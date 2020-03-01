Индивидуальные экскурсии по Мурому

Что вас ожидает

Храмы и монастыри Мурома

В белоснежном Благовещенском монастыре вы услышите историю крещения муромских язычников. В Троицком соборе Свято-Троицкого женского монастыря узнаете о благоверных супругах Петре и Февронии и попросите семейного счастья, любви и благополучия. А в древнем Спасо-Преображенском монастыре вспомните былины и славный путь Ильи Муромца. Кроме того, я обязательно познакомлю вас с Воскресенским монастырем, основанным на месте загородного дворца.

Муром как на ладони

Муром удивительно богат на захватывающие дух панорамы. Вы ощутите необозримый простор Оки у подножия Воскресенского собора и Введенской церкви и насладитесь живописными видами города со смотровой площадки Кремлевской горы. А также рассмотрите необычный памятник калачу и отведаете воды из водонапорной башни, построенной в 19 веке на средства городского головы Алексея Ермакова.