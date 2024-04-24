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обеды во время экскурсий. Приехав в Териберку, ты удивляешься красоте данных мест, и наличием одного туалета для туристов в отеле, где кормят обедом. И в итоге красота и вкусная еда смешивается с стоянием в туалет в очереди из 15+ человек. Так же хотелось бы добавить про автобус для тура. Если бы не запотевали окна, то можно было бы рассматривать красоту пейзажей ещё и из машины.