1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Неповторимая Кабардино-Балкария: путешествие по горам и источникам
Погрузитесь в мир горных вершин и целебных вод Кабардино-Балкарии в увлекательной экскурсии
Начало: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Эльбрус: Поляны, Ущелья и Водопад Байдаевский
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: величественный Эльбрус, чистый воздух и неповторимые пейзажи
Начало: В Нальчике по месту вашего проживания
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип-тур на Язык Тролля из Нальчика
Проведите день, наслаждаясь уникальными пейзажами и архитектурными шедеврами Кабардино-Балкарии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие на внедорожнике по Чегемскому ущелью с гидом
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, узнайте о культуре балкарского народа и насладитесь видами величественных гор и ледников
Начало: В Нальчике
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Эксклюзивный джип-тур по живописным уголкам Кабардино-Балкарии
Познайте тайны Кабардино-Балкарии в Джип-туре: Голубые озера, Верхняя Балкария и Уштулу ждут вас
Начало: В Нальчике
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
17 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Симфония Чегемских водопадов: эксклюзивный тур из Нальчика
Откройте для себя мир каскадов Чегемского ущелья, где каждый шаг открывает новые сказочные виды
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
5 727₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Соберите коллекцию захватывающих пейзажей и зарядитесь энергией дикой природы Кавказа. Посетите карстовое озеро, Черекскую теснину и древние развалины
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1500012 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
8 часов
Фото-прогулка в Нальчике: от Языка Тролля до горных вершин
Погрузитесь в мир кавказских пейзажей с индивидуальной фото-прогулкой, где каждый кадр - шедевр
Начало: В пределах города Нальчик. Назначает клиент
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
1200010 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к сокрытому Сугану: эксклюзивная экскурсия в Нальчике
Откройте для себя тайны Суганского ущелья, насладитесь величественными горами и дегустацией балкарских блюд
Начало: В городе Нальчик
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Нальчик - Верхняя Балкария: путешествие к горным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Кабардино-Балкарии, насладитесь уникальной природой и древними башнями
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 870₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье: природа и отдых
Погрузитесь в атмосферу Тызыльского ущелья, насладитесь водопадами и горным чаем в эксклюзивной экскурсии
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Кабардино-Балкария: путеводитель по Черекскому ущелью
Погрузитесь в атмосферу древних аулов, ледниковых озер и термальных источников на уникальной экскурсии
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Романтическая ночь в горах Нальчика: ужин, звезды и глэмпинг
Проведите незабываемую ночь в горах Нальчика с романтическим ужином под звездами и уютной ночевкой в глэмпинге
10 июня в 13:30
11 июня в 13:30
22 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Приэльбрусье: удивительное путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской красоты с экскурсией в Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов ждут вас
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
Расписание: воскресенье 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00
Завтра в 09:00
12 июня в 07:00
1 755₽ за человека
Групповая
4 часа
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Верхняя Балкария и Голубые озера: индивидуальная экскурсия из Нальчика
В 65 км от Нальчика вас ждут горные пейзажи Верхней Балкарии и Голубые озера. Погрузитесь в культуру и насладитесь термальными источниками
Начало: Назначает турист
Расписание: Каждый день в 9.00, 10.00, 11.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Восхождение на Эльбрус с экскурсией в Приэльбрусье - захватывающее приключение
Поднимитесь на высоту 3800 метров и ощутите величие Эльбруса, одного из 7 чудес России, на индивидуальной экскурсии
Начало: Назначает турист
Расписание: в любой день, в 8.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 376₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Начало: Назначает турист
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
16 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Чегемские водопады - жемчужина Кабардино-Балкарии
Погрузитесь в атмосферу природной красоты, посетив Чегемские водопады - настоящее чудо Кабардино-Балкарии
Начало: Назначает турист
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
Начало: Назначает турист
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Нальчик: Экскурсия с Чегемскими водопадами и полетом на парапланах
Погрузитесь в красоту Кавказа с экскурсией в Чегемское ущелье, посещением Города мертвых и захватывающим полетом на параплане
Начало: Площадь Марии
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Суровый Кавказ: Хуламо-Безенгийское ущелье, «Замок Людоедов», Язык тролля
Начало: Ул. просп. Ленина, 32, Площадь Марии, Нальчик
Расписание: Экскурстя проходит в любой удобный для Вас день.
