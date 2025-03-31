Н Наталья Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа) читать дальше я встречала, Маршрут продуман хорошо, мы посетили все запланированные места и узнали много нового. Спасибо организаторам за прекрасно проведённое время! Рекомендую! Небыло ни одной просьбы, предложения,которые остались без внимания. всех без исключения окружил заботой и вниманием. Экскурсия была очень интересной и познавательной! Гид отлично разбирается в теме и увлекательно рассказывает. Тахир- лучший гид из всех, которых

А Анастасия Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа) Это была потрясающая экскурсия!!! Наш гид Юсуф очень душевно и с любовью нам показал горы,красивейшие места! Много рассказывал различных историй в дороге,с юмором. С ним было очень спокойно😇 Природа дивной красоты😍

Н Наталия Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа) Спасибо большое за экскурсию! Гид Алексей очень внимательный, интересный, терпеливый😀Побывали везде, где заявлено! Также он сделал классные кадры на Языке Тролля!) Всем советую!

К Ксения Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья» В полном восторге!!! Побывали на красивейших местах, наелись осетинских пирогов в кафе в горах. Все очень атмосферно!!!! Экскурсия с гидом Дмитрием прошла на одном дыхании, очень весело!!здесь очень гостиприемный и позитивный народ!!! Загадываем вернуться на следующий год

4 4999994 Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья» Все понравилось

Е Елена Чегемское ущелье: хранитель сказок и легенд Замечательная экскурсия. Нашим гидом был Мурат. Мы увидели много удивительных уголков, водопадов, озер. Действительно, будто побывали в сказке!