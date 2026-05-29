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Китовые приключения. Тур на Кольский полуостров

Приглашаем погрузиться в атмосферу Русского Севера! Почувствуйте себя настоящим первооткрывателем, отправившись в путешествие по увлекательному маршруту, каждая точка которого способна оставить яркий след в душе.

В этом туре вы познакомитесь с гостеприимным Мурманском, посетите атмосферную Териберку, попытаете удачу в поиске китов, поднимитесь на древние вершины Ловозерских тундр и ощутите величие Хибинских гор.
Китовые приключения. Тур на Кольский полуостровФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Китовые приключения. Тур на Кольский полуостровФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Китовые приключения. Тур на Кольский полуостровФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики. Переезд в Териберку

Наше захватывающее летнее приключение начинается в Мурманске.

Гостеприимные хозяева в первую очередь кормят своих гостей, и мы не исключение. Начнем с вкусного обеда арктической кухни, а уже потом отправимся знакомиться с городом.

Город-герой Мурманск — сердце Русской Арктики. У города много эпитетов со словом «самый» — расскажем, что делает его таким особенным.

Вы узнаете, что довелось пережить городу за сто лет, и увидите, как портовый быт сформировал особую культуру Мурманска.

Среди локаций, которые вы посетите и увидите: памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша» на сопке Зеленый мыс. Кстати, отсюда город как на ладони, вы точно найдете парочку атмосферных ракурсов для своих фото.

Обратите внимание! С 29.05.2026 памятник Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны («Алёша») закрывается на реставрацию. Посещение памятника будет заменено на альтернативный объект показа.

Наполненный событиями день мы завершим переездом в Териберку.

Дорога к океану — это уже приключение! Поездка займет около 2,5 часов, ваш гид заполнит их интересными историями о крае.

Но мало слышать, Арктику нужно видеть и ощущать. Поэтому в самых красивых местах по маршруту следования предусмотрены остановки. Вы ступите на бесконечные просторы северной тундры и насладитесь её сдержанной, загадочной красотой.

По прибытии в Териберку мы всей группой соберёмся на приветственный ужин в прекрасном ресторане, отведаем местные деликатесы и ближе познакомимся, а затем пойдем отдыхать в комфортных коттеджах на берегу Баренцева моря (при бронировании опции комфорт+)!

Прибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики. Переезд в ТериберкуПрибытие в Мурманск. Знакомство со столицей Арктики. Переезд в Териберку
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Териберка и поиски китов

Готовы к ярким впечатлениям и незабываемым эмоциям? Мы на краю Земли – в легендарной Териберке. Это самый манящий населенный пункт на Кольском полуострове, и только побывав там, вы поймете, почему.

Завтракаем в Териберке, а дальше по плану морское приключение на быстроходном судне в поисках китов!

Выход в Баренцево море — это не обычная прогулка вдоль побережья. Это встреча с Северным Ледовитым океаном лицом к лицу, где каждый момент наполнен увлекательным открытием.

Выйдя в море, вы окунетесь в атмосферу, где природа обладает неповторимой привлекательностью. Вас ждут таинственные туманные пейзажи и чистота северного воздуха.

Воды Баренцева моря скрывают немало своих обитателей: горбатых китов, касаток, дельфинов. И если Фортуна будет благоволить, вы увидите их своими глазами.

Внимание! В Териберке очень крутой спуск с причала! Причалы не имеют удобного спуска на катера из-за сильных приливов и отливов. Нам придется спуститься вниз по крутой лестнице.

После моря мы отправимся на прогулку по самому поселку, сначала мы посетим кладбище кораблей, где вы в полной мере прочувствуете быстротечность времени и сделаете атмосферные запоминающиеся кадры.

Мы проложили маршрут по самым впечатляющим уголкам природного парка, где вас ждут Батарейский водопад, «небесные» качели, пляж «яйца дракона» и океанское побережье.

Вдоволь нагулявшись, мы пойдем обедать и делиться впечатлениями. Мы уже забронировали для вас столик в одном из самых популярных местных ресторанов, где вы отведаете свежайшие морские деликатесы и попробуете настойки из северных ягод.

Вечером мы вернемся в Мурманск, окончание программы дня планируется в центре города.

Можете сразу отправиться отдыхать или выбрать для себя иное времяпрепровождение. Мы рекомендуем выспаться и поберечь силы для следующего дня!

Териберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китовТериберка и поиски китов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Древние Хибины

В третий день наших заполярных каникул мы отправимся в Кировск, лежащий у подножия древних Хибин. Свежий горный ветер, величественные вершины, будоражащие воображение перевалы.

Крупнейший и живописнейший на Кольском полуострове горный массив откроет для вас иной Русский Север.

Мы прокатимся на крыше ГАЗ-66 вдоль живописного берега озера Малый Вудъявр, проедем по долине ручья Поачйок у подножия горы Поачвумчорр. Поднимемся на Кукисвумчорский перевал, откуда открывается вид на живописную долину.

Никакой физической подготовки от вас не потребуется – просто приготовьтесь к ощущению безудержной свободы и лавине восторженных эмоций.

Важно! В случае неблагоприятных погодных условий выезд в горы может быть отменён! В случае отмены выезда программа будет заменена на альтернативную.

При хорошей погоде переместимся в панорамный ресторан на самой вершине горы. Если погода не позволит, то отвезем вас в классный ресторан в предгорье. Изысканные блюда, свежие морепродукты – гастрономическое удовольствие неизбежно при любом раскладе.

После сытного обеда мы возвращаемся в Мурманск.

Вернувшись в отель, вы еще долго будете прокручивать в голове этот день, но не увлекайтесь – впереди много интересного.

Древние ХибиныДревние ХибиныДревние ХибиныДревние ХибиныДревние ХибиныДревние ХибиныДревние ХибиныДревние ХибиныДревние ХибиныДревние ХибиныДревние ХибиныДревние ХибиныДревние Хибины
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Треккинг-тур в Ловозерские тундры

Внимание! Треккинг-тур в Ловозерские тундры подходит не для всех! Если у вас есть ограничения по физическим нагрузкам и другие нюансы, то обязательно предупреждайте менеджера об этом до внесения предоплаты!

Завтракаем и отправляемся в треккинг-тур, который станет ещё одним фантастическим впечатлением от знакомства с Кольским полуостровом.

Собираемся в гостинице, выезжаем в поселок Ревда, откуда и начнем восхождение к горе Аллуайв.

Вы пройдете по земле, пронизанной легендами, магией и силой северных народов. С каждым шагом ландшафты будут меняться и открывать всё новые захватывающие виды.

Преодолеете скалистые перевалы, отвесные обрывы, прогуляетесь у котлована в форме древнего амфитеатра. Каждую минуту этого приключения захочется продлить, а открывающиеся панорамы заставят сердце биться быстрее обычного.

После такой активной прогулки нас ждет обед на местной ферме, где вы, вдоволь нагулявшись, сможете восстановить силы и вкусно покушать.

На обратном пути делаем заезд в аэропорт, где мы попрощаемся, чтобы вскоре снова встретить в нашем гостеприимном крае. Для гостей, желающих остаться после тура в Мурманске, будет организован заезд в центр города после аэропорта.

Треккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундрыТреккинг-тур в Ловозерские тундры
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения:

Формат тура

Стоимость тура с 1 чел.

Тур с проживанием 1 ночь в Териберке (эконом), 2 ночи в Мурманске (отель 3*); 2 человека в номере / 1 человек в номере

87 900 руб. / 99 800 руб.

Тур с проживанием 1 ночь в Териберке (комфорт+, коттедж), 2 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, кровать DBL); 2 человека в номере

99 800 руб.

Тур с проживанием 1 ночь в Териберке (комфорт+, коттедж), 2 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*, кровати TWIN); 2 человека в номере

103 900 руб.

Тур с проживанием 1 ночь в Териберке (комфорт+, коттедж), 2 ночи в Мурманске (отель «Меридиан» 4*); 1 человек в номере

129 700 руб.

Скидки:

  • для детей от 6 до 11 лет включительно – 2500 руб. /чел. на все даты заезда;
  • для компаний от 4 человек — 1500 руб. на каждого участника (если с детьми от 6 до 11 лет, то взрослому скидка 1500 руб., ребенку 2500 руб., скидки не суммируются).

Обратите внимание! Размещение в комфортных коттеджах на берегу Баренцева моря при бронировании опции комфорт+!

Варианты проживания

Гостиница «Гларус»

2 ночи

Гостиница «Гларус» рада приветствовать гостей Мурманска в стенах своих просторных номеров. Она располагается в самом центре города, что удобно для проживающих.

Здесь представлены все категории – от эконома до люкс класса. Комнаты имеют высокие потолки и обставлены по авторскому дизайну. В каждой имеется вся необходимая мебель и техника для клиентов.

Присутствует свободное подключение к Wi-Fi.

Есть бесплатная общая кухня. При желании вы можете посетить кафе, множество которых расположены рядом со зданием. В них вы сможете ознакомиться с национальными особенностями.

Отель находится в близости от ж/д и автовокзалов.

Гостиница «Гларус»Гостиница «Гларус»Гостиница «Гларус»Гостиница «Гларус»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Конгресс-отель «Меридиан»

2 ночи

Гостиница «Меридиан» 4* находится в Мурманске по адресу ул. Воровского, д. 5/23. Её расположение в центральной части города позволяет гостям легко добраться до главных достопримечательностей, таких как площадь Пяти углов.

Отель предлагает разнообразные варианты размещения, включая стандартные номера, апартаменты для новобрачных и президентские люксы, а также семейные и групповые номера. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного проживания: Wi-Fi, телефон, телевизор, а также средства личной гигиены и косметика для душа.

Для сна предусмотрены удобные кровати с высококачественной мебелью и матрасы с пружинным блоком Miracoil, который обеспечивает высокий уровень комфорта.

На территории гостиницы работает ресторан премиум-класса «М-Клуб». Здесь можно насладиться изысканными блюдами европейской и национальной кухни, а также обширной винной картой, составленной шеф-поваром.

В окрестностях отеля расположено множество развлечений, торговых центров и ресторанов.

Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»Конгресс-отель «Меридиан»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

База отдыха «45 Причал»

1 ночь

База отдыха «45 Причал» находится в поселке Лодейное села Териберка, в живописной местности, где можно отдохнуть от городской суеты и шума.

Номера оснащены удобными кроватями с ортопедическими матрасами. На стойке регистрации предоставляют Wi-Fi.

Отдыхающие могут самостоятельно приготовить на оборудованной общей кухне. Рядом есть ресторан.

Расстояние до аэропорта составляет 104,7 км, а до железнодорожного вокзала — 85,3 км.

Все желающие могут заняться рыбной ловлей, которая широко распространена в окрестностях. Неподалёку располагается Каменный пляж.

База отдыха «45 Причал»База отдыха «45 Причал»База отдыха «45 Причал»База отдыха «45 Причал»База отдыха «45 Причал»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Норд Пилигрим»

1 ночь

Просторная гостиница находится на побережье Баренцева моря, в 4 км от села Териберка.

Места для проживания в хорошо оборудованном здании в окружении чистой северной природы.

Номера приятно порадуют взыскательных клиентов хорошим ремонтом и деревянной мебелью. В каждом номере современный санузел с подогревом пола.

На первом этаже располагается уютный обеденный зал для отдыхающих. Имеется спутниковое телевидение.

Гостиница «Норд Пилигрим»Гостиница «Норд Пилигрим»Гостиница «Норд Пилигрим»Гостиница «Норд Пилигрим»Гостиница «Норд Пилигрим»Гостиница «Норд Пилигрим»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение по программе (1 ночь в Териберке, 2 ночи в Мурманске)
  • Обзорная экскурсия по г. Мурманску (групповая)
  • Экскурсия в г. Кировск, Хибины (групповая)
  • Выезд в горы на вездеходной технике (групповой)
  • Экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
  • Треккинг-тур в Ловозерские тундры (групповой)
  • Морская прогулка в Териберке на поиски китов (быстроходное судно, 3 ч.)
  • Оформление пропусков в Териберку и входные билеты по программе
  • Питание по программе: завтраки в отеле, обеды во время экскурсий (накрытие), приветственный ужин в первый день тура - накрытие, арктическая кухня
  • Профессиональный гид и экскурсионное обслуживание на русском языке по программе
  • Наземное транспортное обслуживание по программе (Mercedes Sprinter или подобный)
  • Информационное сопровождение в Мурманске во время тура
  • Групповой трансфер в аэропорт в последний день тура
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Ужины в Мурманске после экскурсий (кроме первого дня тура)
  • Трансфер аэропорт-отель в первый день тура
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендации по одежде:

  • непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • шапка;
  • перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
  • средство от комаров.

Что взять с собой:

  • паспорт;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативную зарядку;
  • предметы личной гигиены;
  • личную аптечку;
  • рюкзак для личных вещей.
На какие дни и время брать билеты?

Прибытие в Мурманск в первый день тура (четверг): до 12:30.

Вылет из Мурманска в последний день тура (воскресенье): после 21:00.

Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы вы успели посетить все экскурсии в рамках тура.

Какой минимальный возраст участников и есть ли скидки?

Минимальный возраст участников — 6 лет.

Скидка предусмотрена для детей от 6 до 11 лет включительно в размере 2500 руб. / чел. на все даты заезда.

Для компаний от 4 человек также предусмотрена скидка — 1500 руб. на каждого участника (если с детьми от 6 до 11 лет, то взрослому скидка 1500 руб., ребенку 2500 руб., скидки не суммируются).

Какое питание включено в стоимость?

В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды на маршрутах во время дневных экскурсий (арктическая кухня, накрытие), приветственный ужин в первый день тура (арктическая кухня, накрытие). Ужины после экскурсий в остальные дни тура не включены в стоимость.

В каких отелях мы можем проживать во время тура?

В течение данного тура наши гости размещаются 2 ночи в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) или в отеле 4* («Меридиан» или подобный), 1 ночь в Териберке.

Увидим ли мы китов в Териберке?

Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. это природа. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено, и прогнозировать их появление практически невозможно.

Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море сурово, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.

Что если морская прогулка отменится?

Если морская прогулка не состоялась по причине погодных условий (сильный ветер, высокая волна и др.), то будет осуществлен возврат денежных средств за морскую прогулку.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможны ли изменения в программе?

Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно в тур с собакой?

Если вы готовы оставить питомца на весь день в отеле, то можете взять его с собой, но на сами экскурсии, к сожалению, нет, в связи с существующими инфраструктурными ограничениями.

Также отели Мурманска не заселяют гостей с животными без предварительного согласования.

Рекомендуем планировать свое путешествие с четвероногим любимцем заблаговременно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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