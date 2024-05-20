Экскурсии к водонапорной башне

Найдено 6 экскурсий в категории «Водонапорная башня» в Муроме, цены от 4 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Муром впервые
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
125 отзывов
Популярное предложение
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 950 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Муром
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: Площадь Крестьянина 3 а. Памятник Петру и Февронии
Завтра в 14:00
15 июня в 13:00
6 000 за всё до 7 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Муром - город любви и силы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
99 отзывов
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
10 июня в 18:30
11 июня в 18:00
6 000 за всё до 10 чел.
Муром-град. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
12 июня в 16:30
16 июня в 07:30
от 5 340 за всё до 12 чел.
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Экскурсия «В гости к Илье Муромцу»: путешествие по Мурому для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
6 540 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Муром - город любви и силы
    Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории и внимательное отношение к
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    участникам тура позволили получить максимальное удовольствие от увиденного, полученной информации - т. е. замечательно провести время. Окунулись в историю, словно попали в X, а в иных местах в XV и XVI века. Гид от бога! Не только информирует об исторических фактах, но и сопровождает свой рассказ многочисленными народными поверьями, легендами. А как она лихо управляет монастырски колоколами! Замечательно напитались историческими знаниями, прогулялись и отдохнули. Неизгладимые впечатления долго еще держали нас в воспоминании. Много информации получили от Ксении о том, где и что еще можно получить в Муроме при посещении иных объектов, как провести вечер, что можно запланировать на следующие дни проживания в городе. Рекомендуем всем данного специалиста, лучшего гида по теме истории Ильи Муромца.

    Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории
  • А
    Алексей
    12 мая 2024
    Муром впервые
    Экскурсия очень понравилась. Анна молодец! Маршрут хорошо сбалансирован по времени, объектам посещения, пройденному расстоянию. Активно, интересно, познавательно! РЕКОМЕНДУЮ!
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    Муром впервые
    Огромное спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Эмоциональная подача, любовь к своему делу, любовь к своему городу! Это заслуживает высокой оценки! Узнали много интересных фактор о Муроме, его выдающихся жителях!
  • Н
    Наталия
    11 мая 2024
    Муром впервые
    Спасибо, Ирине, не дала разочароваться Муромом, много фактов, все интересно и познавательно.
  • Г
    Галина
    11 мая 2024
    В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
    Экскурсия была великолепной!!! Экскурсовод очень интересно и захватывающе обо всем рассказывала!!! Спасибо большое Ксении за очень увлекательную и познавательную экскурсию. Дети в восторге.
  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Добро пожаловать в Муром
    Отличная экскурсия. Очень интересно, просто и с любовью показан город и рассказана история про него. 3 часа пролетели как 5 минут.
  • Н
    Надежда
    8 мая 2024
    В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
    Путешествуем все майские каникулы. За неделю четвертая экскурсия. И она ЛУЧШАЯ! Мы с детьми. Им было интересно. Ксения большая молодец. Прочувствовала наше настроение и создала комфортную атмосферу для всех. Умная, харизматичная, коммуникабельная. 10 из 10
    Путешествуем все майские каникулы
  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех главных монастырей Мурома, между
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    которыми мы перемещались на нашей машине. Ирина - высокообразованный специалист с широкой эрудицией. Ее рассказ исторически точен и образен. Про каждую икону она может рассказать, кто изображен,какова история создания и обретения, кто и в каких жизненных ситуациях обращается к святому с молитвами. Свв. Илия Муромец, Петр и Феврония, Василий Рязанский, Иулиания - вот лишь некоторые значимые святые, связанные с Муромской землей. Рекомендую всем, кто ждет от экскурсии не собрания баек и небылиц, а вдумчивого погружения в историю и историческое сознание людей прошлых эпох.

    Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трехПрекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трехПрекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех
  • Г
    Галина
    6 мая 2024
    Муром - город любви и силы
    В один из дней нашей поездки в Муром прогулялись по городу с Ксюшей. Всем советуем эту девушку в качестве гида,
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    так как материал подаётся очень легко и непринужденно. Всего за пару часов мы узнали множество интересных и занимательных фактов об этом симпатичном городке и его жителях. К тому же Ксюша очень веселый и общительный человек, благодаря чему почти сразу появилось ощущение, что мы уже давно знакомы)))…

  • Е
    Елена
    2 мая 2024
    В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
    Прекрасная экскурсия, интересно и детям и взрослым, несмотря на холодную погоду время пролетело незаметно, спасибо за гостеприимство!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Водонапорная башня»

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Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
Сейчас в Муроме в категории "Водонапорная башня" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 950 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 427 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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