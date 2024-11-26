1 день

Прибытие. Обзорная экскурсия, выезд за северным сиянием

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск.

Советуемприбытие до 13:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение.

Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00.

Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения, вещи можно оставить в камере хранения.

Общий сбор группы на обед и знакомство.

Время сбора группы — 14:30 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Мы отправимся в один из ресторанов города на обед, познакомимся друг с другом и обсудим планы на день.

Обед по желанию (оплачивается самостоятельно).

Отправляемся на обзорную экскурсию по городу-герою Мурманску:

первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол Ленин (внешний осмотр, при наличии билетов посещение с экскурсией);

и первое на планете судно с ядерной установкой, (внешний осмотр, при наличии билетов посещение с экскурсией); отправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки Курск, храм Спас-на-Водах ;

; смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья» , в народе — «Алеша»;

и , в народе — «Алеша»; неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.

После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску.

Приобрести сувениры на память и поужинать в ресторане.

Выезжаем на фотоохоту!

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.

Важно! Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам, при отсутствии минимальных шансов, выезд может быть отменен и перенесен на следующий день.

В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится.

Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.

Сбор группы у отеля Меридиан.

Точное время гид сообщит накануне.

Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как северное сияние — природное явление, время выезда может измениться.

Охота может занимать несколько часов, убедительно просим позаботиться о теплой одежде и обуви заранее!

Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.

Фотосъемка во время сияния включена в стоимость.

Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.

Важно! Гид-фотограф делает по несколько общих групповых снимков, после фото каждого участника.

Если длительность вспышки позволит, вы можете сделать несколько дополнительных снимков.

Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.