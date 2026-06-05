Мои заказы

Горная Ингушетия из Нальчика

Откройте тайны Ингушетии в однодневной экскурсии: древние храмы, живописные ущелья и башенные комплексы ждут вашего визита
Путешествие по Ингушетии начинается с Джейрахского ущелья, известного как «солнечная долина».

Далее маршрут ведет к долине реки Армхи, где чистый воздух и заповедная природа создают неповторимую атмосферу. Храм Тхаба-Ерды, построенный в VIII веке, откроет свои тайны и легенды. Завершает экскурсию посещение башенного комплекса Эрзи, средневекового города с богатой историей. Погружение в местные традиции и менталитет гарантировано
4.9
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Уникальные природные пейзажи
  • 🏛️ Древние архитектурные памятники
  • 📜 Исторические факты и легенды
  • 🌿 Чистый воздух и природа
  • 🏰 Средневековые башенные комплексы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Ингушетии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, позволяющая насладиться пешими прогулками и исследованием природных и исторических достопримечательностей. Май и сентябрь также подходят для поездки, однако возможны небольшие осадки. В остальные месяцы, особенно зимой, путешествие может быть менее комфортным из-за холодной погоды и возможных ограничений на маршруте.
Сейчас август — это идеальное время.
Горная Ингушетия из Нальчика
Горная Ингушетия из Нальчика
Горная Ингушетия из Нальчика

Что можно увидеть

  • Джейрахское ущелье
  • Храм Тхаба-Ерды
  • Башенный комплекс Эрзи

Описание экскурсии

Неизведанная Ингушетия

Я подготовила для вас маршрут, сочетающий исторические и природные достопримечательности Ингушетии. В программе экскурсии:

  • Джейрахское ущелье — вы полюбуетесь захватывающими дух горными пейзажами и узнаете, почему за этим местом закрепилось название «солнечная долина».
  • Долина реки Армхи — оазис заповедной природы. Вы подышите кристально чистым воздухом и услышите о местных животных и растениях.
  • Храм Тхаба-Ерды — христианский храм VIII века, с которым связано множество удивительных фактов и легенд. Я поделюсь его богатой историей и архитектурными особенностями.
  • Башенный комплекс Эрзи — средневековый башенный город. Вы раскроете, какую функцию он выполнял, какие важные события здесь происходили и что говорят о нем народные предания.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна только для граждан РФ. Обязательно возьмите с собой паспорт.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно — 150 руб. с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1077 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
1
3
2
1
Людмила
Огромное спасибо за отличную поездку и уникальную возможность побыть с горами в тишине наедине!
Вам был полезен этот отзыв?
Хакимов
Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили на меня глубокое впечатление, и Сергей сделал это путешествие поистине уникальным и интересным.

Захватывающие пейзажи:
читать дальшеуменьшить

Пейзажи, которые мы видели, просто потрясающие. Иногда казалось, что мы оказались на другой планете. Сергей умело выбирал маршруты, чтобы показать нам самые впечатляющие виды и уголки этой удивительной местности.

Знание истории родины: Сергей не только показал нам красоту природы, но и рассказал о богатой истории региона. Его рассказы были интересными и информативными, и я узнал много о культурном и историческом наследии Ингушетии.

Комфортабельное путешествие: Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что сделало наше путешествие еще более приятным. Мы чувствовали себя удобно и безопасно на протяжении всей поездки.

Знаковые локации: Сергей умело организовывал наше время и показал нам все знаковые места, которые мы хотели посетить. Он знает лучшие точки для наблюдения и фотографий, что добавило множество красочных воспоминаний.

Рекомендации: Я с удовольствием рекомендую Сергея в качестве гида. Его страсть к природе и культуре родной земли, профессионализм и забота о комфорте клиентов делают его отличным выбором для путешествий по горной Ингушетии.

Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили
Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили
Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили
Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили
Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили
Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили
Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили
Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили+2
Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили
Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили
Вам был полезен этот отзыв?
Валерия
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Рассказывал нам всю дорогу про историю Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии. Очень познавательно. Делали остановки в знаковых местах, в частности, где были остановлены фашистско-немецкие войска. Поразила Ингушетия! Пейзажи как в Швейцарии! Доброжелательные люди, очень чисто. Путешествие было комфортным (хороший автомобиль), увлекательным (разнообразие локаций) и познавательным, благодаря эрудиции гида. Всем рекомендую.
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Рассказывал нам всю дорогу про историю Кабардино-Балкарии, Осетии,
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Рассказывал нам всю дорогу про историю Кабардино-Балкарии, Осетии,
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Рассказывал нам всю дорогу про историю Кабардино-Балкарии, Осетии,
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Рассказывал нам всю дорогу про историю Кабардино-Балкарии, Осетии,
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Рассказывал нам всю дорогу про историю Кабардино-Балкарии, Осетии,
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Рассказывал нам всю дорогу про историю Кабардино-Балкарии, Осетии,
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Это фантастика, до чего великолепны горы Ингушетии. Спасибо огромнейшее гиду Астемиру за то, что познакомил нас с этой красотой. Львиная часть успеха любой экскурсии - именно гид. В лице Астемира
читать дальшеуменьшить

