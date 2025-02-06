Заполярные каникулы на Кольском полуострове

Добро пожаловать на волшебный Кольский полуостров, на самый север России! В запоминающемся четырёхдневном туре вы посетите Хибины и отправитесь на снегоходное сафари, совершите путешествие на край земли в легендарную Териберку,
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попытаете удачу в поиске китов и других морских обитателей, отправитесь на охоту за северным сиянием с профессиональным гидом-фотографом, а также попробуете деликатесы арктической кухни и посетите лучший этнический парк с оленями и хаски. И все это вы успеете сделать всего за 4 волшебных дня на Кольском полуострове!

5
3 отзыва
Заполярные каникулы на Кольском полуострове
Заполярные каникулы на Кольском полуострове
Заполярные каникулы на Кольском полуострове
Ближайшие даты:
20
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск, охота на северное сияние

Прибытие в Мурманск. Рекомендуем прибывать в Мурманск до 16:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.

Трансфер не включен в стоимость тура. Вы самостоятельно добираетесь до Мурманска на такси или общественном транспорте. Стоимость такси до Мурманска составляет примерно 1000 рублей.

Приветственный ужин в ресторане в центре города Мурманска (включен в стоимость тура). Вы попробуете арктическую кухню и познакомитесь с командой.

Выезд в тур на охоту за северным сиянием. Длительность тура 3-5 часов.

Фотосъемка включена в стоимость тура.

В тур включено 2 выезда на северное сияние без доплат, что повышает шансы его увидеть до 98%!

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если во время выездов на северное сияние мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Как происходит тур на северное сияние:

  • сбор туристов проходит на паркинге у входа в гостиницу «Азимут» (в центре Мурманска). Ориентировочное время сборов: 20:00–22:00. Точное время и место сборов сообщает координатор накануне. Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала;
  • отправление в тур. Длительность охоты составляет 3-5 часов в зависимости от того, как быстро найдётся звездное небо. Само северное сияние может появиться в любой момент;
  • фотосъемка включена в стоимость тура. Сначала сделаете групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди;
  • чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье);
  • во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния и каким оно бывает;
  • после тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске. Приблизительное время возвращения в Мурманск 00:00–02:00 ночи;
  • вы получите фотографии после тура в течение 3-4 дней после окончания тура в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.

Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.

Прибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияниеПрибытие в Мурманск, охота на северное сияние
2 день

Териберка

Завтрак.

Отправление в арктический поселок Териберка.

Это путешествие на самый край земли, дальше – только на Северный полюс. Расстояние от Мурманска 130 км, по дороге остановки в живописных местах, чтобы насладиться удивительными пейзажами тундры.

В Териберке вы окунётесь в её особую атмосферу и исследуете жизнь на краю мира. Посетите знаменитое кладбище заброшенных кораблей и природные декорации к фильму «Левиафан», трон из «Игры Престолов» и небесные качели.

Затем отправитесь к причалу, где вас будет ждать катер для поиска китов. Поплывем в захватывающее морское приключение, и если удача будет с вами, то увидите китов (встречаются горбатые киты, финвалы, малые полосатики), дельфинов, косаток и белух.

Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то будет осуществлён частичный возврат денежных средств.

После морской прогулки насладитесь вкусами арктической кухни. Для вас подготовят вкуснейший обед в одном из лучших ресторанов Териберки. Платить не нужно, обед уже включен в стоимость тура.

Прогулка на диковинный пляж «Яйца дракона» с огромными гладкими камнями, напоминающими по форме яйца огромных животных. Вы дойдёте до водопада и полюбуетесь простором и волнами Баренцева моря. Часть экскурсии пройдет на санях за снегоходом (при наличии достаточного снежного покрова).

После Териберки возвращение в Мурманск.

Если погода позволит, вечером выезд на охоту за северным сиянием (всего в программе предусмотрено 2 таких выезда).

ТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберкаТериберка
3 день

Хибины

Третий день тура начнётся с завтрака в отеле, после которого вас встретит гид и расскажет о планах на день.

Отправление в Кировск.

Путь до этого живописного уголка займёт около трёх часов, по дороге можно будет полюбоваться великолепными арктическими пейзажами, которые сменяют друг друга: величественные Хибины, бесконечная тайга, голубоватые ледники и снежные поля.

Прибыв на базу, вы пройдёте инструктаж по безопасности перед снегоходным сафари.

Это будет настоящее приключение на свежем воздухе, где вы прокатитесь по заснеженным просторам Хибин, преодолев 25 километров удивительно красивого маршрута. Ощутите, как ветер играет с вашими волосами, а пейзажи вокруг просто захватывают дух!

После снегоходного сафари вы отправитесь в «Снежную деревню», где вас ждут удивительные ледяные скульптуры. Это место, где зима оживает в своих самых красивых формах, фотографии на фоне ледяных шедевров получаются невероятно крутые!

Затем поднимитесь в ресторан на вершине горы, где вам предложат оригинальные блюда, вдохновленные местными традициями.

Если ресторан будет закрыт по погодным условиям, то есть план Б: обед пройдёт в уютном ресторанчике на земле. Голодными точно не останетесь!

После насыщенного дня возвращение в Мурманск и ночь в отеле.

Обязательно поделитесь впечатлениями с новыми друзьями и насладитесь атмосферой северного вечера на свой вкус.

При благоприятных погодных условиях отправление на охоту за северным сиянием. Всего в рамках данного тура включено 2 таких выезда.

ХибиныХибиныХибиныХибиныХибиныХибины
4 день

Этнический хаски-парк

Завтрак в отеле, после чего сбор вещей и выселение из номеров, приближаясь к последнему этапу незабываемого тура.

Отправление в этнический хаски-парк — волшебное место, где вы окунетесь в культуру северных народов.

Здесь вас ждет увлекательная поездка по зимнему лесу на санях в собачьей упряжке. Это не просто путешествие, а возможность ощутить древние традиции и образ жизни людей, живущих в гармонии с природой.

После экскурсии будет обед, где вы сможете вновь насладиться натуральными и нежными вкусами севера. А еще это прекрасная возможность поделиться впечатлениями о туре с другими участниками тура в теплой и дружеской атмосфере.

После обеда будет организован трансфер в аэропорт для тех, кто завершает свою поездку, а для тех, кто остаётся в Мурманске, предусмотрен трансфер в центр города, где вы сможете продолжить исследовать этот уникальный регион.

Этот день станет яркой финальной нотой путешествия, наполненного эмоциями и новыми открытиями.

Не упустите шанс создать воспоминания, которые останутся с вами навсегда!

Этнический хаски-паркЭтнический хаски-паркЭтнический хаски-паркЭтнический хаски-паркЭтнический хаски-паркЭтнический хаски-паркЭтнический хаски-парк

Проживание

Тур предусматривает проживание в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) или в отеле 4* («Азимут» или подобный).

Формат тураСтоимость руб. /чел.
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 3* (2 человека в номере / 1 человек в номере)99 800 / 118 900
Тур с проживанием 3 ночи в отеле 4* (2 человека в номере / 1 человек в номере)112 500 / 132 900

Скидка для детей от 6 до 13 лет включительно — 2500 руб. /чел. на стандартные даты заезда. На праздничные даты скидка не распространяется.

Варианты проживания

«Азимут» 4

3 ночи

Гостиница «Азимут» 4* находится в центре Мурманска.

Все номера оформлены в едином стиле и оснащены удобной мебелью.

В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, небольшой холодильник, сейф, мини-бар и телефон.

Ванная комната оборудована качественной сантехникой, феном и необходимыми гигиеническими принадлежностями.

На территории отеля работают заведения, где можно попробовать разнообразные блюда.

Расположение гостиницы позволяет легко добраться до любой точки города.

В шаговой доступности находятся художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол и Центральный сквер.

