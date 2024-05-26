1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
12 июня в 16:30
16 июня в 07:30
от 5 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Муромскими дорожками: путешествие сквозь века и легенды
Откройте духовные и исторические сокровища Мурома в индивидуальной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: В центре Мурома
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
5 200₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Муромские князья: святые и забытые - погружение в историю города
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: У водонапорной башни
Расписание: в среду и воскресенье в 12:00, в субботу в 14:00
12 июня в 12:00
15 июня в 14:00
1 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 мая 2024Замечательная экскурсия! Интересно и познавательно! Спасибо большое Анне!
- ННиколай19 мая 2024Первое что подкупает, это неподдельная любовь к своему городу. Это создает эмоциональный фон, на который ложатся очень глубокие знания предмета.
- ААнастасия9 мая 2024Владимир провел для нас потрясающую экскурсию по Мурому!!! Владимир знает столько тонкостей, нюансов, интересных моментов про прошлое и настоящее, было очень интересно и полезно. Спасибо!!!
- ГГенрих9 мая 2024С Владимиром были на экскурсии больше 3 часов! Владимир с большим интересом и полной вовлеченностью рассказывает о городе. Не смотрит
- ООльга7 мая 2024Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех главных монастырей Мурома, между
- ТТатьяна29 апреля 2024Выбрались на выходные, в Вербное воскресенье, 28.04.24 в Муром. Очень повезло с экскурсоводом Владимиром. Замечательный знаток истории своего города и
- ААндрей10 апреля 2024Огромное спасибо Ирине за познавательную экскурсию и знакомство с Муромом. Очень доходчиво, понятно и ненапряжно. Мы остались очень довольны.
- ККсения7 апреля 2024Прекрасная экскурсия, достаточное изложение материала для первого посещения Мурома, гид отвечал на все вопросы. Интересно.
- ООльга6 марта 2024Спасибо за экскурсию!!! Получили только положительные эмоции. Рекомендую однозначно! Ирина, а лично Вам - благодарных клиентов, удачи и успехов!
- ННастя21 февраля 2024Огромное спасибо Алексею за шикарную экскурсию. Так получилось, что мы ехали в Муром из Выксы, и сразу было видно, что
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Окский парк»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
Сейчас в Муроме в категории "Окский парк" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 256 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Муроме на 2024 год по теме «Окский парк», 256 ⭐ отзывов, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август