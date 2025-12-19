Программа тура по дням
Начало путешествия. Териберка. Батарейский водопад
Начало тура в 09:00 у отеля «Азимут» или (по договорённости) по пути следования.
Сегодня нам предстоит поездка в поселок Териберка.
Время в пути 2 часа.
Мы пройдем к Батарейскому водопаду, прогуляемся на вершину сопки, откуда открывается впечатляющий вид на окрестности и Северный Ледовитый океан, затем проедем к пляжу Яйца Дракона, после посетим кладбище кораблей.
Далее мы посетим ресторан на берегу моря, где сможем попробовать местные блюда (не включены в стоимость).
После обеда мы продолжим нашу экскурсию по песчаному пляжу Териберки – здесь установлено несколько арт-объектов, где можно сделать фото.
В районе 16:00 мы выдвигаемся из Териберки в Мурманск.
Возвращение в гостиницу.
Ловозеро и Сейдозеро
09:00 После завтрака в отеле мы выезжаем из Мурманска в поселок Ловозеро.
Добравшись до Ловозера, мы пересаживаемся на катер и отправляемся к священному озеру саамов – Сейдозеру.
Нам предстоит прогулка в окрестностях озера и до смотровой площадки, откуда видна скала с изображением Куйвы – великана из мифологии саамов.
Там же будет перекус с чаем.
К вечеру возвращаемся на турбазу, ужинаем и спим в уютных номерах.
Ловозеро. Хибины
Позавтракав на турбазе, мы на катере возвращаемся в поселок Ловозеро, откуда отправляемся в Хибины.
В Хибинах по бездорожью отправимся к водопаду «Красивый» и прогуляемся по долине Рисчорр либо поднимемся на один из перевалов, откуда открывается панорамный вид на Хибины, Ловозерские тундры и Умбозеро.
Пообедаем прямо на природе.
Затем возвращаемся и заселяемся в гостиницу «Тирвас» в районе 19:00.
Ужинаем в гостинице («шведский стол»).
Умба и Терский берег
Позавтракав в гостинице «Тирвас», мы переезжаем на самый юг Кольского полуострова — в поселок Умба и далее на Терский берег.
В этот день мы посетим Колвицкий водопад.
Осмотрим поселок, посетим музей Канозерских петроглифов, прогуляемся по Умбе.
Далее переедем в Тоня Тетрина, где нас ожидает совершенно незабываемая экскурсия по нескольким экспозициям и обед.
Ночевать будем в уютном гостевом доме в Умбе, где и поужинаем.
Кашкаранцы. «Аметистовый берег» на мысе Корабль. Село Кузомень. Варзуга
Мы позавтракаем и отправимся в путь по Терскому берегу: посетим Кашкаранцы, «Аметистовый берег» на мысе Корабль, село Кузомень и песчаную пустыню.
Далее двинемся к устью реки Варзуга на Белом море.
После всех этих впечатляющих видов мы переедем в с. Варзуга, пообедаем там, прогуляемся по Пречистинской стороне села, осмотрим деревянные церкви Успенскую (17 век) и Афанасьевскую.
Заночуем в уютном гостевом доме.
В Варзуге же нас накормят ужином из местных блюд.
Экскурсия по Варзуге. Золотой крест Варзуги
Утром мы позавтракаем и отправимся на экскурсию по Варзуге.
Переправимся на Никольскую сторону через реку на лодках-поездницах.
Там коренной житель села Варзуга, собиратель сельского музея, Петр Прокопьевич Заборщиков, проведет небольшую экскурсию.
При хорошей погоде и желании группы отправимся в небольшую пешую прогулку к Золотому кресту Варзуги, установленному на месте древнего городища, ведь Варзуга является первым русским поселением на Кольском Севере.
В районе полудня мы отправимся в обратный путь, пообедать заедем в гостевой дом в Умбе.
Возвращение в г. Мурманск не раньше 21:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевых домах, турбазах и гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека — 114 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «AZIMUT Сити Отель Мурманск»
«АЗИМУТ Сити Отель Мурманск» («AZIMUT Сити Отель Мурманск») находится в центре города.
Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная и функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, кабельное телевидение, небольшой холодильник, сейф, мини-бар и телефон. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями.
На территории работает несколько заведений. В ресторане «Арктика» каждое утро накрывается завтрак по системе «шведский стол». С 18:00 до 23:00 в ресторане проходит ужин a la carte, где гости могут отведать изысканные блюда европейской кухни, лёгкие закуски, вкуснейшие десерты, а также насладиться лучшими сортами вин из богатой винной карты. В уютном DELI Cafe можно заказать чашечку ароматного кофе, свежую выпечку или сэндвичи.
Круглосуточно работает лобби-бар, предлагающий как алкоголь, так и насыщенные вкусом кофе и чай.
Удобное расположение отеля позволяет без труда добраться в любую точку города. В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный.
Туристский комплекс «Юлинская Салма»
Туристский комплекс «Юлинская Салма» расположился в окрестностях поселка Ловозеро. Постояльцы могут оставить свои автомобили на бесплатной парковке. Здесь также можно размещаться с домашними животными.
Номерной фонд состоит из 11 уютных номеров эконом-класса, которые оснащены удобной и эргономичной мебелью. Удобства оборудованы на этаже. Из окон открывается чудесный вид на озеро.
Проживающие могут выбирать не только блюда традиционной кухни, но и из специального диетического меню.
Для успешного делового взаимодействия и проведения соответствующих мероприятий предусмотрены банкетный и конференц-зал.
Рядом есть много интересного, в том числе горный массив Ловозерские тундры и побережье озера. Расстояние до аэропорта — 80 км.
Тирвас
«Тирвас» — удачно расположился в самом сердце Хибинских гор вдали от городской суеты.
Два корпуса комфортабельных номеров. Каждый номер оборудован всем необходимым для комфортного отдыха: собственный санузел, современная душевая кабина, бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор с кабельными каналами, набор средств личной гигиены и мягкие полотенца.
Гавань
«Гавань» располагается в центре посёлка на берегу залива.
К услугам постояльцев – уютные 3-местные и 2 местные номера, современная кухня, уютный банкетный зал для проведения торжеств, а прилегающая прибрежная зона – идеальна для организации пикников.
Дом Приезжих
Небольшая уютная гостиница, расположенная на центральной площади села Варзуга, предлагает к услугам гостей 12 трехместных номеров с удобствами.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевых домах, гостиницах на маршруте
- Питание, указанное в программе (5 завтраков, 5 обедов, 3 ужина)
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание по программе (полноприводные внедорожники/минивены, катер, лодка)
- Групповая аптечка
- Плата за посещение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) "Териберка", "Сейдъявр"
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание, которое оплачивается самостоятельно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- непродуваемая, влагозащитная одежда с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- сменный комплект одежды и обуви;
- головной убор (панама, кепка с козырьком);
- средства от комаров;
- средства личной гигиены;
- паспорт и мед. полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.