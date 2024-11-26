В туре мы познакомимся со столицей Заполярья на обзорной экскурсии по городу, отправимся бороздить морские просторы и испытаем удачу в поисках китов, погрузимся в этнический мир Севера, а вечерняя фотоохота в поисках Северного сияния дополнит путешествие яркими красками и удивительными эмоциями.
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Программа тура по дням
Прибытие. Обзорная экскурсия, выезд за северным сиянием
Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск.
Советуемприбытие до 13:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение.
Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00.
Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения, вещи можно оставить в камере хранения.
Общий сбор группы на обед и знакомство.
Время сбора группы — 14:30 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Мы отправимся в один из ресторанов города на обед, познакомимся друг с другом и обсудим планы на день.
Обед по желанию (оплачивается самостоятельно).
Отправляемся на обзорную экскурсию по городу-герою Мурманску:
- первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол Ленин (внешний осмотр, при наличии билетов посещение с экскурсией);
- отправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки Курск, храм Спас-на-Водах;
- смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе — «Алеша»;
- неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.
После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску.
Приобрести сувениры на память и поужинать в ресторане.
Выезжаем на фотоохоту!
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.
Важно! Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам, при отсутствии минимальных шансов, выезд может быть отменен и перенесен на следующий день.
В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится.
Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.
Сбор группы у отеля Меридиан.
Точное время гид сообщит накануне.
Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как северное сияние — природное явление, время выезда может измениться.
Охота может занимать несколько часов, убедительно просим позаботиться о теплой одежде и обуви заранее!
Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.
Фотосъемка во время сияния включена в стоимость.
Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.
Важно! Гид-фотограф делает по несколько общих групповых снимков, после фото каждого участника.
Если длительность вспышки позволит, вы можете сделать несколько дополнительных снимков.
Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.
На край света в Териберку и фотоохота за северным сиянием
Сбор группы в Териберку.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 8:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану.
Дорога в Териберку займет около 2, 5 часов в одну сторону.
Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры.
По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку.
По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
Кладбище заброшенных кораблей — главное свидетельство прошлого, корабельные каркасы навечно захоронены на отмели Териберской губы.
Морская прогулка в поисках чудес — отправляемся на поиски китов!
Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.
По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.
И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей!
Если морская прогулка не состоится по причине погодных условий предусмотрен возврат. Сумма возврата: стоимость катера/ на кол-во участников.
Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки (оплачивается самостоятельно по предзаказу).
В выходные дни в ресторанах действует предварительный заказ по меню, либо комплексный обед из нескольких блюд: уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод (1 400 руб. /чел.).
Важно! По независящим от компании причинам обед может быть отменен.
Природный парк Териберка: на площади в несколько тысяч гектар расположен природный парк «Териберка», в котором обеспечивается сохранение природных объектов с высокой ценностью.
Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим:
- водопад Батарейский, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера;
- пляж драконьих яиц, путешествуя по пляжу, вы сможете сделать множество атмосферных фотографий.
В период снежной зимы, когда до пляжа «Драконьи яйца», Батарейского водопада и других природных достопримечательностей пешком не добраться, мы воспользуемся снегоходными санями.
Прощаемся с Териберкой и океаном.
Возвращаемся в Мурманск.
Гид сообщит время финиша накануне, ориентировочное время прибытия 21:00(время может меняться, зависит от погодных условий).
В случае отмены поездки в первый день, выезд на охоту за северным сиянием при благоприятном прогнозе.
Важно! Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью и перенесем поездку на другое популярное направление – Кировск, Хибины (подробная программа в разделе «Важно знать»).
Этнические мотивы. Отъезд
Сбор группы.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 8:00 (время может меняться, зависит от сеанса).
Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Трансфер Мурманск — Кировск, длительность в пути в среднем 2,5 часа с учетом остановок.
В программе:
- истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера у горящего очага;
- активные игры (метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол);
- уникальные объекты и артефакты саамов;
- кормление северных оленей и хаски. У вас будет возможность сделать фото и видео с этими милыми животными;
- катание на оленьей упряжке (в зимний период);
- обед (комплексный обед из нескольких блюд, оплачивается самостоятельно по предзаказу, стоимость 1 500 руб. /чел.).
Возвращение в Мурманск.
Проживание
При выборе тарифов комфорт и комфорт+ тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного тарифа, руб:
|Тариф
|Проживание
|Стоимость
|Стандарт
|Без проживания
|39 000
|Комфорт (под запрос)
|Гостиницы «iTerra», «Тундра»
|48 300
|Комфорт+
|Гостиница «Меридиан»
|50 600
Стоимость для тарифов комфорт и комфорт+ указана на 1 человека при 2-местном размещении.
1-местное размещение возможно за доп. плату:
- отели комфорт — 5 500 руб.;
- отели 4* — 7 000 руб.
Варианты проживания
ITerra
«ITerra» — гостиница в Мурманске, расположенная в Октябрьском районе. На её территории размещена парковка для автовладельцев.
Номера представлены в категории «Стандарт», где могут уместиться один или два гостя.
Утром подаётся континентальный завтрак. А так же имеется общая кухня, где можно самостоятельно приготовить, используя бытовую технику и набор посуды. Поблизости расположено кафе «Сим-Сим» и продуктовый гипермаркет.
В номере:
- необходимая мебель для спокойного отдыха с комфортом;
- бесплатный Wi-fi;
- ЖК-телевизор;
- холодильник;
- электрочайник;
- собственная ванная комната с душем.
Тундра
Мини-отель «TUNDRA» расположен между рекой Тулома и озером Большое в городе Мурманск.
