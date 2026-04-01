Весна в Мурманске

Насыщенный тур на Кольский полуостров предлагает сочетание истории, экстрима и северной природы.

Вас ждут незабываемые впечатления от весеннего Заполярья, обзорная экскурсия по Мурманску с посещением ключевых памятников, увлекательный флоатинг в гидрокостюме
в водах Кольского залива, а также поездка в Териберку, где вы сможете выбрать между морской прогулкой с возможностью увидеть китов или пешим походом к водопаду, пляжу «Яйца дракона» и кладбищу кораблей.

В завершающий день погрузитесь в культуру коренных народов Севера, пообщаетесь с оленями и хаски, посетите традиционный чум и примете участие в национальных играх.

5
3 отзыва
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск

Обратите внимание! Если выбран тариф без проживания, то можно пропустить этот день и начать тур со второго дня.

Свободное время для того, чтобы добраться до Мурманска, заселиться в отель и отдохнуть перед программой тура.

2 день

Знакомство с Мурманском. Купание в Кольском заливе

Продолжительность поездки: 5–6 часов.

Программа экскурсии:

~ 09:30 Выезд на экскурсию. Забираем гостей из центральной точки города площади Пять углов — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 09:50 Памятник «Маяк». Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Возле Маяка расположен фрагмент знаменитой подводной лодки «Курск».

~ 10:20 Памятник «Алеша». Самый высокий памятник за Полярным кругом, Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны». Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.

~ 10:50 Ледокол «Ленин» и Мурманский морской порт. Следующей точкой нашего путешествия станет Мурманский морской порт, мы увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин» (без посещения, внешний осмотр).

~ 11:20 Выезд в яхт-клуб. Мы отправимся на противоположный берег Кольского залива, там будет проходить флоатинг.

~ 12:00–12:10 Инструктаж и переодевание. Мы подберем необходимую экипировку, поможем вам облачиться в костюм и ознакомим вас с техникой безопасности. Костюмы рассчитаны на рост минимум 150 см.

~ 12:10–12:50 Купание. Купание в Кольском заливе подарит вам ощущение невесомости, позволит снять стресс и зарядит бодростью и хорошим настроением. Вы проведете в воде до 40 минут под руководством опытного гида.

~ 12:50–13:10 Чаепитие. После купания вас ждёт чаепитие в теплом помещении.

~ 14:00 Обед. Комплексный обед в одном из ресторанов Мурманска.

3 день

Териберка. Пешая или морская прогулка

Продолжительность поездки: 10–14 часов.

Программа экскурсии:

~ 07:30–07:40 Выезд на экскурсию.

Вас заберут из центральной точки города, площади Пять углов, — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

~ 09:30–09:45 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото.

Затем мы снова отправимся в путь к морю.

Кольская ВЭС. Крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.

~ 11:00–13:00 Для выбравших морскую прогулку выход в море на катере. Эта экскурсия включает захватывающую морскую прогулку вдоль побережья Териберки.

Пока вы будете наслаждаться видами с воды, выбравшие пешую прогулку, будут исследовать окрестности самостоятельно.

При выходе в море у вас появится шанс увидеть китов и других морских обитателей. Также во время морской прогулки увидим знаменитый Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона».

~ 13:30–14:15 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.

~ 14:30 Пляж «Яйца дракона» и водопад. После обеда отправимся к знаменитому галечному пляжу.

Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и сфотографироваться. А еще увидим тот самый водопад, который вы видели на множестве фотографий — ощутите свободу, стоя прямо на краю перед Северным Ледовитым океаном.

~ 17:30 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.

~ 17:45 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря.

Здесь же можно увидеть выброшенный на песок старый рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».

~ 18:15 Выезд в Мурманск.

~ 20:45–21:15 Возвращение в Мурманск.

Вас развезут до мест проживания в г. Мурманске.

Обратите внимание! Группы с экскурсией «Териберка: пешая прогулка» и экскурсией «Териберка: морская прогулка» могут быть как смежными (в одном автобусе), так и раздельными (в разных автобусах), выше описана программа для смежной группы.

