Анна проводит ещё 1 экскурсию

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно комфортно наслаждаться прогулками по историческим местам и природным объектам.

Вас ждет путешествие по историческим местам Мурома, где через 200 лет после Крещения Руси зародился значимый духовный центр.Экскурсия «Муромские князья: святые и забытые» откроет вам страницы истории первых русских святых,

крестителей города и покровителей семейного очага. Вы узнаете о князе Глебе, сыне Владимира Святого, который основал древнейшую церковь в Муроме, и о святых князьях Константине, Михаиле и Федоре, чьи мощи находятся в Благовещенском монастыре. Посетите Троицкий собор, где поклоняются православным покровителям супружества - Петру и Февронии. На прогулке по Окскому парку, где когда-то стоял кремль, вы узнаете, почему в цитадели не было княжеского дворца и как Муром стал главным в Муромском княжестве. Экскурсия завершится возможностью набрать святой воды из источника Петра и Февронии и потереть нос зайцу у памятника на площади Крестьянина для счастья по местной традиции

Описание экскурсии

История святых правителей в лицах

Вы узнаете о первом муромском князе Глебе — сыне Владимира Святого, крестителя Руси, — который основал древнейшую церковь в городе (сейчас на этом месте Спасо-Преображенский монастырь) и вместе с братом Борисом стал первым русским святым. В Благовещенском монастыре услышите о святых князьях Константине, Михаиле и Федоре — крестителях самого Мурома. Познакомитесь с историей одноименного храма, где находятся их мощи. И, конечно, побываете в Троицком соборе, где речь пойдет о православных покровителях супружества — Петре и Февронии.

Княжеский Муром — история в деталях

На прогулке по Окскому парку, на месте которого раньше стоял кремль, я расскажу, почему в цитадели никогда не было княжеского дворца и почему муромские правители не жили там во время своего княжения. Поговорим о том, как Муром из удельного города Черниговского княжества стал главным в Муромском, а потом потерял этот статус. Вы также узнаете о первом и последнем князьях и о власти, пришедшей на смену княжеской.

На экскурсии вы сможете набрать святой воды из источника Петра и Февронии в Троицком монастыре, а у памятника на площади Крестьянина — потереть нос зайцу на счастье, по местной традиции.