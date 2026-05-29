В этом туре вы познакомитесь с гостеприимным Мурманском, посетите атмосферную Териберку, попытаете удачу в поиске китов, поднимитесь на древние вершины Ловозерских тундр и ощутите величие Хибинских гор.
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики. Переезд в Териберку
Наше захватывающее летнее приключение начинается в Мурманске.
Гостеприимные хозяева в первую очередь кормят своих гостей, и мы не исключение. Начнем с вкусного обеда арктической кухни, а уже потом отправимся знакомиться с городом.
Город-герой Мурманск — сердце Русской Арктики. У города много эпитетов со словом «самый» — расскажем, что делает его таким особенным.
Вы узнаете, что довелось пережить городу за сто лет, и увидите, как портовый быт сформировал особую культуру Мурманска.
Среди локаций, которые вы посетите и увидите: памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша» на сопке Зеленый мыс. Кстати, отсюда город как на ладони, вы точно найдете парочку атмосферных ракурсов для своих фото.
Обратите внимание! С 29.05.2026 памятник Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны («Алёша») закрывается на реставрацию. Посещение памятника будет заменено на альтернативный объект показа.
Наполненный событиями день мы завершим переездом в Териберку.
Дорога к океану — это уже приключение! Поездка займет около 2,5 часов, ваш гид заполнит их интересными историями о крае.
Но мало слышать, Арктику нужно видеть и ощущать. Поэтому в самых красивых местах по маршруту следования предусмотрены остановки. Вы ступите на бесконечные просторы северной тундры и насладитесь её сдержанной, загадочной красотой.
По прибытии в Териберку мы всей группой соберёмся на приветственный ужин в прекрасном ресторане, отведаем местные деликатесы и ближе познакомимся, а затем пойдем отдыхать в комфортных коттеджах на берегу Баренцева моря (при бронировании опции комфорт+)!
Териберка и поиски китов
Готовы к ярким впечатлениям и незабываемым эмоциям? Мы на краю Земли – в легендарной Териберке. Это самый манящий населенный пункт на Кольском полуострове, и только побывав там, вы поймете, почему.
Завтракаем в Териберке, а дальше по плану морское приключение на быстроходном судне в поисках китов!
Выход в Баренцево море — это не обычная прогулка вдоль побережья. Это встреча с Северным Ледовитым океаном лицом к лицу, где каждый момент наполнен увлекательным открытием.
Выйдя в море, вы окунетесь в атмосферу, где природа обладает неповторимой привлекательностью. Вас ждут таинственные туманные пейзажи и чистота северного воздуха.
Воды Баренцева моря скрывают немало своих обитателей: горбатых китов, касаток, дельфинов. И если Фортуна будет благоволить, вы увидите их своими глазами.
Внимание! В Териберке очень крутой спуск с причала! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице.
После моря мы отправимся на прогулку по самому поселку, сначала мы посетим кладбище кораблей, где вы в полной мере прочувствуете быстротечность времени и сделаете атмосферные запоминающиеся кадры.
Мы проложили маршрут по самым впечатляющим уголкам природного парка, где вас ждут Батарейский водопад, «небесные» качели, пляж «яйца дракона» и океанское побережье.
Вдоволь нагулявшись, мы пойдем обедать и делиться впечатлениями. Мы уже забронировали для вас столик в одном из самых популярных местных ресторанов, где вы отведаете свежайшие морские деликатесы и попробуете настойки из северных ягод.
Вечером мы вернемся в Мурманск, окончание программы дня планируется в центре города.
Можете сразу отправиться отдыхать или выбрать для себя иное времяпрепровождение. Мы рекомендуем выспаться и поберечь силы для следующего дня!
Древние Хибины
В третий день наших заполярных каникул мы отправимся в Кировск, лежащий у подножия древних Хибин. Свежий горный ветер, величественные вершины, будоражащие воображение перевалы.
Крупнейший и живописнейший на Кольском полуострове горный массив откроет для вас иной Русский Север.
Мы прокатимся на крыше ГАЗ-66 вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, проедем по долине ручья Поачйок у подножия горы Поачвумчорр. Поднимемся на Кукисвумчорский перевал, откуда открывается вид на живописную долину.
Никакой физической подготовки от вас не потребуется – просто приготовьтесь к ощущению безудержной свободы и лавине восторженных эмоций.
Важно! В случае неблагоприятных погодных условий выезд в горы может быть отменён! В случае отмены выезда программа будет заменена на альтернативную.
