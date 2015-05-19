Анна проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

История святых правителей в лицах

Вы узнаете о первом муромском князе Глебе — сыне Владимира Святого, крестителя Руси, — который основал древнейшую церковь ⛪ в городе (сейчас на этом месте Спасо-Преображенский монастырь) и вместе с братом Борисом стал первым русским святым. В Благовещенском монастыре услышите о святых князьях Константине, Михаиле и Федоре — крестителях самого Мурома. Познакомитесь с историей 📖 одноименного храма, где находятся их мощи. И, конечно, побываете в Троицком соборе, где речь пойдет о православных покровителях супружества — Петре и Февронии.

Княжеский Муром — история в деталях

На прогулке 👣 по Окскому парку, на месте которого раньше стоял кремль, я расскажу, почему в цитадели никогда не было княжеского дворца и почему муромские правители не жили там во время своего княжения. Поговорим о том, как Муром из удельного города Черниговского княжества стал главным в Муромском, а потом потерял этот статус. Вы также узнаете о первом и последнем князьях и о власти, пришедшей на смену княжеской.

На экскурсии 🧭 вы сможете набрать святой воды из источника Петра и Февронии в Троицком монастыре, а у памятника на площади Крестьянина — потереть нос зайцу на счастье, по местной традиции.