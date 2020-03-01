Индивидуальные экскурсии по Мурому

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Увидеть главные достопримечательности и услышать о жизни знаменитых горожан на обзорной экскурсии

Елена
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Елена – ваш гид
Вы пройдете по уютным улочкам Мурома, полюбуетесь старинными мостами, посетите древние храмы и рассмотрите дома купцов, мещан и крестьян.

А я раскрою древнюю и современную историю города и расскажу самое интересное о местных традициях и обычаях.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Добро пожаловать в Муром!
Добро пожаловать в Муром!

Что вас ожидает

Храмы и монастыри Мурома
В белоснежном Благовещенском монастыре вы услышите историю крещения муромских язычников. В Троицком соборе Свято-Троицкого женского монастыря узнаете о благоверных супругах Петре и Февронии и попросите семейного счастья, любви и благополучия. А в древнем Спасо-Преображенском монастыре вспомните былины и славный путь Ильи Муромца. Кроме того, я обязательно познакомлю вас с Воскресенским монастырем, основанным на месте загородного дворца.

Муром как на ладони
Муром удивительно богат на захватывающие дух панорамы. Вы ощутите необозримый простор Оки у подножия Воскресенского собора и Введенской церкви и насладитесь живописными видами города со смотровой площадки Кремлевской горы. А также рассмотрите необычный памятник калачу и отведаете воды из водонапорной башни, построенной в 19 веке на средства городского головы Алексея Ермакова.

Организационные детали

Я готова скорректировать маршрут в соответствии с вашими пожеланиями

Добро пожаловать в Муром!
Добро пожаловать в Муром!
Добро пожаловать в Муром!
Добро пожаловать в Муром!
Добро пожаловать в Муром!
Добро пожаловать в Муром!
Добро пожаловать в Муром!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, я профессиональный гид с десятилетним опытом. Родилась и выросла на Нижегородской земле, в городе Выкса. Окончила Московский государственный университет культуры, по образованию — библиограф, много лет работала в музее. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу прочувствовать красоту нашей удивительной страны!
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Индивидуальные экскурсии по Мурому

Муром-град. Обзорная экскурсияМуром-град. Обзорная экскурсияМуром-град. Обзорная экскурсия
От 3250 за экскурсию
3 часа
40 отзывов
История, архитектура, былины и знаменитые горожане — на прогулке по красотам старинного города
Во время обзорной экскурсии по Мурому вы познакомитесь с его основными достопримечательностями, памятниками гражданской архитектуры прошлых веков, красивыми панорамами и живописными улочками. Я расскажу о прославленных горожанах — реальных и вымышленных, о истории и традициях города.
Знакомьтесь, Муром!Знакомьтесь, Муром!Знакомьтесь, Муром!
2990 за экскурсию
3 часа
16 отзывов
Услышать историю древнего города и посетить его главные монастыри на обзорной экскурсии
Вы погуляете по старинным улицам Мурома и представите, как они выглядели в XIX веке. Вспомните о знаменитых купцах, пройдете дорогами былинного богатыря Ильи Муромца и поклонитесь местным святыням.
Святые муромской землиСвятые муромской землиСвятые муромской земли
1880 за экскурсию
1.5 часа
Посетить старинные монастыри и познакомиться с историей почитаемых в Муроме святых
В Троицком женском и Благовещенском мужском монастырях вы увидите мощи святых Петра и Февронии и князя Константина, крестителя Мурома. Я расскажу историю их жизни и помогу расшифровать особенности местной архитектуры. А в Николо-Набережном храме поделюсь удивительными фактами и легендами о «монахине в миру» Иулиании Лазаревской.
Муром — город любви и силыМуром — город любви и силыМуром — город любви и силы
скидка20%
4100 ₽
3280 за экскурсию
2 часа
55 отзывов
Проникнуться преданиями, духовностью и размеренной жизнью древнего города на обзорной прогулке
Муром — один из древнейших городов России, ровесник русской государственности, город с тысячелетней историей. На прогулке по его улочкам вы откроете исторические и религиозные памятники и познакомитесь с выдающимися уроженцами. Я помогу вам не только увидеть основные достопримечательности, но и насладиться былинами и преданиями Мурома, проникнуться атмосферой его духовности, древности и размеренности.
Увидеть древний, сказочный, святой МуромУвидеть древний, сказочный, святой МуромУвидеть древний, сказочный, святой Муром
скидка35%
3900 ₽
2535 за экскурсию
3 часа
9 отзывов
Белокаменные стены храмов, чудотворные иконы, колокольный перезвон — наследие Древней Руси
Путешествие по старорусским городам — это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме — одном из духовных центров православной России, вы найдете все то, что целительно и мило для души, а также узнаете, в чем его сходство с Москвой и Древним Римом, какие прозвища получали муромцы и чем в старину здесь задабривали чиновников.
Сказ о любви Петра и ФевронииСказ о любви Петра и ФевронииСказ о любви Петра и Февронии
1450 за экскурсию
1 час
24 отзыва
Познакомиться с древним городом и узнать правдивую историю святых
Добро пожаловать в Муром — город радуг, чаек и калачей! Сегодня сюда со всего мира приезжают православные люди, чтобы сыграть свадьбу и отпраздновать День семьи, любви и верности, потому что именно это место — родина Петра и Февронии, знаменитых святых, проживших всю жизнь вместе. Они как Ромео и Джульетта, только концовка хорошая! Со мной вы узнаете подлинную историю их любви и обойдёте весь Муром, увидев его знаковые места.

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