Ирина проводит ещё 2 экскурсии

Вы исследуете великолепный архитектурный ансамбль, который складывался пять столетий. Насладитесь видом с монастырской смотровой площадки и поймете, почему именно это место, по преданию, выбрал первый муромский князь, спасавшийся бегством от безжалостных язычников.

Описание экскурсии

Спасский монастырь сквозь века

Вы посетите Спасо-Преображенский собор, построенный по велению Ивана Грозного, часовню-костницу, воплотившую традиции святой горы Афон, и «живой уголок» с диковинными птицами и библейскими животными. А еще — монастырскую звонницу и водосвятную часовню с купелью, воды которой омывают камень с берега реки Иордан. Увидите живого свидетеля земной жизни Христа, поймете, как «стресс снять, бесов отогнать», и раскроете истоки выражений «дойти до ручки» и «закатать губу». Также представите, как выглядел герой былин и реальный воин Илья Муромец, и догадаетесь, кто считает его своим предком, а кто — покровителем.

Древние часовни и местные секреты

Я покажу единственную в Муроме двухэтажную церковь — хранительницу двух главных святынь монастыря. Одна из них прибыла с Афона, другая — из Киева. Кроме того, вы посетите часовни в честь покровителя воинства, небесной заступницы города на Неве и греческого святого с Корфу, по преданию, стаптывающего башмачки, спеша на помощь людям. Узнаете, кто «скоро слышит и исполняет просьбы и молитвы», насладитесь ароматом свежей выпечки и застанете удивительный момент, когда разноцветные нимфеи, наполнившие монастырский прудик, ненадолго раскроют лепестки навстречу полуденному солнцу.

Организационные детали

Остаток стоимости экскурсии оплачивается наличными.