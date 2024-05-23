Кладбище кораблей – туры в Мурманске

Найдено 8 туров в категории «Кладбище кораблей» в Мурманске, цены от 15 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Полюбоваться волнами Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
15 900 за человека
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
Насладиться свежими морскими деликатесами, сделать селфи с оленем и влюбиться в подводный мир
Начало: Аэропорт Мурманска, до 10:30. Можно прилететь за д...
«Побываем на «кладбище кораблей», где, будто скелеты огромных морских чудищ, покоятся в воде остовы старых судов»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
57 900 за человека
Увидеть весь Кольский за 8 дней
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Увидеть весь Кольский за 8 дней
Начало: г. Мурманск
«Мы проедем к Батарейскому водопаду – прогуляемся на вершину сопки, откуда открывается впечатляющий вид на окрестности и океан, затем проедем к пляжу Яйца Дракона, после посетим кладбище кораблей»
24 июня в 10:00
8 июля в 10:00
140 000 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«По дороге домой мы остановимся на знаменитом Кладбище кораблей»
5 мар в 10:00
70 000 за человека
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
В поисках китов
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
В поисках китов
Понаблюдать за китами в Баренцевом море и оказаться в столице Русской Арктики
Начало: Аэропорт Мурманска
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
54 900 за человека
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
«Пройдёмся по знаменитому пляжу «Яйца дракона» с огромными круглыми валунами, увидим Батарейский водопад и «кладбище» кораблей — место, где покоятся остовы старых судов»
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000 за человека
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Авторский тур
4 дня
Каникулы в Териберке: северное сияние, топовые локации и морская прогулка
Увидеть скелет Левиафана, полюбоваться Батарейским водопадом и покормить северных оленей
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
«Побываем на кладбище кораблей и насладимся шумом Батарейского водопада, а ещё сможем полакомиться морскими ежами, гребешками и крабами»
25 окт в 08:00
29 ноя в 08:00
34 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Добрый день! Прекрасная поездка. Организованно все на лучшим уровне Отель в центре,очень чистый и уютный Завтрак включен на все 2 дня Гид очень любит
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    историю города,восхищается всеми красотами. Это сделала экскурсию на Териберку намного ярче и познавательнее Спасибо огромное. Вам удалось нас влюбить в Ваш край ❤️

  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Увидеть весь Кольский за 8 дней
    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли не за 15 минут
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    до старта. И проблема тут в том, что лететь одевшись в кучу слоев термухи - мягко говоря не вариант. А по прилету - почти самый первый пункт программы - выход в море на рибе. И там уже надо быть полностью одетым, чтобы не заморозиться. Но если следовать рекомендациям к туру, то совсем не хватает времени на то, чтоб переодеться в аэропорту.

    В организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть лиВ организации тура есть один существенный минус - рекомендуют прилететь в день начала тура, чуть ли
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Александр
    17 марта 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Все чётко организованно, отель хороший, гиды работают профессионально. Однозначно советую ехать. Взял доп морскую экскурсию посмотреть на китов, увидел, галочка
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    выполнена. Предупрежу, что на корабль нужно по крутой лестнице забираться. Териберка суровая, но за этим и едешь. В следующий раз поеду за северным сиянием - в этот раз подвели облака, но не расстроился, будет повод вернуться)

  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • А
    Анна
    22 февраля 2024
    Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
    Спасибо организаторам тура, координаторам и экскурсоводами! Ребята внимательно подходит к возможностям и запросам туристов. Помогут составить программу отдыха индивидуально по
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    запросу, за короткое время изучить осмотреть и познать красоту региона. Мурманск и окрестности просто влюбили у себя😍 забрали сердечко 😘Интересно с точки зрения истории, особенности географии природы. Полярное сияние, тундра тысячи рек и озёр и конечно море морюшко такое суровое красивое. Любителям рыбы понравится отведать свежайшие дары моря)

  • И
    Инна
    14 февраля 2024
    Увидеть весь Кольский за 8 дней
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
    Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную
  • Е
    Екатерина
    18 ноября 2023
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Невероятное приключение с программой максимум! Увидеть спину горбатого кита, съесть только что выловленого мужем гребешка и подготовленный гидом Настей (она
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    вообще лучший гид ❤️) ужин из свежайших морепродуктов, нырять и плавать в океане, видеть север во всей его красоте и честности, гладить оленей и хаски (хаски вообще постоянно - одна сопровождала нас ежедневно), смотреть на шторм с вершины заснеженной сопки, пить горячий чай с морошкой под северным сиянием - это далеко не все прелести Териберки, которые мы познали всего за три дня! Летом вернёмся ещё раз обязательно, уже после курса фридайвинга. Спасибо Arctic free, Наталье, хозяевам гостиницы (особенно поварам - каждый приём пищи был богичен), и особенно Анастасии - нашему супер-гиду, которая открыла нам свое сердце и поделилась безграничной любовью к Арктике и тундре!:)

  • С
    Светлана
    7 ноября 2023
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Я просто влюбилась в организацию проекта! Поездка в Териберку осенью была волшебной. Мы видели китов, наслаждались северным сиянием, провели увлекательные
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    гастроужины и морские приключения. Гид рассказал так много интересного, а капитан предложил нам еще прокатиться и посмотреть на дельфинов. Я чувствовала себя как дома благодаря теплому и заботливому общению с командой. Особенно запомнились впечатления от фридайвинга - это было настолько увлекательно и эмоционально! Я смогла погрузиться и увидеть подводный мир, даже не имея никакого опыта.

  • М
    Мария
    27 октября 2023
    Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
    Все было супер! Люди, транспорт, еда, жилье - все на высоте. Отдельно хочу выделить гида Василия и инструктора Сергея -
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    они просто крутые ребята! От них так и веет положительными вибрациями. Поездка надолго запомнилась нам невероятной красотой природы и потрясающими видами. Мы просто в восторге от всего, что увидели и пережили. Теперь уже мечтаем вернуться в Териберку зимой. Всем советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кладбище кораблей»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 8
  1. Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
  2. Тур-приключение в Териберку: снорклинг в Северном Ледовитом океане, киты и северное сияние
  3. Увидеть весь Кольский за 8 дней
  4. Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
  5. Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
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