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И Ирина читать дальше уменьшить подавалась интересно, с определенными акцентами, где-то в форме диалога.

Все остались очень довольны. Оставшееся время после экскурсии были под впечатлением. Ощущенте любви экскурсовода к малой родине,к стране,к ее истории ощущалась в его рассказах и глазах. Спасибо огром 22 авгусьа 2023 года посетили экскурсию "Муром-грвдъ,обзорная экскурсия" с Алексеем. На экскурсии присутствовало три поколения одной семьи: 60,33 и 12 лет. маршрут был выбран таким образом,чтобы увидеть город изнутри. Информация Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Большое спасибо за прекрасную экскурсию, нас сопровождала Елена, мастер своего дела, так как мы были на машине, за предоставленное нам время смогли посмотреть многое, как после выяснилось почти все достопримечательности Мурома.



Большое спасибо! И надеюсь со скорой встречей со Спутником! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Большое спасибо за прекрасную экскурсию, нас сопровождала Елена, мастер своего дела, так как мы были на машине, за предоставленное нам время смогли посмотреть многое, как после выяснилось почти все достопримечательности Мурома.



Большое спасибо! И надеюсь со скорой встречей со Спутником! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

D Deleted Большое спасибо за прекрасную экскурсию, нас сопровождала Елена, мастер своего дела, так как мы были на машине, за предоставленное нам время смогли посмотреть многое, как после выяснилось почти все достопримечательности Мурома.



Большое спасибо! И надеюсь со скорой встречей со Спутником! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Владимир Очень понравилось. За 3 часа посмотрели основные монастыри и интересные места города и даже доехали до села Карачарово, который сейчас является микрорайоном Мурома. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет