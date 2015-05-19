«Муромским Арбатом» называют Московскую улицу, созданную в конце XVIII столетия по новому градостроительному плану архитектора Ивана Лема. Некогда она вела в сторону Москвы, поэтому и получила такое название. В былые времена в зданиях на первых этажах улицы располагались магазины, рестораны, питейные заведения. Вторые уровни занимали постоялые дворы и «меблированные номера». Сегодня Московская сохраняет свою торговую функцию и относится к памятникам городской застройки, входящим во многие пешеходные экскурсии 🧭 по Мурому.

Прогулка по Московской улице начинается от площади имени 1100-летия города Мурома, где находятся старинные торговые ряды, городской рынок, реконструированное здание купеческих лавок. Мы пройдемся до сквера Ермакова и познакомимся с историей 📖 жизни первого муромского градоначальника – Алексея Ермакова. В XIX веке на его средства были построены телеграф, муромский театр, казармы, приют.

Экскурсия продолжится посещением Окского парка, простирающегося на Воеводской (Кремлевской) горе. Некогда в Муроме был собственный кремль, который располагался на месте современной парковой зоны. Позже его разобрали по повелению Екатерины Великой, а вместо деревянной крепости обустроили парк 🌳 и городской бульвар. Мы прогуляемся по длинным парковым аллеям и поднимемся на смотровую площадку.

Одна из главных достопримечательностей 🏛️ Окского парка – памятник Илье Муромцу, открытый в 1999 году. Монумент имеет высоту 35 м и представляет собой гигантскую 21-метровую фигуру богатыря, которая установлена на массивном каменном постаменте. По задумке скульптора, Илья должен быть виден с другого берега Оки и многие столетия стоять на страже своего города. От памятника мы пройдем к побережью реки и полюбуемся красивейшим в России вантовым мостом.