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Прибытие в Мурманск, охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск. Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.

Трансфер не включен в стоимость тура. Вы самостоятельно добираетесь до Мурманска на такси или общественном транспорте. Стоимость такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.

Приветственный ужин в ресторане в центре города Мурманска (включен в стоимость тура). Вы попробуете арктическую кухню и познакомитесь с командой.

Выезд в тур на охоту за северным сиянием. Длительность тура 3-5 часов.

Фотосъемка включена в стоимость тура.

В тур включено 2 выезда на северное сияние без доплат, что повышает шансы его увидеть до 98%!

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на северное сияние мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Как происходит тур на северное сияние:

сбор туристов проходит на паркинге у входа в гостиницу «Азимут» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время и место сборов сообщает координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала;

отправление в тур. Длительность охоты составляет 3-5 часов в зависимости от того, как быстро найдётся звездное небо. Само северное сияние может появиться в любой момент;

фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала сделаете групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди;

чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье);

во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния и каким оно бывает;

после тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00–02:00 ночи;

вы получите фотографии после тура в течение 3-4 дней после окончания тура в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.

Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.