В 7:00 позавтракаем и поедем в Териберку. По пути будем любоваться пейзажами тундры. По прибытии отправимся на каменный пляж с яйцами дракона, побываем на кладбище кораблей и сделаем милые фотографии с хаски и оленями. Погуляем по побережью, а желающие смогут прокатиться на качелях и сделать красивые снимки.

Посетим природный парк «Териберка» и полюбуемся Батарейским водопадом. После обеда выйдем в море, будем искать китов. Вечером вернёмся в Мурманск.