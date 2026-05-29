1 день

Прибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики. Переезд в Териберку

Наше захватывающее летнее приключение начинается в Мурманске.

Гостеприимные хозяева в первую очередь кормят своих гостей, и мы не исключение. Начнем с вкусного обеда арктической кухни, а уже потом отправимся знакомиться с городом.

Город-герой Мурманск — сердце Русской Арктики. У города много эпитетов со словом «самый» — расскажем, что делает его таким особенным.

Вы узнаете, что довелось пережить городу за сто лет, и увидите, как портовый быт сформировал особую культуру Мурманска.

Среди локаций, которые вы посетите и увидите: памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша» на сопке Зеленый мыс. Кстати, отсюда город как на ладони, вы точно найдете парочку атмосферных ракурсов для своих фото.

Обратите внимание! С 29.05.2026 памятник Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны («Алёша») закрывается на реставрацию. Посещение памятника будет заменено на альтернативный объект показа.

Наполненный событиями день мы завершим переездом в Териберку.

Дорога к океану — это уже приключение! Поездка займет около 2,5 часов, ваш гид заполнит их интересными историями о крае.

Но мало слышать, Арктику нужно видеть и ощущать. Поэтому в самых красивых местах по маршруту следования предусмотрены остановки. Вы ступите на бесконечные просторы северной тундры и насладитесь её сдержанной, загадочной красотой.

По прибытии в Териберку мы всей группой соберёмся на приветственный ужин в прекрасном ресторане, отведаем местные деликатесы и ближе познакомимся, а затем пойдем отдыхать в комфортных коттеджах на берегу Баренцева моря (при бронировании опции комфорт+)!

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160