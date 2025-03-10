Путешествие по Безенгийскому ущелью предлагает уникальную возможность насладиться видами с «Языка Тролля», посетить одно из самых глубоких озёр России и расслабиться в термальных источниках Аушигер. Путешественники также смогут попробовать блюда национальной кухни и узнать о традициях балкарцев. Это идеальный выбор для тех, кто хочет соединить активный отдых с культурным погружением

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Ваш гид в Нальчике

Евгений Ваш гид в Нальчике

Время начала: 09:00, 17:00

Описание экскурсии

Первая остановка — обзорная точка у села Карасу, с которой открывается прекрасный вид на долину и на Безенгийскую теснину.

Далее мы отправимся к карстовому водопаду Тыжынты. По дороге вы увидите средневековый замок Жабо-Кала, а если погода позволит, то и подниметесь к нему.

Подъедем к скалистому хребту Ак-кая и изучим руины посёлка Хулам. Здесь же находится знаменитый «Язык Тролля» — красивая фотолокация на фоне снежных вершин.

В ясный день вы разглядите Безенгийскую стену, а также вторую по высоте вершину Кавказа — гору Дыхтау. И посетите уютное кафе национальной кухни.

Следующая наша остановка — Голубое озеро, которое входит в семёрку самых глубоких озёр России. На обратном пути мы заедем искупаться в термальных источниках в селе Аушигер.

Счастье не за горами — оно в горах!

Организационные детали