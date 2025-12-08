Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. «Охота» на северное сияние
Рекомендуем приехать в Мурманск за день или в первый день тура не позднее 18:00, чтобы было время заселиться и отдохнуть перед выездом.
~ 20:00–23:00 Выезд на экскурсию.
Забираем гостей из центральной точки города площади Пять углов — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».
Фотографии на фоне северного сияния.
Наши гиды-фотографы всегда берут с собой дорогую высокочувствительную фототехнику, чтобы у вас получились отличные фотографии с поездки.
Телефон не всегда может показать то, что мы хотим увидеть, а фотокамера отлично передает это прекрасное небесное шоу.
~ 01:00–05:00 Завершение тура.
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.
Продолжительность поездки: 3–6 часов.
Знакомство с Мурманском. Поездка на противоположный берег Кольского залива. «Охота» на северное сияние
~ 09:30–09:50 Выезд на экскурсию.
Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов, гостиница «Меридиан» или отель «Космос».
~ 10:30 Ледокол «Ленин» и Мурманский морской порт. Следующей точкой нашего путешествия станет Мурманский морской порт, мы увидим первый в мире атомный ледокол «Ленин».
Обратите внимание! Посещение ледокола предусмотрено программой, но в данный момент ледокол проводит реорганизацию системы бронирования, и возможна отмена всех бронирований.
При отмене мы сделаем всё возможное, чтобы организовать посещение, а при невозможности реализовать — сделаем возврат за посещение.
~ 12:00 Памятник «Маяк». Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время. Возле Маяка расположен фрагмент знаменитой подводной лодки «Курск».
~ 12:50 Памятник «Алеша». Самый высокий памятник за Полярным кругом, Мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».
Взгляд воина устремлен на запад, в сторону Долины Славы, где во время Великой Отечественной войны проходили наиболее ожесточенные бои на подступах к Мурманску.
~ 13:20 Памятник «Ждущая». Памятник, так полюбившийся всем: как местным жителям, так и гостям города. Памятник женщине, ждущей своего моряка.
~ 14:00 Обед. Комплексный обед в одном из ресторанов Мурманска.
~ 15:30 Поездка по Кольскому мосту на противоположный берег залива Вам откроется панорамный вид на город с другой стороны Кольского залива.
В этой части программы вас ждёт:
- поездка по Кольскому мосту;
- музей военной техники под открытым небом;
- Абрам-мыс – обзорная площадка с другой стороны залива;
- незамерзающий Кольский залив.
~ 17:00 Завершение экскурсии.
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.
Продолжительность поездки: 5–6 часов.
Второй выезд на «охоту» за северным сиянием.
~ 20:00–23:00 Выезд на экскурсию.
Забираем гостей из центральной точки города площади Пять углов — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».
Фотографии на фоне северного сияния.
Наши гиды-фотографы всегда берут с собой дорогую высокочувствительную фототехнику, чтобы у вас получились отличные фотографии с поездки.
Телефон не всегда может показать то, что мы хотим увидеть, а фотокамера отлично передает это прекрасное небесное шоу.
~ 01:00–05:00 Завершение тура.
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.
Продолжительность поездки: 3–5 часов.
Териберка. Пешая или морская прогулка на выбор
Вариант №1. Пешая прогулка в Териберке.
~ 08:30–09:00 Выезд на экскурсию.
Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов, гостиницы «Меридиан» или отеля «Космос».
~ 10:30 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото. Затем мы снова отправимся в путь к морю.
Кольская ВЭС: крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.
~ 11:30–14:00 Пляж «Яйца дракона» и водопад. Мы отправимся к знаменитому галечному пляжу. Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и сфотографироваться.
А еще увидим тот самый водопад, который вы видели на множестве фотографий — ощутите свободу, стоя прямо на краю перед Северным Ледовитым океаном (в зависимости от снежного покрова будет либо пешая прогулка, либо поездка в санях за снегоходом).
~ 14:30–15:30 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.
~ 15:30 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.
~ 16:00 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря. Здесь же можно увидеть выброшенный на песок старый рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».
~ 16:30 Выезд в Мурманск.
~ 19:00 Возвращение в Мурманск.
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.
Продолжительность поездки: 9–11 часов.
Вариант №2. Морская прогулка в Териберке.
~ 08:00–08:20 Выезд на экскурсию. Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов, гостиницы «Меридиан» или отеля «Космос».
~ 10:00–10:15 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото. Затем мы снова отправимся в путь к морю.
Кольская ВЭС: крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.
~ 11:20 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.
~ 12:00–14:00 Выход в море на катере. Эта экскурсия включает захватывающую морскую прогулку вдоль побережья Териберки.
При выходе в море у вас появится шанс увидеть китов и других морских обитателей.
Также во время морской прогулки мы увидим знаменитый Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона».
~ 14:30–15:30 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.
~ 15:30 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря. Здесь же можно увидеть выброшенный на песок рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».
~ 16:00 Выезд в Мурманск.
~ 18:30–19:30 Возвращение в Мурманск.
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.
Продолжительность поездки: 9–11 часов.
Обратите внимание! При фактическом или вероятном закрытии дороги в Териберку, экскурсия автоматически будет заменена на экскурсию в Кировск. Программа экскурсии в разделе «Важно знать».
Саамские мотивы. Завершение программы
~ 09:20 или 12:20 Выезд из Мурманска. Забираем вас из центральной точки города площади Пять углов – гостиница «Меридиан» или отель «Космос».
~ 10:00 или 13:00 Прибытие в парк и начало программы.
