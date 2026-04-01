Вас ждут незабываемые впечатления от весеннего Заполярья, обзорная экскурсия по Мурманску с посещением ключевых памятников, увлекательный флоатинг в гидрокостюме
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск
Обратите внимание! Если выбран тариф без проживания, то можно пропустить этот день и начать тур со второго дня.
Свободное время для того, чтобы добраться до Мурманска, заселиться в отель и отдохнуть перед программой тура.
Знакомство с Мурманском. Купание в Кольском заливе
Продолжительность поездки: 5–6 часов.
Программа экскурсии:
~ 09:30 Выезд на экскурсию. Забираем гостей из центральной точки города площади Пять углов — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».
~ 09:50 Памятник «Маяк». Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Возле Маяка расположен фрагмент знаменитой подводной лодки «Курск».
~ 10:20 Памятник «Алеша». Самый высокий памятник за Полярным кругом, Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.
~ 10:50 Ледокол «Ленин» и Мурманский морской порт. Следующей точкой нашего путешествия станет Мурманский морской порт, мы увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин» (без посещения, внешний осмотр).
~ 11:20 Выезд в яхт-клуб. Мы отправимся на противоположный берег Кольского залива, там будет проходить флоатинг.
~ 12:00–12:10 Инструктаж и переодевание. Мы подберем необходимую экипировку, поможем вам облачиться в костюм и ознакомим вас с техникой безопасности. Костюмы рассчитаны на рост минимум 150 см.
~ 12:10–12:50 Купание. Купание в Кольском заливе подарит вам ощущение невесомости, позволит снять стресс и зарядит бодростью и хорошим настроением. Вы проведете в воде до 40 минут под руководством опытного гида.
~ 12:50–13:10 Чаепитие. После купания вас ждёт чаепитие в теплом помещении.
~ 14:00 Обед. Комплексный обед в одном из ресторанов Мурманска.
Териберка. Пешая или морская прогулка
Продолжительность поездки: 10–14 часов.
Программа экскурсии:
~ 07:30–07:40 Выезд на экскурсию.
Вас заберут из центральной точки города, площади Пять углов, — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».
~ 09:30–09:45 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото.
Затем мы снова отправимся в путь к морю.
Кольская ВЭС. Крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.
~ 11:00–13:00 Для выбравших морскую прогулку выход в море на катере. Эта экскурсия включает захватывающую морскую прогулку вдоль побережья Териберки.
Пока вы будете наслаждаться видами с воды, выбравшие пешую прогулку, будут исследовать окрестности самостоятельно.
При выходе в море у вас появится шанс увидеть китов и других морских обитателей. Также во время морской прогулки увидим знаменитый Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона».
~ 13:30–14:15 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.
~ 14:30 Пляж «Яйца дракона» и водопад. После обеда отправимся к знаменитому галечному пляжу.
Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и сфотографироваться. А еще увидим тот самый водопад, который вы видели на множестве фотографий — ощутите свободу, стоя прямо на краю перед Северным Ледовитым океаном.
~ 17:30 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.
~ 17:45 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.
Здесь же можно увидеть выброшенный на песок старый рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».
~ 18:15 Выезд в Мурманск.
~ 20:45–21:15 Возвращение в Мурманск.
Вас развезут до мест проживания в г. Мурманске.
Обратите внимание! Группы с экскурсией «Териберка: пешая прогулка» и экскурсией «Териберка: морская прогулка» могут быть как смежными (в одном автобусе), так и раздельными (в разных автобусах), выше описана программа для смежной группы.
В случае, если группы будут раздельными, то ожидание 2 часа тем, кто приобрели тур с пешей Териберкой (пока выбравшие морскую прогулку, выходят в море), не предусмотрено. В таком случае программа экскурсии сократится на 2–2,5 часа и возвращение в Мурманск будет ориентировочно в 18:00–19:00.
Саамские мотивы
Продолжительность поездки: 4–5 часов.
Программа экскурсии:
~ 09:20–09:30 Выезд из Мурманска.
Забираем вас из центральной точки города, площади Пять углов – гостиница «Меридиан» или отель «Космос». Мы отправимся на экскурсию по саамским мотивам, приблизительное расстояние от Мурманска 30 км.
~ 10:00 Прибытие в парк и начало программы.
~ 10 мин. Инструктаж. Нас ознакомят с техникой безопасности и правилами поведения на территории.
~ 20–40 мин. Парк северных животных. Проследуем на локацию к северным оленям и сибирским хаски. Покормим животных, узнаем всё о их жизни.
~ 10–15 мин. Саамский чум. Лекция в чуме шамана (рассказ о народах Севера, загадывание желаний, дегустация бульона из оленины, северного чая).
~ 30 мин. Саамские игры. Саамский футбол, перетягивание палки или метание топоров.
~ 15 мин. Катание на квадроциклах.
~ 30 мин. Обед.
~ 13:00–14:00 Выезд из парка и возвращение в Мурманск.
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.
Проживание
В туре возможен вариант без проживания и с проживанием.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа:
- с пешей прогулкой в Териберке и без проживания – 34 900 руб. /чел.;
- с морской прогулкой в Териберке и без проживания – 39 900 руб. /чел.;
- с пешей прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 48 800 руб. /чел.;
- с морской прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 53 800 руб. /чел.;
- с пешей прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 62 700 руб. /чел.;
- с морской прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 67 700 руб. /чел.
Обратите внимание! Отели находятся в шаговой доступности от городской инфраструктуры. Стандартные номера с отдельной ванной комнатой (душ/туалет/раковина). Завтраки включены в стоимость! Всё необходимое для комфортного отдыха после экскурсий и энергичного старта каждого нового дня.
