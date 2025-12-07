Отправьтесь в захватывающее путешествие к самой высокой точке Европы — горе Эльбрус! За один день вы увидите живописные горные поляны, ледники и водопады. Прокатитесь на канатных дорогах. Попробуете целебный нарзан прямо из природных источников. И узнаете о традициях и культуре народов Кавказа.
Описание экскурсии
Дорога займёт примерно 2,5 часа до первой локации. Мы посетим три поляны:
- Азау, где вы сможете подняться в горы на закрытой канатке и в хорошую погоду увидеть Эльбрус (2 часа)
- Чегет с открытым кресельным подъёмником и панорамами ледника «Семёрка» (1,5 часа)
- Поляну Нарзанов, где у вас будет время, чтобы погулять и попробовать воду с разными целебными свойствами — не забудьте взять стаканчики или бутылку (20 минут)
Вы узнаете:
- о местном населении, их обычаях и традициях
- спящем вулкане
- целебных свойствах нарзанов
- а также исторические факты о Кабардино-Балкарии и Кавказе
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле или микроавтобусе в зависимости от количества человек
- Отдельно оплачивается: канатно-кресельная дорога — 1200 ₽ за чел., закрытая канатная дорога — 2700 ₽ за чел., обед — около 600 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг и воскресенье в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Курзал «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1715 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии из Нальчика
Индивидуальная
до 7 чел.
Эльбрус, Байдаевский водопад и горные ущелья
Погрузитесь в красоту Кавказа: канатная дорога на Эльбрус, Байдаевский водопад, ущелье Адыр-Су и термальные источники Гедуко ждут вас
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Двуглавый Эльбрус: рандеву с самой высокой горой Европы
Погрузитесь в мир горных пейзажей, узнайте истории покорителей Эльбруса и попробуйте местные деликатесы. Незабываемое путешествие ждёт вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Мини-группа
до 6 чел.
Из Нальчика - к величественному Эльбрусу
Увидеть мир с высоты почти 4000 м - и лишний раз убедиться, как он красив
Начало: От курортного зала «Кабардинка»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 07:00
10 дек в 07:00
13 дек в 07:00
3800 ₽
4000 ₽ за человека