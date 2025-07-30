В этом увлекательном путешествии вы отправитесь к Баксанскому ущелью, где начинается путь к Эльбрусу. По дороге насладитесь вкуснейшими хычинами и бирюзовыми водами озера Гижгит. Поляна нарзанов порадует целебной водой, а канатная дорога подарит захватывающие виды на Кавказ. Завершите день в самом высокогорном городе России, узнавая его историю и восхищаясь природой

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Аутентичный завтрак. Перед путешествием по Кавказу первым делом следует хорошенько подкрепиться. Остановимся на завтрак в кафе, где вы продегустируете хычины, айран, чай на горных травах и другие блюда национальной кухни.

Озеро Гижгит, словно драгоценный бирюзовый камень, обрамлённый горами Кавказа. Вы откроете чарующие виды с его побережья, а также услышите пугающие легенды и истории, связанные с ним.

Курорт «Азау». По канатной дороге поднимемся к предгорьям Эльбруса. Вы увидите долины и альпийские луга, насладитесь кристально-чистым воздухом и величием Кавказского хребта.

Национальный парк «Приэльбрусье». Наша цель — знаменитая Поляна нарзанов. Здесь вы вдоволь напьётесь целебной воды и сделаете фото «инопланетных» пейзажей. А ещё, если захотите, вам покажут, как ловить форель, и при вас её приготовят.

Город-феникс. Впереди самый высокогорный город России. Вы увидите заброшенные корпуса, шахты горно-обогатительного комбината и узнаете, как возрождается Тырныауз после трагедии в 2000 году.

Баксанское ущелье. В завершение вы посетите мекку альпинистов и горнолыжников. Именно из долины реки Баксан начинаются все маршруты восхождения на Эльбрус. Вы проедете по одной из самых живописных дорог Кавказа, увидите бурную горную реку и памятник первым покорителям Эльбруса. Как удалось смельчакам почти 200 лет назад без специального снаряжения покорить пятитысячник? Вам предстоит узнать на экскурсии.

Организационные детали