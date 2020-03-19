Последние новости коронавируса в Мурманской области на сегодня со статистикой
Заразилось 2428+12
Умерло 5
Выздоровело 312+21
Болеют сейчас 2111
Летальность 0.21%около 2 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Мурманской области, включая Мурманск, находится 1.05%, 2428 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 312 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 2111 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Мурманске и Мурманской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Мурманской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Мурманской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Мурманской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Мурманской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
2428+12+0.5%
5
312+21+7%
▼2111-9
11 мая 2020
2416+45+2%
5
291+21+8%
▲2120+24
10 мая 2020
2371+31+1%
5+1+25%
270+13+5%
▲2096+17
9 мая 2020
2340+18+1%
4
257+23+10%
▼2079-5
8 мая 2020
2322+50+2%
4
234+48+26%
▲2084+2
7 мая 2020
2272+35+2%
4
186+25+16%
▲2082+10
6 мая 2020
2237+136+6%
4
161+7+5%
▲2072+129
5 мая 2020
2101+127+6%
4
154
▲1943+127
4 мая 2020
1974+280+17%
4
154+32+26%
▲1816+248
3 мая 2020
1694+238+16%
4
122+6+5%
▲1568+232
Показать все дни
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Мурманской области по дням
Мурманская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Мурманской области
За последние сутки новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 85 регионах России. Среди регионов с наибольшим числом новых инфицированных в оперштабе назвали Москву (5948), Московскую область (822) и Санкт-Петербург (295). Также в пятерку антирейтинга входят Нижегородская (252) и Мурманская (238) области.
В России за минувшие сутки зарегистрировали 9623 случая коронавируса в 83 регионах. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (5358), Московской области (807), Петербурге (323). Далее идут Нижегородская (320) и Мурманская (143) области.
В России за минувшие сутки зарегистрировали 7099 случаев коронавируса в 85 регионах. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3903), Московской области (793), Петербурге — 336. Далее идут Дагестан (158), Нижегородская (150), Брянская (118), Калужская (113) и Мурманская (101) области.
Участники акции #Мывместе Мурманской области, Забайкальского края, Саратова, Московской области из «МолодежкиОНФ» начали помогать медикам в подготовке больниц для приема заразившихся коронавирусом. Все волонтеры работают в медицинских учреждениях при строгом соблюдении мер личной безопасности.
Подрядчик «НОВАТЭК-Мурманск» компания «Велесстрой» заявила о приостановке строительных работ в селе Белокаменка, где зарегистрировали больше всего людей с коронавирусом. Ранее в НОВАТЭКе признали заражение работников подрядчика
Власти Мурманской области намерены поддержать около 6700 местных предприятий малого бизнеса, которые пострадали из-за эпидемии коронавируса. Для малого бизнеса также создали долгосрочные льготные условия. Вице-премьер региона рассказала, что среди одной из мер — снижение процентной ставки для всех категорий бизнеса.
В ряде регионов есть серьезные очаги распространения коронавируса. Их назвала вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, они расположены в Республике Коми, Якутии и Мурманской области. Заместитель председателя правительства отметила, что развитие заболевания в разных частях страны имеет отличающееся течение.
По состоянию на 20 апреля в 76 регионах обнаружили 4268 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев зафиксировано в Москве (2026) и Подмосковье (578). На третьем месте — Нижегородская область (113). Дальше следуют Петербург, Ростовская и Мурманская области, Чечня и Башкирия.
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за режима самоизоляции в Мурманской области, помогут за счет регионального резервного фонда. На поддержку выделено 50 миллионов рублей, которые пойдут на льготные микрозаймы. Наиболее пострадавшие области получат до одного миллиона рублей под один процент годовых.
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.