До автовокзала и железнодорожного вокзала можно дойти пешком, а поездка на машине до аэропорта займёт около 40–50 минут.

«Азимут» 4«Азимут» 4«Азимут» 4«Азимут» 4«Азимут» 4«Азимут» 4«Азимут» 4

Гостиница «Гларус»

3 ночи

Отель «Гларус» приглашает гостей Мурманска провести время в уютных номерах.

Здесь есть номера на любой вкус: от эконом-класса до номеров повышенной комфортности.

Все номера оформлены в авторском стиле и имеют высокие потолки. В каждом номере есть всё необходимое для комфортного проживания. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Рядом с отелем есть множество кафе, где можно попробовать блюда национальной кухни.

За дополнительную плату можно посетить сауну и медицинский центр. Также в отеле есть прачечная и химчистка.

Отель находится недалеко от железнодорожного и автобусного вокзалов.

Гостиница «Гларус»Гостиница «Гларус»Гостиница «Гларус»Гостиница «Гларус»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле по программе (3 ночи)
  • Питание, указанное в программе, арктическая кухня, накрытие (3 завтрака, 3 обеда, 1 ужин)
  • 2 выезда на охоту за северным сиянием даже если первый выезд
  • Успешный, второй все равно состоится
  • Экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
  • Оформление пропусков в Териберку
  • Морская прогулка (2 часа) с поиском китов
  • Поездка на санях за снегоходом к океану и водопаду при достаточном
  • Снежном покрытии
  • Экскурсия в этнический хаски-парк (групповая)
  • Катание на упряжках с хаски дистанция до 5 км, при достаточном
  • Тур в Хибины, г. Кировск (групповой)
  • Снегоходное сафари в Хибинах, 25 км (по 2 человека на снегоходе) инструктор, экипировка
  • Входные билеты по программе
  • Профессиональный гид со стажем от 5 лет и экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе на современных Mercedes Sprinter
  • Информационное сопровождение во время тура
  • Групповой трансфер в аэропорт в последний день тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в отель в первый день тура
  • Ужины в Мурманске после экскурсий (кроме первого дня)
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • термобелье;
  • теплая куртка и штаны;
  • теплая обувь;
  • шапка;
  • шарф;
  • перчатки;
  • флисовая толстовка;
  • зимние штаны и куртка.
  • персональный термос или термокружку (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей;
  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги.

Температура воздуха в Мурманске может опускаться до -35°С и ниже. Берите с собой запасные вещи, много теплой одежды не бывает!

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли северное сияние?
Многолетний опыт охоты за полярным сиянием позволяет совершать успешные выезды до 98% туров. Успех в туре во многом зависит от погодных условий: если небо будет затянуто облаками, то сияние увидеть своими глазами не получится.
Для определения участки с чистым небом в Мурманской области используются современные спутниковые прогнозы. Именно в этих участках, откуда хорошо видно звездное небо, вы будете ожидать появления северного сияния.
Какое питание включено в стоимость?
В стоимость тура включены завтраки в отеле, обеды во время дневных экскурсий, ужин в первый день тура. Остальные ужины не включены в стоимость.
Какой минимальный возраст участников? Какие скидки?
Минимальный возраст участников от 6 лет. Скидка для детей от 6 до 13 лет включительно — 2500 руб. /чел. на стандартные даты заезда. На праздничные даты скидка не распространяется.
Что будем делать, если дорога в Териберку будет закрыта?
В связи с погодными условиями дорога в Териберку может быть закрыта (ухудшение видимости, метель, усиление ветра). В случае закрытия дороги экскурсия в Териберку будет заменена.
Возможны ли изменения программе?
Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На какое время брать билеты?

Прибытие в Мурманск в первый день тура (четверг) до 16:00.

Вылет из Мурманска в последний день тура (воскресенье) после 19:00.

Очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного времени, чтобы не нарушить график программы тура.