Номерной фонд составляет 29 категорий. Номера выполнены в современном стиле и обустроены всем необходимым для отдыха: удобные кровати, функциональная мебель. Удобства на этаже. Есть бесплатный Wi-Fi.
Есть столовая, за отдельную плату в меню от отеля — континентальный завтрак. В пешей доступности кафе «Старый Томас», «Баренц», пабы «Алко. ру», «Негрони Клаб» и ресторан «Chop BBQ».
Меридиан
Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.
Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.
Для проведения семинаров и конференций Вам предложены конференц-зал на 50 человек или комната для переговоров на 12 человек.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра езды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Тариф стандарт
- Тариф комфорт
- Тариф комфорт+
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, при выборе тарифа стандарт
- 1-местное размещение в отеле
- Трансфер: аэропорт - отель - аэропорт - 1 500 руб. /в одну стронуж/д вокзал - отель - ж/д вокзал - 500 руб. /в одну строну
- Аэропорт - отель - аэропорт - 1 500 руб. /в одну строну
- Ж/д вокзал - отель - ж/д вокзал - 500 руб. /в одну строну
- Питание, не включенное в программу и тариф: завтраки, при выборе тарифа стандартобеды, ужины
- Завтраки, при выборе тарифа стандарт
- Обеды, ужины
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Осень:
- непродуваемая и непромокаемая одежда;
- куртки желательно с капюшоном;
- головной убор;
- комплект термобелья и кофта из флиса;
- удобная непромокаемая обувь;
- треккинговые ботинки или кроссовки;
Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки.
Зима:
- термобелье;
- теплая зимняя куртка и штаны;
- высокая теплая зимняя обувь;
- шапка;
- шарф;
- перчатки.
Берите с собой запасные вещи.
Документы, деньги:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода:
Лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
В какое время шансы увидеть сияние выше?
Сезон северного сияния на Кольском открывается с 1 сентября и продолжается до апреля. Шансы и вероятность увидеть красочное явление примерно одинаковы в любое время. Главные условия: солнечная активность и подходящие погодные условия.
Наши гиды всегда ориентируются на несколько факторов и выбирают максимально удачный день для фотоохоты.
Есть ли гарантии увидеть северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, и мы не можем дать 100% гарантии, что вы его увидите. Выезды на охоту мы планируем только на дни, когда вероятность увидеть сияние высока. Если же прогноз неблагоприятный, мы предложим вам перенести поездку на более подходящий день.
Возможно ли увидеть северное сияние как на большинстве фотографий?
Большинство фотографий проходят цветокоррекцию и профессиональную обработку. Северное сияние всегда разное, предугадать какими цветами оно разольется в небе невозможно, также стоит помнить о том, что в объективе фотокамеры цвета будут ярче.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
- Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью и перенесем поездку на другое направление — Кировск.
- Териберка — это отдаленный от цивилизации поселок, редко, но бывают перебои с электричеством и водоснабжением, рестораны на это время закрыты для обслуживания. Включенный в стоимость обед может быть отменен, менеджер оповестит вас заранее, чтобы было время запастись перекусом, а сама стоимость будет пересчитана.
- Очередность посещения каждого объекта может быть изменена.
- Компания оставляет за собой право изменить порядок экскурсий в рамках тура. Вас обязательно поставят в известность заранее.
Что нужно знать о морской прогулке?
Гарантировать, что мы увидим китов, никто не может, т. к. это природа.
Если морская прогулка не состоится по причине погодных условий предусмотрен возврат. Сумма возврата: стоимость катера / на количество участников.
Какая будет программа в Кировске, если дорога в Териберку будет закрыта?
Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью и перенесем поездку на другое популярное направление – Кировск, Хибины.
Сбор группы в Кировск.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 8:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Переезд в Кировск, сердце Хибин.
На перевалах и у горных озер просто перехватывает дух и пробивает на лавину эмоций от суровой красоты Севера. Хибины – крупнейший на Кольском полуострове горный массив и один из самых интересных по своей минералогии в мире.
Прибываем в Кировск.
Обзорная экскурсия по городу, предусматривает 2-3 остановки в самых живописных местах, чтобы вы могли не только насладиться комфортной поездкой, но и запечатлеть все красоты самого сердца Хибин.
Музейно-выставочный центр «Апатит».
Здание МВЦ с часовой башней – архитектурная доминанта заполярного города Кировска. Музей находится на центральной площади города и располагает коллекцией минералов, подробными макетами горных работ, мультимедийными экспозициями и фиджитал-экспонатами.
Обед в ресторане (оплачивается самостоятельно).
Снежная деревня (входит в стоимость).
Экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» – уникальный проект, снег и лед – необычные материалы, но именно они позволяют создавать невероятные по своей красоте фигуры и образы.
Полярно-альпийский ботанический сад-институт (если закрыта снежная деревня).
Самые яркие впечатления можно получить, когда из суровой северной природы Мурманской области вы делаете несколько шагов и попадаете в тропики, где вас встречают мощные, непривычные и удивительно красивые пальмы, фикусы, агавы, кактусы, молочаи, цикасы и множество других разнообразных по красоте растений.
Арт-парк Таинственный лес (если будет открыт).
Арт-парк «Таинственный Лес» — арт-место посреди настоящего леса. Вы будете очарованы сказочными созданиями, троп среди пушистых деревьев и внеземными пространствами, ваше пребывание в таинственном лесу будет сопровождаться свето-звуковым оформлением.
Возвращение в Мурманск.
Где начинается тур?
Трансфер не входит в стоимость тура, вы можете самостоятельно добраться до места старта и обратно с помощью сервисов такси или запросить у наших менеджеров.
- Общий сбор группы:
Время сбора группы — 14:30 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Рекомендованное время: прибытие до 13:00.
Сбора группы по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан.