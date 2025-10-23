Увидим главные достопримечательности Териберки: от пляжа с круглыми камнями, напоминающими яйца драконов, до затопленных кораблей.
Заглянем на ферму покормить оленей
Описание тура
Организационные детали
Просим покупать билеты только после согласования с организатором. Рейсы задерживают часто, мы рекомендуем прилететь в Мурманск накануне начала тура или приехать на поезде. Расскажем, что посмотреть в Мурманске.
Стоит учитывать, что мы отправляемся на Север, к тому же на море. Погода весьма непредсказуема. Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мерзнуть. Ветер, а порой и дождь (в ноябре может быть и снег) могут понизить температуру «ощущается как», и нужно быть готовым к отрицательным температурам (-5). Температура в сентября +5+10, в октябре 0+8, в конце ноября до -10. Необходимо учитывать погодные условия на море, в случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день или отменена. Если прогулка не состоится из-за погоды, оплачивать не нужно.
Обращаем внимание, северное сияние можно увидеть, если небо будет ясное. Заранее предсказать погоду невозможно, она быстро меняется.
Геомагнитный прогноз не очень стабилен, но осень и начало весны — традиционное время увеличения солнечной, а как следствие и геомагнитной активности. Гид будет следить за прогнозом погоды и геомагнитной активности. Жить мы будем в отдалении от посёлка и засветки электричества — в тундре на берегу моря.
Программа тура по дням
Исследуем Териберку: Драконий пляж, Баренцево моря, секретный грот и Батарейский водопад
В 1-й половине дня встретимся в центре города или в аэропорту в 9:30-10:00 (вы можете выбрать удобное для вас место) и отправимся в путь. Нас ждёт 2–2,5 часа дороги по северной тундре с остановками у каменного сада и ветропарка — 57 турбин за полярным кругом выглядят как кадры из фантастического фильма.
По приезде в Териберку разместимся в отеле у берега Баренцева моря и пообедаем.
После начнём знакомство с суровой и прекрасной природой Крайнего Севера. Мы пройдём по гранитным скалам вдоль побережья, увидим старую метеостанцию, выйдем на Драконий пляж, заглянем в секретный грот и дойдём до водопада, где вода срывается прямо в океан. Обратный путь проложим через смотровые площадки с видом на птичьи базары и бескрайние горизонты.
Длина маршрута — 6-10 км, продолжительность — 3-4 часа. Тропа несложная, подойдёт для всех.
Вечером поужинаем в одном из ресторанов Териберки — здесь готовят блюда из местной рыбы и морепродуктов: треску, палтуса, краба, мидии, морских ежей, гребешки. Всё свежее, выловленное в этих водах.
В один из дней нас также ждёт дегустация морепродуктов: попробуем гребешков, морских ежей и модиолусов. При желании вы сможете поучаствовать в разделке или просто насладитесь вкусом — дайвер всё подготовит.
Рейсы задерживают часто, мы рекомендуем прилететь в Мурманск накануне начала тура или приехать на поезде. Расскажем, что посмотреть в Мурманске.
Морская прогулка в поиске китов, дельфинов и косаток
Вкусно позавтракаем в гастропабе «Моле». Затем отправимся в море на катере: выйдем в Баренцево море в сопровождении капитана, который выберет маршрут в зависимости от погодных условий и ситуации на воде.
Во время прогулки мы будем искать морских обитателей. Нам могут встретиться: горбатые киты и малые полосатики (киты Минке), дельфины и тюлени — почти всегда, косатки, кашалоты и даже синие киты — реже, но шанс есть.
Даже если погода будет капризной или пройдут военные учения, сам выход в море подарит яркие впечатления.
После возвращения у вас будет возможность заняться дополнительными активностями: покататься на квадроциклах или сапах, нырнуть с маской или заняться фридайвингом, попариться в бане или даже совершить вертолётную прогулку.
Некоторые из этих развлечений лучше забронировать заранее. А ещё у наших гидов всегда найдутся неожиданные идеи и секретные локации, про которые мы пока не будем рассказывать — пусть это станет сюрпризом.
Прогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварня
После завтрака в гастропабе «Моле» соберём вещи и оставим их в лобби отеля — выселение до 12:00. Затем отправимся гулять по старой части Териберки.
Здесь вы увидите, как соседствуют между собой рыбацкие дома, современные кафе и следы ушедшей эпохи. Посёлок, где люди жили с 17 века, практически исчез в 90-е, но обрёл новую жизнь после выхода фильма «Левиафан», роста интереса к Арктике и возвращения китов в прибрежные воды.
Во время прогулки мы посетим кладбище кораблей и заброшенную школу с граффити, увидим скелет кита из фильма «Левиафан», арт-объекты из старых лодок, огромные качели у самого моря, выброшенный на пляж корабль, «трон» из «Игры престолов» и самую северную пивоварню.
Обязательно зайдём на ферму северных оленей, где вы сможете покормить животных и погладить их бархатные носы. В местной лавке продаются сувениры: варенье, настойки, шоколад, печень трески и другие арктические деликатесы.
После обеда мы отправимся в обратный путь в Мурманск к рейсам около 18:30-19:30. Попрощаемся с Териберкой, но северная тишина и простор останутся с нами надолго.
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Стоимость тура
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|42 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Работа гида
- Дегустация морепродуктов
- Входные билеты и посещение всех локаций по программе
- Посещение фермы с оленями и хаски (оленей можно покормить с рук)
- Экскурсии и прогулки по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно в ваш город
- Обеды и ужины (можно есть в кафе или готовить в отеле)
- Морская прогулка на корабле (включая аренду рыболовных снастей): 5 часов в июне-августе - 10 000 ₽ за чел., 4 часа в мае и сентябре - 8000 ₽ за чел., 3 часа октябре и ноябре - 6000 ₽ за чел. Оплата на месте за фактически проведённые в
- Море часы. Если отменим прогулку из-за погоды, оплачивать не нужно
- Обратите внимание, программа может быть изменена (в худшем случае - некоторые активности могут быть отменены) из-за погодных условий, которые в Мурманской области очень суровые и плохо прогнозируемые. Гиды клуба приложат максимальные усилия для реализации всех пунктов по программе