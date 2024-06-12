1 чел.
По популярности
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Ингушетия: путешествие из Нальчика по древним местам
Приглашаем на увлекательное путешествие по Ингушетии с посещением уникальных исторических мест
«Я подготовила для вас маршрут, сочетающий исторические и природные достопримечательности Ингушетии»
Завтра в 07:00
18 июля в 07:00
19 900₽ за всё до 4 чел.
14 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Начало: АЗС «Столовая 24»
«Что вас ожидает: Горная Ингушетия — это путешествие в прошлое»
Расписание: Ежедневно: 8:30, 8:45, 09:00
Завтра в 08:30
18 июля в 08:30
5 000₽ за человека
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
«) Христианский храм, один из древнейших в России и самый загадочный памятник истории, архитектуры и религиозного культа древних обитателей горной Ингушетии»
Расписание: воскресеньям в 07:00
21 июля в 07:00
23 июля в 07:00
2 880₽ за человека
скидка
10%
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Горную Ингушетию из Нальчика
Начало: Проспект Шогенцукова, 37
«Эрзи — один из крупнейших башенных комплексов Ингушетии»
Расписание: ежедневный
Завтра в 09:00
18 июля в 09:00
2300020 700₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия12 июня 2024Поскольку люблю горы, это экскурсия для меня. Очень красивые пейзажи, на зеленых склонах цветет желтый рододендрон. Башенные конструкции нельзя не заметить. Удивляет их количество. Гид рассказывала много информации о стране. Я осталась довольна.
- ККудрявская6 мая 2024Понравилось все, экскурсовод, водитель, организация, но только подкачала погода. Будет повод приехать ещё раз. Всем спасибо.
- ХХакимов2 сентября 2023Моя поездка по горной Ингушетии под руководством гида Сергея была просто невероятной. Пейзажи этого региона оставили на меня глубокое впечатление,
- ННина27 июля 2023Горная Ингушетия: ущелья и башенные комплексыСпасибо за прекрасную экскурсию Горная Ингушетия невероятно красивая. Горы, древние строения, очень красивая природа. Водитель Алий провез нас по маршруту,
- ААлександр25 июня 2023Экскурсия очень понравилась экскурсия. Гид, Сергей, эрудированный, внимательный. Дал очень много информации про историю Кабардино-Балкарии, Осетии, Ингушетии. Очень познавательно. Делали
- ААнастасия1 июня 2023Хотим от души поблагодарить организатора Марию и отдельно гида- водителя Сергея Алексеевича, человека эрудированного, с добрым подходом к туристам. После
- ЛЛюбовь9 января 2023Из Нальчика в Горную Ингушетию - страну башен и горПрекрасная экскурсия, увидели много, очень понравились горы Ингушетии - они необыкновенно красивы. Большое спасибо нашему водителю-экскурсоводу Сергею, много знает, хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Ингушетия»
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