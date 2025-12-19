Мои заказы

Увидеть весь Кольский полуостров за 6 дней

Знакомство с гостеприимным Кольским полуостровом ждёт вас в этом увлекательном путешествии! Впечатляющие виды Териберки, прогулка к Сейдозеру и смотровой площадке с изображением Куйвы, водопад «Красивый» и панорамный вид на Хибины
с перевала, Колвицкий водопад, музей Канозерских петроглифов и Тоня Тетрина, «Аметистовый берег», село Кузомень, песчаная пустыня и деревянные церкви в Варзуге — всё это ждёт вас в захватывающем шестидневном туре. С расширенной версией тура можно ознакомиться по ссылке.

Увидеть весь Кольский полуостров за 6 дней
Увидеть весь Кольский полуостров за 6 дней
Увидеть весь Кольский полуостров за 6 дней

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия. Териберка. Батарейский водопад

Начало тура в 09:00 у отеля «Азимут» или (по договорённости) по пути следования.

Сегодня нам предстоит поездка в поселок Териберка.

Время в пути 2 часа.

Мы пройдем к Батарейскому водопаду, прогуляемся на вершину сопки, откуда открывается впечатляющий вид на окрестности и Северный Ледовитый океан, затем проедем к пляжу Яйца Дракона, после посетим кладбище кораблей.

Далее мы посетим ресторан на берегу моря, где сможем попробовать местные блюда (не включены в стоимость).

После обеда мы продолжим нашу экскурсию по песчаному пляжу Териберки – здесь установлено несколько арт-объектов, где можно сделать фото.

В районе 16:00 мы выдвигаемся из Териберки в Мурманск.

Возвращение в гостиницу.

Начало путешествия. Териберка. Батарейский водопад

2 день

Ловозеро и Сейдозеро

09:00 После завтрака в отеле мы выезжаем из Мурманска в поселок Ловозеро.

Добравшись до Ловозера, мы пересаживаемся на катер и отправляемся к священному озеру саамов – Сейдозеру.

Нам предстоит прогулка в окрестностях озера и до смотровой площадки, откуда видна скала с изображением Куйвы – великана из мифологии саамов.

Там же будет перекус с чаем.

К вечеру возвращаемся на турбазу, ужинаем и спим в уютных номерах.

Ловозеро и Сейдозеро

3 день

Ловозеро. Хибины

Позавтракав на турбазе, мы на катере возвращаемся в поселок Ловозеро, откуда отправляемся в Хибины.

В Хибинах по бездорожью отправимся к водопаду «Красивый» и прогуляемся по долине Рисчорр либо поднимемся на один из перевалов, откуда открывается панорамный вид на Хибины, Ловозерские тундры и Умбозеро.

Пообедаем прямо на природе.

Затем возвращаемся и заселяемся в гостиницу «Тирвас» в районе 19:00.

Ужинаем в гостинице («шведский стол»).

Ловозеро. Хибины

4 день

Умба и Терский берег

Позавтракав в гостинице «Тирвас», мы переезжаем на самый юг Кольского полуострова — в поселок Умба и далее на Терский берег.

В этот день мы посетим Колвицкий водопад.

Осмотрим поселок, посетим музей Канозерских петроглифов, прогуляемся по Умбе.

Далее переедем в Тоня Тетрина, где нас ожидает совершенно незабываемая экскурсия по нескольким экспозициям и обед.

Ночевать будем в уютном гостевом доме в Умбе, где и поужинаем.

Умба и Терский берег

5 день

Кашкаранцы. «Аметистовый берег» на мысе Корабль. Село Кузомень. Варзуга

Мы позавтракаем и отправимся в путь по Терскому берегу: посетим Кашкаранцы, «Аметистовый берег» на мысе Корабль, село Кузомень и песчаную пустыню.

Далее двинемся к устью реки Варзуга на Белом море.

После всех этих впечатляющих видов мы переедем в с. Варзуга, пообедаем там, прогуляемся по Пречистинской стороне села, осмотрим деревянные церкви Успенскую (17 век) и Афанасьевскую.

Заночуем в уютном гостевом доме.

В Варзуге же нас накормят ужином из местных блюд.