При хорошей погоде переместимся в панорамный ресторан на самой вершине горы. Если погода не позволит, то отвезем вас в классный ресторан в предгорье. Изысканные блюда, свежие морепродукты – гастрономическое удовольствие неизбежно при любом раскладе.
После сытного обеда мы возвращаемся в Мурманск.
Вернувшись в отель, вы еще долго будете прокручивать в голове этот день, но не увлекайтесь – впереди много интересного.
Треккинг-тур в Ловозерские тундры
Внимание! Треккинг-тур в Ловозерские тундры подходит не для всех! Если у вас есть ограничения по физическим нагрузкам и другие нюансы, то обязательно предупреждайте менеджера об этом до внесения предоплаты!
Завтракаем и отправляемся в треккинг-тур, который станет ещё одним фантастическим впечатлением от знакомства с Кольским полуостровом.
Собираемся в гостинице, выезжаем в поселок Ревда, откуда и начнем восхождение к горе Аллуайв.
Вы пройдете по земле, пронизанной легендами, магией и силой северных народов. С каждым шагом ландшафты будут меняться и открывать всё новые захватывающие виды.
Преодолеете скалистые перевалы, отвесные обрывы, прогуляетесь у котлована в форме древнего амфитеатра. Каждую минуту этого приключения захочется продлить, а открывающиеся панорамы заставят сердце биться быстрее обычного.
После такой активной прогулки нас ждет обед на местной ферме, где вы, вдоволь нагулявшись, сможете восстановить силы и вкусно покушать.
На обратном пути делаем заезд в аэропорт, где мы попрощаемся, чтобы вскоре снова встретить в нашем гостеприимном крае. Для гостей, желающих остаться после тура в Мурманске, будет организован заезд в центр города после аэропорта.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения:
|Формат тура
Стоимость тура с 1 чел.
|Тур с проживанием 1 ночь в Териберке (эконом), 2 ночи в Мурманске (отель 3*); 2 человека в номере / 1 человек в номере
87 900 руб. / 99 800 руб.
|Тур с проживанием 1 ночь в Териберке (комфорт+, коттедж), 2 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, кровать DBL); 2 человека в номере
99 800 руб.
|Тур с проживанием 1 ночь в Териберке (комфорт+, коттедж), 2 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, кровати TWIN); 2 человека в номере
103 900 руб.
|Тур с проживанием 1 ночь в Териберке (комфорт+, коттедж), 2 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*); 1 человек в номере
129 700 руб.
Скидки:
- для детей от 6 до 11 лет включительно – 2500 руб. /чел. на все даты заезда;
- для компаний от 4 человек — 1500 руб. на каждого участника (если с детьми от 6 до 11 лет, то взрослому скидка 1500 руб., ребенку 2500 руб., скидки не суммируются).
Обратите внимание! Размещение в комфортных коттеджах на берегу Баренцева моря при бронировании опции комфорт+!
Варианты проживания
Гостиница «Гларус»
Гостиница «Гларус» рада приветствовать гостей Мурманска в стенах своих просторных номеров. Она располагается в самом центре города, что удобно для проживающих.
Здесь представлены все категории – от эконома до люкс класса. Комнаты имеют высокие потолки и обставлены по авторскому дизайну. В каждой имеется вся необходимая мебель и техника для клиентов.
Присутствует свободное подключение к Wi-Fi.
Есть бесплатная общая кухня. При желании вы можете посетить кафе, множество которых расположены рядом со зданием. В них вы сможете ознакомиться с национальными особенностями.
Отель находится в близости от ж/д и автовокзалов.
Конгресс-отель «Меридиан»
Гостиница «Меридиан» 4* находится в Мурманске по адресу ул. Воровского, д. 5/23. Её расположение в центральной части города позволяет гостям легко добраться до главных достопримечательностей, таких как площадь Пяти углов.
Отель предлагает разнообразные варианты размещения, включая стандартные номера, апартаменты для новобрачных и президентские люксы, а также семейные и групповые номера. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного проживания: Wi-Fi, телефон, телевизор, а также средства личной гигиены и косметика для душа.
Для сна предусмотрены удобные кровати с высококачественной мебелью и матрасы с пружинным блоком Miracoil, который обеспечивает высокий уровень комфорта.
На территории гостиницы работает ресторан премиум-класса «М-Клуб». Здесь можно насладиться изысканными блюдами европейской и национальной кухни, а также обширной винной картой, составленной шеф-поваром.
