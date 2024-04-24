Туры в Саамскую деревню из Мурманска

Найдено 17 туров в категории «Саамская деревня» в Мурманске, цены от 21 510 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое приключение на Кольском полуострове
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900 за человека
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Нас ждут в саамской деревне на обед и увлекательные истории о жизни на Кольском полуострове»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Арктическое лето на Кольском полуострове
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Арктическое лето на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 34 900 за человека
Летнее очарование Заполярья
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Летнее очарование Заполярья
Начало: Мурманск
«В 08:30 встреча с гидом и выезд в Саамскую деревню»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
43 000 за человека
Летние фантазии Заполярья
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
«В 09:30 посадка в автобус и выезд в Саамскую деревню»
28 июля в 10:00
68 000 за человека
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
Начало: г. Мурманск
«А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню»
26 окт в 10:00
62 000 за человека
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Начало: Россия, Мурманск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
102 000 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«Вы посетите Саамскую деревню, где сможете погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить кроликов»
5 мар в 10:00
70 000 за человека
Три дня за Полярным кругом
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Три дня за Полярным кругом
Начало: Россия, Мурманск
«Во время нашего тура Вас ждет незамерзающий город-порт Мурманск и все самые известные достопримечательности, охота за северным сиянием, а также путешествие в Териберку и Саамскую деревню»
Сегодня в 10:00
6 сен в 10:00
от 24 950 за человека
Зимнее очарование Заполярья
🚌 На автобусе
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимнее очарование Заполярья
Начало: г. Мурманск
«В 08:30 выезд в Саамскую Деревню»
28 фев в 10:00
от 57 000 за человека
Волшебный праздник за полярным кругом
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Волшебный праздник за полярным кругом
Начало: Россия, Мурманск
«Обед в саамской деревне – деревенский куриный суп, безалкогольный саамский напиток «пакула», чай черный, ловозерский хлеб, на горячее — рыба под маринадом с гарниром, салат из сига»
29 дек в 10:00
от 36 950 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«Вы посетите Саамскую деревню, где сможете погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить кроликов»
7000061 500 за человека
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900 за человека
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
53 000 за человека
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
«Сегодня после завтрака побываем в настоящей саамской деревне — коренного народа Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии»
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000 за человека
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • А
    Алла
    27 февраля 2024
    Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
    Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседникОтветственный, надёжный, весёлый интересный собеседник
  • И
    Ирина
    18 января 2024
    Волшебный праздник за полярным кругом
    Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
  • А
    Алексей
    17 января 2024
    В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
    Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
    Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
  • Г
    Галимзянова
    16 января 2024
    Волшебный праздник за полярным кругом
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  • А
    Антон
    16 января 2024
    Три дня за Полярным кругом
    Север завораживает. Есть недочеты. Но они не существенные. И связаны не с туроператором, а с одним из мест где проходит
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    обеды во время экскурсий. Приехав в Териберку, ты удивляешься красоте данных мест, и наличием одного туалета для туристов в отеле, где кормят обедом. И в итоге красота и вкусная еда смешивается с стоянием в туалет в очереди из 15+ человек. Так же хотелось бы добавить про автобус для тура. Если бы не запотевали окна, то можно было бы рассматривать красоту пейзажей ещё и из машины.

  • А
    Анна
    11 января 2024
    Три дня за Полярным кругом
    Поездка очень понравилась. Отличная организация: размещение, экскурсии, обеды. Северное сияние увидели. Была замена Териберки на Кировск и Снежную деревню, но
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    негатива это не вызвало. Снежная деревня очень понравилась. Отличная работа экскурсоводов: Василий сопровождал нас всю поездку и Светлана очень интересно рассказала о снежной деревне. Спасибо большое за чудесно проведенное время.

  • Д
    Дарья
    10 января 2024
    Три дня за Полярным кругом
    Териберка — это невероятное и уникальное место. Нам повезло увидеть северное сияние и настоящего кита. Непередаваемые впечатления. Задумываюсь о том, чтобы поехать еще раз.
  • Л
    Людмила
    2 ноября 2023
    Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
    Всё просто супер. . Север, это круто, очень понравилось… Спасибо🙏💕
    Всё просто супер. Всё просто супер.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Саамская деревня»

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  1. Большое приключение на Кольском полуострове
  2. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  3. Арктическое лето на Кольском полуострове
  4. Летнее очарование Заполярья
  5. Летние фантазии Заполярья
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Батарейский Водопад
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  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
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