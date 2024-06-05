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🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 29 отзывов Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии Начало: По запросу 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 24 отзыва Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи Начало: В Нальчике по месту вашего проживания 11 000 ₽ за всё до 6 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 36 отзывов Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии 14 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🛣 Джиппинг Индивидуальная 13 часов 14 отзывов Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников Начало: В Нальчике 17 500 ₽ за всё до 4 чел.

🛣 Джиппинг 🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 56 отзывов Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас Начало: В Нальчике 17 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 21 отзыв Симфония Чегемских водопадов: эксклюзивный тур из Нальчика Откройте для себя мир каскадов Чегемского ущелья, где каждый шаг открывает новые сказочные виды 5 727 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 20% скидка Индивидуальная 9 часов 2 отзыва Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины Начало: Нальчик 15000 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 8 часов 10 отзывов Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент 12000 10 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд Начало: В городе Нальчик 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 41 отзыв Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями 8 870 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье: природа и отдых Погрузитесь в атмосферу Тызыльского ущелья, насладитесь водопадами и горным чаем в эксклюзивной экскурсии 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов 1 отзыв Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии 13 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 12 часов 12 отзывов Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15 4 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге 22 500 ₽ за всё до 4 чел.

Мини-группа 9 часов 44 отзыва Приэльбрусье: удивительное путешествие по горам Кавказа Погрузитесь в мир кавказской красоты с экскурсией в Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов ждут вас Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик Расписание: воскресенье 10:00 2 500 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 22 отзыва Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик Расписание: вторник 10:30 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 221 отзыв Популярное предложение Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00 1 755 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 166 отзывов Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка» Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00 1 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 7 часов 54 отзыва Верхняя Балкария и Голубые озера: индивидуальная экскурсия из Нальчика В 65 км от Нальчика вас ждут горные пейзажи Верхней Балкарии и Голубые озера. Погрузитесь в культуру и насладитесь термальными источниками Начало: Назначает турист Расписание: Каждый день в 9.00, 10.00, 11.00 от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 34 отзыва Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии Начало: Назначает турист Расписание: в любой день, в 8.00 от 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 84 отзыва Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал» Расписание: четверг в 10.00 1 376 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Индивидуальная 10 часов 13 отзывов Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады Начало: Назначает турист Расписание: Ежедневно в 9.00 16 890 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 8 отзывов Индивидуальная экскурсия: Чегемские водопады - жемчужина Кабардино-Балкарии Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии Начало: Назначает турист Расписание: ежедневно в 10.00 4 900 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 3 отзыва В Джилы-Су по самой красивой дороге в России Начало: Назначает турист Расписание: Ежедневно в 07:00 23 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🪂 На параплане Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане Начало: Площадь Марии от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля Начало: Ул. просп. Ленина, 32, Площадь Марии, Нальчик Расписание: Экскурстя проходит в любой удобный для Вас день. 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 6 часов 7 отзывов Голубые озера Нальчика: Нижнее, Верхнее, Секретное и Аушигер Погрузитесь в красоту Голубых озер Нальчика. Насладитесь чистотой горных вод, живописными видами и целебными источниками. Забронируйте экскурсию сегодня Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик Расписание: понедельник 10:30 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов 2 отзыва Верхняя Балкария: Голубые озера, Черекское ущелье и Город мертвых Погрузитесь в мир неповторимых природных красот и древних тайн Верхней Балкарии. Экскурсия, полная открытий и впечатлений Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик Расписание: В любой день недели 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Язык тролля и самые живописные места Кабардино-Балкарии за один день Начало: Назначает клиент. В пределах города Нальчик Расписание: В любой день с 8:30 до 09:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 27 отзывов Приэльбрусье - седьмое чудо России Начало: По договоренности Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00 от 11 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 12 часов 18 отзывов Уллу-Тау - Великая Гора Начало: Ваш адрес Расписание: в любой день по предварительной договоренности 20 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6.5 часов Чегемские водопады в группе Начало: Проспект Ленина д. 53 Расписание: Смотрите свободные даты 900 ₽ за человека

🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Индивидуальная 12 часов 3 отзыва К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике Начало: Назначает турист Расписание: Ежедневно в 07:00 23 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 11 часов Урочище Джилы-Су: Мощь и сила гор Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик Расписание: воскресенье 08:00 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 8 часов Медовые Водопады Начало: Киримова 140, площадка Аэропорта Нальчик Расписание: среда 09:30 12 000 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 10 часов Грозный-город Феникс: Однодневное путешествие из Нальчика Откройте для себя красоту и традиции Грозного в комфортной индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу Чечни, наслаждаясь каждым моментом Начало: По договоренности (Кавказские Минеральные Воды) 19 999 ₽ за всё до 4 чел.

🪂 На параплане Индивидуальная 7 часов Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик, Площадка Аэропорта Нал Расписание: вторник 10:30 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Экодень в Нальчике: пасечник, экоферма и горные источники Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика» 16 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа Обзорный тур по городу в группе Начало: Г. Нальчик проспект Ленина д. 53 Расписание: Смотрите свободные даты 750 ₽ за человека

🚗 На машине Фотопрогулка 6 часов Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика Взглянуть на Кабардино-Балкарию с оригинальных ракурсов и запечатлеть эмоции на красочных снимках 25 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 6 часов Голубые озера и Верхняя Балкария в группе Начало: Проспект Ленина д. 53 Расписание: Согласно расписанию 1 200 ₽ за человека

Индивидуальная 10 часов Плато Бермамыт Начало: 360000 КБР, г. Нальчик, проспект Ленина 75, офис 3 Расписание: каждый день в 09:00 22 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Хуламо-Безенгийское ущелье - Кавказские Гималаи Начало: 360000 КБР, г. Нальчик, проспект Ленина 75, офис 3 Расписание: с понедельника по воскресенье в 08:00 16 500 ₽ за всё до 4 чел.