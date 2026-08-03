Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Вы посетите Спасо-Преображенский собор, построенный по велению Ивана Грозного, часовню-костницу, воплотившую традиции святой горы Афон, и «живой уголок» с диковинными птицами и библейскими животными. А еще — монастырскую звонницу и водосвятную часовню с купелью, воды которой омывают камень с берега реки Иордан. Увидите живого свидетеля земной жизни Христа, поймете, как «стресс снять, бесов отогнать», и раскроете истоки выражений «дойти до ручки» и «закатать губу». Также представите, как выглядел герой былин и реальный воин Илья Муромец, и догадаетесь, кто считает его своим предком, а кто — покровителем.
Древние часовни и местные секреты
Я покажу единственную в Муроме двухэтажную церковь — хранительницу двух главных святынь монастыря. Одна из них прибыла с Афона, другая — из Киева. Кроме того, вы посетите часовни в честь покровителя воинства, небесной заступницы города на Неве и греческого святого с Корфу, по преданию, стаптывающего башмачки, спеша на помощь людям. Узнаете, кто «скоро слышит и исполняет просьбы и молитвы», насладитесь ароматом свежей выпечки и застанете удивительный момент, когда разноцветные нимфеи, наполнившие монастырский прудик, ненадолго раскроют лепестки навстречу полуденному солнцу.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 16 лет
850 ₽
Пенсионеры
1000 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Стандартный
1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Лакина 1а
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1601 туриста
Мои экскурсии — это красочный и живой рассказ о жизни и истории города, его жителях и достопримечательностях. Я не использую общедоступную информацию, которую вы и без меня с легкостью найдете читать дальшеуменьшить
в «мировой паутине». Я знаю, где найти эксклюзивный, интересный и, что немаловажно, достоверный материал, лично знакома со многими исследователями истории Муромского края, авторами книг и статей. Умею доступно и увлекательно донести информацию до слушателя с любым уровнем подготовки. А самая большая награда для меня — тёплые слова благодарности от гостей и их желание вновь и вновь возвращаться в наш замечательный город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
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3
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2
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1
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А
Анна
Нам очень понравилась экскурсия. С Ириной было очень спокойно и легко в общении. В Муроме были первый раз. Ирина показала все самое важное и интересное, подсказала, как построить дальнейший маршрут нашей прогулки. Все было хорошо. Рекомендуем!
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Ирина
Экскурсия отлично подойдет для семьи с детьми. Мы были семьей с тремя мальчиками (11ти и двойняшками 7ми лет). Ирина сумела заинтересовать каждого: мальчишки и в била на колокольне ударяли, и читать дальшеуменьшить
интересные факты про Илю Муромца (и не только) послушали, и загадки отгадывали, и про калач муромский узнали. Да и нам, взрослым, тоже было очень интересно. Если будете летом и в жару - планируйте экскурсию на утро: будет не так жарко! Или уже к вечеру, когда жара спадет. Но и в жару есть решение - часовня с источником с холодной артезианской водой и даже купелью!
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И
Иерей
Нам очень понравилось как Ирина донесла информацию. Очень все конструктивно и доходчиво. Послушали историю г. Мурома посетили три монастыря. Дети и взрослые остались довольны рассказчиком. Спасибо большое за экскурсию.
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Ю
Юлия
Спасибо большое за интересную экскурсию. Были семьёй. Интересно было и взрослым, и ребёнку. Очень приятный экскурсовод, подробно и доступно рассказала нам о монастыре, много интересных фактов узнали. Время пролетело как один миг.
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А
Алевтина
Всей семьёй (2 взрослых и 2 детей) посетили экскурсию по Спасо-Преображенскому монастырю с гидом Ириной. Час времени пролетел незаметно, Ирина сумела увлечь и детей, для которых посещение подобных экскурсий не читать дальшеуменьшить
самое приятное времяпрепровождение. Ирина уделила внимание историям святых муромской земли и сумела передать глубокую связь этого места (Спасо-Преображенского монастыря) с русской православной культурой. Сам монастырь ухожен и утопает в зелени. Всё это вместе взятое производит колоссальное впечатление! Огромная благодарность Ирине за прекрасно организованную экскурсию!
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А
Алена
Огромное спасибо Ирине за экскурсию! Ирина большой знаток истории Мурома. Узнали много интересного и нового для себя. После общения с Ириной поняли, что обязательно ещё раз вернёмся в Муром т. к. многое ещё надо посетить. Очень много знаний получили от Ирины не только о монастыре, о всем городе. Рекомендуем экскурсию в обязательном порядке!
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