В случае, если группы будут раздельными, то ожидание 2 часа тем, кто приобрели тур с пешей Териберкой (пока выбравшие морскую прогулку, выходят в море), не предусмотрено. В таком случае программа экскурсии сократится на 2–2,5 часа и возвращение в Мурманск будет ориентировочно в 18:00–19:00.

4 день

Саамские мотивы

Продолжительность поездки: 4–5 часов.

Программа экскурсии:

~ 09:20–09:30 Выезд из Мурманска.

Забираем вас из центральной точки города, площади Пять углов – гостиница «Меридиан» или отель «Космос». Мы отправимся на экскурсию по саамским мотивам, приблизительное расстояние от Мурманска 30 км.

~ 10:00 Прибытие в парк и начало программы.

~ 10 мин. Инструктаж. Нас ознакомят с техникой безопасности и правилами поведения на территории.

~ 20–40 мин. Парк северных животных. Проследуем на локацию к северным оленям и сибирским хаски. Покормим животных, узнаем всё о их жизни.

~ 10–15 мин. Саамский чум. Лекция в чуме шамана (рассказ о народах Севера, загадывание желаний, дегустация бульона из оленины, северного чая).

~ 30 мин. Саамские игры. Саамский футбол, перетягивание палки или метание топоров.

~ 15 мин. Катание на квадроциклах.

~ 30 мин. Обед.

~ 13:00–14:00 Выезд из парка и возвращение в Мурманск.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.

Проживание

В туре возможен вариант без проживания и с проживанием.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа:

  • с пешей прогулкой в Териберке и без проживания34 900 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и без проживания39 900 руб. /чел.;
  • с пешей прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 48 800 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 53 800 руб. /чел.;
  • с пешей прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 62 700 руб. /чел.;
  • с морской прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 67 700 руб. /чел.

Обратите внимание! Отели находятся в шаговой доступности от городской инфраструктуры. Стандартные номера с отдельной ванной комнатой (душ/туалет/раковина). Завтраки включены в стоимость! Всё необходимое для комфортного отдыха после экскурсий и энергичного старта каждого нового дня.

В какой именно отель будет заселение, зависит от заезда. Участников тура, которые приобрели тур с проживанием, мы забираем с отеля.

Варианты проживания

Гостиница «Айтерра»

3 ночи

Современный отель на 25 номеров открывает свои двери для гостей региона и жителей области! В распоряжении гостей 17 номеров с удобствами, среди которых номера для семей с детьми и четвероногими друзьями, а также 8 номеров с удобствами на этаже, но таких же комфортных и уютных.

От обувной ложки до чайной чашки, от фена до холодильника — все самое необходимое вы найдёте в каждом номере, и все это ваше на весь срок проживания в АйТерра!

Просторная столовая на первом этаже и уютная кухня на третьем оснащены кухонной утварью и посудой для любителей готовить даже на отдыхе, а для тех, кто во время поездки не привык тратить силы у плиты, по утрам здесь приготовят вкусный и сытный завтрак.

К вашим услугам:

  • камера хранения багажа;
  • трансфер;
  • предоставление детских принадлежностей;
  • предоставление принадлежностей для питомцев;
  • сувенирная продукция;
  • стирка белья;
  • предоставление утюга и гладильной доски по требованию;
  • экскурсионное обслуживание;
  • бесплатная охраняемая парковка.
Мини-отель «Три барсука»

3 ночи

Мини-отель «Три барсука» расположен в самом центре Мурманска и готов принять гостей города. Стойка регистрации работает круглосуточно, гости могут обратиться по любому вопросу к профессиональным сотрудникам. К услугам постояльцев высокоскоростной интернет, бесплатная охраняемая парковка.

К размещению подготовлены номера разного уровня вместимости. В каждом оборудована новая мебель, комфортные спальные места, а также современная техника. В ванной комнате установлена новая сантехника и все необходимое для комфортного проживания. Уборка номеров производится регулярно, в соответствии с графиком.

Каждое утро сервируется континентальный завтрак. Также каждый может приготовить любимые блюда самостоятельно на полностью оборудованной кухне.

