Путешествие в Муром обещает стать незабываемым благодаря посещению Спасо-Преображенского монастыря. Гости смогут изучить историю монашеской жизни, оценить архитектурные шедевры, такие как Спасо-Преображенский собор и Покровская церковь. Уникальный Настоятельский корпус и часовня-костница также ждут посетителей. Прогулка по монастырскому саду с фигурными кустами и клумбами добавит особую атмосферу. Не упустите шанс позвонить в колокола и попробовать местный калач, символ города

Описание экскурсии

Гуляя по территории древнейшего монастыря России и заходя в его храмы, мы не только проследим более чем 1000-летнюю историю Мурома, но и познакомимся с его героями.

Вам предстоит:

Побывать почти во всех уголках обители (даже тех, куда обычно не заходят миряне)

Изучить непростую жизнью монашеской братии на протяжении более 1000 лет

Оценить строгость Спасо-Преображенского собора, построенного по обету Ивана Грозного

Узнать секреты двухэтажной Покровской церкви

Рассмотреть уникальный Настоятельский корпус, построенный в стиле каменных палат

Подумать о ценности и бренности нашей жизни в часовне-костнице

Разобраться в отличиях благовеста от перезвона в надватратной церкви Преподобного Сергия Радонежского

Наша прогулка по монастырю не ограничится посещением храмов и святынь. Мы уделим внимание и монастырскому сады с фигурными кустами и изящными клумбами — ощущение здесь такое, будто гуляешь по выставке ландшафтного дизайна. Заберёмся на звонницу надвратной церкви и позвоним в колокола: занятие это доступно всем, наличие музыкального слуха не требуется. И наконец, попробуем местный калач, который изображён на гербе города и стоит в виде памятника.

Организационные детали

Для посещения храмов женщинам необходим головной убор.