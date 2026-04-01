3 день

Териберка. Пешая или морская прогулка

Продолжительность поездки: 10–14 часов.

Программа экскурсии:

~ 07:30–07:40 Выезд на экскурсию.

Вас заберут из центральной точки города, площади Пять углов, — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 09:30–09:45 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото.

Затем мы снова отправимся в путь к морю.

Кольская ВЭС. Крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.

~ 11:00–13:00 Для выбравших морскую прогулку выход в море на катере. Эта экскурсия включает захватывающую морскую прогулку вдоль побережья Териберки.

Пока вы будете наслаждаться видами с воды, выбравшие пешую прогулку, будут исследовать окрестности самостоятельно.

При выходе в море у вас появится шанс увидеть китов и других морских обитателей. Также во время морской прогулки увидим знаменитый Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона».

~ 13:30–14:15 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.

~ 14:30 Пляж «Яйца дракона» и водопад. После обеда отправимся к знаменитому галечному пляжу.

Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и сфотографироваться. А еще увидим тот самый водопад, который вы видели на множестве фотографий — ощутите свободу, стоя прямо на краю перед Северным Ледовитым океаном.

~ 17:30 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.

~ 17:45 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.

Здесь же можно увидеть выброшенный на песок старый рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».

~ 18:15 Выезд в Мурманск.

~ 20:45–21:15 Возвращение в Мурманск.

Вас развезут до мест проживания в г. Мурманске.

Обратите внимание! Группы с экскурсией «Териберка: пешая прогулка» и экскурсией «Териберка: морская прогулка» могут быть как смежными (в одном автобусе), так и раздельными (в разных автобусах), выше описана программа для смежной группы.

В случае, если группы будут раздельными, то ожидание 2 часа тем, кто приобрели тур с пешей Териберкой (пока выбравшие морскую прогулку, выходят в море), не предусмотрено. В таком случае программа экскурсии сократится на 2–2,5 часа и возвращение в Мурманск будет ориентировочно в 18:00–19:00.

