Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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  3. Спасский монастырь — история и легенды

Раскрыть тайны величественных святынь и услышать о переменчивой судьбе древней обители

Ирина
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Ирина – ваш гид
Вы исследуете великолепный архитектурный ансамбль, который складывался пять столетий.

Насладитесь видом с монастырской смотровой площадки и поймете, почему именно это место, по преданию, выбрал первый муромский князь, спасавшийся бегством от безжалостных язычников.
1300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 29 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Лакина 1а
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Спасский монастырь — история и легенды
Спасский монастырь — история и легенды

Что вас ожидает

Спасский монастырь сквозь века
Вы посетите Спасо-Преображенский собор, построенный по велению Ивана Грозного, часовню-костницу, воплотившую традиции святой горы Афон, и «живой уголок» с диковинными птицами и библейскими животными. А еще — монастырскую звонницу и водосвятную часовню с купелью, воды которой омывают камень с берега реки Иордан. Увидите живого свидетеля земной жизни Христа, поймете, как «стресс снять, бесов отогнать», и раскроете истоки выражений «дойти до ручки» и «закатать губу». Также представите, как выглядел герой былин и реальный воин Илья Муромец, и догадаетесь, кто считает его своим предком, а кто — покровителем.

Древние часовни и местные секреты
Я покажу единственную в Муроме двухэтажную церковь — хранительницу двух главных святынь монастыря. Одна из них прибыла с Афона, другая — из Киева. Кроме того, вы посетите часовни в честь покровителя воинства, небесной заступницы города на Неве и греческого святого с Корфу, по преданию, стаптывающего башмачки, спеша на помощь людям. Узнаете, кто «скоро слышит и исполняет просьбы и молитвы», насладитесь ароматом свежей выпечки и застанете удивительный момент, когда разноцветные нимфеи, наполнившие монастырский прудик, ненадолго раскроют лепестки навстречу полуденному солнцу.

Организационные детали

Экскурсия предполагает посещение действующего мужского монастыря. Пожалуйста, одевайтесь соответствующе.

Спасский монастырь — история и легенды
Спасский монастырь — история и легенды
Спасский монастырь — история и легенды
Спасский монастырь — история и легенды
Спасский монастырь — история и легенды
Спасский монастырь — история и легенды
Спасский монастырь — история и легенды
Спасский монастырь — история и легенды
Спасский монастырь — история и легенды
Спасский монастырь — история и легенды
Спасский монастырь — история и легенды
Спасский монастырь — история и легенды
Спасский монастырь — история и легенды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Лакина 1а.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина
Ирина
Мои экскурсии — это красочный и живой рассказ о жизни и истории города, его жителях и достопримечательностях. Я не использую общедоступную информацию, которую вы и без меня с легкостью найдете в «мировой паутине». Я не только знаю, где найти эксклюзивный, интересный и , что немаловажно, достоверный материал, лично знакома со многими исследователями истории Муромского края, авторами книг и статей, но и умею доступно и увлекательно донести информацию до слушателя с любым уровнем подготовки. А самая большая награда для меня — теплые слова благодарности гостей и их желание вновь и вновь возвращаться в наш замечательный город.
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Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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