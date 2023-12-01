Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика

Групповая экскурсия в Нальчике
Здесь мы встретимся с заброшенными древними аулами, бесчисленными башенными комплексами, древними храмами и усыпальницами.

Помимо этого здесь — в стране башен и легенд — дух захватывает от невероятной красоты природы: альпийские луга, сосновые рощи, широколиственные леса и незабываемые пейзажи!
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
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Что вас ожидает:

  • Дарьяльское ущелье
  • Джейрахское ущелье
  • Башенные комплексы: Эрзи, Таргим, Эгикал, Вовнушки
  • Перевал Цей-Лоам
  • Храм Тхаба-Ерды

Описание

Что вас ожидает: Горная Ингушетия — это путешествие в прошлое. Ингушы называют себя «галгаи» — жители гор, строители башен. По праву, ведь башенные комплексы Ингушетии внесены в Мировой фонд наследия ЮНЕСКО, а замковый комплекс Вовнушки входит в 7 чудес России. Джейрахское ущелье — настоящее сокровище кавказских гор, а это значит, что фотографии будут просто поражающие воображение! На Цей-Лоамском перевале мы полюбуемся великолепным видом на горы вдали от цивилизации, и, при благосклонности погоды, на Казбек, ведь граница с Грузией здесь всего в 5 км. Башенные комплексы. Ингушетия богата на разнообразные башни. Так, Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов региона. В нем восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, а вокруг — каменные оборонительные стены. Важно упомянуть и Эгикал — средневековую столицу Ингушетии на южном склоне горы Цей-Лоам в Ассинском ущелье. Он был жилым населенным пунктом до середины XX века. Здесь сохранилось более ста различных построек: боевые, полубоевые, жилые башни и склепы. Самым экзотичным и ярким башенным комплексом Ингушетии по праву можно считать Вовнушки — средневековый комплекс оборонно-сторожевых ингушских башен, которые относятся к родовым башням ингушского тейпа «Оздой». Башни эти здесь сложены из камня и выглядят как естественное продолжение скал. Вовнушки стал финалистом конкурса «7 чудес России» среди самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны. Не стоит забывать про Таргим — покинутый аул, в котором еще семь лет назад жили люди. На данный момент здесь расположено восемь боевых и полубоевых башен, 16 жилых строений, пара мавзолеев, 19 склепов и пять святилищ. Храм Тхаба-Ерды. Вы увидите самый древний христианский храм на территории России. Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды. О существовании на мусульманском Северном Кавказе такого древнего и уникального христианского храма в Европе узнали лишь в конце XVIII века. Тогда уникальную христианскую святыню показали русским офицерам жители вошедшей в состав Российской империи горной Ингушетии. Историки полагают, что Тхаба-Ерды мог быть построен на месте древнего вайнахского языческого святилища в период с V по XI века нашей эры — краткую эпоху распространения среди некоторых предков чеченцев и ингушей православного христианства. Важная информация:
  • Возьмите с собой паспорт или свидетельство о рождении (для детей).
  • Приготовьте удобную одежду и обувь по сезону, можно взять куртку.
  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой.
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике.

• В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован. Дополнительные опции:

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.
  • Стоимость индивидуального тура — 24 000 руб. за 4 человека + 2500 руб. за каждого следующего.

Ежедневно: 8:30, 8:45, 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Тур в мини-группе до 6-8 человек
  • Все перемещения по маршруту на комфортном минивэне/внедорожнике
  • Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300 руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
  • Входной билет на территорию заповедника (150 руб. /чел., оплачивается в кассе заповедника)
Место начала и завершения?
АЗС «Столовая 24»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно: 8:30, 8:45, 09:00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Обязательно сообщите экскурсоводу адрес и название своего отеля, чтобы вас смогли забрать в назначенный день.
  • Возьмите паспорт и свидетельство для рождении (для детей).
  • Приготовьте удобную обувь и одежду по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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