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За атмосферой Арктики: тур из Мурманска в Териберку с дегустацией и прогулками по главным местам

Отправиться к океану, увидеть затопленные корабли и пейзажи из «Левиафана» и отведать морепродуктов
Проведём выходные на Севере — в объятиях морского воздуха и арктических пейзажей.

Увидим главные достопримечательности Териберки: от пляжа с круглыми камнями, напоминающими яйца драконов, до затопленных кораблей.

Заглянем на ферму покормить оленей
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ягелем, а сами отведаем морских деликатесов, выйдем в море на комфортном катере на поиск китов (за доплату).

В турах с 20-х чисел августа и осенью есть ещё и большой шанс увидеть не только китов, но и северное сияние (с мая по начало августа сияние увидеть не получится из-за полярного дня).

4.9
11 отзывов
За атмосферой Арктики: тур из Мурманска в Териберку с дегустацией и прогулками по главным местам
За атмосферой Арктики: тур из Мурманска в Териберку с дегустацией и прогулками по главным местам
За атмосферой Арктики: тур из Мурманска в Териберку с дегустацией и прогулками по главным местам

Описание тура

Организационные детали

Просим покупать билеты только после согласования с организатором. Рейсы задерживают часто, мы рекомендуем прилететь в Мурманск накануне начала тура или приехать на поезде. Расскажем, что посмотреть в Мурманске.

Стоит учитывать, что мы отправляемся на Север, к тому же на море. Погода весьма непредсказуема. Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мерзнуть. Ветер, а порой и дождь (в ноябре может быть и снег) могут понизить температуру «ощущается как», и нужно быть готовым к отрицательным температурам (-5). Температура в сентября +5+10, в октябре 0+8, в конце ноября до -10. Необходимо учитывать погодные условия на море, в случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день или отменена. Если прогулка не состоится из-за погоды, оплачивать не нужно.

Обращаем внимание, северное сияние можно увидеть, если небо будет ясное. Заранее предсказать погоду невозможно, она быстро меняется.

Геомагнитный прогноз не очень стабилен, но осень и начало весны — традиционное время увеличения солнечной, а как следствие и геомагнитной активности. Гид будет следить за прогнозом погоды и геомагнитной активности. Жить мы будем в отдалении от посёлка и засветки электричества — в тундре на берегу моря.

Программа тура по дням

1 день

Исследуем Териберку: Драконий пляж, Баренцево моря, секретный грот и Батарейский водопад

В 1-й половине дня встретимся в центре города или в аэропорту в 9:30-10:00 (вы можете выбрать удобное для вас место) и отправимся в путь. Нас ждёт 2–2,5 часа дороги по северной тундре с остановками у каменного сада и ветропарка — 57 турбин за полярным кругом выглядят как кадры из фантастического фильма.

По приезде в Териберку разместимся в отеле у берега Баренцева моря и пообедаем.

После начнём знакомство с суровой и прекрасной природой Крайнего Севера. Мы пройдём по гранитным скалам вдоль побережья, увидим старую метеостанцию, выйдем на Драконий пляж, заглянем в секретный грот и дойдём до водопада, где вода срывается прямо в океан. Обратный путь проложим через смотровые площадки с видом на птичьи базары и бескрайние горизонты.

Длина маршрута — 6-10 км, продолжительность — 3-4 часа. Тропа несложная, подойдёт для всех.

Вечером поужинаем в одном из ресторанов Териберки — здесь готовят блюда из местной рыбы и морепродуктов: треску, палтуса, краба, мидии, морских ежей, гребешки. Всё свежее, выловленное в этих водах.

В один из дней нас также ждёт дегустация морепродуктов: попробуем гребешков, морских ежей и модиолусов. При желании вы сможете поучаствовать в разделке или просто насладитесь вкусом — дайвер всё подготовит.

Рейсы задерживают часто, мы рекомендуем прилететь в Мурманск накануне начала тура или приехать на поезде. Расскажем, что посмотреть в Мурманске.

