Тур "Три дня на краю земли", или "Солнечные ночи Крайнего Севера"

Посетим легендарную Териберку, Ловозерские тундры, послушаем шум водопадов
Описание тура

Готовы увидеть, где кончается земля?

Представьте: Вы стоите у Северного Ледовитого океана, ветер треплет волосы, а за спиной — тысячелетия дикой тундры. Это не просто поездка, это путешествие, которое перезагружает голову и наполняет лёгкие свободой.

Вы побываете в Мурманске - самом крупном городе за Полярным кругом. Как же круто просыпаться в Арктике, чувствовать ее дыхание и каждое утро город-герой будет встречать Вас своими видами. А мы повезём Вас дальше — туда, где начинается настоящий Север.

Что вас ждёт в этом туре:

Встреча с визитной карточкой Кольского края — Териберкой

Брошенные корабли, дикие пляжи, базальтовые скалы и бескрайний океан. Именно здесь снимали Левиафана, именно здесь до мурашек чувствуешь величие природы.

Путешествие в Ловозерские тундры — невероятное место силы

Этот день будет наполнен ландшафтами, от которых происходит настоящая перезагрузка сознания. Древние горы, переливающиеся озёра и полная тишина (её так не хватает в городе). Местные саами называют это место сакральным — вы поймёте почему.

Места, где проходила линия фронта, и музей артефактов времён Второй Мировой войны

Прикоснёмся к истории Заполярья. Увидим окопы, огневые точки и подлинные предметы, которые поисковики находят в этих суровых землях до сих пор.

Водопады Кольского полуострова

Мощь потока, который не замерзает даже в лютый мороз. Можно бесконечно смотреть на то, как вода срывается с уступов, и забыть обо всём на свете, слушая завораживающий шум воды.

Программа тура по дням

1 день

День в Териберке и выход в море на поиски китов

Утро начнется с завтрака в отеле

В 09:00 мы отправимся в легендарную Териберку. По пути сделаем пару фото-стопов в бескрайней Тундре и в Саду камней.

Главные локации этого дня - знаменитый пляж Драконьи яйца, Логово дракона, Батарейное озеро и Териберский водопад.

  • Заедем на кладбище древних кораблей;

  • Пообедаем в ресторане на побережье бухты (за доп. плату);

  • Посетим песчаный пляж Баренцева моря с гигантскими качелями, кораблем, выброшенным на берег штормом и скамейкой путешественников;

  • Выйдем на морскую прогулку и увидим скалы Териберки со стороны моря. Если повезет, то встретим морских обитателей: китов, дельфинов; к 21:00 - вернемся в гостиницу Мурманска.

Тайминг зависит от погодных условий

2 день

Путешествие в Ловозерские тундры

08:00 Завтрак в отеле

09:00 Стартуем Ловозерские тундры - невероятное место силы. Этот день будет наполнен ландшафтами, от которых произойдет перезагрузка сознания.

Увидим:

  • Слоеный рельеф каменистой тундры;

  • Головокружительные отвесные скалы и Цирки Раслака (высота более 300 м.);

  • Удивительную северная природу с высоты птичьего полета. Если будет ясная погода, то нашему взору откроются одни из древнейших гор России - Хибины! Устроим пикник на вершине скалистого плато с чаем из местных трав и местными блюдами.

16:00 - трансфер в Мурманск до Вашей гостиницы.

Тайминг зависит от погодных условий

3 день

Водопады на реке Титовка

08:00 Завтрак

10:00 Выезжаем на Водопады Кольского полуострова

Помимо невероятно красивых водопадов, мы посетим места, где проходила линия фронта и музей артефактов времен Второй Мировой войны!

  • Послушаем шум воды на водопаде реки Ура;

  • Во время нереста сможем наблюдать преодолевающую пороги семгу на реке Западная Лица;

  • Посетим трехкаскадный водопад Мельничный на реке Титовка;

  • Увидим руины Гэс, которая снабжала электроэнергией военный городок;

  • Посетим один из главных воинских мемориалов Мурманской области — Комплекс Долина Славы и Общественную историко-краеведческую экспозицию Титовский рубеж;

  • Обед можно будет заказать в кафе Титовки (за доп. плату).

В 18:00 мы доставим Вас в гостиницу или в точку пересадки на трансфер до аэропорта.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице Экспедиция - цена указана при двухместном размещении
  • Сопровождение группы профессиональным гидом
  • Пикник в Ловозерских тундрах
  • Горячий чай и печенье на всем маршруте
  • Трансферы по программе тура
  • Морская прогулка на судне в море
Что не входит в цену
  • Авиа/железнодорожные билеты до/из Мурманска
  • Обеды и ужины
  • Личные расходы
  • Иные услуги не по программе тура
О чём нужно знать до поездки

Условия оплаты:

  • Важно! Цена с проживанием установлена для одного человека при условии двухместного проживания. В случае одноместного проживания - доплата 13200 рублей;

  • Возможно трехместное размещение с ребенком до 15 лет. Доплата в данном случае 6000 рублей;

  • В стоимость тура с проживанием, включены две ночи проживания;

  • Важно! При оплате тура с проживанием требуется предоплата в размере 50% для гарантии размещения.

Условия отмены:

  • Важно! Отмена тура с проживанием возможна за 14 дней до даты начала тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Дмитрий
Дмитрий — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Хочешь увидеть настоящий русский Север? Тот, что вырывает дыхание и влюбляет в себя навсегда? Мы организуем туры с 2016 года. И за 10 лет безупречной работы за нашей спиной — не
просто туры, а исполненные мечты более 20000 благодарных путешественников. Мы — команда, которая знает о Кольском больше, чем Википедия и местные старожилы вместе взятые. Вот почему к нам едут даже знаменитости, а туристы пишут километры восторженных отзывов: - Авторский подход. Никаких «галопом по Европам». Только лучшие, проверенные маршруты, где природа показывает свой главный спектакль. - Свой авто парк. Комфортабельный, безопасный транспорт (Mercedes Vito & Sprinter, Renaullt Traffic, Mitsubishi Pajero и др.) и водители, которым не страшны даже заносы за Полярным кругом. - Живые голоса гидов. Они не читают лекции — они горят своим делом. Любовь к краю заразна! Плюс профессиональные переводчики для гостей из-за рубежа. - Профи менеджмента. Специалисты нашей службы заботы максимально быстро отвечают на любые Ваши вопросы как до, так и после путешествия. Вы будете чувствовать нашу поддержку Не упустите шанс прикоснуться к суровой романтике Заполярья. С нами это безопасно, ярко и навсегда в сердце.

