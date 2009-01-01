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Муром-градъ: обзорная экскурсия

5
5 отзывов
Алексей Р.
Алексей Р. – Гид из Мурома
На экскурсии 🧭 мы прогуляемся по Мурому — одному из древнейших русских городов.

Вы увидите основные достопримечательности: Троицкий, Благовещенский, Воскресенский и Спасский монастыри, Окский парк 🌳, церковь ⛪ Козьмы и Дамиана, а также построенный около воды храм Николы Набережного.

Познакомитесь с удивительной многовековой историей 📖 Мурома и его самыми живописными уголками.
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Муром-градъ: обзорная экскурсия
Муром-градъ: обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Троицкий, Благовещенский и Спасккий монастыри
  • Памятники Илье Муромцу, Владимиру Зворыкину
  • Водонапорная башня
  • Улица Московская
  • Памятник калачу
Муром — один из древнейших русских городов — впервые упоминается в «Повести временных лет» под 862 г. Каждый из нас знаком с этим легендарным городом благодаря былинному богатырю Илье Муромцу, родом из села Карачарово.
Бренд города — это его многочисленные монастыри: Благовещенский, Спасский, Троицкий и Воскресенский. Всероссийскую известность приобрел очень красивый праздник — «День семьи, любви и верности», который является сегодня визитной карточкой Мурома и широко отмечается 8 июля большим концертом.
С 2009 г. гордостью Мурома является удивительный вантовый мост, перекинутый через Оку. Кроме названных всем известных достопримечательностей 🏛️ Мурома этот уютный древний городок богат памятниками гражданской архитектуры, красивыми 🤩 панорамами и живописными улочками.

Во время обзорной экскурсии 🧭 по новогоднему Мурому мы обязательно познакомимся с его основными достопримечательностями:

  • ◾ посетим древние муромские монастыри: Троицкий (в котором покоятся мощи святых Петра и Февронии — покровителей семьи), Благовещенский (в соборном храме сохранился удивительный барочный иконостас конца XVIII в. ), Спасский (старейший в Муроме и в современной России);
  • ◾ увидим уникальные муромские храмы: Козьмы и Дамиана (построена в честь взятия Казани) и Никола-Набережную со святым источником;
  • ◾ у дома Зворыкиных поговорим о судьбе его самого известного уроженца — изобретателя телевидения В. К. Зворыкине;
  • ◾ прогуляемся по Окскому парку — бывшему Кремлю;
  • ◾ от памятника Илье Муромцу полюбуемся заокскими далями и вантовым мостом — самым красивым мостом России;
  • ◾ узнаем, что означает «дойти до ручки» и какой он, «богатырский рост».
  • С собой можно будет приобрести сувенир 🎁 на память — свежий и душистый муромский калач.
  • Всех гостей Мурома мы приглашаем также на экскурсию ⛳ по Выксе — «В гости к Владимирским мономахам».
Приезжайте в Муром!
Что входит
  • Услуги гида
Начало
🚩 памятник Петру и Февронии
Место завершения
🏁 Спасский монастырь
Муром-градъ: обзорная экскурсия
Муром-градъ: обзорная экскурсия
Муром-градъ: обзорная экскурсия
Муром-градъ: обзорная экскурсия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей Р.
Алексей Р.
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5 отзывов оставили туристы

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