В какой именно отель будет заселение, зависит от заезда. Участников тура, которые приобрели тур с проживанием, мы забираем с отеля.
Варианты проживания
Гостиница «Айтерра»
Современный отель на 25 номеров открывает свои двери для гостей региона и жителей области! В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами, среди которых номера для семей с детьми и четвероногими друзьями, а также 8 номеров с удобствами на этаже, но таких же комфортных и уютных.
От обувной ложки до чайной чашки, от фена до холодильника — все самое необходимое вы найдёте в каждом номере, и все это ваше на весь срок проживания в АйТерра!
Просторная столовая на первом этаже и уютная кухня на третьем оснащены кухонной утварью и посудой для любителей готовить даже на отдыхе, а для тех, кто во время поездки не привык тратить силы у плиты, по утрам здесь приготовят вкусный и сытный завтрак.
К вашим услугам:
- камера хранения багажа;
- трансфер;
- предоставление детских принадлежностей;
- предоставление принадлежностей для питомцев;
- сувенирная продукция;
- стирка белья;
- предоставление утюга и гладильной доски по требованию;
- экскурсионное обслуживание;
- бесплатная охраняемая парковка.
Мини-отель «Три барсука»
Мини-отель «Три барсука» расположен в самом центре Мурманска и готов принять гостей города. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обратиться по любому вопросу к профессиональным сотрудникам. К услугам постояльцев высокоскоростной интернет, бесплатная охраняемая парковка.
К размещению подготовлены номера разного уровня вместимости. В каждом оборудована новая мебель, комфортные спальные места, а также современная техника. В ванной комнате установлена новая сантехника и все необходимое для комфортного проживания. Уборка номеров производится регулярно, в соответствии с графиком.
Каждое утро сервируется континентальный завтрак. Также каждый может приготовить любимые блюда самостоятельно на полностью оборудованной кухне.
Недалеко от отеля располагаются разнообразные супермаркеты и магазины первой необходимости.
Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»
Мурманск, столица Заполярья, встречает гостей в гостинице Cosmos Murmansk Hotel, которая отвечает всем современным требованиям комфорта и удобства.
Гостиница предлагает уютные номера в самом сердце города, где после ночи отдыха можно начать день с сытного завтрака «шведский стол». Затем можно отправиться на прогулку по городу или на деловую встречу.
В холле отеля расположен «Баренц-бар» с панорамными окнами, где гости могут насладиться ароматным кофе, свежей выпечкой и блюдами арктической кухни.
Номера категории Стандарт просторны и предлагают выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. Бесплатный Wi-Fi обеспечивает связь на протяжении всего пребывания, а принадлежности для приготовления чая и кофе позволяют гостям наслаждаться горячими напитками в уютной обстановке номера.
Мини-отель «Rooms and Breakfast»
Мини-отель «Rooms and Breakfast» расположен в городе Мурманске, всего в 800 м от центра. Гости здесь смогут расслабиться и отдохнуть в спокойной обстановке, подключиться к бесперебойной сети Wi-Fi, чтобы всегда быть на связи с близкими.
В номерном фонде гостиницы находится около 11 комфортабельных номеров различных категорий. Все они полностью обустроены удобными спальными местами, качественной мебелью, рабочими местами и современной техникой. Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, а пол оснащен системой подогрева. В собственной ванной комнате обязательно есть душ, средства личной гигиены.
Смарт-отель «Асгард»
«Смарт-отель Асгард» находится в самом центре Мурманска, в пешей доступности от главной площади города.
Номерной фонд представлен комфортными двухместными номерами с видом на город. В номерах установлены светильники и розетки у кроватей, вместительный шкаф и прикроватные тумбочки.
Санузел с душевыми расположен на этаже.
Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и микроволновой печью, также имеются вместительные обеденные столы и посуда.
Поблизости находится кофейня «Белый кролик», ресторан «Кружка», а также сетевые продуктовые магазины.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер к месту проведения экскурсии и обратно
- Питание, указанное в программе (обеды на всех дневных экскурсиях)
- Входные билеты на локациях
- Проживание и завтраки (в тарифе с проживанием)
- Туристическая программа на все дни путешествия
- Информационное сопровождение сотрудниками техподдержки на протяжении поездки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужины) и завтраки при выборе тарифа без проживания
- Трансферы из/в аэропорт
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Личные расходы (сувенирная продукция, личные расходы на локациях)
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Север — это про теплые вещи даже в июне.
Главный принцип подбора одежды — многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что важно знать про прогулки в Териберке?
Териберка в туре опциональна, можете выбрать Териберку с пешей прогулкой или с морской прогулкой.
Группы с экскурсией «Териберка пешая прогулка» и экскурсией «Териберка морская прогулка» могут быть как смежными (в одном автобусе), так и раздельными (в разных автобусах), описана программа для смежной группы.
В случае, если группы будут раздельными, то ожидание 2 часа тем, кто приобрели тур с пешей Териберкой (пока выбравшие морскую прогулку выходят в море), не предусмотрено. В таком случае программа экскурсии сократится на 2–2,5 часа и возвращение в Мурманск будет ориентировочно в 18:00–19:00.
Возможны ли изменения в программе?
В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями, общее время тура и сама программа могут быть скорректированы. А также туры могут располагаться в ином порядке.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Количество человек в групповом туре от 4 до 18.
В групповой тур допускается участие детей возраста от 6 лет.
Все экскурсии начинаются в центре города на площади 5 углов, отель Азимут или Меридиан. Накануне тура координатор сообщит точное место и время выезда.
Если тур забронирован с проживанием, то забираем с отеля.
Во все экскурсии включены обеды.