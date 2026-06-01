Описание тура
Влюбиться в север - очень красивый тур!
Для тех, кто любит уникальное, самобытное, аутентичное – очень верный выбор!
Это тур про природу и уникальную красоту русского севера.
Мы побываем в двух местах – Териберке и Ловозерских тундрах, на побережье Ледовитого океана и среди северных гор. Каждая поездка – на целый день.
Териберка всегда дарит тысячу впечатлений! Тундра, море, скалистые берега, водопад, легенды о чудовищах – побываем во всех самых красивых и знаковых местах Териберки и выйдем в море на встречу с морскими обитателями.
Ловозерские тундры – место силы коренных народов саами на Кольском полуострове. Здесь потрясающие виды и невероятная атмосфера, сильнейшая энергетика. Мы поднимемся на гору Аллуйав, откуда разворачивается виды на горные цирки, нас ждут отвесные скалы и «марсианские» ландшафты.
Программа тура по дням
Легендарная Териберка
Утром, в 9.00 отправимся в легендарную Териберку.
Отправление от гостиницы Меридиан на центральной площади города Мурманск.
По пути сделаем пару фото-стопов в бескрайней тундре и в Саду камней.
Главные локации этого дня - знаменитый пляж "Драконьи яйца", Логово дракона, Батарейское озеро и водопад. Также заедем на кладбище древних кораблей. Пообедаем в ресторане на побережье бухты (не включено в стоимость, меню предоставим по запросу).
Посетим песчаный пляж Баренцева моря с гигантскими качелями, выброшенным на берег кораблём, скелетом Левиафана и другими арт-объектами.
Выйдем на морскую прогулку и увидим скалы Териберки со стороны моря, будем наблюдать за морскими обитателями- китами, дельфинами, морскими котиками и другими.
к 21.00 вернёмся в гостиницу в Мурманск.
Заселяемся и отдыхаем.
Поужинать можно в ресторане гостиницы - отличная Арктическая кухня, или в одном из ресторанов рядом.
Место силы - Ловозерские тундры
В этот день отправимся в невероятное место Силы!
Вы увидите ландшафты, от которых произойдёт перезагрузка сознания: слоёный рельеф каменистой тундры, головокружительные отвесные скалы и Цирки Раслака, удивительная северная природа с высоты птичьего полёта и вид на одни из древнейших гор России - Хибины!
Перекусим на вершине скалистого плато с чаем и осетинскими пирогами.
К 17.00 возвращение в Мурманск.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- В стоимость тура входит:
- Сопровождение гида и экскурсионное обслуживание по программе
- Ланч в Ловозерских тундрах
- Все трансферы по программе
- Морская прогулка в Баренцевом море
- Проживание (1 ночь с завтраком)
Что не входит в цену
- В стоимость не включено:
- Авиа/жд билеты до/из Мурманска
- Услуги не включённые в программу
О чём нужно знать до поездки
Важно иметь тёплую одежду, непромокаемую куртку - ветровку, трекинговую обувь, лёгкую шапочку.
Погода не севере очень непредсказуема и переменчива. Мы всегда надеемся на отличную погоду, но если погода не будет благоприятствовать - важно быть готовым!
Пожелания к путешественнику
Во время наших туров мы категорически запрещаем употребление алкоголя во время поездок!