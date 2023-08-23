На экскурсии по Мурому можно увидеть знаменитые монастыри и храмы, такие как Троицкий и Благовещенский. Город известен своими живописными улочками и богатой историей, связанной с Ильей Муромцем. Также здесь отмечается «День семьи, любви и верности». Вантовый мост через Оку и Окский парк добавляют особый шарм. Увлекательное путешествие по местам, где история и современность переплетаются в гармонии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть древние монастыри
- 🌉 Полюбоваться вантовым мостом
- 🏞️ Прогуляться по Окскому парку
- 🕍 Посетить уникальные храмы
- 📜 Узнать историю Ильи Муромца
Что можно увидеть
- Троицкий монастырь
- Благовещенский монастырь
- Воскресенский монастырь
- Спасский монастырь
- Церковь Козьмы и Дамиана
- Храм Николы Набережного
- Окский парк
Описание экскурсииМуром — один из древнейших русских городов — впервые упоминается в «Повести временных лет» под 862 г. Каждый из нас знаком с этим легендарным городом благодаря былинному богатырю Илье Муромцу, родом из села Карачарово. Бренд города — это его многочисленные монастыри: Благовещенский, Спасский, Троицкий и Воскресенский. Всероссийскую известность приобрел очень красивый праздник — «День семьи, любви и верности», который является сегодня визитной карточкой Мурома и широко отмечается 8 июля большим концертом. С 2009 г. гордостью Мурома является удивительный вантовый мост, перекинутый через Оку. Кроме названных всем известных достопримечательностей Мурома этот уютный древний городок богат памятниками гражданской архитектуры, красивыми панорамами и живописными улочками. Во время обзорной экскурсии по новогоднему Мурому мы обязательно познакомимся с его основными достопримечательностями:
- посетим древние муромские монастыри: Троицкий (в котором покоятся мощи святых Петра и Февронии — покровителей семьи), Благовещенский (в соборном храме сохранился удивительный барочный иконостас конца XVIII в.), Спасский (старейший в Муроме и в современной России);
- увидим уникальные муромские храмы: Козьмы и Дамиана (построена в честь взятия Казани) и Никола-Набережную со святым источником;
- у дома Зворыкиных поговорим о судьбе его самого известного уроженца — изобретателя телевидения В. К. Зворыкине;
- прогуляемся по Окскому парку — бывшему Кремлю;
- от памятника Илье Муромцу полюбуемся заокскими далями и вантовым мостом — самым красивым мостом России;
- узнаем, что означает «дойти до ручки» и какой он, «богатырский рост». С собой можно будет приобрести сувенир на память — свежий и душистый муромский калач. Всех гостей Мурома мы приглашаем также на экскурсию по Выксе — «В гости к Владимирским мономахам». Приезжайте в Муром!
Вы сами выбираете дату и время
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Троицкий, Благовещенский и Спасккий монастыри
- Памятники Илье Муромцу, Владимиру Зворыкину
- Водонапорная башня
- Улица Московская
- Памятник калачу
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Петру и Февронии
Завершение: Спасский монастырь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
22 авгусьа 2023 года посетили экскурсию "Муром-грвдъ,обзорная экскурсия" с Алексеем. На экскурсии присутствовало три поколения одной семьи: 60,33 и 12 лет. маршрут был выбран таким образом,чтобы увидеть город изнутри. Информация
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М
Большое спасибо за прекрасную экскурсию, нас сопровождала Елена, мастер своего дела, так как мы были на машине, за предоставленное нам время смогли посмотреть многое, как после выяснилось почти все достопримечательности Мурома.
Большое спасибо! И надеюсь со скорой встречей со Спутником!
Большое спасибо! И надеюсь со скорой встречей со Спутником!
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М
Большое спасибо за прекрасную экскурсию, нас сопровождала Елена, мастер своего дела, так как мы были на машине, за предоставленное нам время смогли посмотреть многое, как после выяснилось почти все достопримечательности Мурома.
Большое спасибо! И надеюсь со скорой встречей со Спутником!
Большое спасибо! И надеюсь со скорой встречей со Спутником!
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D
Большое спасибо за прекрасную экскурсию, нас сопровождала Елена, мастер своего дела, так как мы были на машине, за предоставленное нам время смогли посмотреть многое, как после выяснилось почти все достопримечательности Мурома.
Большое спасибо! И надеюсь со скорой встречей со Спутником!
Большое спасибо! И надеюсь со скорой встречей со Спутником!
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В
Очень понравилось. За 3 часа посмотрели основные монастыри и интересные места города и даже доехали до села Карачарово, который сейчас является микрорайоном Мурома.
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В
Очень понравилось. За 3 часа посмотрели основные монастыри и интересные места города и даже доехали до села Карачарово, который сейчас является микрорайоном Мурома.
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