Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Муромские князья: святые и забытые

Древний Муром через историю его правителей — реально существовавших, легендарных и канонизированных

Анна
Анна – Гид из Мурома
Через 200 лет после Крещения Руси Муром вырос в значимый духовный центр, а его правители становились почитаемыми заступниками государства.

На прогулке 👣 по старинным обителям вы услышите о первых русских святых, крестителях города, покровителях семейного очага и разберетесь в любопытном феномене княжеской святости.
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500400 ₽ за человекаскидка20%

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Муромские князья: святые и забытые
Муромские князья: святые и забытые

Что вас ожидает

История святых правителей в лицах
Вы узнаете о первом муромском князе Глебе — сыне Владимира Святого, крестителя Руси, — который основал древнейшую церковь ⛪ в городе (сейчас на этом месте Спасо-Преображенский монастырь) и вместе с братом Борисом стал первым русским святым. В Благовещенском монастыре услышите о святых князьях Константине, Михаиле и Федоре — крестителях самого Мурома. Познакомитесь с историей 📖 одноименного храма, где находятся их мощи. И, конечно, побываете в Троицком соборе, где речь пойдет о православных покровителях супружества — Петре и Февронии.

Княжеский Муром — история в деталях
На прогулке 👣 по Окскому парку, на месте которого раньше стоял кремль, я расскажу, почему в цитадели никогда не было княжеского дворца и почему муромские правители не жили там во время своего княжения. Поговорим о том, как Муром из удельного города Черниговского княжества стал главным в Муромском, а потом потерял этот статус. Вы также узнаете о первом и последнем князьях и о власти, пришедшей на смену княжеской.

На экскурсии 🧭 вы сможете набрать святой воды из источника Петра и Февронии в Троицком монастыре, а у памятника на площади Крестьянина — потереть нос зайцу на счастье, по местной традиции.

Начало и место завершения
🚩 на площади Крестьянина
Муромские князья: святые и забытые
Муромские князья: святые и забытые
Муромские князья: святые и забытые
Муромские князья: святые и забытые
Муромские князья: святые и забытые
Муромские князья: святые и забытые

Экскурсия проводится в пятницу, субботу и воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Меня зовут Анна, я коренная муромлянка. Родилась, выросла и всю жизнь живу в Муроме. В старших классах школы я заинтересовалась историей родного края и города, а спустя 10 лет это увлечение стало моей профессией. Обожаю гулять по Мурому и рассказывать интересные истории!
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