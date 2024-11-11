2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Лучший выборМуром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
22 ноя в 07:30
24 ноя в 07:30
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
23 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр11 ноября 2024Нам провела экскурсию Фаина. Замечательный экскурсовод. Отличная подача материала. Время пролетело не заметно.
- ААнна28 октября 2024Всем привет! Были с друзьями на экскурсии у прекрасной Ксении. От повествования на экскурсии невозможно оторваться, 2 с лишним часа
- ООлеся20 октября 2024Большое спасибо Ксении за очень подробную и душевную экскурсию, в начале экскурсии она обозначила цель – чтобы мы после завершения
- ННаталья13 октября 2024Отличная экскурсия, интересно было всем и детям и взрослым. 2 часа пролетели незаметно!
- ССергей29 сентября 2024Договорились с Алексеем об индивидуальной экскурсии. Он очень доброжелательный человек, готовый подстраиваться под желания клиента. Начиная от темпа экскурсии (она
- ССветлана21 сентября 2024Очень приятный и витальный гид Алексей с необыкновенными голубыми глазами! Огромное спасибо за столь насыщенную, наполненные интересной информацией экскурсию! 2.5 часа на одном дыхании! Легко очень слушалось и воспринималось! Я влюбилась в Муром! Всем рекомендую!
- ООльга14 сентября 2024Прекрасная экскурсия, замечательный экскурсовод Ксения. С любовью к Мурому и о Муроме! Бесподобные монастыри, Древнейшая история. Все прошло легко, весело, познавательно! Спасибо Ксении!
- ААнна4 августа 2024В Муроме мы были впервые. Это был последний пункт нашей продолжительной поездки большой компанией. Ничего сверхъестественного мы не ожидали, и
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Водонапорная башня Раушена»
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