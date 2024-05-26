Окский парк – экскурсии в Муроме

Найдено 4 экскурсии в категории «Окский парк» в Муроме, цены от 1 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
40 отзывов
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Муром-град. Обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
12 июня в 16:30
16 июня в 07:30
от 5 340 за всё до 12 чел.
Муромскими дорожками
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
137 отзывов
Муромскими дорожками: путешествие сквозь века и легенды
Откройте духовные и исторические сокровища Мурома в индивидуальной экскурсии по его знаменитым местам
Начало: В центре Мурома
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:30
5 200 за всё до 10 чел.
Муромские князья: святые и забытые
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
23 отзыва
Муромские князья: святые и забытые - погружение в историю города
Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Начало: У водонапорной башни
Расписание: в среду и воскресенье в 12:00, в субботу в 14:00
12 июня в 12:00
15 июня в 14:00
1 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Муромские князья: святые и забытые
    Замечательная экскурсия! Интересно и познавательно! Спасибо большое Анне!
  • Н
    Николай
    19 мая 2024
    Муромские князья: святые и забытые
    Первое что подкупает, это неподдельная любовь к своему городу. Это создает эмоциональный фон, на который ложатся очень глубокие знания предмета.
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    Нас было пять человек от 9 до 66 лет, и всем нам было очень, очень интересно. Экскурсия пролетела незаметно. Очень важно, что экскурсия носила интерактивный характер, мы не просто слушали, а задавали вопросы, высказывали свое мнение, давали свои комментарии. Экскурсовод проявила себя очень эрудированным, глубоким и интересным собеседником. Напоследок экскурсовод ответила на все наши вопросы и дала очень точные и важные рекомендации о том, что нам еще стоит посмотреть, исходя из тех обсуждений, которые у нас происходили по ходу экскурсии. Ну и конечно, очень подкупает дружелюбие и открытость. Общение с экскурсоводом было настоящим удовольствием для всех нас. В итоге мы все решили, что мы хотим снова приехать в Муром!

  • А
    Анастасия
    9 мая 2024
    Муромскими дорожками
    Владимир провел для нас потрясающую экскурсию по Мурому!!! Владимир знает столько тонкостей, нюансов, интересных моментов про прошлое и настоящее, было очень интересно и полезно. Спасибо!!!
  • Г
    Генрих
    9 мая 2024
    Муромскими дорожками
    С Владимиром были на экскурсии больше 3 часов! Владимир с большим интересом и полной вовлеченностью рассказывает о городе. Не смотрит
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    на часы, просто с воодушевлением рассказывает и заряжает туристов. Нам очень понравилось! Изначально при приезде было впечатление по типу: « Да что тут делать?» Но на прогулке-экскурсии с Владимиром мнение поменялось в противоположную сторону и хочется вернуться. После того как попрощались - снова встретились в кафе можно сказать случайно, которое он сам и рекомендовал. И не пожалели! Душевная беседа продолжилась за обедом. Однозначно буду рекомендовать друзьям.

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех главных монастырей Мурома, между
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    которыми мы перемещались на нашей машине. Ирина - высокообразованный специалист с широкой эрудицией. Ее рассказ исторически точен и образен. Про каждую икону она может рассказать, кто изображен,какова история создания и обретения, кто и в каких жизненных ситуациях обращается к святому с молитвами. Свв. Илия Муромец, Петр и Феврония, Василий Рязанский, Иулиания - вот лишь некоторые значимые святые, связанные с Муромской землей. Рекомендую всем, кто ждет от экскурсии не собрания баек и небылиц, а вдумчивого погружения в историю и историческое сознание людей прошлых эпох.

    Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трехПрекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трехПрекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Муромскими дорожками
    Выбрались на выходные, в Вербное воскресенье, 28.04.24 в Муром. Очень повезло с экскурсоводом Владимиром. Замечательный знаток истории своего города и
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    края Его экскурсия была подана очень необычно, потому что он родился и вырос в Муроме, история его семьи тесно переплетена с историей города. Владимир является автором множества научных работ,ведет клуб краеведов и занимается воспитанием подрастающего поколения. Очень рекомендуем его экскурсии!

  • А
    Андрей
    10 апреля 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Огромное спасибо Ирине за познавательную экскурсию и знакомство с Муромом. Очень доходчиво, понятно и ненапряжно. Мы остались очень довольны.
  • К
    Ксения
    7 апреля 2024
    Муромские князья: святые и забытые
    Прекрасная экскурсия, достаточное изложение материала для первого посещения Мурома, гид отвечал на все вопросы. Интересно.
  • О
    Ольга
    6 марта 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Спасибо за экскурсию!!! Получили только положительные эмоции. Рекомендую однозначно! Ирина, а лично Вам - благодарных клиентов, удачи и успехов!
  • Н
    Настя
    21 февраля 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Огромное спасибо Алексею за шикарную экскурсию. Так получилось, что мы ехали в Муром из Выксы, и сразу было видно, что
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    Алексей прекрасно знает всю Нижегородскую область - рассказал про Выксу, про историю металлургии, очень интересно. Знал ответ на любой вопрос, с подробностями! Мы были с детьми и было удобно, что экскурсия подстраивалась под наши возможности, возраст детей и интересы, никто не скучал;)) Огромное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Окский парк»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Свято-Троицкий женский монастырь
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  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. Село Карачарово
  9. По следам Ильи Муромца
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июне 2024
Сейчас в Муроме в категории "Окский парк" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 256 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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