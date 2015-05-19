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Пешеходная экскурсия по "Муромскому Арбату"

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Мурома
Пешеходная экскурсия по "Муромскому Арбату"
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Пешеходная экскурсия по "Муромскому Арбату"
Пешеходная экскурсия по "Муромскому Арбату"

Что вы увидите

  • Окский парк
  • памятник Илье Муромцу
  • ул. Московская
  • торговые ряды
  • сквер Ермакова
  • набережная
  • вантовый мост.
«Муромским Арбатом» называют Московскую улицу, созданную в конце XVIII столетия по новому градостроительному плану архитектора Ивана Лема. Некогда она вела в сторону Москвы, поэтому и получила такое название. В былые времена в зданиях на первых этажах улицы располагались магазины, рестораны, питейные заведения. Вторые уровни занимали постоялые дворы и «меблированные номера». Сегодня Московская сохраняет свою торговую функцию и относится к памятникам городской застройки, входящим во многие пешеходные экскурсии 🧭 по Мурому.
Прогулка по Московской улице начинается от площади имени 1100-летия города Мурома, где находятся старинные торговые ряды, городской рынок, реконструированное здание купеческих лавок. Мы пройдемся до сквера Ермакова и познакомимся с историей 📖 жизни первого муромского градоначальника – Алексея Ермакова. В XIX веке на его средства были построены телеграф, муромский театр, казармы, приют.
Экскурсия продолжится посещением Окского парка, простирающегося на Воеводской (Кремлевской) горе. Некогда в Муроме был собственный кремль, который располагался на месте современной парковой зоны. Позже его разобрали по повелению Екатерины Великой, а вместо деревянной крепости обустроили парк 🌳 и городской бульвар. Мы прогуляемся по длинным парковым аллеям и поднимемся на смотровую площадку.
Одна из главных достопримечательностей 🏛️ Окского парка – памятник Илье Муромцу, открытый в 1999 году. Монумент имеет высоту 35 м и представляет собой гигантскую 21-метровую фигуру богатыря, которая установлена на массивном каменном постаменте. По задумке скульптора, Илья должен быть виден с другого берега Оки и многие столетия стоять на страже своего города. От памятника мы пройдем к побережью реки и полюбуемся красивейшим в России вантовым мостом.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Входные билеты в музеи и аренда автомобиля оплачиваются дополнительно.
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Пешеходная экскурсия по "Муромскому Арбату"
Пешеходная экскурсия по "Муромскому Арбату"
Пешеходная экскурсия по "Муромскому Арбату"
Пешеходная экскурсия по "Муромскому Арбату"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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