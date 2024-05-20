1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
«Вы познакомитесь с двумя сторонами Мурома — православной и купеческой»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 950₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
10 июня в 13:00
11 июня в 08:00
4 270₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: Площадь Крестьянина 3 а. Памятник Петру и Февронии
Завтра в 14:00
15 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
«На прогулке по его улочкам вы откроете исторические и религиозные памятники и познакомитесь с выдающимися уроженцами»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
«Во время обзорной экскурсии по Мурому вы познакомитесь с его основными достопримечательностями, памятниками гражданской архитектуры прошлых веков, красивыми панорамами и живописными улочками»
12 июня в 16:30
16 июня в 07:30
от 5 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «В гости к Илье Муромцу»: путешествие по Мурому для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
«За 2 часа вы познакомитесь с основными достопримечательностями города, и все это время ни вам, ни вашим детям скучать не придется — обойдемся без бородатых дат и скупых фактов, ведь мы на земле одного из главных былинных героев Руси»
10 июня в 18:30
11 июня в 18:30
6 540₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Выксу: усадьба Баташевых, Иверский монастырь и Шухова творения
Приглашаем на незабываемое путешествие в Выксу, где история и современность переплетаются в удивительном гармонии
12 июня в 08:30
13 июня в 08:00
от 4 670₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Мурому: монастыри, кремль, набережная
Погрузитесь в историю Мурома, посетив уникальные монастыри и кремль, насладитесь видами с набережной Оки
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Мурому и Карачарово: следы Ильи Муромца
Погрузитесь в историю Мурома и Карачарово, открывая секреты богатыря Ильи Муромца на комфортной автомобильной прогулке
Начало: По согласованию с гидом
«Если вы путешествуете на автомобиле и хотите посмотреть максимальное количество достопримечательностей нашего города— мы рады предложить расширенную обзорную экскурсию на транспорте»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие в древний Муром: от Ильи Муромца до муромского калача
Индивидуальная экскурсия по Мурому позволит вам открыть для себя удивительные места, связанные с историей и культурой одного из старейших городов России
Начало: У памятника Петру и Февронии, площадь Крестьянина
«Обзорная экскурсия по Мурому – это путешествие, историческое полотно которого охватывает почти двенадцать веков»
Расписание: по согласованию
30 июня в 09:00
1 июля в 09:00
5 900₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Впервые в Муроме: индивидуальная экскурсия по знаковым местам
Добро пожаловать в Муром - город героев и святых. Прогуляйтесь по старинным улочкам, узнайте о жизни и истории этого удивительного места
Начало: Владимирская область, г. Муром, ул. Московская 2
«Муром: первое знакомство «Россия возродится через провинцию»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По Мурому - с любовью: путешествие по святыням и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома: монастыри, иконы и удивительные истории ждут вас на этой экскурсии
Начало: Пл. Крестьянина
«Посетим Кремлёву гору, Спасо-Преображенский, Благовещенский монастыри, источники и купели, а главное — узнаем историю заселения Мурома и подержим в руках находки периода неолита из кремния и аммониты, которым до 200 миллионов лет»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья20 мая 2024Спасибо за отличную обзорную экскурсию по городу Выкса. Отличный формат для знакомства с городом! Отдельная благодарность гиду Алексею, который провёл эту прогулку по городу, показал основные достопримечательности и рассказал увлечённо об истории города, его основателях и жителях.
- ССергей20 мая 2024Ксения провела нам 18 мая индивидуальную экскурсию по достопримечательностям Мурома. Удивительная компетентность гида, глубокое знание истории и внимательное отношение к
- ООльга19 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Гид интересно и познавательно рассказывала. С удовольствием ещё посетим Муром.
- ИИрина14 мая 2024Интересный маршрут, много рассказывала Нина Николаевна
- ААлла13 мая 2024Очень увлекательная и неутомительная экскурсия! Узнали много нового и полюбовались красотой Мурома! Отдельное спасибо замечательному экскурсоводу Виктору Евгеньевичу! Очень информативно и интересно поведал историю своего города! Было здорово!!!
- ААлексей12 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Анна молодец! Маршрут хорошо сбалансирован по времени, объектам посещения, пройденному расстоянию. Активно, интересно, познавательно! РЕКОМЕНДУЮ!
- ННаталья11 мая 2024Огромное спасибо Анне за прекрасную экскурсию! Эмоциональная подача, любовь к своему делу, любовь к своему городу! Это заслуживает высокой оценки! Узнали много интересных фактор о Муроме, его выдающихся жителях!
- ННаталия11 мая 2024Спасибо, Ирине, не дала разочароваться Муромом, много фактов, все интересно и познавательно.
- ГГалина11 мая 2024Экскурсия была великолепной!!! Экскурсовод очень интересно и захватывающе обо всем рассказывала!!! Спасибо большое Ксении за очень увлекательную и познавательную экскурсию. Дети в восторге.
- ООльга10 мая 2024Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я не смогла представить и
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Обзорные»
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Сейчас в Муроме в категории "Обзорные" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 1 000 до 6 540. Туристы уже оставили гидам 626 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Изучение достопримечательностей города Мурома нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Муроме много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024