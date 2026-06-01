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Описание тура

Влюбиться в север - очень красивый тур!

Для тех, кто любит уникальное, самобытное, аутентичное – очень верный выбор!

Это тур про природу и уникальную красоту русского севера.





Мы побываем в двух местах – Териберке и Ловозерских тундрах, на побережье Ледовитого океана и среди северных гор. Каждая поездка – на целый день.

Териберка всегда дарит тысячу впечатлений! Тундра, море, скалистые берега, водопад, легенды о чудовищах – побываем во всех самых красивых и знаковых местах Териберки и выйдем в море на встречу с морскими обитателями.

Ловозерские тундры – место силы коренных народов саами на Кольском полуострове. Здесь потрясающие виды и невероятная атмосфера, сильнейшая энергетика. Мы поднимемся на гору Аллуйав, откуда разворачивается виды на горные цирки, нас ждут отвесные скалы и «марсианские» ландшафты.