Кашкаранцы. «Аметистовый берег» на мысе Корабль. Село Кузомень. Варзуга

6 день

Экскурсия по Варзуге. Золотой крест Варзуги

Утром мы позавтракаем и отправимся на экскурсию по Варзуге.

Переправимся на Никольскую сторону через реку на лодках-поездницах.

Там коренной житель села Варзуга, собиратель сельского музея, Петр Прокопьевич Заборщиков, проведет небольшую экскурсию.

При хорошей погоде и желании группы отправимся в небольшую пешую прогулку к Золотому кресту Варзуги, установленному на месте древнего городища, ведь Варзуга является первым русским поселением на Кольском Севере.

В районе полудня мы отправимся в обратный путь, пообедать заедем в гостевой дом в Умбе.

Возвращение в г. Мурманск не раньше 21:30.

Экскурсия по Варзуге. Золотой крест Варзуги


Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевых домах, турбазах и гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека — 114 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «AZIMUT Сити Отель Мурманск»

1 ночь

«АЗИМУТ Сити Отель Мурманск» («AZIMUT Сити Отель Мурманск») находится в центре города.

Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная и функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, кабельное телевидение, небольшой холодильник, сейф, мини-бар и телефон. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями.

На территории работает несколько заведений. В ресторане «Арктика» каждое утро накрывается завтрак по системе «шведский стол». С 18:00 до 23:00 в ресторане проходит ужин a la carte, где гости могут отведать изысканные блюда европейской кухни, лёгкие закуски, вкуснейшие десерты, а также насладиться лучшими сортами вин из богатой винной карты. В уютном DELI Cafe можно заказать чашечку ароматного кофе, свежую выпечку или сэндвичи.

Круглосуточно работает лобби-бар, предлагающий как алкоголь, так и насыщенные вкусом кофе и чай.

Удобное расположение отеля позволяет без труда добраться в любую точку города. В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный.

Гостиница «AZIMUT Сити Отель Мурманск»


Туристский комплекс «Юлинская Салма»

1 ночь

Туристский комплекс «Юлинская Салма» расположился в окрестностях поселка Ловозеро. Постояльцы могут оставить свои автомобили на бесплатной парковке. Здесь также можно размещаться с домашними животными.

Номерной фонд состоит из 11 уютных номеров эконом-класса, которые оснащены удобной и эргономичной мебелью. Удобства оборудованы на этаже. Из окон открывается чудесный вид на озеро.

Проживающие могут выбирать не только блюда традиционной кухни, но и из специального диетического меню.

Для успешного делового взаимодействия и проведения соответствующих мероприятий предусмотрены банкетный и конференц-зал.

Рядом есть много интересного, в том числе горный массив Ловозерские тундры и побережье озера. Расстояние до аэропорта — 80 км.

Туристский комплекс «Юлинская Салма»


Тирвас

1 ночь

«Тирвас» — удачно расположился в самом сердце Хибинских гор вдали от городской суеты.

Два корпуса комфортабельных номеров. Каждый номер оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: собственный санузел, современная душевая кабина, бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор с кабельными каналами, набор средств личной гигиены и мягкие полотенца.

Тирвас


Гавань

1 ночь

«Гавань» располагается в центре посёлка на берегу залива.

К услугам постояльцев – уютные 3-местные и 2 местные номера, современная кухня, уютный банкетный зал для проведения торжеств, а прилегающая прибрежная зона – идеальна для организации пикников.

Гавань


Дом Приезжих

1 ночь

Небольшая уютная гостиница, расположенная на центральной площади села Варзуга, предлагает к услугам гостей 12 трехместных номеров с удобствами.

Дом Приезжих


Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевых домах, гостиницах на маршруте
  • Питание, указанное в программе (5 завтраков, 5 обедов, 3 ужина)
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание по программе (полноприводные внедорожники/минивены, катер, лодка)
  • Групповая аптечка
  • Плата за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) "Териберка", "Сейдъявр"
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Питание, которое оплачивается самостоятельно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • непродуваемая, влагозащитная одежда с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • сменный комплект одежды и обуви;
  • головной убор (панама, кепка с козырьком);
  • средства от комаров;
  • средства личной гигиены;
  • паспорт и мед. полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

