Готовы увидеть, где кончается земля?

Представьте: Вы стоите у Северного Ледовитого океана, ветер треплет волосы, а за спиной — тысячелетия дикой тундры. Это не просто поездка, это путешествие, которое перезагружает голову и наполняет лёгкие свободой.

Вы побываете в Мурманске - самом крупном городе за Полярным кругом. Как же круто просыпаться в Арктике, чувствовать ее дыхание и каждое утро город-герой будет встречать Вас своими видами. А мы повезём Вас дальше — туда, где начинается настоящий Север.

Что вас ждёт в этом туре:

Встреча с визитной карточкой Кольского края — Териберкой

Брошенные корабли, дикие пляжи, базальтовые скалы и бескрайний океан. Именно здесь снимали Левиафана, именно здесь до мурашек чувствуешь величие природы.

Путешествие в Ловозерские тундры — невероятное место силы

Этот день будет наполнен ландшафтами, от которых происходит настоящая перезагрузка сознания. Древние горы, переливающиеся озёра и полная тишина (её так не хватает в городе). Местные саами называют это место сакральным — вы поймёте почему.

Места, где проходила линия фронта, и музей артефактов времён Второй Мировой войны

Прикоснёмся к истории Заполярья. Увидим окопы, огневые точки и подлинные предметы, которые поисковики находят в этих суровых землях до сих пор.

Водопады Кольского полуострова

Мощь потока, который не замерзает даже в лютый мороз. Можно бесконечно смотреть на то, как вода срывается с уступов, и забыть обо всём на свете, слушая завораживающий шум воды.