Заразилось 2428 +12

Умерло 5

Выздоровело 312 +21

Болеют сейчас 2111

Летальность 0.21% около 2 чел. на 1000 заболевших

В Мурманской области, включая Мурманск, находится 1.05%, 2428 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 5 умерло, 312 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 2111 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Мурманске и Мурманской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Мурманской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 4.4 раза в Мурманской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 2 человека на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Мурманской области

Карта распространения коронавируса в Мурманской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Мурманской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Мурманской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 2428 +12+0.5% 5 312 +21+7% ▼ 2111-9 11 мая 2020 2416 +45+2% 5 291 +21+8% ▲ 2120+24 10 мая 2020 2371 +31+1% 5 +1+25% 270 +13+5% ▲ 2096+17 9 мая 2020 2340 +18+1% 4 257 +23+10% ▼ 2079-5 8 мая 2020 2322 +50+2% 4 234 +48+26% ▲ 2084+2 7 мая 2020 2272 +35+2% 4 186 +25+16% ▲ 2082+10 6 мая 2020 2237 +136+6% 4 161 +7+5% ▲ 2072+129 5 мая 2020 2101 +127+6% 4 154 ▲ 1943+127 4 мая 2020 1974 +280+17% 4 154 +32+26% ▲ 1816+248 3 мая 2020 1694 +238+16% 4 122 +6+5% ▲ 1568+232 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Мурманской области по дням