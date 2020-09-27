2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Муром сквозь столетия

Вы посетите места, где 12 веков назад наши предки уже построили город 🏙️ и крепость, влюблялись и женились, делали красивые 🤩 украшения и грозное оружие. Рассмотрите Вышнее Городище, Кремлевскую гору и естественную границу Древней Руси — реку Ока. Далее услышите историю 📖 крещения Мурома, узнаете о местных святых и посетите Свято-Троицкий и Благовещенский монастыри, где хранятся мощи самых почитаемых из них. А также увидите памятник Петру и Февронии и раскроете особенности возведения храмов в «золотой век» муромского зодчества.

Купеческий Муром

Пройдя от Троицкой к Христорождественской площади, вы попадете из нашего времени в начало XIX столетия. Я расскажу интересные истории о муромских купцах и мещанах и покажу их дома и другое «наследие». Например, водонапорную башню Ермакова! Завершится экскурсия ⛳ в месте, где располагались муромский Кремль и тюремный замок 🏰, сохранившийся по сей день.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, с посещением монастырей и храмов.