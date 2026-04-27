Анна проводит ещё 1 экскурсию

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Муромские князья: святые и забытые

Познакомьтесь с духовным наследием Мурома, где каждый камень хранит истории первых русских святых и княжеской славы
Вас ждет путешествие по историческим местам Мурома, где через 200 лет после Крещения Руси зародился значимый духовный центр.

Экскурсия «Муромские князья: святые и забытые» откроет вам страницы истории первых русских святых,
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крестителей города и покровителей семейного очага.

Вы узнаете о князе Глебе, сыне Владимира Святого, который основал древнейшую церковь в Муроме, и о святых князьях Константине, Михаиле и Федоре, чьи мощи находятся в Благовещенском монастыре. Посетите Троицкий собор, где поклоняются православным покровителям супружества - Петру и Февронии.

На прогулке по Окскому парку, где когда-то стоял кремль, вы узнаете, почему в цитадели не было княжеского дворца и как Муром стал главным в Муромском княжестве.

Экскурсия завершится возможностью набрать святой воды из источника Петра и Февронии и потереть нос зайцу у памятника на площади Крестьянина для счастья по местной традиции

5
40 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Погружение в историю древних монастырей
  • 👑 Узнаете о первых русских святых
  • 🗺 Прогулка по историческим местам Мурома
  • 💧 Возможность набрать святую воду
  • 🐇 Местные традиции и обычаи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
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июн
июл
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окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно комфортно наслаждаться прогулками по историческим местам и природным объектам.
Сейчас август — это идеальное время.
Муромские князья: святые и забытые
Муромские князья: святые и забытые
Муромские князья: святые и забытые

Что можно увидеть

  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Благовещенский монастырь
  • Троицкий собор
  • Окский парк
  • Памятник на площади Крестьянина

Описание экскурсии

История святых правителей в лицах

Вы узнаете о первом муромском князе Глебе — сыне Владимира Святого, крестителя Руси, — который основал древнейшую церковь в городе (сейчас на этом месте Спасо-Преображенский монастырь) и вместе с братом Борисом стал первым русским святым. В Благовещенском монастыре услышите о святых князьях Константине, Михаиле и Федоре — крестителях самого Мурома. Познакомитесь с историей одноименного храма, где находятся их мощи. И, конечно, побываете в Троицком соборе, где речь пойдет о православных покровителях супружества — Петре и Февронии.

Княжеский Муром — история в деталях

На прогулке по Окскому парку, на месте которого раньше стоял кремль, я расскажу, почему в цитадели никогда не было княжеского дворца и почему муромские правители не жили там во время своего княжения. Поговорим о том, как Муром из удельного города Черниговского княжества стал главным в Муромском, а потом потерял этот статус. Вы также узнаете о первом и последнем князьях и о власти, пришедшей на смену княжеской.

На экскурсии вы сможете набрать святой воды из источника Петра и Февронии в Троицком монастыре, а у памятника на площади Крестьянина — потереть нос зайцу на счастье, по местной традиции.

в субботу в 13:00 и 15:15, в воскресенье в 12:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1100 ₽
Дети до 18 лет850 ₽
Пенсионеры850 ₽
Студенты850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Окского парка
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:00 и 15:15, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна и Михаил
Анна и Михаил — ваша команда гидов в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5468 туристов
Мы — Анна и Михаил, брат и сестра, коренные муромляне. Мы и родились, и выросли, и всю жизнь живём в нашем древнем Муроме. Наш папа с детства интриговал нас рассказами
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про старину, войны, былины. А в старших классах школы мы заинтересовалась историей родного края и города уже серьёзно, участвовали в исторических конкурсах и олимпиадах. Спустя годы это увлечение стало ещё и профессией. Мы обожаем гулять по Мурому и рассказывать интересные истории! Сейчас с нами в команде работает наша подруга и коллега Фаина, которую уже многие узнают как «гида в шляпке». Фаина так же, как и мы, влюблена в Муром и историю Россию. С ней вы точно не заскучаете!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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1
Юлия
эта экскурсия была познавательна, увлекательна! Михаил настоящая ходячая инциклопедия, а еще добрый и отзывчивый человек! Один из примеров, в парке, примерно в 200 метрах от нашей группы упала бабушка, дедушка
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не мог ее поднять. Михаил сам, не дожидаясь крика о помощи, побежал и помог! это редкость в наши дни! От нашей дружной женской компании говорим вам Михаил еще раз спасибо, вы нас просветили, подсказали где отведать вкусные калачи! с уважением три Юли

эта экскурсия была познавательна, увлекательна! Михаил настоящая ходячая инциклопедия, а еще добрый и отзывчивый человек! Один
эта экскурсия была познавательна, увлекательна! Михаил настоящая ходячая инциклопедия, а еще добрый и отзывчивый человек! Один
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Е
очень понравилось, емко все по существу, было интересно
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С
Все прошло на высшем уровне! Экскурсовод очень хорошо знает город,его историю и современность. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Спасибо большое.
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Н
Отличная эскурсия! Спасибо Михаилу, который интересно, непринужденно, грамотным языком изложил исторические факты о самом городе Муроме, его основных достопримечательностях, об исторических личностях!!!
Экскурсия пешеходная, но время пролетело незаметно!
Михаил чуткий и внимательный экскурсовод!
Благодарим за приятное знакомство с городом!
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Н
Отличный рассказчик Михаил провел экскурсию на 1.5 часа. Ответил на наши вопросы, подсказал, что ещё можно посмотреть в Муроме.
Рассказал историю города, его устройство, правление, сегодняшние праздники и чем живет город.
Экскурсия для людей, которые любят свою родину и интересуются историей России.
Отличный рассказчик Михаил провел экскурсию на 1.5 часа. Ответил на наши вопросы, подсказал, что ещё можно посмотреть в Муроме.
Отличный рассказчик Михаил провел экскурсию на 1.5 часа. Ответил на наши вопросы, подсказал, что ещё можно посмотреть в Муроме.
Отличный рассказчик Михаил провел экскурсию на 1.5 часа. Ответил на наши вопросы, подсказал, что ещё можно посмотреть в Муроме.
Отличный рассказчик Михаил провел экскурсию на 1.5 часа. Ответил на наши вопросы, подсказал, что ещё можно посмотреть в Муроме.
Отличный рассказчик Михаил провел экскурсию на 1.5 часа. Ответил на наши вопросы, подсказал, что ещё можно посмотреть в Муроме.
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Татьяна
Мы в Муроме были в первый раз. Но Михаил смог так интересно рассказать об истории города, что мы просто влюбились в это чудесное место. Муром - красивый чистый город! Михаил - нереально приятный грамотный экскурсовод. Ответил на все наши 1000 вопросов. Мы ему очень благодарны! Обязательно вернёмся в этот город ещё раз, только теперь с детьми. Спасибо от всего сердца
Мы в Муроме были в первый раз. Но Михаил смог так интересно рассказать об истории города,
Мы в Муроме были в первый раз. Но Михаил смог так интересно рассказать об истории города,
Мы в Муроме были в первый раз. Но Михаил смог так интересно рассказать об истории города,
Мы в Муроме были в первый раз. Но Михаил смог так интересно рассказать об истории города,
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