж/д вокзал - отель - 500 руб. в одну строну
- Аэропорт - отель - 1 500 руб. в одну строну
- Ж/д вокзал - отель - 500 руб. в одну строну
- Туристический налог (оплачивается при заселении) - 100 руб/чел (сутки)
- Питание, не включенное в программу и тариф: завтраки, при выборе тарифа Стандартобеды, ужины
- Завтраки, при выборе тарифа Стандарт
- Обеды, ужины
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- термобелье;
- теплая зимняя куртка и штаны;
- высокая теплая зимняя обувь;
- шапка;
- шарф;
- перчатки.
Берите с собой запасные вещи.
Документы, деньги и др:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода. Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
Важная информация о туре
- Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью и перенесем поездку на другое направление — Кировск.
- Териберка — это отдаленный от цивилизации поселок, редко, но бывают перебои с электричеством и водоснабжением, рестораны на это время закрыты для обслуживания. Включенный в стоимость обед может быть отменен, менеджер оповестит вас заранее, чтобы было время запастись перекусом, а сама стоимость будет пересчитана.
- Очередность посещения каждого объекта может быть изменена.
- Компания оставляет за собой право изменить порядок экскурсий в рамках тура. Вас обязательно поставят в известность заранее.
В какое время шансы увидеть сияние выше?
Сезон северного сияния на Кольском открывается с 1 сентября и продолжается до апреля. Шансы и вероятность увидеть красочное явление примерно одинаковы в любое время. Главные условия: солнечная активность и подходящие погодные условия.
Наши гиды всегда ориентируются на несколько факторов и выбирают максимально удачный день для фотоохоты.
Есть ли гарантии увидеть северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, и мы не можем дать 100% гарантии, что вы его увидите. Выезды на охоту мы планируем только на дни, когда вероятность увидеть сияние высока. Если же прогноз неблагоприятный, мы предложим вам перенести поездку на более подходящий день.
Возможно ли увидеть северное сияние как на большинстве фотографий?
Большинство фотографий проходят цветокоррекцию и профессиональную обработку. Северное сияние всегда разное, предугадать какими цветами оно разольется в небе невозможно, также стоит помнить о том, что в объективе фотокамеры цвета будут ярче.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая будет программа в Кировске, если дорога в Териберку будет закрыта?
Программа дня в Кировске:
Сбор группы в Кировск.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Переезд в Кировск – сердце Хибин.
На перевалах и у горных озер просто перехватывает дух и пробивает на лавину эмоций от суровой красоты Севера.
Хибины – крупнейший на Кольском полуострове горный массив и один из самых интересных по своей минералогии в мире.
Прибываем в Кировск.
Обзорная экскурсия по городу, предусматривает 2-3 остановки в самых живописных местах, чтобы вы могли не только насладиться комфортной поездкой, но и запечатлеть все красоты самого сердца Хибин.
Музейно-выставочный центр «Апатит».
Здание МВЦ с часовой башней – архитектурная доминанта заполярного города Кировска.
Музей находится на центральной площади города и располагает коллекцией минералов, подробными макетами горных работ, мультимедийными экспозициями и фиджитал-экспонатами.
Обед в ресторане (оплачивается самостоятельно).
Снежная деревня.
Экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» – уникальный проект, снег и лед – необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы.
Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина (если закрыта снежная деревня).
Самые яркие впечатления можно получить, когда из суровой северной природы Мурманской области вы делаете несколько шагов и попадаете в тропики, где вас встречают мощные, непривычные и удивительно красивые пальмы, фикусы, агавы, кактусы, молочаи, цикасы и множество других разнообразных по красоте растений.
Арт-парк «Таинственный Лес» (оплачивается самостоятельно).
Арт-парк «Таинственный Лес» — арт-место посреди настоящего леса.
Вы будете очарованы сказочными созданиями, троп среди пушистых деревьев и внеземными пространствами, ваше пребывание в таинственном лесу будет сопровождаться свето-звуковым оформлением.
Возвращение в Мурманск.