Индивидуальные экскурсии по Мурому

В мужском Благовещенском монастыре 16 века вы услышите историю крещения муромских язычников. В Троицком соборе Свято-Троицкого женского монастыря 17 века узнаете о благоверных супругах Петре и Февронии и попросите семейного счастья, любви и благополучия. Кроме того, я познакомлю вас с историей Воскресенского монастыря, основанного на месте загородного двора Петра и Февронии.
Муром как на ладони
Муром удивительно богат на захватывающие дух панорамы. Вы ощутите необозримый простор Оки со смотровой площадки Кремлёвской горы, рассмотрите памятник Илье Муромцу, памятник калачу и водонапорную башню, построенную в 19 веке на средства городского головы Алексея Ермакова. Мы пройдём по бывшей торговой площади, увидим дом изобретателя телевизора Владимира Зворыкина, проедем по старинной Московской улице. По запросу возможно посещение родины Ильи Муромца — села Карачарова (на вашем авто).
Организационные детали
Возможен автопешеходный формат на вашем транспорте (необходимо место для гида). В этом случае посетим Спасо-Преображенский монастырь
Я готова скорректировать маршрут, место и время встречи в соответствии с вашими пожеланиями
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Петру и Февронии. Площадь Крестьянина 3а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1135 туристов
Меня зовут Елена, я профессиональный гид с десятилетним опытом. Родилась и выросла на Нижегородской земле, в городе Выкса. Окончила Московский государственный университет культуры, по образованию — библиограф, много лет работала в музее. С радостью поделюсь своими знаниями и помогу прочувствовать красоту нашей удивительной страны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Марина
Обошли и объехали (на нашей машине) всю историческую часть города и бывшее село Карачарово. Побывали в Благовещенском и Свято-Троицком монастырях. Все три часа Елена рассказывала историю города, его улиц, зданий, людей, составивших его историю. Сделали много хороших фотографий, на всё хватило времени. Очень насыщенная и интересная экскурсия
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алина
всё очень понравилось, рекомендую!
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С
Светлана
Елена прекрасный рассказчик. Отвечала на все наши вопросы. Мы получили огромное удовольствие от путешествия по Мурому.
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Е
Елена
Здравствуйте. Хотелось бы выразить благодарность гиду Елене (экскурсия « Добро пожаловать в Муром!). Именно с этим гидом и его программой в г. Муроме состоялось наше знакомство с платформой Tripster (теперь с удовольствием пользуемся Вашими услугами, спасибо!). Елена очень увлеченный, доброжелательный, внимательный собеседник. Вся информация подаётся доступно, грамотно, увлеченно, интересно. Всем рекомендуем, не пожалеете!
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Сергей
Посетили Славный город Муром! Очень понравилось всё, а особенно экскурсия по городу с Еленой! Три часа пролетели незаметно, посетили массу знаковых и святых мест получили просто огромное количество информации, увидели читать дальшеуменьшить
красивые места и теперь думаем, что надо ещё летом приехать полюбоваться природой. Итог: рекомендую всем посетить экскурсию по городу с Еленой - она очень хороший экскурсовод которая знает и любит свой город!!! Ещё раз спасибо за экскурсию!!!
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Ирина
Прекрасная экскурсия! Нам повезло, что первое знакомство с Муромом прошло в сопровождении Елены. У Елены очень приятный стиль повествования. Это не пересказ учебника монотонным голосом и забрасыванием путешественников бесконечными датами. Мы посетили храмы и монастыри, услышали интересные рассказы о значимых людях и меценатах Мурома, мы прошли по центру города, любовались видами на набережной Оки. Получили большое удовольствие. Рекомендую!