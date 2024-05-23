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Авторский тур
3 дня
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
«Побываем на «кладбище кораблей», где, будто скелеты огромных морских чудищ, покоятся в воде остовы старых судов»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Увидеть весь Кольский за 8 дней
Начало: г. Мурманск
«Мы проедем к Батарейскому водопаду – прогуляемся на вершину сопки, откуда открывается впечатляющий вид на окрестности и океан, затем проедем к пляжу Яйца Дракона, после посетим кладбище кораблей»
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
140 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«По дороге домой мы остановимся на знаменитом Кладбище кораблей»
5 мар в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
«Пройдёмся по знаменитому пляжу «Яйца дракона» с огромными круглыми валунами, увидим Батарейский водопад и «кладбище» кораблей — место, где покоятся остовы старых судов»
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
«Побываем на кладбище кораблей и насладимся шумом Батарейского водопада, а ещё сможем полакомиться морскими ежами, гребешками и крабами»
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина23 мая 2024Добрый день! Прекрасная поездка. Организованно все на лучшим уровне Отель в центре,очень чистый и уютный Завтрак включен на все 2 дня Гид очень любит
- ВВиктория20 мая 2024В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААлександр17 марта 2024Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ААнна22 февраля 2024Спасибо организаторам тура, координаторам и экскурсоводами! Ребята внимательно подходит к возможностям и запросам туристов. Помогут составить программу отдыха индивидуально по
- ИИнна14 февраля 2024Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
- ЕЕкатерина18 ноября 2023Невероятное приключение с программой максимум! Увидеть спину горбатого кита, съесть только что выловленого мужем гребешка и подготовленный гидом Настей (она
- ССветлана7 ноября 2023Я просто влюбилась в организацию проекта! Поездка в Териберку осенью была волшебной. Мы видели китов, наслаждались северным сиянием, провели увлекательные
- ММария27 октября 2023Все было супер! Люди, транспорт, еда, жилье - все на высоте. Отдельно хочу выделить гида Василия и инструктора Сергея -
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кладбище кораблей»
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