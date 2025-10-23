Проведём выходные на Севере — в объятиях морского воздуха и арктических пейзажей.Увидим главные достопримечательности Териберки: от пляжа с круглыми камнями, напоминающими яйца драконов, до затопленных кораблей.Заглянем на ферму покормить оленей

ягелем, а сами отведаем морских деликатесов, выйдем в море на комфортном катере на поиск китов (за доплату). В турах с 20-х чисел августа и осенью есть ещё и большой шанс увидеть не только китов, но и северное сияние (с мая по начало августа сияние увидеть не получится из-за полярного дня).

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Просим покупать билеты только после согласования с организатором. Рейсы задерживают часто, мы рекомендуем прилететь в Мурманск накануне начала тура или приехать на поезде. Расскажем, что посмотреть в Мурманске.

Стоит учитывать, что мы отправляемся на Север, к тому же на море. Погода весьма непредсказуема. Лучше одеться потеплее и снять что-то с себя, чем мерзнуть. Ветер, а порой и дождь (в ноябре может быть и снег) могут понизить температуру «ощущается как», и нужно быть готовым к отрицательным температурам (-5). Температура в сентября +5+10, в октябре 0+8, в конце ноября до -10. Необходимо учитывать погодные условия на море, в случае невозможности выхода в море, программа морской прогулки может быть перенесена на следующий день или отменена. Если прогулка не состоится из-за погоды, оплачивать не нужно.

Обращаем внимание, северное сияние можно увидеть, если небо будет ясное. Заранее предсказать погоду невозможно, она быстро меняется.

Геомагнитный прогноз не очень стабилен, но осень и начало весны — традиционное время увеличения солнечной, а как следствие и геомагнитной активности. Гид будет следить за прогнозом погоды и геомагнитной активности. Жить мы будем в отдалении от посёлка и засветки электричества — в тундре на берегу моря.