Экспресс-тур в Арктику в мини-группе: Мурманск, Кировск, Териберка и морская прогулка

Отправиться на поиски китов, увидеть атомный ледокол и полюбоваться горными хребтами Хибин
В туре вы увидите главные достопримечательности Мурманска, осмотрите первый в мире атомный ледокол и узнаете историю местного Хатико.

В Териберке вас ждёт прогулка по кладбищу кораблей, пляжу с яйцами драконов и
побережью Баренцева моря. А затем мы выйдем в открытые воды в поисках китов.

Ещё отправимся в Кировск, насладимся горными пейзажами Хибин и сделаем красивые снимки с вершины Айкуайвенчорр. Желающие смогут заняться айс-флоатингом или поехать на Кольские фьорды.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой тёплую одежду и обувь.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Мурманску

Встретим вас в аэропорту или на вокзале и отвезём в отель. В 14:30 начнём обзорную экскурсию. Увидим морской и ж/д вокзалы, узнаем про местного Хатико, осмотрим мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который прозвали просто «Алёша». Побываем у первого в мире атомного ледокола «Ленин» и памятника Халяве, а ещё покажем вам Стадион несбывшихся надежд. Со смотровой площадки полюбуемся Мурманском и в 18:30 пойдём на ужин в ресторан.

2 день

Экскурсия по Териберке и морская прогулка в поиске китов

В 7:00 позавтракаем и поедем в Териберку. По пути будем любоваться пейзажами тундры. По прибытии отправимся на каменный пляж с яйцами дракона, побываем на кладбище кораблей и сделаем милые фотографии с хаски и оленями. Погуляем по побережью, а желающие смогут прокатиться на качелях и сделать красивые снимки.

Посетим природный парк «Териберка» и полюбуемся Батарейским водопадом. После обеда выйдем в море, будем искать китов. Вечером вернёмся в Мурманск.

3 день

Путешествие в Кировск, гора Айкуайвенчорр и музейно-выставочный центр «Апатит»

Позавтракаем и поедем в Кировск. По прибытии вас ждёт увлекательная экскурсия по городу и поездка в «Снежную деревню» (в зимний сезон). Пообедаем в ресторане при санатории «Тирвас» (шведский стол). Поднимемся на гору Айкуайвенчорр, насладимся видами вершин и заглянем в музейно-выставочный центр «Апатит».

Ужин в ресторане Мурманска.

4 день

Отъезд

В 7:00 — завтрак. Сегодня можем организовать айс-флоатинг, поездку на водопады или по Кольскому фьорду (одна из экскурсий на выбор включена в стоимость). Затем отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 1 обед и 1 ужин
  • Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта или вокзала и обратно
  • Экскурсия на Кольские фьорды или на водопады (на выбор)
  • Входные билеты
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Питание вне программы
  • Айс-флоатинг и северное сияние (в сезон и по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 452 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Оксана, я историк и краевед, представляю дружную команду профессиональных гидов в Мурманске. Мы — люди, влюблённые в Крайний Север. Будем рады показать его красоту вам. Обещаем, что вам понравится!
Задать вопрос

