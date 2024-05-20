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2 часа
Популярное предложение
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: Площадь Крестьянина 3 а. Памятник Петру и Февронии
Завтра в 14:00
15 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
10 июня в 18:30
11 июня в 18:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
12 июня в 16:30
16 июня в 07:30
от 5 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «В гости к Илье Муромцу»: путешествие по Мурому для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
6 540₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей20 мая 2024Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории и внимательное отношение к
- ААлексей12 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Анна молодец! Маршрут хорошо сбалансирован по времени, объектам посещения, пройденному расстоянию. Активно, интересно, познавательно! РЕКОМЕНДУЮ!
- ННаталья11 мая 2024Огромное спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Эмоциональная подача, любовь к своему делу, любовь к своему городу! Это заслуживает высокой оценки! Узнали много интересных фактор о Муроме, его выдающихся жителях!
- ННаталия11 мая 2024Спасибо, Ирине, не дала разочароваться Муромом, много фактов, все интересно и познавательно.
- ГГалина11 мая 2024Экскурсия была великолепной!!! Экскурсовод очень интересно и захватывающе обо всем рассказывала!!! Спасибо большое Ксении за очень увлекательную и познавательную экскурсию. Дети в восторге.
- ММарина9 мая 2024Отличная экскурсия. Очень интересно, просто и с любовью показан город и рассказана история про него. 3 часа пролетели как 5 минут.
- ННадежда8 мая 2024Путешествуем все майские каникулы. За неделю четвертая экскурсия. И она ЛУЧШАЯ! Мы с детьми. Им было интересно. Ксения большая молодец. Прочувствовала наше настроение и создала комфортную атмосферу для всех. Умная, харизматичная, коммуникабельная. 10 из 10
- ООльга7 мая 2024Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех главных монастырей Мурома, между
- ГГалина6 мая 2024В один из дней нашей поездки в Муром прогулялись по городу с Ксюшей. Всем советуем эту девушку в качестве гида,
- ЕЕлена2 мая 2024Прекрасная экскурсия, интересно и детям и взрослым, несмотря на холодную погоду время пролетело незаметно, спасибо за гостеприимство!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Водонапорная башня»
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