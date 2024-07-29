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Пешеходная экскурсия по Муромскому Арбату

Прогулка по исторической Московской улице в Муроме откроет вам тайны купеческой жизни и подарит незабываемые виды Окского парка
Муромский Арбат, известный как Московская улица, приглашает на прогулку по историческим местам. Улица, созданная в XVIII веке, сохранила свою торговую функцию и архитектурное наследие.

Экскурсия начинается от площади 1100-летия Мурома и
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ведет через сквер Ермакова, где можно узнать о первом градоначальнике города.

Окский парк, расположенный на месте бывшего кремля, предлагает живописные аллеи и смотровую площадку.

Памятник Илье Муромцу, высотой 35 метров, завершает маршрут, открывая вид на величественный вантовый мост

4.8
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Историческая Московская улица
  • 🏛 Старинные торговые ряды
  • 🌳 Прогулка по Окскому парку
  • 🗿 Памятник Илье Муромцу
  • 🌉 Вид на вантовый мост

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться зеленью парков и видами на реку. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой прогулка по заснеженной улице имеет свой шарм, но холод может ограничить время пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Пешеходная экскурсия по Муромскому Арбату
Пешеходная экскурсия по Муромскому Арбату
Пешеходная экскурсия по Муромскому Арбату

Что можно увидеть

  • Московская улица
  • Сквер Ермакова
  • Окский парк
  • Памятник Илье Муромцу
  • Вантовый мост

Описание экскурсии

Московская улица: история и современность

Муромский Арбат — это Московская улица, созданная в конце XVIII века по проекту архитектора Ивана Лема. Она когда-то вела в сторону Москвы, что и дало ей такое название. Ранее на первых этажах зданий находились магазины, рестораны и питейные заведения, а на вторых — постоялые дворы и «меблированные номера». Сегодня эта улица продолжает свою торговую функцию и является памятником городской застройки, часто включаемым в пешеходные экскурсии по Мурому.

Начало прогулки

Прогулка по Московской улице начинается от площади, названной в честь 1100-летия города. Здесь расположены:

  • старинные торговые ряды
  • городской рынок
  • реконструированное здание купеческих лавок

Мы движемся дальше к скверу Ермакова, изучая жизнь первого муромского градоначальника — Алексея Ермакова. В XIX веке на его средства были сооружены:

  1. телеграф
  2. муромский театр
  3. казармы
  4. приют

Окский парк

Экскурсия продолжится в Окском парке, раскинувшемся на Воеводской (Кремлевской) горе. Здесь раньше находился муромский кремль, который был снесен по указу Екатерины Великой. На его месте был устроен парк и городской бульвар.

Прогуливаясь по длинным аллеям парка, мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид.

Памятник Илье Муромцу

Одной из главных достопримечательностей Окского парка является памятник Илье Муромцу, открытый в 1999 году. Этот монумент высотой 35 метров включает в себя гигантскую 21-метровую фигуру богатыря, установленную на массивном каменном постаменте. По замыслу скульптора, Илья должен быть виден с другого берега Оки и охранять свой город на протяжении многих веков.

Красота моста

От памятника мы направимся к берегу реки, где сможем насладиться великолепным вантовым мостом — одним из самых красивых в России.

Заботливая информация

Для бронирования экскурсии в праздничные дни просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Окский парк
  • Памятник Илье Муромцу
  • Улица Московская
  • Торговые ряды
  • Сквер Ермакова
  • Набережная
  • Вантовый мост
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи
  • Аренда автомобиля
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Хорошо подготовленный рассказ о быте жителей Мурома в 18-19 веке, пронизано историзмом и любовью к городу. Внимательное отношение к клиентам, полный и исчерпывающие ответы на вопросы от гида создавали атмосферу диалога. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Хорошо подготовленный рассказ о быте жителей Мурома в 18-19 веке, пронизано историзмом и любовью к городу. Внимательное отношение к клиентам, полный и исчерпывающие ответы на вопросы от гида создавали атмосферу диалога. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Вчера была на удивительной экскурсии по Мурому. Городок небольшой, но сколько всего интересного я увидела благодаря моему замечательному гиду Виктору Евгеньевичу. У города богатая история, много памятных для истории России мест.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Вчера была на удивительной экскурсии по Мурому. Городок небольшой, но сколько всего интересного я увидела благодаря моему замечательному гиду Виктору Евгеньевичу. У города богатая история, много памятных для истории России мест.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Вчера была на удивительной экскурсии по Мурому. Городок небольшой, но сколько всего интересного я увидела благодаря моему замечательному гиду Виктору Евгеньевичу. У города богатая история, много памятных для истории России мест.
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А
Огромнейшее спасибо Елене Борисовне за интереснейшую экскурсию по родному городу. С удовольствием приедем ещё раз.
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