Водонапорная башня Раушена – экскурсии в Муроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Водонапорная башня Раушена» в Муроме, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Пешая
61 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
6 500 за всё до 10 чел.
Муром-град. Обзорная экскурсия
Пешая
66 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Лучший выбор
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
22 ноя в 07:30
24 ноя в 07:30
от 6 000 за всё до 4 чел.
Муром - город любви и силы
Пешая
108 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    11 ноября 2024
    Муром - город любви и силы
    Нам провела экскурсию Фаина. Замечательный экскурсовод. Отличная подача материала. Время пролетело не заметно.
  • А
    Анна
    28 октября 2024
    В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
    Всем привет! Были с друзьями на экскурсии у прекрасной Ксении. От повествования на экскурсии невозможно оторваться, 2 с лишним часа
    читать дальше

    для нас пролетели как один миг. Ксения отлично владеет материалом, держит внимание гостей, с охотой отвечает на все вопросы. Видно невооруженным глазом, что экскурсовод мало того, что влюблён в свой город с его историей, но и очень клиентоориентирован. Рекомендуем экскурсию к посещению в обязательном порядке при визите в Муром. Аня, Ринат и Наталья:)

  • О
    Олеся
    20 октября 2024
    Муром - город любви и силы
    Большое спасибо Ксении за очень подробную и душевную экскурсию, в начале экскурсии она обозначила цель – чтобы мы после завершения
    читать дальше

    нашей встречи также полюбили город Муром, как его любит Ксения: это точно получилось достичь, Муром меня просто покорил, благодаря увлекательному и очень подробному рассказу нашего экскурсовода. Оказывается, с Муромом связано жизнь очень многих известных духовных личностей, изобретателя телевидения, а также массы идиоматических выражений, например, связанных с калачами. Видно, что программа у Ксении чётко выверена, она легко адаптируется к запросам клиентов, и главное – очень любит город Муром и свою работу! Большое спасибо!

    Большое спасибо Ксении за очень подробную и душевную экскурсию, в начале экскурсии она обозначила цель –Большое спасибо Ксении за очень подробную и душевную экскурсию, в начале экскурсии она обозначила цель –Большое спасибо Ксении за очень подробную и душевную экскурсию, в начале экскурсии она обозначила цель –Большое спасибо Ксении за очень подробную и душевную экскурсию, в начале экскурсии она обозначила цель –
  • Н
    Наталья
    13 октября 2024
    В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
    Отличная экскурсия, интересно было всем и детям и взрослым. 2 часа пролетели незаметно!
    Отличная экскурсия, интересно было всем и детям и взрослым. 2 часа пролетели незаметно!Отличная экскурсия, интересно было всем и детям и взрослым. 2 часа пролетели незаметно!Отличная экскурсия, интересно было всем и детям и взрослым. 2 часа пролетели незаметно!Отличная экскурсия, интересно было всем и детям и взрослым. 2 часа пролетели незаметно!Отличная экскурсия, интересно было всем и детям и взрослым. 2 часа пролетели незаметно!
  • С
    Сергей
    29 сентября 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Договорились с Алексеем об индивидуальной экскурсии. Он очень доброжелательный человек, готовый подстраиваться под желания клиента. Начиная от темпа экскурсии (она
    читать дальше

    пешеходная), до внесения изменений в маршрут. Рассказ спокойный, не перегруженный датами, ненужными цифрами. После экскурсии осталось впечатление, что приятно погуляли с хорошим знакомым, да ещё и город посмотрели. Спасибо Алексею за прекрасную прогулку.

  • С
    Светлана
    21 сентября 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Очень приятный и витальный гид Алексей с необыкновенными голубыми глазами! Огромное спасибо за столь насыщенную, наполненные интересной информацией экскурсию! 2.5 часа на одном дыхании! Легко очень слушалось и воспринималось! Я влюбилась в Муром! Всем рекомендую!
    Очень приятный и витальный гид Алексей с необыкновенными голубыми глазами! Огромное спасибо за столь насыщенную, наполненныеОчень приятный и витальный гид Алексей с необыкновенными голубыми глазами! Огромное спасибо за столь насыщенную, наполненныеОчень приятный и витальный гид Алексей с необыкновенными голубыми глазами! Огромное спасибо за столь насыщенную, наполненные
  • О
    Ольга
    14 сентября 2024
    В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
    Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая история. Все прошло легко, весело, познавательно! Спасибо Ксении!
    Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая историяПрекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая история
  • А
    Анна
    4 августа 2024
    Муром - город любви и силы
    В Муроме мы были впервые. Это был последний пункт нашей продолжительной поездки большой компанией. Ничего сверхъестественного мы не ожидали, и
    читать дальше

    зря! Для многих из нас Муром стал удивительным открытием и чуть ли не самым запоминающимся городом во всем путешествии, в том числе, благодаря прекрасной Ксении. Она смогла передать свою любовь к Мурому каждому из нас. И даже дети, которые не любят экскурсии, сказали, что на такие интересные готовы ходить хоть каждый день! Очень рекомендую приехать в Муром и в качестве экскурсовода выбрать обязательно Ксюшу

    В Муроме мы были впервые. Это был последний пункт нашей продолжительной поездки большой компанией. Ничего сверхъестественного

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Водонапорная башня Раушена»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
  2. Муром-град. Обзорная экскурсия
  3. Муром - город любви и силы
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  3. Свято-Троицкий женский монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Памятник Петру и Февронии
  6. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  7. Водонапорная башня
  8. Село Карачарово
  9. По следам Ильи Муромца
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в ноябре 2024
Сейчас в Муроме в категории "Водонапорная башня Раушена" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Муроме на 2024 год по теме «Водонапорная башня Раушена», 235 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
ХорошоТам