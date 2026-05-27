Из Нальчика - в удивительный край башен и горных дорог

Проехать по Кавказу и почувствовать характер горной Ингушетии
В этом путешествии мы познакомимся с местами, где природа и история неразделимы.

Вы увидите суровые ущелья, стремительные реки и древние башенные комплексы, услышите о жизни горцев и поймёте, почему Ингушетию называют страной башен.

Маршрут выстроен так, чтобы за один день вы успели увидеть главное — без спешки, но с насыщенным содержанием.
Описание экскурсии

Дарьяльское ущелье и Военно-Грузинская дорога

Вы начнёте путь в одном из самых известных ущелий Кавказа. Здесь шумит Терек почти у своих истоков, а дорога проходит среди строгих скал и широких панорам.

Аланские ворота и въезд в Джейрахский район

С этого момента пейзаж становится особенно выразительным. Дорога идёт между Скалистым и Главным Кавказским хребтами, вдоль прозрачной реки Армхи. Слева — отроги Столовой горы (Мят-лоам), справа — снежные вершины.

Башня рода Цуровых

Одна из первых остановок. Вы сможете не только рассмотреть башню снаружи, но и подняться внутрь, чтобы почувствовать, как жили горцы и как были устроены такие сооружения.

Башенные комплексы

Вы увидите сразу несколько знаковых комплексов:

  • Эрзи — один из крупнейших башенных ансамблей региона
  • Эгикал — древний центр с особой атмосферой
  • Таргим — место с богатой историей и выразительным рельефом
  • Вовнушки — башни, словно вырастающие из скал

Храм Тхаба-Ерды

Один из древнейших христианских храмов на территории России. Здесь вы узнаете о раннем распространении христианства в горах и особенностях местной архитектуры.

Цей-Лоамский перевал

Финальная точка маршрута и одна из самых впечатляющих. С вершины открывается круговая панорама на горы — вид, который запоминается надолго.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном легковом автомобиле (Mitsubishi Pajero, Renault Duster и т. д.)
  • Дополнительные расходы: въезд в национальный парк «Эрзи» — 200 ₽
  • На маршруте запланирован обед в кафе с национальной кухней (от 700 ₽ за чел.)
  • С вами буду я или один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади 400-летия
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 426 туристов
Кабардино-Балкария — это моя Родина, которую я люблю всем сердцем! Я и моя команда будем счастливы поделиться с вами частичкой этой любви и постараемся, чтобы вы увидели и запомнили наши родные края с лучшей стороны!

