Индивидуальные экскурсии по Мурому

Храмы и монастыри Мурома В белоснежном Благовещенском монастыре вы услышите историю крещения муромских язычников. В Троицком соборе Свято-Троицкого женского монастыря узнаете о благоверных супругах Петре и Февронии и попросите семейного счастья, любви и благополучия. А в древнем Спасо-Преображенском монастыре вспомните былины и славный путь Ильи Муромца. Кроме того, я обязательно познакомлю вас с Воскресенским монастырем, основанным на месте загородного дворца.
Муром как на ладони Муром удивительно богат на захватывающие дух панорамы. Вы ощутите необозримый простор Оки у подножия Воскресенского собора и Введенской церкви и насладитесь живописными видами города со смотровой площадки Кремлевской горы. А также рассмотрите необычный памятник калачу и отведаете воды из водонапорной башни, построенной в 19 веке на средства городского головы Алексея Ермакова.
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Меня зовут Елена, я профессиональный гид с десятилетним опытом. Родилась и выросла на Нижегородской земле, в городе Выкса. Окончила Московский государственный университет культуры, по образованию — библиограф, много лет работала в музее. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу прочувствовать красоту нашей удивительной страны!
История, архитектура, былины и знаменитые горожане — на прогулке по красотам старинного города
Во время обзорной экскурсии по Мурому вы познакомитесь с его основными достопримечательностями, памятниками гражданской архитектуры прошлых веков, красивыми панорамами и живописными улочками. Я расскажу о прославленных горожанах — реальных и вымышленных, о истории и традициях города.
Посетить старинные монастыри и познакомиться с историей почитаемых в Муроме святых
В Троицком женском и Благовещенском мужском монастырях вы увидите мощи святых Петра и Февронии и князя Константина, крестителя Мурома. Я расскажу историю их жизни и помогу расшифровать особенности местной архитектуры. А в Николо-Набережном храме поделюсь удивительными фактами и легендами о «монахине в миру» Иулиании Лазаревской.
Проникнуться преданиями, духовностью и размеренной жизнью древнего города на обзорной прогулке
Муром — один из древнейших городов России, ровесник русской государственности, город с тысячелетней историей. На прогулке по его улочкам вы откроете исторические и религиозные памятники и познакомитесь с выдающимися уроженцами. Я помогу вам не только увидеть основные достопримечательности, но и насладиться былинами и преданиями Мурома, проникнуться атмосферой его духовности, древности и размеренности.
Белокаменные стены храмов, чудотворные иконы, колокольный перезвон — наследие Древней Руси
Путешествие по старорусским городам — это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме — одном из духовных центров православной России, вы найдете все то, что целительно и мило для души, а также узнаете, в чем его сходство с Москвой и Древним Римом, какие прозвища получали муромцы и чем в старину здесь задабривали чиновников.
Познакомиться с древним городом и узнать правдивую историю святых
Добро пожаловать в Муром — город радуг, чаек и калачей! Сегодня сюда со всего мира приезжают православные люди, чтобы сыграть свадьбу и отпраздновать День семьи, любви и верности, потому что именно это место — родина Петра и Февронии, знаменитых святых, проживших всю жизнь вместе. Они как Ромео и Джульетта, только концовка хорошая! Со мной вы узнаете подлинную историю их любви и обойдёте весь Муром, увидев его знаковые места.