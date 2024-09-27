Приглашаем в невероятно живописное путешествие по Кавказу! Вы прокатитесь по канатной дороге, наслаждаясь видами Эльбруса с разных ракурсов. Посетите могучее ущелье Адыр-Су, Байдаевский водопад, гору Чегет и поляну Нарзанов. А также по желанию искупаетесь в термальных источниках Гедуко.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Нальчике

Залим Ваш представитель в Нальчике

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Канатная дорога «Эльбрус». Вы сделаете три остановки: станция «Кругозор» (2940 м), станция «Мир» (3450 м) и станция «Гарабаши» (3847 м). С каждой из них открываются потрясающие горные виды.

Гора Чегет. На неё также можно подняться на двухкресельной канатной дороге. Она ведёт на смотровую площадку с видом на Эльбрус и гору Семёрка.

Поляна Нарзанов. Здесь вы сможете попробовать настоящий природный нарзан.

Байдаевский водопад. Мы посетим красивый водопад, куда не добираются туристические автобусы.

Ущелье Адыр-Су. Вы насладитесь потрясающей горной природой и узнаете историю расположенного здесь необычного грузового лифта.

Термальные источники Гедуко (по желанию). Прекрасная возможность искупаться в горячей и холодной целебной воде.

Организационные детали