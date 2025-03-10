Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер

Увлекательное путешествие по Безенгийскому ущелью, Голубому озеру и горячим источникам Аушигер. Откройте для себя культуру и природу Кавказа
Путешествие по Безенгийскому ущелью предлагает уникальную возможность насладиться видами с «Языка Тролля», посетить одно из самых глубоких озёр России и расслабиться в термальных источниках Аушигер. Путешественники также смогут попробовать блюда национальной кухни и узнать о традициях балкарцев. Это идеальный выбор для тех, кто хочет соединить активный отдых с культурным погружением
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные виды с «Языка Тролля»
  • 🏞️ Голубое озеро - одно из самых глубоких
  • ♨️ Расслабление в термальных источниках
  • 🍽️ Возможность попробовать национальную кухню
  • 🗺️ Знакомство с культурой и традициями балкарцев
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
Безенгийское ущелье, Голубое озеро и горячие источники Аушигер
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Безенгийское ущелье
  • Голубое озеро
  • Язык Тролля
  • Жабо-Кала

Описание экскурсии

Первая остановка — обзорная точка у села Карасу, с которой открывается прекрасный вид на долину и на Безенгийскую теснину.

Далее мы отправимся к карстовому водопаду Тыжынты. По дороге вы увидите средневековый замок Жабо-Кала, а если погода позволит, то и подниметесь к нему.

Подъедем к скалистому хребту Ак-кая и изучим руины посёлка Хулам. Здесь же находится знаменитый «Язык Тролля» — красивая фотолокация на фоне снежных вершин.

В ясный день вы разглядите Безенгийскую стену, а также вторую по высоте вершину Кавказа — гору Дыхтау. И посетите уютное кафе национальной кухни.

Следующая наша остановка — Голубое озеро, которое входит в семёрку самых глубоких озёр России. На обратном пути мы заедем искупаться в термальных источниках в селе Аушигер.

Счастье не за горами — оно в горах!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер от вашего отеля в любой точке Нальчика и обратно
  • Поездка проходит на автомобиле Kia Sorento 2005 года (4 места) или Volkswagen Multiven 2002 года (6 мест). Есть кресла для детей
  • Дополнительные расходы: питание — по желанию, входные билеты на горячие источники — 300 ₽ за чел.
  • Возьмите с собой тёплые вещи, воду, наличные деньги и купальные принадлежности (купальник, тапочки и полотенце)
Остались вопросы?

ежедневно в 09:00 и 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 17:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
10 мар 2025
Огромное спасибо Евгению! Какими же положительными эмоциями мы зарядились во время путешествия! Пусть и однодневного, но такого яркого и захватывающего. Вот так бы проводить каждое 8 Марта! (это от женской
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половины нашей группы 🥳)
Мы спускались по крутым дорогам с гор в долину и снова поднимались по узким грунтовым серпантинам. Дух захватывало! Но нам было совсем не страшно с таким опытным и ответственным водителем.
Информацию о красотах Кабардино-Балкарии мы обсуждаем и вспоминаем уже два дня. Думаю, это останется с нами навсегда.
Мы приехали к вам гости из Москвы и Ярославля, и было интересно узнать о жизненном укладе в другом регионе нашей необъятной, разной и невероятно красивой страны. Евгений полностью удовлетворил наше любопытство и ответил на все наши вопросы. Какие мы все разные и одинаковые! Любовь к Родине стала еще сильнее.
Деуле гажыу тиш (мы запомнили это название!!!) - язык тролля, Голубое озеро, Казбек (издалека, но увидели!), водопад Тыжынты (очень вкусная и чистая вода), Карасу, Безенгийская стена, скалистый хребет («лучше гор могут быть только горы» (С)), там Осетия, там Грузия, там дорога на Баку, это яблоневые сады - Евгений, мы много чего узнали, увидели, запомнили. И сохранили в своём сердце.
Апогеем было купание в термальных источниках Аушигер.
Как говорят в одной телепередаче: «Это я забираю с собой!»
Спасибо!

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