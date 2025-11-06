М Марина Завораживающие виды, начиная с самого пути, который ведёт к локациям экскурсии, это словами не передать, это нужно увидеть воочию. Нашим гидом был молодой человек по имени Казбек, весёлый, знающий историю своего народа и своей родной земли, знающий лучшие виды для фото. Рекомендую на все 100 %.

М Марина Чудесная экскурсия, просто в восторге от увиденных пейзажей. Большое спасибо сопровождающим гидам Хусейну и Альберту. Обязательно вернусь и непременно буду рекомендовать друзьям и знакомым.

Е Елизавета Отличная локация. Рустам хороший гид, фотографировал, варил кофе, много чего рассказал

И Ирина Я была на экскурсии «Язык троля». Экскурсия очень понравилась,я увидела потрясающие места. А какие пейзажи были чудесные. Хочу выразить благодарность нашему гиду-водителю Казбеку за его интересные рассказы по своему маршруту пути. А также внимательность,чуткость,помощь в выборе мест локаций и фотографирование. Также на мой вопрос,что можно почитать из местных авторов,он посоветовал книгу и где можно ее купить.

Он не только отличный гид, но и великолепный фотограф 👍👍👍 Виды шикарные, фоток на память вагон и маленькая тележка 🤭

Спасибо огромное за потрясающие впечатления и эмоции 🤗🤗🤗 Побольше хороших туристов

И Ирина Это была лучшая из лучших экскурсий!!! ГИД Азамат просто супер! Провели отличный день. Спасибо огромное.

А Алина Прекрасная экскурсия с гидом Борисом! Успели пофотографировать язык Тролля до тумана! Успели вовремя! Интересное путешествие! Всё понравилось!

В Виктория Самая лучшая экскурсия! Самые красивые виды! Самый лучший гид Азамат! Дал много полезной новой информации, заботливый, угостил вкусным кофе на родниклвой воде,сделал прекрасные фото! Все супер! Однозначно рекомендую!

своим ходом, можно только на полноприводных автомобилях с высоким клиренсом и только водителям с опытом езды в горах. Иначе, можно загреметь под фанфары; вдоль грунтовой горной дороги - пропасть. Ехать можно только в сухую погоду. Нас привезли на Тойете Прада; Альберт - водитель профессионал. Видели полноприводные Ниссаны, Мерседесы, Нивы и Уазики. Под "Языком Тролля" - тоже пропасть. Кто боится высоты - на "Язык" лучше заползать на четвереньках или перед этим - чего- нибудь накатить. Если будет ветер - не подходите близко к краю обрывов - может сдуть вниз. Финальным аккордом экскурсии стала великолепная кавказская кухня. Кто любит экстрим - это для Вас. Сначала ехали по лесистым горам; очень красиво!!! . Чем выше поднимались в горы, тем меньше было растительности, но барашки продолжали пастись на альпийских пастбищах. Подниматься в горы к "Языку Тролля"

Е Елена Гид водитель Казбек, огромное Вам спасибо за увлекательное путешествие. Рассказ был содержательным. Виды лучшие в мире. В Безенги была не первый раз, но всегда это восторг! Очень рекомендую всем к посещению. Турагентству огромное спасибо за возможность всё это увидеть

У нас был потрясающий водитель-гид Курман, который был еще и отличным фотографом:)

Большое спасибо за аккуратную езду и интересные рассказы про ваш народ и легенды. Мы останавливались на различных красивых локациях, но самое главное, что нас довезли наверх по обрывистым скалам и бездорожью к замку людоеда. Я не ожидала таких дорог, а точнее, практически их отсутствие😂 но это было потрясающе! Наш гид виртуозно и аккуратно нас вёз.

Завершился наш тур на языке тролля в Безенги, где еще и вкусно покушали в местном кафе с потрясающими видами среди гор после прогулок и фотосессии.

Спасибо большое за такие впечатления, прекрасное настроение и невероятные фотографии, которые мне скинули по приезде в город.

Я обязательно вернусь в КБР❤️

Экскурсия состоялась мини группой 4чел. Гидом был Кантимир, он же и водитель. Замечательный человек профи своего дела. Очень интересно рассказал про свой край, с ним мы посетили Хуламо-Безенгийское ущелье, массив Ак-Кая, где находится так называемый "язык Тролля", сделали прекрасные незабываемые фото, полюбовались живописными видами близлежащих вершин, от которых просто дух захватывает, горная красота просто завараживает и манит. Там же в горах очень вкусно и хорошо пообедали натуральной едой. Несмотря на припустившийся дождь и тучи в ущелье после обеда, наш гид Кантимир, отлично справился со спуском каверзной дороги в тумане при плохой видимости За что большой респект и благодарность ему. По дороге назад посетили небольшой но красивый водопадик с природной водой из скалы. Спасибо, огромное Кантимиру за увлекательную, интересную, познавательно поездку, за его тактичность, водительский профессионализм. Пожелать хочу удачи и хороших дорог ему дальнейшей работе. Рекомендую его тем кто собирается на эту экскурсию.

Поездка была великолепная! Если сравнить с другими ущельями, то здесь и дорога более извилистая, и скалы ближе) По пути делали несколько остановок в живописных местах. Гид Борис всю поездку сопровождал увлекательными историями, подсказывал места для лучших фото и сам сделал кучу наших фотографий с отличного ракурса. Отмечу, что новичок сам не проедет по всем маршрутам из нашего путешествия и не каждая машина сможет пройти. Виды, которые нас порадовали, это картинка в памяти на всю жизнь. Однозначно рекомендую!