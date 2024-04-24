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Авторский тур
5 дней
Большое приключение на Кольском полуострове
Насладиться северной природой, узнать истории и легенды коренных народов
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
69 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Нас ждут в саамской деревне на обед и увлекательные истории о жизни на Кольском полуострове»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Арктическое лето на Кольском полуострове
Начало: Россия, Мурманск
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Летнее очарование Заполярья
Начало: Мурманск
«В 08:30 встреча с гидом и выезд в Саамскую деревню»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
43 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Летние фантазии Заполярья
Начало: Мурманск
«В 09:30 посадка в автобус и выезд в Саамскую деревню»
28 июля в 10:00
68 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Териберка с проживанием в панорамных коттеджах
Начало: г. Мурманск
«А сами отправимся в знаменитую Саамскую деревню»
26 окт в 10:00
62 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Начало: Россия, Мурманск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
102 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«Вы посетите Саамскую деревню, где сможете погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить кроликов»
5 мар в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Три дня за Полярным кругом
Начало: Россия, Мурманск
«Во время нашего тура Вас ждет незамерзающий город-порт Мурманск и все самые известные достопримечательности, охота за северным сиянием, а также путешествие в Териберку и Саамскую деревню»
Сегодня в 10:00
6 сен в 10:00
от 24 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимнее очарование Заполярья
Начало: г. Мурманск
«В 08:30 выезд в Саамскую Деревню»
28 фев в 10:00
от 57 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Волшебный праздник за полярным кругом
Начало: Россия, Мурманск
«Обед в саамской деревне – деревенский куриный суп, безалкогольный саамский напиток «пакула», чай черный, ловозерский хлеб, на горячее — рыба под маринадом с гарниром, салат из сига»
29 дек в 10:00
от 36 950₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«Вы посетите Саамскую деревню, где сможете погладить оленей, сделать селфи с хаски, посмотреть песцов и покормить кроликов»
7000061 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Вкус Арктики: Мурманск, Териберка и этнодеревня
Попробовать морские деликатесы и изучить арктическую кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
56 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня 1 час
Тур в Саамскую деревню и Верхнетуломский
Начало: Гостиница Уют в поселке Верхнетуломский
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
53 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Незабываемый Север: цветное небо, могучие стихии и эксклюзивный комфорт
Половить северное сияние, насладиться вкусом морепродуктов и переночевать под прозрачной крышей
Начало: Мурманск, центр города, 13:00 (местное время)
«Сегодня после завтрака побываем в настоящей саамской деревне — коренного народа Мурманской области, а также северной Норвегии, Швеции и Финляндии»
29 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
45 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ААлла27 февраля 2024Ответственный, надёжный, весёлый интересный собеседник.
- ИИрина18 января 2024Тур понравился, особенно Териберка. Хорошая организация, комфортный транспорт, кормили вкусно. Отдельное спасибо гиду Василию. Только поймать северное сияние не удалось. Брали тур без проживания, поэтому про гостиницу ничего не могу сказать.
- ААлексей17 января 2024Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
- ЛЛара17 января 2024Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
- ГГалимзянова16 января 2024быстро предоставляется обратная связь и в полном объеме
- ААнтон16 января 2024Север завораживает. Есть недочеты. Но они не существенные. И связаны не с туроператором, а с одним из мест где проходит
- ААнна11 января 2024Поездка очень понравилась. Отличная организация: размещение, экскурсии, обеды. Северное сияние увидели. Была замена Териберки на Кировск и Снежную деревню, но
- ДДарья10 января 2024Териберка — это невероятное и уникальное место. Нам повезло увидеть северное сияние и настоящего кита. Непередаваемые впечатления. Задумываюсь о том, чтобы поехать еще раз.
- ЛЛюдмила2 ноября 2023Всё просто супер. . Север, это круто, очень понравилось… Спасибо🙏💕
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Саамская деревня»
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