Озеро Гижгит, Поляна нарзанов и Эльбрус - из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, наслаждаясь видами Эльбруса и озера Гижгит. Попробуйте хычины и нарзан на этой незабываемой экскурсии
В этом увлекательном путешествии вы отправитесь к Баксанскому ущелью, где начинается путь к Эльбрусу. По дороге насладитесь вкуснейшими хычинами и бирюзовыми водами озера Гижгит. Поляна нарзанов порадует целебной водой, а канатная дорога подарит захватывающие виды на Кавказ. Завершите день в самом высокогорном городе России, узнавая его историю и восхищаясь природой
Аутентичный завтрак. Перед путешествием по Кавказу первым делом следует хорошенько подкрепиться. Остановимся на завтрак в кафе, где вы продегустируете хычины, айран, чай на горных травах и другие блюда национальной кухни.
Озеро Гижгит, словно драгоценный бирюзовый камень, обрамлённый горами Кавказа. Вы откроете чарующие виды с его побережья, а также услышите пугающие легенды и истории, связанные с ним.
Курорт «Азау». По канатной дороге поднимемся к предгорьям Эльбруса. Вы увидите долины и альпийские луга, насладитесь кристально-чистым воздухом и величием Кавказского хребта.
Национальный парк «Приэльбрусье». Наша цель — знаменитая Поляна нарзанов. Здесь вы вдоволь напьётесь целебной воды и сделаете фото «инопланетных» пейзажей. А ещё, если захотите, вам покажут, как ловить форель, и при вас её приготовят.
Город-феникс. Впереди самый высокогорный город России. Вы увидите заброшенные корпуса, шахты горно-обогатительного комбината и узнаете, как возрождается Тырныауз после трагедии в 2000 году.
Баксанское ущелье. В завершение вы посетите мекку альпинистов и горнолыжников. Именно из долины реки Баксан начинаются все маршруты восхождения на Эльбрус. Вы проедете по одной из самых живописных дорог Кавказа, увидите бурную горную реку и памятник первым покорителям Эльбруса. Как удалось смельчакам почти 200 лет назад без специального снаряжения покорить пятитысячник? Вам предстоит узнать на экскурсии.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле УАЗ Патриот или другом внедорожнике/минивэне. Дорога до первой точки занимает около 4 часов
Дополнительные расходы — питание — 500-600 ₽ — канатная дорога в Азау— от 900 ₽ до 2100 ₽ (если вдруг она будет закрыта, поедем в Чегет — 900 ₽) — по желанию подъём на высоту 4600 метров на ратраке или снегоходе
Объекты в Тырныаузе осматриваются только снаружи, без посещения
По согласованию со всеми участниками группы можем посетить Байдаевский водопад и ущелье Адыр-Су
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Баксанский круг
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 6185 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
С
Светлана
30 июл 2025
Спасибо большое и компании и нашему гиду Магомеду. Очень интересно рассказывает, с первых минут мы стали одной командой. Я незабываемо провела свой день рождения на Эльбрусе, запомнится на всю жизнь. Был даже торт из кабардинских хычинов и свечка))) благодарю. Будем искать ещё путешествия у вас. Не первый раз пользуюсь и всегда довольна.
Б
Быков
15 апр 2025
Если вы из Нальчика, то эта экскурсия не для вас. Так, как сам гид из Ессентуков, то до места встречи (25 км) нужно добираться самостоятельно за свой счет. Так, как читать дальше
вас заберут скорее всего последним, то будете сидеть на заднем ряду, где ничего не видно. Гид, такое впечатление, почитал кое что из интернета перед поездкой. Рассказывал мало. Хорошая оценка только из-за мест посящения. Мне показалось, что данные организаторы они просто решили срубить денег по лёгкому особо не парясь. Указанную цену экскурсия не стоит.