Исследуем Териберку: Драконий пляж, Баренцево моря, секретный грот и Батарейский водопадИсследуем Териберку: Драконий пляж, Баренцево моря, секретный грот и Батарейский водопадИсследуем Териберку: Драконий пляж, Баренцево моря, секретный грот и Батарейский водопадИсследуем Териберку: Драконий пляж, Баренцево моря, секретный грот и Батарейский водопадИсследуем Териберку: Драконий пляж, Баренцево моря, секретный грот и Батарейский водопадИсследуем Териберку: Драконий пляж, Баренцево моря, секретный грот и Батарейский водопадИсследуем Териберку: Драконий пляж, Баренцево моря, секретный грот и Батарейский водопадИсследуем Териберку: Драконий пляж, Баренцево моря, секретный грот и Батарейский водопадИсследуем Териберку: Драконий пляж, Баренцево моря, секретный грот и Батарейский водопадИсследуем Териберку: Драконий пляж, Баренцево моря, секретный грот и Батарейский водопадИсследуем Териберку: Драконий пляж, Баренцево моря, секретный грот и Батарейский водопад
2 день

Морская прогулка в поиске китов, дельфинов и косаток

Вкусно позавтракаем в гастропабе «Моле». Затем отправимся в море на катере: выйдем в Баренцево море в сопровождении капитана, который выберет маршрут в зависимости от погодных условий и ситуации на воде.

Во время прогулки мы будем искать морских обитателей. Нам могут встретиться: горбатые киты и малые полосатики (киты Минке), дельфины и тюлени — почти всегда, косатки, кашалоты и даже синие киты — реже, но шанс есть.

Даже если погода будет капризной или пройдут военные учения, сам выход в море подарит яркие впечатления.

После возвращения у вас будет возможность заняться дополнительными активностями: покататься на квадроциклах или сапах, нырнуть с маской или заняться фридайвингом, попариться в бане или даже совершить вертолётную прогулку.

Некоторые из этих развлечений лучше забронировать заранее. А ещё у наших гидов всегда найдутся неожиданные идеи и секретные локации, про которые мы пока не будем рассказывать — пусть это станет сюрпризом.

Морская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косатокМорская прогулка в поиске китов, дельфинов и косаток
3 день

Прогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварня

После завтрака в гастропабе «Моле» соберём вещи и оставим их в лобби отеля — выселение до 12:00. Затем отправимся гулять по старой части Териберки.

Здесь вы увидите, как соседствуют между собой рыбацкие дома, современные кафе и следы ушедшей эпохи. Посёлок, где люди жили с 17 века, практически исчез в 90-е, но обрёл новую жизнь после выхода фильма «Левиафан», роста интереса к Арктике и возвращения китов в прибрежные воды.

Во время прогулки мы посетим кладбище кораблей и заброшенную школу с граффити, увидим скелет кита из фильма «Левиафан», арт-объекты из старых лодок, огромные качели у самого моря, выброшенный на пляж корабль, «трон» из «Игры престолов» и самую северную пивоварню.

Обязательно зайдём на ферму северных оленей, где вы сможете покормить животных и погладить их бархатные носы. В местной лавке продаются сувениры: варенье, настойки, шоколад, печень трески и другие арктические деликатесы.

После обеда мы отправимся в обратный путь в Мурманск к рейсам около 18:30-19:30. Попрощаемся с Териберкой, но северная тишина и простор останутся с нами надолго.

Прогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварняПрогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварняПрогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварняПрогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварняПрогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварняПрогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварняПрогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварняПрогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварняПрогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварняПрогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварняПрогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварняПрогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварняПрогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварняПрогулка по Териберке: кладбище кораблей, заброшенная школа, скелет кита и самая северная пивоварня

