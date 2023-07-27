читать дальше максимально комфортный тур с проживанием в палатках. Палатки большие, стоят кемпинговые кровати. Есть баня, которой мы пользовались каждый день. Полноценное питание, например по утрам нам готовили оладьи, блины, омлет, кашу. Еды было столько, что голодных не было. В общем рекомендую этих ребят!

Не буду описывать что мы там увидели, думаю это понятно будет из описания тура. Хочу сказать про организацию. Это был