В каких отелях будем проживать во время тура?
В течение тура размещение в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) или в отеле 4* («Азимут» или подобный).
Увидим ли мы китов в Териберке? Что будет, если морская прогулка отменится?
Мы не можем гарантировать появление китов в открытом море, т. к. это природа. Поведение китов в Баренцевом море окончательно не изучено и прогнозировать их появление практически невозможно.
Важно! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море входит в состав Северного Ледовитого океана, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.
Если морская прогулка не состоялась по причине погодных условий (сильный ветер, высокая волна и др.), то будет осуществлен частичный возврат денежных средств за несостоявшийся выход в море.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
6 фев 2025
Напишу, как умею. Этот тур для тех, кто хочет заглянуть туда далеко…, куда-нибудь за горизонт. Я представления не имел об этом уголке нашей страны, и, вот (что меня туда понесло
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– не знаю), но «прояснился темный ум». Я представлял Мурманск таким советским городом, с его серыми домами и непритязательностью на оригинальность. Ага! Тут жизнь бьет ключом.
Мы с юга, уже несколько лет не видели зимы, а тут такое изобилие и благодать. В аэропорту вышли, и мне казалось, что я чувствую запахи зимы, но это, конечно, не так – это были воспоминания детства, когда и у нас были «конкретные» зимы.
По времени все выжато до максимума, но программа интересная. Увидел Хибины и даже покатался на снегоходе, хотя уже не помню, когда ездил на велосипеде. Постоял на берегу «студеного моря», прокатился на катере по этому морю… Попробовал интересной «ухи». Было интересно и забавно, да еще и группа получилась спокойная и с юмором. И, конечно, яркой звездой у нас сиял гид Ваня. Вот уж кто на своем месте, так это он… Да, интересный человек, без улыбки мы о нем не вспоминаем.
Организация тура на высоте: Ваня с водителями тут перед нами (спасибо и им, и Ане), а там где-то еще трудятся девушки, и всегда на связи «Большая Страна», готовая урегулировать ваши возникшие проблемы. И везде доброжелательность и Кольский полуостров. Спасибо.
Валерий и Катя.

В
6 фев 2025
Этот тур для любознательных, для тех, кто хочет заглянуть туда далеко…, куда-нибудь за горизонт. Я представления не имел об этом регионе нашей страны, но, слава Богу, «прояснился темный ум». Я
читать дальше

представлял Мурманск таким советским городом, с его серыми домами и непритязательностью на оригинальность. Нет…, тут жизнь бьет ключом и много интересного: и природа, и климат, и море. Интересные тут ели, укрытые снегом, наши разлапистые, а здесь, как свечки: ветки короткие. Красиво. У нас на юге уже несколько лет нет зимы, а здесь такое изобилие и благодать. И что интересно – здесь не так холодно, как думалось. В аэропорту вышли, и мне казалось, что я чувствую запахи зимы, но это, конечно, не так – это были воспоминания детства, когда и у нас были «конкретные» зимы.
По времени все выжато до максимума, но программа интересная. Увидел Хибины и даже покатался на снегоходе, хотя уже не помню, когда ездил на велосипеде. Постоял на скале у «студеного моря» в Териберке, можно сказать на краю земли, прокатился на катере по этому морю… Такое суровое море…, на Сочи не похожее. Попробовал интересной «ухи». Да много было интересного, так что не даром проделали столь долгий путь. И группа получилась у нас спокойная и с юмором. И, конечно, яркой звездой у нас сиял гид Ваня. Вот уж кто на своем месте, так это он…, интересный молодой человек. Рот у него не закрывался, историю края он знает хорошо. Его рассказы не из серии «под этим пнем спал Илья Муромец» – они правдивые, а это многое значит.

Ю
4 мар 2025
Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все, чтобы волшебство случилось! Тайминг, дорога, машины, внимание - все 100 из 10!
Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,Гиды с необыкновенными и незаезженными историями, водители с их великолепными плейлистами. Каждый в туре делал все,

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