мы получили профессионального проводника в мир кавказских гор и невероятно интересного собеседника, который рассказал нам об истории, обычаях, традициях и укладе жизни местных жителей. Это был потрясающе красивый и интересный день!

Это фантастика, до чего великолепны горы Ингушетии. Спасибо огромнейшее гиду Астемиру за то, что познакомил нас
Это фантастика, до чего великолепны горы Ингушетии. Спасибо огромнейшее гиду Астемиру за то, что познакомил нас
Это фантастика, до чего великолепны горы Ингушетии. Спасибо огромнейшее гиду Астемиру за то, что познакомил нас
Это фантастика, до чего великолепны горы Ингушетии. Спасибо огромнейшее гиду Астемиру за то, что познакомил нас
Это фантастика, до чего великолепны горы Ингушетии. Спасибо огромнейшее гиду Астемиру за то, что познакомил нас
Это фантастика, до чего великолепны горы Ингушетии. Спасибо огромнейшее гиду Астемиру за то, что познакомил нас
Это фантастика, до чего великолепны горы Ингушетии. Спасибо огромнейшее гиду Астемиру за то, что познакомил нас
Это фантастика, до чего великолепны горы Ингушетии. Спасибо огромнейшее гиду Астемиру за то, что познакомил нас
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
Экскурсия очень понравилась экскурсия. Гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Дал очень много информации про историю Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии. Очень познавательно. Делали Остановки по пути были в знаковых местах, в частности, где
читать дальшеуменьшить

были остановлены фашистско-немецкие войска. Поразила Ингушетия! Пейзажи как в Швейцарии! Доброжелательные люди, очень чисто. Путешествие было комфортным разнообразие локаций и познавательным. Небольшим негативным моментом было отсутствие возможности полноценного обеда, что важно при таком длительном путешествии с детьми. Хотя время было предостаточно. Вместо 10 заявленных часов экскурсия длилась 8 с половиной. Рекомендую экскурсию.

Экскурсия очень понравилась экскурсия. Гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Дал очень много информации про историю Кабардино-Балкарии, Осетии,
Экскурсия очень понравилась экскурсия. Гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Дал очень много информации про историю Кабардино-Балкарии, Осетии,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хотим от души поблагодарить организатора Марию и отдельно гида- водителя Сергея Алексеевича, человека эрудированного, с добрым подходом к туристам. После проведения им экскурсии, у нас не осталось сомнений в правильности
читать дальшеуменьшить

выбора. Красота гор, интересная беседа, возможность посетить многие достопримечательности и памятники, приятная поездка- всё это принесло массу удовольствия. Незабываемые виды Кавказского хребта навсегда останутся в сердце. Гид смог не только донести информацию, но и позволил полюбить за один день прекрасную Ингушетию. Нам повезло с погодой, как и было обещано в рекламе, в Эрзи нас встречали орлы)) Рекомендую к посещению однозначно!

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нальчика

Похожие экскурсии на «Горная Ингушетия из Нальчика»

Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика)
На машине
9 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья (из Нальчика)
Погрузитесь в красоту Кавказа: канатная дорога на Эльбрус, Байдаевский водопад, ущелье Адыр-Су и термальные источники Гедуко ждут вас
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Нальчика - в необыкновенную Дигорию
На машине
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нальчика - в необыкновенную Дигорию
Провести день вдали от суеты - в мире дикой природы и горных вершин
Начало: В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему ад...
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 15 500 ₽ за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Горная Ингушетия
Путешествие по музею башенной архитектуры под открытым небом - из Нальчика
Начало: От курортного зала «Кабардинка»
Расписание: в воскресенье в 07:00
16 авг в 07:00
23 авг в 07:00
3600 ₽ за человека
Страна башен: едем в Ингушетию из Нальчика
14 часов
-
35%
48 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Страна башен: едем в Ингушетию из Нальчика
Начало: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, сельское ...
5500 ₽8500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Нальчике. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нальчике
от 19 900 ₽ за экскурсию