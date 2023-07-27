Туры на водопады из Мурманска

Найдено 4 тура в категории «Водопады» в Мурманске, цены от 32 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
«Увидим водопады и удивительные камни на полуострове Средний и древнейшие скалы на тектоническом разломе на полуострове Рыбачий»
Расписание: по понедельникам в 10.00
24 июня в 10:00
1 июля в 11:00
42 000 за человека
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Начало: г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 10:00
«Искупаемся в природной ванне, образованной водопадом, увидим выброшенный корабль, найдём артефакты в «Долине Смерти» и пройдёмся по местам исторических событий»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
42 000 за человека
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
«Далее нас ждут дикие места, бездорожье, бушующий рёв потоков каскадных водопадов, традиционная остановка у перевала и смотровая площадка»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
32 000 за человека
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
«Побываем на кладбище кораблей и насладимся шумом Батарейского водопада, а ещё сможем полакомиться морскими ежами, гребешками и крабами»
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Мария
    27 июля 2023
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Великолепная экскурсия на полуострова Рыбачий и Средний. И очень хорошая организация и экскурсии, и проживания в базовом лагере. Базовый лагерь
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    организован очень удобно: и проживание и питание - на отлично. Отличный гид Дмитрий, который сопровождал нас все эти дни и заботился о нас. Мы остались в полном восторге от поездки.

  • Е
    Евгений
    1 июля 2023
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Не буду описывать что мы там увидели, думаю это понятно будет из описания тура. Хочу сказать про организацию. Это был
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    максимально комфортный тур с проживанием в палатках. Палатки большие, стоят кемпинговые кровати. Есть баня, которой мы пользовались каждый день. Полноценное питание, например по утрам нам готовили оладьи, блины, омлет, кашу. Еды было столько, что голодных не было. В общем рекомендую этих ребят!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Водопады»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
  2. Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
  3. Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
  4. Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Водопады" можно забронировать 4 тура от 32 000 до 42 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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