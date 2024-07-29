Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться зеленью парков и видами на реку. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой прогулка по заснеженной улице имеет свой шарм, но холод может ограничить время пребывания на улице.

Муромский Арбат, известный как Московская улица, приглашает на прогулку по историческим местам. Улица, созданная в XVIII веке, сохранила свою торговую функцию и архитектурное наследие.Экскурсия начинается от площади 1100-летия Мурома и

ведет через сквер Ермакова, где можно узнать о первом градоначальнике города. Окский парк, расположенный на месте бывшего кремля, предлагает живописные аллеи и смотровую площадку. Памятник Илье Муромцу, высотой 35 метров, завершает маршрут, открывая вид на величественный вантовый мост

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Московская улица: история и современность

Муромский Арбат — это Московская улица, созданная в конце XVIII века по проекту архитектора Ивана Лема. Она когда-то вела в сторону Москвы, что и дало ей такое название. Ранее на первых этажах зданий находились магазины, рестораны и питейные заведения, а на вторых — постоялые дворы и «меблированные номера». Сегодня эта улица продолжает свою торговую функцию и является памятником городской застройки, часто включаемым в пешеходные экскурсии по Мурому.

Начало прогулки

Прогулка по Московской улице начинается от площади, названной в честь 1100-летия города. Здесь расположены:

старинные торговые ряды

городской рынок

реконструированное здание купеческих лавок

Мы движемся дальше к скверу Ермакова, изучая жизнь первого муромского градоначальника — Алексея Ермакова. В XIX веке на его средства были сооружены:

телеграф муромский театр казармы приют

Окский парк

Экскурсия продолжится в Окском парке, раскинувшемся на Воеводской (Кремлевской) горе. Здесь раньше находился муромский кремль, который был снесен по указу Екатерины Великой. На его месте был устроен парк и городской бульвар.

Прогуливаясь по длинным аллеям парка, мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид.

Памятник Илье Муромцу

Одной из главных достопримечательностей Окского парка является памятник Илье Муромцу, открытый в 1999 году. Этот монумент высотой 35 метров включает в себя гигантскую 21-метровую фигуру богатыря, установленную на массивном каменном постаменте. По замыслу скульптора, Илья должен быть виден с другого берега Оки и охранять свой город на протяжении многих веков.

Красота моста

От памятника мы направимся к берегу реки, где сможем насладиться великолепным вантовым мостом — одним из самых красивых в России.

Заботливая информация

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