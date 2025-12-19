1 день

Начало путешествия. Териберка. Батарейский водопад

Начало тура в 09:00 у отеля «Азимут» или (по договорённости) по пути следования.

Сегодня нам предстоит поездка в поселок Териберка.

Время в пути 2 часа.

Мы пройдем к Батарейскому водопаду, прогуляемся на вершину сопки, откуда открывается впечатляющий вид на окрестности и Северный Ледовитый океан, затем проедем к пляжу Яйца Дракона, после посетим кладбище кораблей.

Далее мы посетим ресторан на берегу моря, где сможем попробовать местные блюда (не включены в стоимость).

После обеда мы продолжим нашу экскурсию по песчаному пляжу Териберки – здесь установлено несколько арт-объектов, где можно сделать фото.

В районе 16:00 мы выдвигаемся из Териберки в Мурманск.

Возвращение в гостиницу.

