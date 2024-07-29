Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться зеленью парков и видами на реку. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой прогулка по заснеженной улице имеет свой шарм, но холод может ограничить время пребывания на улице.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Московская улица
Сквер Ермакова
Окский парк
Памятник Илье Муромцу
Вантовый мост
Описание экскурсии
Московская улица: история и современность
Муромский Арбат — это Московская улица, созданная в конце XVIII века по проекту архитектора Ивана Лема. Она когда-то вела в сторону Москвы, что и дало ей такое название. Ранее на первых этажах зданий находились магазины, рестораны и питейные заведения, а на вторых — постоялые дворы и «меблированные номера». Сегодня эта улица продолжает свою торговую функцию и является памятником городской застройки, часто включаемым в пешеходные экскурсии по Мурому.
Начало прогулки
Прогулка по Московской улице начинается от площади, названной в честь 1100-летия города. Здесь расположены:
старинные торговые ряды
городской рынок
реконструированное здание купеческих лавок
Мы движемся дальше к скверу Ермакова, изучая жизнь первого муромского градоначальника — Алексея Ермакова. В XIX веке на его средства были сооружены:
телеграф
муромский театр
казармы
приют
Окский парк
Экскурсия продолжится в Окском парке, раскинувшемся на Воеводской (Кремлевской) горе. Здесь раньше находился муромский кремль, который был снесен по указу Екатерины Великой. На его месте был устроен парк и городской бульвар.
Прогуливаясь по длинным аллеям парка, мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается прекрасный вид.
Памятник Илье Муромцу
Одной из главных достопримечательностей Окского парка является памятник Илье Муромцу, открытый в 1999 году. Этот монумент высотой 35 метров включает в себя гигантскую 21-метровую фигуру богатыря, установленную на массивном каменном постаменте. По замыслу скульптора, Илья должен быть виден с другого берега Оки и охранять свой город на протяжении многих веков.
Красота моста
От памятника мы направимся к берегу реки, где сможем насладиться великолепным вантовым мостом — одним из самых красивых в России.
Заботливая информация
Для бронирования экскурсии в праздничные дни просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Окский парк
Памятник Илье Муромцу
Улица Московская
Торговые ряды
Сквер Ермакова
Набережная
Вантовый мост
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Входные билеты в музеи
Аренда автомобиля
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Вячеслав
Хорошо подготовленный рассказ о быте жителей Мурома в 18-19 веке, пронизано историзмом и любовью к городу. Внимательное отношение к клиентам, полный и исчерпывающие ответы на вопросы от гида создавали атмосферу диалога. Спасибо.
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К
Крылов
Хорошо подготовленный рассказ о быте жителей Мурома в 18-19 веке, пронизано историзмом и любовью к городу. Внимательное отношение к клиентам, полный и исчерпывающие ответы на вопросы от гида создавали атмосферу диалога. Спасибо.
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К
Колупаева
Вчера была на удивительной экскурсии по Мурому. Городок небольшой, но сколько всего интересного я увидела благодаря моему замечательному гиду Виктору Евгеньевичу. У города богатая история, много памятных для истории России мест.
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С
Светлана
Вчера была на удивительной экскурсии по Мурому. Городок небольшой, но сколько всего интересного я увидела благодаря моему замечательному гиду Виктору Евгеньевичу. У города богатая история, много памятных для истории России мест.
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К
КолупаеваСветланаВладимировна
Вчера была на удивительной экскурсии по Мурому. Городок небольшой, но сколько всего интересного я увидела благодаря моему замечательному гиду Виктору Евгеньевичу. У города богатая история, много памятных для истории России мест.
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А
Андрей
Огромнейшее спасибо Елене Борисовне за интереснейшую экскурсию по родному городу. С удовольствием приедем ещё раз.
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