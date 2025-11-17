Наше путешествие начнется с живописного проезда по Тызыльскому ущелью, где вас встретят горные склоны, покрытые лесами и лугами. Первая остановка — шумный водопад, низвергающийся среди скал. Далее путь пройдёт через Верхнее Плато с панорамами долин, хребтов и далёких вершин.
Кульминацией станет смотровая площадка на высоте 2950 метров: в ясный день отсюда виден двуглавый Эльбрус, сверкающий на фоне бескрайнего неба.
Кульминацией станет смотровая площадка на высоте 2950 метров: в ясный день отсюда виден двуглавый Эльбрус, сверкающий на фоне бескрайнего неба.
Описание экскурсииПо пути следования маршрута, мы проедем по Тызыльскому ущелью до водопада, далее маршрут будет пролегать по Верхнему Плато. Остановимся на трех смотровых площадках и конечная остановка смотровая Плато Канжал, на высоте 2950 м. над уровнем моря. При хорошей погоде открывается замечательный вид на Эльбрус.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато Канжол
- Тызыльское ущелье
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Нальчик, ул. Киримова, 142
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-путешествие на плато Канжол
Рассмотреть с высоты седой Эльбрус, услышать легенды Тызыльского ущелья и увидеть озеро Гижгит
Начало: У вашего отеля в Нальчике
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На плато Бермамыт на джипе
Насладиться фантастическими видами Эльбруса и посетить долину нарзанов
Начало: По договоренности
18 ноя в 08:00
19 ноя в 08:00
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-приключение на Язык Тролля
Открыть норвежские пейзажи и кавказский Баден-Баден, Замок людоеда и озеро Церик-Кёль
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.