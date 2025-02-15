Чегемское ущелье. Мы проедем по узкому каньону, стены которого взмывают в небо на высоту до 300 метров.
Малый Чегемский водопад Адай-Су. Вы полюбуетесь, как мощный водный поток срывается с 30-метровой высоты.
Большие Чегемские водопады. Увидите, как отвесные скалы покрываются тонкими струями воды, которые питаются от талых родников Кавказского хребта.
Парадром «Флай Чегем». Любители экстрима могут полетать здесь на параплане или прыгнуть на тросе со скалы над рекой. Эмоции поспокойнее подарит конная прогулка. Можно и просто побродить по живописным тропам среди всей этой красоты.
Город мёртвых в Эль-Тюбю. Затем мы отправимся в древнее село в окружении гор. Покажем вам могильник 13 века, который и сейчас выглядит фундаментально. Расскажем о его истории и легендах.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на автомобиле Lada Niva Travel, Mitsubishi Pajero, Renault Logan или аналогичной модели
Обязательно возьмите с собой наличные. В горах могут быть проблемы с интернетом
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 859 туристов
Меня зовут Альберт, родом из Кабардино-Балкарии и всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!