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник42 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Работа гида
  • Дегустация морепродуктов
  • Входные билеты и посещение всех локаций по программе
  • Посещение фермы с оленями и хаски (оленей можно покормить с рук)
  • Экскурсии и прогулки по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины (можно есть в кафе или готовить в отеле)
  • Морская прогулка на корабле (включая аренду рыболовных снастей): 5 часов в июне-августе - 10 000 ₽ за чел., 4 часа в мае и сентябре - 8000 ₽ за чел., 3 часа октябре и ноябре - 6000 ₽ за чел. Оплата на месте за фактически проведённые в
  • Море часы. Если отменим прогулку из-за погоды, оплачивать не нужно
  • Обратите внимание, программа может быть изменена (в худшем случае - некоторые активности могут быть отменены) из-за погодных условий, которые в Мурманской области очень суровые и плохо прогнозируемые. Гиды клуба приложат максимальные усилия для реализации всех пунктов по программе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, центр города (около ТК «Флагман», ул. Героев Рыбачьего, 51) или аэропорт. 9:30-10:00, время можем двигать в случае задержки рейса. Рекомендуем прилететь накануне
Завершение: Мурманск, место старта, 18:30-19:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — Организатор в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 21 туриста
Я и мои коллеги — команда путешественников, которые однажды приехали в Териберку просто посмотреть… и влюбились. Вот уже с 2018 года мы оттачиваем нашу программу, чтобы радовать наших гостей. Нам
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важно не просто показать тебе красивые виды. Нам важно, чтобы ты прожил это путешествие, почувствовал это место сердцем. Чтобы Север остался с тобой — в воспоминаниях, в мурашках, в тишине внутри. Мы знаем: если однажды ты услышишь, как дышит кит в море и как поёт ветер над тундрой — ты не забудешь это никогда.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
Поездка в сентябре запомнилась надолго, гид была Анна очень классный человек! Не ожидала, что погода сразу так нас испытает, словно север решила показать свой характер со всеми ветрами, дождём и
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даже снегом, но мы справились на ура. В группе собрались классные ребята, привет Карине, Насте, Ане, Павлу, Татьяне, Маринке и Тане)) Все были на одной волне, Анна отлично с нами работала, всё было чётко и весело одновременно. В такой компании непогода совсем не страшна! Удалось словить всё, что хотелось: и рыбу поймала, и северное сияние увидела. Китов, правда, не встретили, но свежие гребешки с моря точно скрасили отдых! Полным-полно эмоций и фоток, воспоминания только тёплые. База отдыха очень понравилась, уютный кемпинг, и хоть на улице было прохладно, в домиках тепло и комфортно.

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Р
Гид Алёна была просто замечательной и действительно искренне любит природу и этот регион. Она уделяла много внимания деталям и поделилась множеством увлекательных фактов. Было здорово с ней общаться! Организация путешествия была на высоте, о каждом нюансе позаботились. Очень благодарна за такой опыт! 🌿😊
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Н
Все наше путешествие сложилось просто отлично, местные даже говорили, что мы - самые удачливые гости. И погода, и киты, и сама программа… всё сработало идеально. Природа просто шикарная, номера тоже
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на высоте. Представьте, четыре часа подряд смотрели на китов без передышки… программа вышла даже лучше, чем ожидали.

Три дня этого хватает вполне, к третьему уже немного устаёшь, эмоций много, в том числе от наблюдений за китами 😀 В общем, впечатления остались очень классные!

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А
Программа полностью совпадала с тем, что было заявлено, и мне очень понравилось именно это путешествие. Я выбрала его из-за возможности провести пять часов на море — это редкость среди предложений.
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Очень понравилась спокойная атмосфера, никуда не торопились, и экскурсовод подстраивал маршрут под погоду и настроение группы, что создавало комфорт. Причал 45 оказался удобным местом, особенно благодаря наличию собственной кухни и питьевой воды — это важно для тех, кто не хочет питаться только в кафе. Водитель Александр вел машину аккуратно и делился интересными фактами о Териберке. В целом, команда была отличной, поездка оставила только положительные впечатления. Обязательно рассмотрю варианты путешествий по Мурманской области с ними в будущем! 🌊😊

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И
Путешествие оставило супер впечатления! Гид Анна была просто замечательная, все рассказывала подробно и показывала без спешки. К тому же всегда отвечала на любые вопросы, всегда держала связь. За три дня мы успели классно осмотреть Териберку, тур получился очень насыщенным. А еще на морской прогулке повезло увидеть малых полосатиков и морских котиков, было здорово!
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А
Этот тур отлично подходит для неспешного знакомства с Териберкой. Нам показали и старую часть, и новую, при этом гид рассказывала много интересного и делилась своей искренней любовью к северным краям. Особенно запомнилась морская прогулка, хоть и удалось увидеть только небольшого минке с его спинкой, ведь в открытом море не всегда получается увидеть животных поближе.
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