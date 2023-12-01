Возьмите с собой паспорт или свидетельство о рождении (для детей).

Приготовьте удобную одежду и обувь по сезону, можно взять куртку.

Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой.

Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике.

• В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован. Дополнительные опции:

Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.

Стоимость индивидуального тура — 24 000 руб. за 4 человека + 2500 руб. за каждого следующего.

Что вас ожидает: Горная Ингушетия — это путешествие в прошлое. Ингушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. По праву, ведь башенные комплексы Ингушетии внесены в Мировой фонд наследия ЮНЕСКО, а замковый комплекс Вовнушки входит в 7 чудес России. Джейрахское ущелье — настоящее сокровище кавказских гор, а это значит, что фотографии будут просто поражающие воображение! На Цей-Лоамском перевале мы полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации, и, при благосклонности погоды, на Казбек, ведь граница с Грузией здесь всего в 5 км. Башенные комплексы. Ингушетия богата на разнообразные башни. Так, Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов региона. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг — каменные оборонительные стены. Важно упомянуть и Эгикал — средневековую столицу Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Он был жилым населенным пунктом до середины XX века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы. Самым экзотичным и ярким башенным комплексом Ингушетии по праву можно считать Вовнушки — средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен, которые относятся к родовым башням ингушского тейпа «Оздой». Башни эти здесь сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал. Вовнушки стал финалистом конкурса «7 чудес России» среди самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны. Не стоит забывать про Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. На данный момент здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Храм Тхаба-Ерды. Вы увидите самый древний христианский храм на территории России. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды. О существовании на мусульманском Северном Кавказе такого древнего и уникального христианского храма в Европе узнали лишь в конце XVIII века. Тогда уникальную христианскую святыню показали русским офицерам жители вошедшей в состав Российской империи горной Ингушетии. Историки полагают, что Тхаба-Ерды мог быть построен на месте древнего вайнахского языческого святилища в период с V по XI века нашей эры — краткую эпоху распространения среди некоторых предков чеченцев и ингушей православного христианства. Важная информация: