Волшебный праздник за Полярным Кругом

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Приглашаем вас встретить самую волшебную ночь в году на Кольском полуострове.

Подарите себе незабываемую поездку в Мурманск на Новый Год! Во время тура вас ждет незамерзающий город-порт Мурманск и все самые известные достопримечательности Арктики, знакомство с коренным северным народом и их традициями, а также путешествие на край света к Северному Ледовитому океану в Териберке, охота за северным сиянием, вкусная местная кухня и встреча Нового года в одном из лучших ресторанов города!
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Волшебный праздник за Полярным Кругом
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Северное сияние
Северное сияние
Поохотитесь на уникальное природное явление
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Отправитесь на край света к Северному Ледовитому океану
Саамская деревня
Саамская деревня
Познакомитесь с коренным северным народом и их традициями
Мурманск
Мурманск
Увидите самые интересные места крупнейшего города за Северным Полярным кругом
Отдых в пушистой компании
Отдых в пушистой компании
Пообщаетесь с хаски, кроликами и другими животными
Новогодний банкет
Новогодний банкет
Встретите Новый год в одном из лучших ресторанов заполярного города!

Программа тура по дням

1 день

Мурманск, праздничный банкет и встреча Нового года

12:00 Встреча с группой в аэропорту.

Переезд в Мурманск (30 км).

Большая автобусная обзорная экскурсия по Мурманску.

Вас ждет знакомство с крупнейшим городом за Северным Полярным кругом, городом, расположенным на живописном скалистом восточном побережье Кольского залива Баренцева моря.

В Мурманске нет так называемого исторического центра, но вся городская жизнь концентрируется вокруг площади «Пять Углов», эта часть города представляет собой гармоничный ансамбль построек второй половины XX века.

Вы посетите главную площадь города — площадь «Пять Углов», на которой расположены все основные административные здания, проедете и по главной улице города — проспекту Ленина, увидите знаменитый Атомный ледокол «Ленин», далее отправитесь к озеру Семеновскому, на берегу которого расположен храм Спас на Водах, памятник воинам зенитчикам, Монумент жителям военного Мурманска, памятник Защитникам Советского Заполярья «Алеша».

Обед в кафе города с блюдами северной кухни.

После 18:00 Заселение в отель Парк Инн/Огни Мурманска.

Свободное время, подготовка к встрече Нового Года.

22:00 Праздничный банкет и встреча Нового Года в банкетном зале отеля «Парк Инн» (доп. плата).

Мурманск, праздничный банкет и встреча Нового годаМурманск, праздничный банкет и встреча Нового годаМурманск, праздничный банкет и встреча Нового годаМурманск, праздничный банкет и встреча Нового года
2 день

Териберка

Завтрак в отеле для проживающих в отеле по программе.

09:00 Встреча с группой у отеля.

Переезд в поселок Териберка.

Встретить первый день этого года в Териберке — незабываемо.

Магическая красота здешних мест завораживает любого путника.

Дорога безлюдная, пролегает в очень живописной местности, сравнимой с суровой природой Норвегии.

Каждая остановка доставляет огромное удовольствие: здесь мы увидим тундровую растительность, россыпи огромных валунов, множество рек и озер в окружении сопок.

Экскурсия на водопад, каменный пляж «яйца драконов» (подвозка на снегоходе к месту начала экскурсии с декабря по апрель при наличие устойчивого снежного покрова).

Путешествие в северную сказку, где старые корабли видят сны о прошлом, водопад сверкает застывшими льдами, а пляж из «яиц драконов» поражает своим размахом.

Мистические камни-сейды молчаливо хранят тысячелетние тайны, а взору предстают неповторимые и удивительные пейзажи!

Обед традиционной кухни в ресторане.

Свободное время.

Возвращение в Мурманск.

Трансфер к отелям по программе.

22:30 Отправление на охоту за северным сиянием.

Мы отправляемся на охоту за Авророй Бореалис!

Вы можете стать свидетелем уникального природного явления!

Танцуя как пламя, оно очаровывает и запоминается навсегда.

Мы берем с собой бодрящие напитки, вкусные закуски, отличное настроение и выходим на настоящую охоту за северным сиянием, и верим, что нам улыбнется удача!

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
3 день

Саамская деревня

Завтрак в отеле для проживающих в отелях по программе.

Освобождение номеров.

Переезд в саамскую деревню.

Экскурсия в саамскую деревню.

Саамы, или лопари — это коренной народ Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии.

В нашей стране единственным местом, где можно познакомиться с культурой и бытом саамов, является Кольский полуостров.

По дороге мы узнаем о хозяйстве, быте, традиционных промыслах саамов, об их опыте выживания в арктическом климате, о праздниках, обрядах, символах, мифах, сказках саамского народа, о сакральных местах Кольского полуострова, древнем наскальном искусстве и письменности, а также о современной жизни саамов.

Экскурсия по деревне.

Нас ждет традиционная встреча гостей, прогулка по деревне и знакомство с саамским бытом, катание на оленьей упряжке и кормление северных оленей, общение с хаски, кроликами и другими животными, чаепитие со сладостями в чуме, народные игры и забавы.

Обед в саамской деревне – деревенский куриный суп, безалкогольный саамский напиток «пакула», чай черный, ловозерский хлеб, на горячее — рыба под маринадом с гарниром, салат из сига.

15:00 Переезд в центр Мурманска.

Свободное время.

18:00 Переезд в аэропорт Мурманска.

Саамская деревняСаамская деревняСаамская деревняСаамская деревня

Проживание

Тур не предусматривает проживания, по желанию можно выбрать тариф с проживанием.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа, руб:

Вариант размещенияСтоимость
Огни Мурманска (двухместное размещение)36 950
Огни Мурманска (одноместное размещение)41 450
Park Inn by Radisson 4* (двухместное размещение)36 950
Park Inn by Radisson 4* (одноместное размещение)41 450

При проживании в гостинице «Огни Мурманска» — 1 час в аквацентре отеля в подарок. Рекомендуем взять с собой купальные принадлежности.

Варианты проживания

Гостиница «Огни Мурманска» 3

2 ночи

Гостиничный комплекс «Огни Мурманска» находится в живописном месте с изумительным видом на город Мурманск на высоте 255 метров над уровнем моря. Гостиница имеет категорию «три звезды».

Отель располагает 39 комфортабельными номерами различных категорий. Каждый номер оборудован ванной комнатой, чайной зоной, телевизором, телефоном, действует бесплатный wi-fi. Для всех гостей отеля доступна автостоянка, которая также функционирует как автокемпинг.

Гостиница «Огни Мурманска» 3Гостиница «Огни Мурманска» 3Гостиница «Огни Мурманска» 3Гостиница «Огни Мурманска» 3Гостиница «Огни Мурманска» 3Гостиница «Огни Мурманска» 3Гостиница «Огни Мурманска» 3

Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4

2 ночи

Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска. В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.

В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе. В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4Отель «Park Inn by Radisson Poliarnie Zori» 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле Парк Инн/Огни Мурманска
  • Питание, указанное в (завтраки, обеды)
  • Экскурсии по программе
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание на маршруте
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Выезд «В погоню за северным сиянием» (проводится с сентября по середину апреля)
  • Услуги гида и сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Праздничный новогодний банкет в ресторане отеля «Парк Инн»:взрослый - 7 700 руб. /чел. ребенок от 3 до 14 лет - 3 900 руб. /чел. ребенок до 3 лет - бесплатно
  • Взрослый - 7 700 руб. /чел
  • Ребенок от 3 до 14 лет - 3 900 руб. /чел
  • Ребенок до 3 лет - бесплатно
  • Дополнительные услуги
  • Повторный выезд на поиск северного сияния - 4 000 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем вам взять несколько комплектов теплой и удобной одежды, ветростойкую верхнюю одежду, теплую, непромокаемую обувь.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Рекомендуемые рейсы

Прибытие рекомендуется любыми рейсами, прибывающими в день начала тура до 12:00.

Вылет обратно:

  • Рекомендуемые авиарейсы для туристов из СПБ: Авиакомпания «Аэрофлот», Санкт-Петербург MMK 20:35 — LED 22:25.
  • Рекомендуемые авиарейсы для туристов из МСК: Любые рейсы, отправляющиеся в Москву после 20:00.

Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы.

Особенности данного тура
  • Важно! В случае, если дорога на Териберку будет заметена снегом и не будет возможности проехать, мы заранее предупреждаем группу и едем в город Кировск, гуляем, при хороших погодных условиях поднимаемся на смотровую площадку в горах либо посещаем Снежную деревню (деревня работает с 24.12).
  • Важно! Северное сияние — природное явление, и мы не можем дать абсолютную гарантию, что оно будет на небе во время программы.
  • Внимание! Просим приобретать авиа билеты только после того, как тур будет объявлен гарантированным. Мы не несем ответственности за приобретение невозвратных авиа билетов до момента гарантированного набора группы.
  • Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура объектов может происходить в тёмное время суток.
  • Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные с погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
  • В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены — исключать объекты из программы.
  • Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.

Если вы едете с детьми учитывайте, что зимой в Мурманской области холодно, программа в Териберке у нас на целый день. Это суровый северный климат, суровая природа, каменистый ландшафт, нужна физ. подготовка, а также вы должны обязательно следить за своими детьми, брать за них ответственность!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
5 янв 2023
Впечатления мои превзошли ожидания) повезло с погодой) увидела всё, что хотела) очень живописный маршрут. Сказочно красивая, суровая природа. За трёдневный тур мы увидели достаточно) считаю, что маршрут выбран удачно)
И
18 янв 2024
Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
Г
16 янв 2024
быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
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Тур входит в следующие категории Мурманска

Северное сияниеВсе туры3-дневные турыНа автобусе

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