Инструктаж. Нас ознакомят с техникой безопасности и правилами поведения на территории.
Парк северных животных. Проследуем на локацию к северным оленям и сибирским хаски. Покормим животных, узнаем всё о их жизни.
Саамский чум. Лекция в чуме шамана (рассказ о народах Севера, загадывание желаний, дегустация бульона из оленины, северного чая);
Саамские игры. Саамский футбол, перетягивание палки или метание топоров.
Катание на оленьей упряжке 500 метров и катание на снежном банане 500 метров (если снежного покрова будет недостаточно, то будет организовано катание на квадроциклах).
~ 13:30 или 16:30 Выезд из парка и возвращение в Мурманск.
Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.
Продолжительность поездки: 3–4 часа.
Проживание
В туре возможен вариант без проживания и с проживанием.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа для остальных дат:
- с пешей прогулкой в Териберке и без проживания – 47 900 руб. /чел.;
- с морской прогулкой в Териберке и без проживания – 50 400 руб. /чел.;
- с пешей прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 65 150 руб. /чел.;
- с морской прогулкой в Териберке и двухместным размещением в гостинице – 67 650 руб. /чел.;
- с пешей прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 82 400 руб. /чел.;
- с морской прогулкой в Териберке и одноместным размещением в гостинице – 84 900 руб. /чел.
Варианты проживания
Мини-отель в центре Мурманска
В туре предусмотрено проживание в современных мини-отелях в центре города.
Номера компактные (12-15 кв. м), современно обставленные и обязательно с отдельной ванной комнатой (душ/туалет/раковина).
Завтраки включены в стоимость!
Всё необходимое для комфортного отдыха после экскурсий и энергичного старта каждого нового дня.
Участников, которые приобрели тур с проживанием, мы забираем из отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа с проживанием
- Поездки на комфортабельном авто
- Экскурсия по самому крупному городу за Полярным кругом
- Экскурсия в Териберку
- Два выезда на охоту за северным сиянием
- Экскурсия «Саамские мотивы»
- Обеды
- Заботливое сопровождение вас во время поездки
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Питание, не указанное в программе и завтраки при выборе тарифа без проживания
- Ужины (но мы дадим скидку 10% в рестораны)
- Сувенирная продукция, личные расходы на локациях
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Север — это про теплые вещи.
Главный принцип подбора одежды — многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями, общее время тура и сама программа могут быть скорректированы, а также туры могут располагаться в ином порядке.
Посещение ледокола предусмотрено программой, но в данный момент ледокол проводит реорганизацию системы бронирования, и возможна отмена всех бронирований.
При отмене мы сделаем всё возможное, чтобы организовать посещение, а при невозможности реализовать — сделаем возврат за посещение.
Где начинаются экскурсии?
Все экскурсии начинаются в центре города на площади 5 углов, отель «Азимут» или «Меридиан». Накануне тура координатор сообщит точное место и время выезда.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
В групповом туре допускается участие детей возраста от 6 лет.
Териберка в туре опциональна, вы можете выбрать Териберку с пешей прогулкой или с морской прогулкой.
Мы рекомендуем приезжать в Мурманск за день или в первый день тура не позднее 18:00, чтобы было время заселиться и отдохнуть перед выездом.
Во всех дневных экскурсиях включены обеды, на экскурсии «Охота на Северное сияние» — чай и снеки, в экскурсии «Саамские мотивы» включена дегустация бульона из оленины.
Какая программа будет в Кировске, если дорога в Териберку будет закрыта?
При фактическом или вероятном закрытии дороги в Териберку, экскурсия автоматически будет заменена на экскурсию в Кировск.
Программа экскурсии в Кировск:
~ 08:00 Выезд на экскурсию. Забираем вас из центральной точки города площади Пять углов – гостиница Меридиан или отель Космос.
~ 10:30 Остановка у озера Имандра. Самое большое озеро Мурманской области — Имандра. Этот водоём поражает не только своими размерами, но и уникальными видами, особенно хорошо сочетающимися с красочными закатами.
~ 11:00 Прибытие в Кировск. Кировск — город, который появился благодаря геологам. В 20-е годы ученые обнаружили в Хибинах одни из самых объемных на Земле залежи апатито- нефелиновых руд.
Освоение природных недр и послужило импульсом для зарождения города. Вудъявр, Ветрогорск, Комсогорск и Хибиногорск — так мог называться Кировск. Каждый вариант отражает природные, климатические и исторические особенности заполярного города.
Кировск привлекает не только ценителей геологической истории, но и любителей активного отдыха, путешествий по северным ландшафтам.
~ 11:15 – 12:15 Подъем в Хибины. Роскошные Хибины - это самый большой горный массив Кольского полуострова, с которого открываются великолепные виды на окрестности. Но чтобы увидеть их, нужно будет покорить эти величественные горы, отправившись в путешествие под руководством гида.
~ 12:45 – 13:45 Снежная деревня. Сказочная Снежная Деревня. Этот необычный туристический объект площадью в 2014 квадратных метров представляет собой целую деревню, выполненную только из снега и льда.
Наполненная сказочной атмосферой, Деревня привлекает множество туристов всех возрастов, а также внесена в Книгу рекордом России.
~ 14:00 – 14:45 Обед. Долгожданный полноценный обед в формате шведского стола.
~ 15:15 – 16:15 Таинственный лес. Арт-парк «Таинственный Лес» – художественный проект в естественном ландшафте Хибинских гор.
~ 16:20 Выезд в Мурманск.
~ 19:30 – 20:30 Возвращение в Мурманск. Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманск.