Скрытые красоты Кабардино-БалкарииРеспублика похожа на диковинную шкатулку с потайными отделениями. Кабардино-Балкария небольшая, но имеет неизведанное количество уникальных природных достопримечательностей, многие из которых доступны обычному не слишком подготовленному туристу.

Наше путешествие мы начнем с Суканского ущелья — один из памятников природы Кабардино-Балкарии, имеющий статус уникального геологического объекта, площадью около 140 га. При выходе из Суканской теснины открывается широкая долина, усыпанная валунами – следы древнего оледенения.

Далее, перед вами открывается перевал Метеген. Затем нас ждет пикник, а после мы отправимся к замку Курнаят, который был построен в период с XIV по XVII в. и представлял собой настоящий феодальный замок. Согласно старым фотоснимкам и отчётам путешественников крепость состояла из шести сооружений, пространство между которыми образовывало подобие двора. Время и сильные ветры не пощадили это укрепление – от горделивых башен, расположенных над одноимённым аулом, остались только фрагменты стен.

Посетим изумительные по красоте озерам Голубое озеро и Чирик-Кель. Оба озера объединяет невероятный цвет, переходящий от нежно-голубого к лазурному, и небывалая прозрачность кристально чистых вод.

Важная информация • Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.

Не рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.