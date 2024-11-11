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зря! Для многих из нас Муром стал удивительным открытием и чуть ли не самым запоминающимся городом во всем путешествии, в том числе, благодаря прекрасной Ксении. Она смогла передать свою любовь к Мурому каждому из нас. И даже дети, которые не любят экскурсии, сказали, что на такие интересные готовы ходить хоть каждый день! Очень рекомендую приехать в Муром и в качестве экскурсовода выбрать обязательно Ксюшу