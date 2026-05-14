Описание тура
Готовы увидеть, где кончается земля?
Представьте: Вы стоите у Северного Ледовитого океана, ветер треплет волосы, а за спиной — тысячелетия дикой тундры. Это не просто поездка, это путешествие, которое перезагружает голову и наполняет лёгкие свободой.
Вы побываете в Мурманске - самом крупном городе за Полярным кругом. Как же круто просыпаться в Арктике, чувствовать ее дыхание и каждое утро город-герой будет встречать Вас своими видами. А мы повезём Вас дальше — туда, где начинается настоящий Север.
Что вас ждёт в этом туре:
Встреча с визитной карточкой Кольского края — Териберкой
Брошенные корабли, дикие пляжи, базальтовые скалы и бескрайний океан. Именно здесь снимали Левиафана, именно здесь до мурашек чувствуешь величие природы.
Путешествие в Ловозерские тундры — невероятное место силы
Этот день будет наполнен ландшафтами, от которых происходит настоящая перезагрузка сознания. Древние горы, переливающиеся озёра и полная тишина (её так не хватает в городе). Местные саами называют это место сакральным — вы поймёте почему.
Места, где проходила линия фронта, и музей артефактов времён Второй Мировой войны
Прикоснёмся к истории Заполярья. Увидим окопы, огневые точки и подлинные предметы, которые поисковики находят в этих суровых землях до сих пор.
Водопады Кольского полуострова
Мощь потока, который не замерзает даже в лютый мороз. Можно бесконечно смотреть на то, как вода срывается с уступов, и забыть обо всём на свете, слушая завораживающий шум воды.
Программа тура по дням
День в Териберке и выход в море на поиски китов
Утро начнется с завтрака в отеле
В 09:00 мы отправимся в легендарную Териберку. По пути сделаем пару фото-стопов в бескрайней Тундре и в Саду камней.
Главные локации этого дня - знаменитый пляж Драконьи яйца, Логово дракона, Батарейное озеро и Териберский водопад.
Заедем на кладбище древних кораблей;
Пообедаем в ресторане на побережье бухты (за доп. плату);
Посетим песчаный пляж Баренцева моря с гигантскими качелями, кораблем, выброшенным на берег штормом и скамейкой путешественников;
Выйдем на морскую прогулку и увидим скалы Териберки со стороны моря. Если повезет, то встретим морских обитателей: китов, дельфинов; к 21:00 - вернемся в гостиницу Мурманска.
Тайминг зависит от погодных условий
Путешествие в Ловозерские тундры
08:00 Завтрак в отеле
09:00 Стартуем Ловозерские тундры - невероятное место силы. Этот день будет наполнен ландшафтами, от которых произойдет перезагрузка сознания.
Увидим:
Слоеный рельеф каменистой тундры;
Головокружительные отвесные скалы и Цирки Раслака (высота более 300 м.);
Удивительную северная природу с высоты птичьего полета. Если будет ясная погода, то нашему взору откроются одни из древнейших гор России - Хибины! Устроим пикник на вершине скалистого плато с чаем из местных трав и местными блюдами.
16:00 - трансфер в Мурманск до Вашей гостиницы.
Тайминг зависит от погодных условий
Водопады на реке Титовка
08:00 Завтрак
10:00 Выезжаем на Водопады Кольского полуострова
Помимо невероятно красивых водопадов, мы посетим места, где проходила линия фронта и музей артефактов времен Второй Мировой войны!
Послушаем шум воды на водопаде реки Ура;
Во время нереста сможем наблюдать преодолевающую пороги семгу на реке Западная Лица;
Посетим трехкаскадный водопад Мельничный на реке Титовка;
Увидим руины Гэс, которая снабжала электроэнергией военный городок;
Посетим один из главных воинских мемориалов Мурманской области — Комплекс Долина Славы и Общественную историко-краеведческую экспозицию Титовский рубеж;
Обед можно будет заказать в кафе Титовки (за доп. плату).
В 18:00 мы доставим Вас в гостиницу или в точку пересадки на трансфер до аэропорта.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице Экспедиция - цена указана при двухместном размещении
- Сопровождение группы профессиональным гидом
- Пикник в Ловозерских тундрах
- Горячий чай и печенье на всем маршруте
- Трансферы по программе тура
- Морская прогулка на судне в море
Что не входит в цену
- Авиа/железнодорожные билеты до/из Мурманска
- Обеды и ужины
- Личные расходы
- Иные услуги не по программе тура
О чём нужно знать до поездки
Условия оплаты:
Важно! Цена с проживанием установлена для одного человека при условии двухместного проживания. В случае одноместного проживания - доплата 13200 рублей;
Возможно трехместное размещение с ребенком до 15 лет. Доплата в данном случае 6000 рублей;
В стоимость тура с проживанием, включены две ночи проживания;
Важно! При оплате тура с проживанием требуется предоплата в размере 50% для гарантии размещения.
Условия отмены:
Важно! Отмена тура с проживанием возможна за 14 дней до даты начала тура.