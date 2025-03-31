Мини-группа
до 1 чел.
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь
Начало: Ориентиры: АЗС "Кавказ" и "Столовая 24"
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Завтра в 09:00
15 апр в 09:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Чегемское ущелье: путеводитель по миру красоты и приключений
Вас ждет захватывающее путешествие по Чегемскому ущелью, где природа и история сплетаются в единое целое
Начало: Ул. Киримова, 142, Нальчик
Расписание: Вторник, 10:30
15 апр в 10:30
22 апр в 10:30
10 000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья31 марта 2025Экскурсия была очень интересной и познавательной! Гид отлично разбирается в теме и увлекательно рассказывает. Тахир- лучший гид из всех, которых
- ААнастасия29 марта 2025Это была потрясающая экскурсия!!! Наш гид Юсуф очень душевно и с любовью нам показал горы,красивейшие места! Много рассказывал различных историй в дороге,с юмором. С ним было очень спокойно😇 Природа дивной красоты😍
- ННаталия18 февраля 2025Спасибо большое за экскурсию! Гид Алексей очень внимательный, интересный, терпеливый😀Побывали везде, где заявлено! Также он сделал классные кадры на Языке Тролля!) Всем советую!
- ККсения26 ноября 2024В полном восторге!!! Побывали на красивейших местах, наелись осетинских пирогов в кафе в горах. Все очень атмосферно!!!! Экскурсия с гидом Дмитрием прошла на одном дыхании, очень весело!!здесь очень гостиприемный и позитивный народ!!! Загадываем вернуться на следующий год
- 4499999422 октября 2024Все понравилось
- ЕЕлена5 августа 2024Замечательная экскурсия. Нашим гидом был Мурат. Мы увидели много удивительных уголков, водопадов, озер. Действительно, будто побывали в сказке!
- ССергей7 июля 2024Мы выбрали сначала один маршрут, но гид предложил нам немного другой, с более насыщенной программой, и мы не пожалели, что согласились. Очень завораживающие виды. Авто комфортабельное, с кондиционером. Водитель, он же гид, очень вежливый и приятный. Всем рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Безенгийское ущелье»
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