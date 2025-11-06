Приглашаем вас в незабываемое путешествие в сердце Кавказа — в Хуламо-Безенгийское ущелье! На экскурсии вас ждут захватывающие виды, экстремальные ощущения и знакомство с уникальной культурой горного региона.
Мы побываем на Языке Тролля, осмотрим руины замка Жабо-Кала и отправимся к красивому водопаду Тыжынты.
Описание экскурсииПриглашаем вас в захватывающее путешествие по Хуламо-Безенгийскому ущелью — жемчужине Большого Кавказа! На экскурсии вы познакомитесь с дикой, первозданной красотой: грандиозные горные хребты, отвесные скалы, узкие тропы, живописные поляны и тихие буковые леса. Главная жемчужина маршрута — Язык Тролля. Это уникальная смотровая площадка, с которой открывается захватывающий вид на Верхнюю Балкарию и Безенгийскую стену — величественный скальный массив, достигающий высоты более 5000 метров. Это место не случайно называют «малыми Гималаями». Но на этом приключения не заканчиваются! Мы посетим таинственные руины замка Жабо-Кала, окутанные древними легендами, которые мы раскроем во время экскурсии. Также в программе — остановка у красивого водопада Тыжынты, расположенного в Черек-Безенгийской теснине, с возможностью спуститься к реке и полюбоваться стихом-памятником К. Мечиева.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Безенги
- Язык Тролля
- Водопад Тыжынты
- Замок Жабо-Кала
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Доплата за внедорожники - 700 руб. /чел. (на экскурсии в группе до 19 чел.)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
6 ноя 2025
Завораживающие виды, начиная с самого пути, который ведёт к локациям экскурсии, это словами не передать, это нужно увидеть воочию. Нашим гидом был молодой человек по имени Казбек, весёлый, знающий историю своего народа и своей родной земли, знающий лучшие виды для фото. Рекомендую на все 100 %.
М
Марина
23 окт 2025
Чудесная экскурсия, просто в восторге от увиденных пейзажей. Большое спасибо сопровождающим гидам Хусейну и Альберту. Обязательно вернусь и непременно буду рекомендовать друзьям и знакомым.
К
Ксения
23 окт 2025
Е
Елизавета
13 окт 2025
Отличная локация. Рустам хороший гид, фотографировал, варил кофе, много чего рассказал
И
Ирина
9 окт 2025
Я была на экскурсии «Язык троля». Экскурсия очень понравилась,я увидела потрясающие места. А какие пейзажи были чудесные. Хочу выразить благодарность нашему гиду-водителю Казбеку за его интересные рассказы по своему маршруту пути. А также внимательность,чуткость,помощь в выборе мест локаций и фотографирование. Также на мой вопрос,что можно почитать из местных авторов,он посоветовал книгу и где можно ее купить.
Я
Ярослава
7 окт 2025
Отличная экскурсия с Русланом 😍😍😍
Он не только отличный гид, но и великолепный фотограф 👍👍👍 Виды шикарные, фоток на память вагон и маленькая тележка 🤭
Спасибо огромное за потрясающие впечатления и эмоции 🤗🤗🤗 Побольше хороших туристов
И
Ирина
5 окт 2025
Это была лучшая из лучших экскурсий!!! ГИД Азамат просто супер! Провели отличный день. Спасибо огромное.
А
Алина
2 окт 2025
Прекрасная экскурсия с гидом Борисом! Успели пофотографировать язык Тролля до тумана! Успели вовремя! Интересное путешествие! Всё понравилось!
В
Виктория
30 сен 2025
Самая лучшая экскурсия! Самые красивые виды! Самый лучший гид Азамат! Дал много полезной новой информации, заботливый, угостил вкусным кофе на родниклвой воде,сделал прекрасные фото! Все супер! Однозначно рекомендую!
И
Игорь
26 сен 2025
Сначала ехали по лесистым горам; очень красиво!!! . Чем выше поднимались в горы, тем меньше было растительности, но барашки продолжали пастись на альпийских пастбищах. Подниматься в горы к "Языку Тролля"
Е
Елена
25 сен 2025
Гид водитель Казбек, огромное Вам спасибо за увлекательное путешествие. Рассказ был содержательным. Виды лучшие в мире. В Безенги была не первый раз, но всегда это восторг! Очень рекомендую всем к посещению. Турагентству огромное спасибо за возможность всё это увидеть
В
Виктория
23 сен 2025
Это просто невероятный восторг! Какие виды, какая природа!
У нас был потрясающий водитель-гид Курман, который был еще и отличным фотографом:)
Большое спасибо за аккуратную езду и интересные рассказы про ваш народ и
Н
Наталья
10 сен 2025
Экскурсия состоялась мини группой 4чел. Гидом был Кантимир, он же и водитель. Замечательный человек профи своего дела. Очень интересно рассказал про свой край, с ним мы посетили Хуламо-Безенгийское ущелье, массив
Е
Елена
7 сен 2025
Поездка была великолепная! Если сравнить с другими ущельями, то здесь и дорога более извилистая, и скалы ближе) По пути делали несколько остановок в живописных местах. Гид Борис всю поездку сопровождал
Н
Нелли
2 сен 2025
Были с ребёнком, всё очень понравилось. Эмоции переполняли. Спасибо Казбеку за незабываемый день.
