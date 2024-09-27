Приглашаем в невероятно живописное путешествие по Кавказу! Вы прокатитесь по канатной дороге, наслаждаясь видами Эльбруса с разных ракурсов. Посетите могучее ущелье Адыр-Су, Байдаевский водопад, гору Чегет и поляну Нарзанов. А также по желанию искупаетесь в термальных источниках Гедуко.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Канатная дорога «Эльбрус». Вы сделаете три остановки: станция «Кругозор» (2940 м), станция «Мир» (3450 м) и станция «Гарабаши» (3847 м). С каждой из них открываются потрясающие горные виды.
Гора Чегет. На неё также можно подняться на двухкресельной канатной дороге. Она ведёт на смотровую площадку с видом на Эльбрус и гору Семёрка.
Поляна Нарзанов. Здесь вы сможете попробовать настоящий природный нарзан.
Байдаевский водопад. Мы посетим красивый водопад, куда не добираются туристические автобусы.
Ущелье Адыр-Су. Вы насладитесь потрясающей горной природой и узнаете историю расположенного здесь необычного грузового лифта.
Термальные источники Гедуко (по желанию). Прекрасная возможность искупаться в горячей и холодной целебной воде.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном японском минивэне Honda Elysion (есть детское кресло и бустер)
- Дополнительные расходы: канатная дорога на Эльбрус — 2100 руб/чел, канатная дорога на Чегет — 900 руб/чел, термальные источники — 400 руб/чел, еда и напитки
- По запросу мы можем добавить в маршрут озеро Гижгит. Доплата составит 3000 руб
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Залим — ваша команда гидов в Нальчике
Здравствуйте! Меня зовут Залим, я родился в Кабардино-Балкарской Республике, учился в Москве. Вместе с дружной командой гидов готов показать фантастическую природу нашего региона, рассказать о местных традициях и продемонстрировать настоящее кавказское гостеприимство.Задать вопрос
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