2 отзыва оставили туристы

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Муром впервые

Погулять по историческому центру и услышать о городе самые интересные факты и легенды

5
2 отзыва
Анна
Анна – Гид из Мурома
Вы познакомитесь с двумя сторонами Мурома — православной и купеческой.

Посетите древние монастыри, история 📖 которых насчитывает более 4 веков, узнаете о местных святых и рассмотрите дома зажиточных горожан XIX века.

А также раскроете, чем и как живет Муром сегодня!
Задать вопросОбычно отвечает за 18 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Муром впервые
Муром впервые

Что вас ожидает

Муром сквозь столетия
Вы посетите места, где 12 веков назад наши предки уже построили город 🏙️ и крепость, влюблялись и женились, делали красивые 🤩 украшения и грозное оружие. Рассмотрите Вышнее Городище, Кремлевскую гору и естественную границу Древней Руси — реку Ока. Далее услышите историю 📖 крещения Мурома, узнаете о местных святых и посетите Свято-Троицкий и Благовещенский монастыри, где хранятся мощи самых почитаемых из них. А также увидите памятник Петру и Февронии и раскроете особенности возведения храмов в «золотой век» муромского зодчества.

Купеческий Муром
Пройдя от Троицкой к Христорождественской площади, вы попадете из нашего времени в начало XIX столетия. Я расскажу интересные истории о муромских купцах и мещанах и покажу их дома и другое «наследие». Например, водонапорную башню Ермакова! Завершится экскурсия ⛳ в месте, где располагались муромский Кремль и тюремный замок 🏰, сохранившийся по сей день.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, с посещением монастырей и храмов.

Начало и место завершения
🚩 у Водонапорной башни
Муром впервые
Муром впервые
Муром впервые
Муром впервые

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, я коренная муромлянка. Родилась, выросла и всю жизнь живу в Муроме. В старших классах школы я заинтересовалась историей родного края и города, а спустя 10 лет это увлечение стало моей профессией. Обожаю гулять по Мурому и рассказывать интересные истории!
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2 отзыва оставили туристы

27 сентября 2020
Добрый день! Экскурсия с Анной была очень интересная и познавательная, нисколько не утомительная. Спасибо большое, все очень понравилось 👍🏻. Рекомендуем
12 августа 2020
Впервые были в Муроме. Экскурсию обзорную по Мурому вела гид Анна. Экскурсия очень понравилась. Анна постаралась раскрыть историю Мурома от основания до наших дней. С огромной любовью рассказывала о своем городе. Провела нас очень интересными маршрутами. Абсолютно незаметно пролетели три часа. Спасибо большое.

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