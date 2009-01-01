Муром — один из древнейших русских городов — впервые упоминается в «Повести временных лет» под 862 г. Каждый из нас знаком с этим легендарным городом благодаря былинному богатырю Илье Муромцу, родом из села Карачарово.

Бренд города — это его многочисленные монастыри: Благовещенский, Спасский, Троицкий и Воскресенский. Всероссийскую известность приобрел очень красивый праздник — «День семьи, любви и верности», который является сегодня визитной карточкой Мурома и широко отмечается 8 июля большим концертом.

С 2009 г. гордостью Мурома является удивительный вантовый мост, перекинутый через Оку. Кроме названных всем известных достопримечательностей 🏛️ Мурома этот уютный древний городок богат памятниками гражданской архитектуры, красивыми 🤩 панорамами и живописными улочками.

Во время обзорной экскурсии 🧭 по новогоднему Мурому мы обязательно познакомимся с его основными достопримечательностями:

◾ посетим древние муромские монастыри: Троицкий (в котором покоятся мощи святых Петра и Февронии — покровителей семьи), Благовещенский (в соборном храме сохранился удивительный барочный иконостас конца XVIII в. ), Спасский (старейший в Муроме и в современной России);

◾ увидим уникальные муромские храмы: Козьмы и Дамиана (построена в честь взятия Казани) и Никола-Набережную со святым источником;

◾ у дома Зворыкиных поговорим о судьбе его самого известного уроженца — изобретателя телевидения В. К. Зворыкине;

◾ прогуляемся по Окскому парку — бывшему Кремлю;

◾ от памятника Илье Муромцу полюбуемся заокскими далями и вантовым мостом — самым красивым мостом России;

◾ узнаем, что означает «дойти до ручки» и какой он, «богатырский рост».

С собой можно будет приобрести сувенир 🎁 на память — свежий и душистый муромский калач.

Всех гостей Мурома мы приглашаем также на экскурсию ⛳ по Выксе — «В гости к Владимирским мономахам».

Приезжайте в Муром!