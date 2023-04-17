Дорога предков - внедорожные экскурсии

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Мы отправимся в путешествие по природным памятникам и историческим достопримечательностям Кабардино-Балкарии.

Побываем в Суканском ущелье, увидим перевал Метеген, полюбуемся на замок Курнаят, прогуляемся по селению Верхняя Балкария и сделаем яркие и атмосферные фотографии у озера Чирик-Кёль.
Дорога предков - внедорожные экскурсии
Дорога предков - внедорожные экскурсии
Дорога предков - внедорожные экскурсии
Дорога предков - внедорожные экскурсии
Дорога предков - внедорожные экскурсии
Дорога предков - внедорожные экскурсии
Дорога предков - внедорожные экскурсии
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Что вас ожидает:

  • Суканское ущелье.
  • Перевал Метеген.
  • Замок Курнаят.
  • Полюбоваться объектами культурного наследия периода средневековья: феодальные башни, подземные и наземные склепы-усыпальницы, укрепления Абай-Кала, Малкар-Кала, замок Курнаят, руины древних балкарских селений.
  • Голубое озеро.
  • Нижнее Голубое озеро (Чирик-Кёль)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Скрытые красоты Кабардино-БалкарииРеспублика похожа на диковинную шкатулку с потайными отделениями. Кабардино-Балкария небольшая, но имеет неизведанное количество уникальных природных достопримечательностей, многие из которых доступны обычному не слишком подготовленному туристу.
Наше путешествие мы начнем с Суканского ущелья — один из памятников природы Кабардино-Балкарии, имеющий статус уникального геологического объекта, площадью около 140 га. При выходе из Суканской теснины открывается широкая долина, усыпанная валунами – следы древнего оледенения.
Далее, перед вами открывается перевал Метеген. Затем нас ждет пикник, а после мы отправимся к замку Курнаят, который был построен в период с XIV по XVII в. и представлял собой настоящий феодальный замок. Согласно старым фотоснимкам и отчётам путешественников крепость состояла из шести сооружений, пространство между которыми образовывало подобие двора. Время и сильные ветры не пощадили это укрепление – от горделивых башен, расположенных над одноимённым аулом, остались только фрагменты стен.
Посетим изумительные по красоте озерам Голубое озеро и Чирик-Кель. Оба озера объединяет невероятный цвет, переходящий от нежно-голубого к лазурному, и небывалая прозрачность кристально чистых вод.
Важная информация • Данный маршрут подходит для активных туристов, не требует специальной физической подготовки.
Не рекомендуется лицам с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

каждый день в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Водитель-гид
Что не входит
  • Пикник
Место начала и завершения?
Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 09:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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