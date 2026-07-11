Индивидуальные экскурсии по Мурому

Вы пройдете по уютным улочкам Мурома, полюбуетесь мостами, посетите древние храмы и монастыри, рассмотрите дома купцов, мещан и крестьян. А я раскрою древнюю и современную историю города и расскажу самое интересное о местных традициях и обычаях.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Храмы и монастыри Мурома

В мужском Благовещенском монастыре 16 века вы услышите историю крещения муромских язычников. В Троицком соборе Свято-Троицкого женского монастыря 17 века узнаете о благоверных супругах Петре и Февронии и попросите семейного счастья, любви и благополучия. Кроме того, я познакомлю вас с историей Воскресенского монастыря, основанного на месте загородного двора Петра и Февронии.

Муром как на ладони

Муром удивительно богат на захватывающие дух панорамы. Вы ощутите необозримый простор Оки со смотровой площадки Кремлёвской горы, рассмотрите памятник Илье Муромцу, памятник калачу и водонапорную башню, построенную в 19 веке на средства городского головы Алексея Ермакова. Мы пройдём по бывшей торговой площади, увидим дом изобретателя телевизора Владимира Зворыкина, проедем по старинной Московской улице. По запросу возможно посещение родины Ильи Муромца — села Карачарова (на вашем авто).

Организационные детали