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Голубые озера Нальчика: Нижнее, Верхнее, Секретное и Аушигер
Погрузитесь в красоту Голубых озер Нальчика. Насладитесь чистотой горных вод, живописными видами и целебными источниками. Забронируйте экскурсию сегодня
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Расписание: понедельник 10:30
10 июня в 10:30
17 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Верхняя Балкария: Голубые озера, Черекское ущелье и Город мертвых
Погрузитесь в мир неповторимых природных красот и древних тайн Верхней Балкарии. Экскурсия, полная открытий и впечатлений
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Верхняя Балкария + Высокогорный заповедник Уштулу. Горы, водопады и нарзан
Начало: Назначает турист в пределах города Нальчик
Расписание: В любой день недели
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Язык тролля и самые живописные места Кабардино-Балкарии за один день
Начало: Назначает клиент. В пределах города Нальчик
Расписание: В любой день с 8:30 до 09:00
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Начало: По договоренности
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 11 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Уллу-Тау - Великая Гора
Начало: Ваш адрес
Расписание: в любой день по предварительной договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6.5 часов
Чегемские водопады в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
Расписание: Смотрите свободные даты
13 июня в 13:30
900₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
Начало: Назначает турист
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
23 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Урочище Джилы-Су: Мощь и сила гор
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
Расписание: воскресенье 08:00
Завтра в 08:00
16 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Медовые Водопады
Начало: Киримова 140, площадка Аэропорта Нальчик
Расписание: среда 09:30
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Грозный-город Феникс: Однодневное путешествие из Нальчика
Откройте для себя красоту и традиции Грозного в комфортной индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу Чечни, наслаждаясь каждым моментом
Начало: По договоренности (Кавказские Минеральные Воды)
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
19 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Чегемское ущелье: Ущелье сказок и легенд без парапланов
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик, Площадка Аэропорта Нал
Расписание: вторник 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Экодень в Нальчике: пасечник, экоферма и горные источники
Исследуйте красоты и вкусы Кавказа на уникальной экскурсии «Экодень в окрестностях Нальчика»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Обзорный тур по городу в группе
Начало: Г. Нальчик проспект Ленина д. 53
Расписание: Смотрите свободные даты
11 июня в 14:30
750₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
Фототур «Мгновения Кавказа» из Нальчика
Взглянуть на Кабардино-Балкарию с оригинальных ракурсов и запечатлеть эмоции на красочных снимках
15 июня в 08:00
16 июня в 14:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
Расписание: Согласно расписанию
12 июня в 13:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Плато Бермамыт
Начало: 360000 КБР, г. Нальчик, проспект Ленина 75, офис 3
Расписание: каждый день в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
22 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Хуламо-Безенгийское ущелье - Кавказские Гималаи
Начало: 360000 КБР, г. Нальчик, проспект Ленина 75, офис 3
Расписание: с понедельника по воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9.5 часов
Чегемское ущелье - заповедная сказка
Начало: Нальчик
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 15 500₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия5 июня 2024Огромное спасибо нашему гиду Руслану за незабываемую поездку в Верхнюю Балкарию. Экскурсия прошла на одном дыхании, если в трёх словах, то интересно, красиво и профессионально. И вкусно. Кроме того, Руслан очень внимательный и отзывчивый человек, благодарим бесконечно!
- ЕЕлена2 июня 2024Сегодня была в заповедной Кабардино -Балкарии - на поляне Уштулу. Красота неописуемая, вкуснейший нарзан и ностальгия. Я ходила через перевал
- ААлина1 июня 2024Боже, что только не увидели мои глаза сегодня 😍 Это что-то!!! А какие увлекательные, интересные истории рассказывал нам наш гид
- ННаталья1 июня 2024Благодарим за потрясающую экскурсионную поездку! У Михаила многолетний опыт работы и он очень конструктивно, содержательно рассказывал историю города и всех
- ААлина31 мая 2024Ни разу не пожалела что поехала. Поездка бомбезный! Шикарные виды! Дорога удобная и приятная! А все потому, что гид любит свою работу и от души все нам показывает и рассказывает 🔥🔥🔥
- ННармин29 мая 2024Очень понравилось всё, и экскурсовод очень интересно рассказывал, советую!
- ЮЮлия28 мая 2024Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия была хорошая, всё понравилось. Экскурсовод Ирина очень заботилась о группе. Большие водопады пока с малым количеством воды, но видимо сезон такой сейчас. На самих водопадах хотелось бы побыть подольше, но в целом всё хорошо. Довезли аккуратно и быстро
- ММеньчев28 мая 2024Все было супер!!! Сумасшедшие виды! Труднопроходимые дороги!!! Интересные рассказы от экскурсовода Михаила. Все очень впечатляет!
- ММарина27 мая 2024Были на экскурсии 27 мая 2024г. Михаил поразил своими знаниями истории своего края. Интересно и увлекательно рассказывает о каждом месте, которое посетили. Очень всем рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Кабардино-Балкария»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Кабардино-Балкария" можно забронировать 48 экскурсий и билетов от 750 до 25 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 977 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Купите самую интересную из 48 экскурсий в Нальчике на 2024 год по теме «Кабардино-Балкария», 977 ⭐ отзывов, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август