5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды с «Языка Тролля»
- 🏞️ Голубое озеро - одно из самых глубоких
- ♨️ Расслабление в термальных источниках
- 🍽️ Возможность попробовать национальную кухню
- 🗺️ Знакомство с культурой и традициями балкарцев
Что можно увидеть
- Безенгийское ущелье
- Голубое озеро
- Язык Тролля
- Жабо-Кала
Описание экскурсии
Первая остановка — обзорная точка у села Карасу, с которой открывается прекрасный вид на долину и на Безенгийскую теснину.
Далее мы отправимся к карстовому водопаду Тыжынты. По дороге вы увидите средневековый замок Жабо-Кала, а если погода позволит, то и подниметесь к нему.
Подъедем к скалистому хребту Ак-кая и изучим руины посёлка Хулам. Здесь же находится знаменитый «Язык Тролля» — красивая фотолокация на фоне снежных вершин.
В ясный день вы разглядите Безенгийскую стену, а также вторую по высоте вершину Кавказа — гору Дыхтау. И посетите уютное кафе национальной кухни.
Следующая наша остановка — Голубое озеро, которое входит в семёрку самых глубоких озёр России. На обратном пути мы заедем искупаться в термальных источниках в селе Аушигер.
Счастье не за горами — оно в горах!
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер от вашего отеля в любой точке Нальчика и обратно
- Поездка проходит на автомобиле Kia Sorento 2005 года (4 места) или Volkswagen Multiven 2002 года (6 мест). Есть кресла для детей
- Дополнительные расходы: питание — по желанию, входные билеты на горячие источники — 300 ₽ за чел.
- Возьмите с собой тёплые вещи, воду, наличные деньги и купальные принадлежности (купальник, тапочки и полотенце)
ежедневно в 09:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4000 ₽