Путешествие по Ингушетии начинается с Джейрахского ущелья, известного как «солнечная долина».
Далее маршрут ведет к долине реки Армхи, где чистый воздух и заповедная природа создают неповторимую атмосферу. Храм Тхаба-Ерды, построенный в VIII веке, откроет свои тайны и легенды. Завершает экскурсию посещение башенного комплекса Эрзи, средневекового города с богатой историей. Погружение в местные традиции и менталитет гарантировано
Далее маршрут ведет к долине реки Армхи, где чистый воздух и заповедная природа создают неповторимую атмосферу. Храм Тхаба-Ерды, построенный в VIII веке, откроет свои тайны и легенды. Завершает экскурсию посещение башенного комплекса Эрзи, средневекового города с богатой историей. Погружение в местные традиции и менталитет гарантировано
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Уникальные природные пейзажи
- 🏛️ Древние архитектурные памятники
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🌿 Чистый воздух и природа
- 🏰 Средневековые башенные комплексы
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Ингушетии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, позволяющая насладиться пешими прогулками и исследованием природных и исторических достопримечательностей. Май и сентябрь также подходят для поездки, однако возможны небольшие осадки. В остальные месяцы, особенно зимой, путешествие может быть менее комфортным из-за холодной погоды и возможных ограничений на маршруте.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Джейрахское ущелье
- Храм Тхаба-Ерды
- Башенный комплекс Эрзи
Описание экскурсии
Неизведанная Ингушетия
Я подготовила для вас маршрут, сочетающий исторические и природные достопримечательности Ингушетии. В программе экскурсии:
- Джейрахское ущелье — вы полюбуетесь захватывающими дух горными пейзажами и узнаете, почему за этим местом закрепилось название «солнечная долина».
- Долина реки Армхи — оазис заповедной природы. Вы подышите кристально чистым воздухом и услышите о местных животных и растениях.
- Храм Тхаба-Ерды — христианский храм VIII века, с которым связано множество удивительных фактов и легенд. Я поделюсь его богатой историей и архитектурными особенностями.
- Башенный комплекс Эрзи — средневековый башенный город. Вы раскроете, какую функцию он выполнял, какие важные события здесь происходили и что говорят о нем народные предания.
Организационные детали
- Экскурсия возможна только для граждан РФ. Обязательно возьмите с собой паспорт.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно — 150 руб. с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1077 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо за отличную поездку и уникальную возможность побыть с горами в тишине наедине!
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Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили на меня глубокое впечатление, и Сергей сделал это путешествие поистине уникальным и интересным.
Захватывающие пейзажи:
Захватывающие пейзажи:
+2
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Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Рассказывал нам всю дорогу про историю Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии. Очень познавательно. Делали остановки в знаковых местах, в частности, где были остановлены фашистско-немецкие войска. Поразила Ингушетия! Пейзажи как в Швейцарии! Доброжелательные люди, очень чисто. Путешествие было комфортным (хороший автомобиль), увлекательным (разнообразие локаций) и познавательным, благодаря эрудиции гида. Всем рекомендую.
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Это фантастика, до чего великолепны горы Ингушетии. Спасибо огромнейшее гиду Астемиру за то, что познакомил нас с этой красотой. Львиная часть успеха любой экскурсии - именно гид. В лице Астемира
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Экскурсия очень понравилась экскурсия. Гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Дал очень много информации про историю Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии. Очень познавательно. Делали Остановки по пути были в знаковых местах, в частности, где
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А
Хотим от души поблагодарить организатора Марию и отдельно гида- водителя Сергея Алексеевича, человека эрудированного, с добрым подходом к туристам. После проведения им экскурсии, у нас не осталось сомнений в правильности
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