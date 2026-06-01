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Влюбиться в Север

«Влюбиться в Север» - очень красивый тур
Влюбиться в СеверФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Влюбиться в СеверФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Влюбиться в СеверФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Влюбиться в север - очень красивый тур!

Для тех, кто любит уникальное, самобытное, аутентичное – очень верный выбор!

Это тур про природу и уникальную красоту русского севера.


Мы побываем в двух местах – Териберке и Ловозерских тундрах, на побережье Ледовитого океана и среди северных гор. Каждая поездка – на целый день.

Териберка всегда дарит тысячу впечатлений! Тундра, море, скалистые берега, водопад, легенды о чудовищах – побываем во всех самых красивых и знаковых местах Териберки и выйдем в море на встречу с морскими обитателями.

Ловозерские тундры – место силы коренных народов саами на Кольском полуострове. Здесь потрясающие виды и невероятная атмосфера, сильнейшая энергетика. Мы поднимемся на гору Аллуйав, откуда разворачивается виды на горные цирки, нас ждут отвесные скалы и «марсианские» ландшафты.

Программа тура по дням

1 день

Легендарная Териберка

Утром, в 9.00 отправимся в легендарную Териберку.
Отправление от гостиницы Меридиан на центральной площади города Мурманск.

По пути сделаем пару фото-стопов в бескрайней тундре и в Саду камней.

Главные локации этого дня - знаменитый пляж "Драконьи яйца", Логово дракона, Батарейское озеро и водопад. Также заедем на кладбище древних кораблей. Пообедаем в ресторане на побережье бухты (не включено в стоимость, меню предоставим по запросу).

Посетим песчаный пляж Баренцева моря с гигантскими качелями, выброшенным на берег кораблём, скелетом Левиафана и другими арт-объектами.

Выйдем на морскую прогулку и увидим скалы Териберки со стороны моря, будем наблюдать за морскими обитателями- китами, дельфинами, морскими котиками и другими.

к 21.00 вернёмся в гостиницу в Мурманск.
Заселяемся и отдыхаем.
Поужинать можно в ресторане гостиницы - отличная Арктическая кухня, или в одном из ресторанов рядом.

Легендарная ТериберкаЛегендарная ТериберкаЛегендарная Териберка
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Место силы - Ловозерские тундры

В этот день отправимся в невероятное место Силы!

Вы увидите ландшафты, от которых произойдёт перезагрузка сознания: слоёный рельеф каменистой тундры, головокружительные отвесные скалы и Цирки Раслака, удивительная северная природа с высоты птичьего полёта и вид на одни из древнейших гор России - Хибины!

Перекусим на вершине скалистого плато с чаем и осетинскими пирогами.

К 17.00 возвращение в Мурманск.

Место силы - Ловозерские тундры
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • В стоимость тура входит:
  • Сопровождение гида и экскурсионное обслуживание по программе
  • Ланч в Ловозерских тундрах
  • Все трансферы по программе
  • Морская прогулка в Баренцевом море
  • Проживание (1 ночь с завтраком)
Что не входит в цену
  • В стоимость не включено:
  • Авиа/жд билеты до/из Мурманска
  • Услуги не включённые в программу
О чём нужно знать до поездки

Важно иметь тёплую одежду, непромокаемую куртку - ветровку, трекинговую обувь, лёгкую шапочку.
Погода не севере очень непредсказуема и переменчива. Мы всегда надеемся на отличную погоду, но если погода не будет благоприятствовать - важно быть готовым!

Пожелания к путешественнику

Во время наших туров мы категорически запрещаем употребление алкоголя во время поездок!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Роман
Роман — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет, я Роман. Мой профиль - приключения, насыщенные дни в самых ярких локациях и создание по настоящему дружеской атмосферы. И есть у меня один дар - путешествуя со мной люди по новому узнают себя.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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