В окрестностях отеля расположено множество развлечений, торговых центров и ресторанов.
База отдыха «45 Причал»
База отдыха «45 Причал» находится в поселке Лодейное села Териберка, в живописной местности, где можно отдохнуть от городской суеты и шума.
Номера оснащены удобными кроватями с ортопедическими матрасами. На стойке регистрации предоставляют Wi-Fi.
Отдыхающие могут самостоятельно приготовить на оборудованной общей кухне. Рядом есть ресторан.
Расстояние до аэропорта составляет 104,7 км, а до железнодорожного вокзала — 85,3 км.
Все желающие могут заняться рыбной ловлей, которая широко распространена в окрестностях. Неподалёку располагается Каменный пляж.
Гостиница «Норд Пилигрим»
Просторная гостиница находится на побережье Баренцева моря, в 4 км от села Териберка.
Места для проживания в хорошо оборудованном здании в окружении чистой северной природы.
Номера приятно порадуют взыскательных клиентов хорошим ремонтом и деревянной мебелью. В каждом номере современный санузел с подогревом пола.
На первом этаже располагается уютный обеденный зал для отдыхающих. Имеется спутниковое телевидение.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение по программе (1 ночь в Териберке, 2 ночи в Мурманске)
- Обзорная экскурсия по г. Мурманску (групповая)
- Экскурсия в г. Кировск, Хибины (групповая)
- Выезд в горы на вездеходной технике (групповой)
- Экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
- Треккинг-тур в Ловозерские тундры (групповой)
- Морская прогулка в Териберке на поиски китов (быстроходное судно, 3 ч.)
- Оформление пропусков в Териберку и входные билеты по программе
- Питание по программе: завтраки в отеле, обеды во время экскурсий (накрытие), приветственный ужин в первый день тура - накрытие, арктическая кухня
- Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание на русском языке по программе
- Наземное транспортное обслуживание по программе (Mercedes Sprinter или подобный)
- Информационное сопровождение в Мурманске во время тура
- Групповой трансфер в аэропорт в последний день тура
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Ужины в Мурманске после экскурсий (кроме первого дня тура)
- Трансфер аэропорт-отель в первый день тура
- Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендации по одежде:
- непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
- шапка;
- перчатки по погоде;
- удобная обувь для треккинга;
- дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
- средство от комаров.
Что взять с собой:
- паспорт;
- наличные деньги;
- персональный термос или термокружку (по желанию);
- портативную зарядку;
- предметы личной гигиены;
- личную аптечку;
- рюкзак для личных вещей.
На какие дни и время брать билеты?
Прибытие в Мурманск в первый день тура (четверг): до 12:30.
Вылет из Мурманска в последний день тура (воскресенье): после 21:00.
Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы вы успели посетить все экскурсии в рамках тура.
Какой минимальный возраст участников и есть ли скидки?
Минимальный возраст участников — 6 лет.
Скидка предусмотрена для детей от 6 до 11 лет включительно в размере 2500 руб. / чел. на все даты заезда.
Для компаний от 4 человек также предусмотрена скидка — 1500 руб. на каждого участника (если с детьми от 6 до 11 лет, то взрослому скидка 1500 руб., ребенку 2500 руб., скидки не суммируются).
Какое питание включено в стоимость?
В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды на маршрутах во время дневных экскурсий (арктическая кухня, накрытие), приветственный ужин в первый день тура (арктическая кухня, накрытие). Ужины после экскурсий в остальные дни тура не включены в стоимость.
В каких отелях мы можем проживать во время тура?
В течение данного тура наши гости размещаются 2 ночи в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) или в отеле 4* («Меридиан» или подобный), 1 ночь в Териберке.
Увидим ли мы китов в Териберке?
Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. это природа. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено, и прогнозировать их появление практически невозможно.
Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море сурово, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.
Что если морская прогулка отменится?
Если морская прогулка не состоялась по причине погодных условий (сильный ветер, высокая волна и др.), то будет осуществлен возврат денежных средств за морскую прогулку.
Страховка входит в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно в тур с собакой?
Если вы готовы оставить питомца на весь день в отеле, то можете взять его с собой, но на сами экскурсии, к сожалению, нет, в связи с существующими инфраструктурными ограничениями.
Также отели Мурманска не заселяют гостей с животными без предварительного согласования.
Рекомендуем планировать свое путешествие с четвероногим любимцем заблаговременно.