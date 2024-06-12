Экскурсии в Ингушетию из Нальчика

Найдено 4 экскурсии в категории «Ингушетия» в Нальчике, цены от 2 880 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Горная Ингушетия из Нальчика
На машине
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Ингушетия: путешествие из Нальчика по древним местам
Приглашаем на увлекательное путешествие по Ингушетии с посещением уникальных исторических мест
«Я подготовила для вас маршрут, сочетающий исторические и природные достопримечательности Ингушетии»
Завтра в 07:00
18 июля в 07:00
19 900 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
На микроавтобусе
1 отзыв
14 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Начало: АЗС «Столовая 24»
«Что вас ожидает: Горная Ингушетия — это путешествие в прошлое»
Расписание: Ежедневно: 8:30, 8:45, 09:00
Завтра в 08:30
18 июля в 08:30
5 000 за человека
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
На автобусе
45 отзывов
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«) Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии»
Расписание: воскресеньям в 07:00
21 июля в 07:00
23 июля в 07:00
2 880 за человека
В Горную Ингушетию из Нальчика
На автобусе
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Горную Ингушетию из Нальчика
Начало: Проспект Шогенцукова, 37
«Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии»
Расписание: ежедневный
Завтра в 09:00
18 июля в 09:00
2300020 700 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    12 июня 2024
    Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
    Поскольку люблю горы, это экскурсия для меня. Очень красивые пейзажи, на зеленых склонах цветет желтый рододендрон. Башенные конструкции нельзя не заметить. Удивляет их количество. Гид рассказывала много информации о стране. Я осталась довольна.
  • К
    Кудрявская
    6 мая 2024
    Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
    Понравилось все, экскурсовод, водитель, организация, но только подкачала погода. Будет повод приехать ещё раз. Всем спасибо.
  • Х
    Хакимов
    2 сентября 2023
    Горная Ингушетия из Нальчика
    Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили на меня глубокое впечатление,
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    и Сергей сделал это путешествие поистине уникальным и интересным. Захватывающие пейзажи: Пейзажи, которые мы видели, просто потрясающие. Иногда казалось, что мы оказались на другой планете. Сергей умело выбирал маршруты, чтобы показать нам самые впечатляющие виды и уголки этой удивительной местности. Знание истории родины: Сергей не только показал нам красоту природы, но и рассказал о богатой истории региона. Его рассказы были интересными и информативными, и я узнал много о культурном и историческом наследии Ингушетии. Комфортабельное путешествие: Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, что сделало наше путешествие еще более приятным. Мы чувствовали себя удобно и безопасно на протяжении всей поездки. Знаковые локации: Сергей умело организовывал наше время и показал нам все знаковые места, которые мы хотели посетить. Он знает лучшие точки для наблюдения и фотографий, что добавило множество красочных воспоминаний. Рекомендации: Я с удовольствием рекомендую Сергея в качестве гида. Его страсть к природе и культуре родной земли, профессионализм и забота о комфорте клиентов делают его отличным выбором для путешествий по горной Ингушетии.

    Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставилиМоя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставилиМоя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставилиМоя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставилиМоя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставилиМоя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставилиМоя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставилиМоя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставилиМоя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставилиМоя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили
  • Н
    Нина
    27 июля 2023
    Горная Ингушетия: ущелья и башенные комплексы
    Спасибо за прекрасную экскурсию Горная Ингушетия невероятно красивая. Горы, древние строения, очень красивая природа. Водитель Алий провез нас по маршруту,
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    который показал нам всё величие и красоту горной Ингушетии. Будем скучать по таким прекрасным местам. Не раздумывая берите эту экскурсию. Она стоит того.

  • А
    Александр
    25 июня 2023
    Горная Ингушетия из Нальчика
    Экскурсия очень понравилась экскурсия. Гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Дал очень много информации про историю Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии. Очень познавательно. Делали
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    Остановки по пути были в знаковых местах, в частности, где были остановлены фашистско-немецкие войска. Поразила Ингушетия! Пейзажи как в Швейцарии! Доброжелательные люди, очень чисто. Путешествие было комфортным разнообразие локаций и познавательным. Небольшим негативным моментом было отсутствие возможности полноценного обеда, что важно при таком длительном путешествии с детьми. Хотя время было предостаточно. Вместо 10 заявленных часов экскурсия длилась 8 с половиной. Рекомендую экскурсию.

    Экскурсия очень понравилась экскурсия. Гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Дал очень много информации про историю Кабардино-Балкарии, ОсетииЭкскурсия очень понравилась экскурсия. Гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Дал очень много информации про историю Кабардино-Балкарии, Осетии
  • А
    Анастасия
    1 июня 2023
    Горная Ингушетия из Нальчика
    Хотим от души поблагодарить организатора Марию и отдельно гида- водителя Сергея Алексеевича, человека эрудированного, с добрым подходом к туристам. После
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    проведения им экскурсии, у нас не осталось сомнений в правильности выбора. Красота гор, интересная беседа, возможность посетить многие достопримечательности и памятники, приятная поездка- всё это принесло массу удовольствия. Незабываемые виды Кавказского хребта навсегда останутся в сердце. Гид смог не только донести информацию, но и позволил полюбить за один день прекрасную Ингушетию. Нам повезло с погодой, как и было обещано в рекламе, в Эрзи нас встречали орлы)) Рекомендую к посещению однозначно!

  • Л
    Любовь
    9 января 2023
    Из Нальчика в Горную Ингушетию - страну башен и гор
    Прекрасная экскурсия, увидели много, очень понравились горы Ингушетии - они необыкновенно красивы. Большое спасибо нашему водителю-экскурсоводу Сергею, много знает, хорошо
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    умеет подать информацию (не перегружает, достаточно объемно и интересно) Хоть и далеко ехать из Нальчика, но мы все остались довольны (4 чел.) и о выборе экскурсии не пожалели. Пожелание одно на обратной дороге посещать не Магас (новый город, что собственно там смотреть), а Владикавказ

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Ингушетия»

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  7. Черекское ущелье
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Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июле 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Ингушетия" можно забронировать 4 экскурсии от 2 880 до 20 700 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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