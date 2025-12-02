Путешествие в Муром обещает стать незабываемым благодаря посещению Спасо-Преображенского монастыря.
Гости смогут изучить историю монашеской жизни, оценить архитектурные шедевры, такие как Спасо-Преображенский собор и Покровская церковь. Уникальный Настоятельский корпус и часовня-костница также ждут посетителей. Прогулка по монастырскому саду с фигурными кустами и клумбами добавит особую атмосферу. Не упустите шанс позвонить в колокола и попробовать местный калач, символ города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура
- 🕊 История и легенды
- 🔔 Звонница и колокола
- 🍞 Дегустация калачей
- 🌿 Монастырский сад
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Покровская церковь
- Настоятельский корпус
- Часовня-костница
- Надвратная церковь Преподобного Сергия Радонежского
Описание экскурсии
Гуляя по территории древнейшего монастыря России и заходя в его храмы, мы не только проследим более чем 1000-летнюю историю Мурома, но и познакомимся с его героями.
Вам предстоит:
- Побывать почти во всех уголках обители (даже тех, куда обычно не заходят миряне)
- Изучить непростую жизнью монашеской братии на протяжении более 1000 лет
- Оценить строгость Спасо-Преображенского собора, построенного по обету Ивана Грозного
- Узнать секреты двухэтажной Покровской церкви
- Рассмотреть уникальный Настоятельский корпус, построенный в стиле каменных палат
- Подумать о ценности и бренности нашей жизни в часовне-костнице
- Разобраться в отличиях благовеста от перезвона в надватратной церкви Преподобного Сергия Радонежского
Наша прогулка по монастырю не ограничится посещением храмов и святынь. Мы уделим внимание и монастырскому сады с фигурными кустами и изящными клумбами — ощущение здесь такое, будто гуляешь по выставке ландшафтного дизайна. Заберёмся на звонницу надвратной церкви и позвоним в колокола: занятие это доступно всем, наличие музыкального слуха не требуется. И наконец, попробуем местный калач, который изображён на гербе города и стоит в виде памятника.
Организационные детали
Для посещения храмов женщинам необходим головной убор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спасо-Преображенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Муроме
Провела экскурсии для 315 туристов
Меня зовут Екатерина. Я очень опытная путешественница и точно знаю, что нужно показать и рассказать о родном для меня городе, чтобы он остался у вас в приятных воспоминаниях, а не
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Фотографии от путешественников
Виктория
2 дек 2025
Экскурсия была великолепной, узнали историю Мурома от основания до наших дней. Много интересной информации и увлекательная прогулка по городу. Очень рекомендую гида Михаила!
Т
Татьяна
17 ноя 2025
Спасибо Фаине! Много интересного узнали, Фаина ответила на все интересующие нас вопросы!
Марина
8 ноя 2025
Впечатляющие знания по истории края. Спасибо большое!!!
Е
Елена
5 ноя 2025
Спасибо большое Фаине за прекрасную экскурсию. Узнали много нового. Даже несмотря на прохладную погоду с удовольствием прошлись по территории Монастыря, по городу. Всем рекомендуем.
л
лариса
15 сен 2025
Экскурсия с Екатериной у меня была индивидуальная, и получилась прогулка, как с подругой) Очень душевно и интересно.
Видно, что человек глубоко в теме, много знает, и при этом рассказывает совсем не скучно.
Мне очень понравилось! Все рассказала, показала, везде залезли) Да еще и по другим местам в Муроме я рекомендации получила. Просто отлично
Наталья
13 сен 2025
Решились на экскурсию в Муроме уже в полночь и к нашей удаче откликнулись Екатерина. Огромное спасибо за интересные факты из истории Мурома. Порядочность и интеллегентность, ненавязчивость Екатерины располагает сразу же
Надежда
8 сен 2025
Екатерина замечательный человек и прекрасный рассказчик! Очень приятна в общении, отвечает на все вопросы. Рекомендуем ее для всех, кто хочет больше узнать о православной истории и об исторических легендах! Вернемся в Муром еще раз и проведём экскурсии только в компании с Екатериной!!!
А
Анна
27 июл 2025
Хорошая экскурсия, просто не к чему придраться. Заказывала для родителей, они остались очень довольны и материалом, и общением, и тем, что получили дополнительную информацию, что еще посетить)
Л
Лия
19 июл 2025
Мы путешествовали на машине. Муром был нашей третьей точкой на маршруте. Утренняя прогулка по Мурому в Спасо- Преображенском монастыре была восхитительной. Екатерина познакомила нас с историей, преданиями, легендами. Чувствовалось, что
Ю
Юлия
18 июл 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Екатерина позитивный, знающий экскурсовод. Рассказывает интересно, с душой, увлекательно. Адаптируется под аудиторию.
Е
Екатерина
13 июл 2025
Спасибо огромное Михаилу и Екатерине за прекрасную экскурсию по Спасо-преображенскому монастырю и рассказ про древний город Муром. Получили очень подробную и интересную информацию, которая позволила прекрасно погулять самостоятельно второй день по городу. Очень понравилось, мы с радостью вернемся!
Евгений
7 июл 2025
Cпасибо большое, все классно. Была предоставлена интересная информация именно в том формате, которая была необходима.
С
Сидоров
24 июн 2025
Очень интересно. Содержательно. Рекомендую.
Сергей
16 июн 2025
Добрый день! Мы были на экскурсии 3 семьями (6 взрослых и 9 детей разного возраста) и нам всем очень понравилась экскурсия! Очень благодарны Екатерине за знакомство с родным городом, интересные истории и бережное отношение. Доброго здоровья!
Юрий
16 июн 2025
Очень интересная экскурсия получилась, море информации. Очень довольны.