Недалеко от отеля располагаются разнообразные супермаркеты и магазины первой необходимости.

Гостиница «Cosmos Murmansk Hotel»

3 ночи

Мурманск, столица Заполярья, встречает гостей в гостинице Cosmos Murmansk Hotel, которая отвечает всем современным требованиям комфорта и удобства.

Гостиница предлагает уютные номера в самом сердце города, где после ночи отдыха можно начать день с сытного завтрака «шведский стол». Затем можно отправиться на прогулку по городу или на деловую встречу.

В холле отеля расположен «Баренц-бар» с панорамными окнами, где гости могут насладиться ароматным кофе, свежей выпечкой и блюдами арктической кухни.

Номера категории Стандарт просторны и предлагают выбор между одной двуспальной кроватью и двумя кроватями Twin. Бесплатный Wi-Fi обеспечивает связь на протяжении всего пребывания, а принадлежности для приготовления чая и кофе позволяют гостям наслаждаться горячими напитками в уютной обстановке номера.

Мини-отель «Rooms and Breakfast»

3 ночи

Мини-отель «Rooms and Breakfast» расположен в городе Мурманске, всего в 800 м от центра. Гости здесь смогут расслабиться и отдохнуть в спокойной обстановке, подключиться к бесперебойной сети Wi-Fi, чтобы всегда быть на связи с близкими.

В номерном фонде гостиницы находится около 11 комфортабельных номеров различных категорий. Все они полностью обустроены удобными спальными местами, качественной мебелью, рабочими местами и современной техникой. Во всех номерах имеется телевизор с плоским экраном, а пол оснащен системой подогрева. В собственной ванной комнате обязательно есть душ, средства личной гигиены.

Смарт-отель «Асгард»

3 ночи

«Смарт-отель Асгард» находится в самом центре Мурманска, в пешей доступности от главной площади города.

Номерной фонд представлен комфортными двухместными номерами с видом на город. В номерах установлены светильники и розетки у кроватей, вместительный шкаф и прикроватные тумбочки.

Санузел с душевыми расположен на этаже.

Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и микроволновой печью, также имеются вместительные обеденные столы и посуда.

Поблизости находится кофейня «Белый кролик», ресторан «Кружка», а также сетевые продуктовые магазины.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер к месту проведения экскурсии и обратно
  • Питание, указанное в программе (обеды на всех дневных экскурсиях)
  • Входные билеты на локациях
  • Проживание и завтраки (в тарифе с проживанием)
  • Туристическая программа на все дни путешествия
  • Информационное сопровождение сотрудниками техподдержки на протяжении поездки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины) и завтраки при выборе тарифа без проживания
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Проживание, если выбран тариф без проживания
  • Личные расходы (сувенирная продукция, личные расходы на локациях)
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Север — это про теплые вещи даже в июне.

Главный принцип подбора одежды — многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что важно знать про прогулки в Териберке?

Териберка в туре опциональна, можете выбрать Териберку с пешей прогулкой или с морской прогулкой.

Группы с экскурсией «Териберка пешая прогулка» и экскурсией «Териберка морская прогулка» могут быть как смежными (в одном автобусе), так и раздельными (в разных автобусах), описана программа для смежной группы.

В случае, если группы будут раздельными, то ожидание 2 часа тем, кто приобрели тур с пешей Териберкой (пока выбравшие морскую прогулку выходят в море), не предусмотрено. В таком случае программа экскурсии сократится на 2–2,5 часа и возвращение в Мурманск будет ориентировочно в 18:00–19:00.

Возможны ли изменения в программе?

В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями, общее время тура и сама программа могут быть скорректированы. А также туры могут располагаться в ином порядке.

Что ещё важно знать перед отправлением в тур?

Количество человек в групповом туре от 4 до 18.

В групповой тур допускается участие детей возраста от 6 лет.

Все экскурсии начинаются в центре города на площади 5 углов, отель Азимут или Меридиан. Накануне тура координатор сообщит точное место и время выезда.

Если тур забронирован с проживанием, то забираем с отеля.

Во все экскурсии включены обеды.

Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

